Суда-Бей—Повидз—Калининград: как США перебрасывают воздушную РЭБ к российским границам
Почти два часа самолёт с позывным SHOCK55 выполнял орбиты над северной Польшей, западнее Калининградской области. Рядом действовали E-3A Sentry, разведывательный ARTEMIS II, американские и норвежские истребители, а на земле участвовали польские подразделения. Это первое публично известное появление EA-37B Compass Call у российского эксклава. Значение эпизода определял не одиночный борт, а собранная вокруг него система.
От показа самолёта к работе пакета
В январе 2026 года EA-37B впервые прибыл в Европу. ВВС США устроили ему последовательный показ на авиабазах Рамштайн, Шпангдалем и Милденхолл. Союзникам демонстрировали новую платформу, знакомили с рабочими местами экипажа и подчёркивали возможность включения Compass Call в совместные операции.
Но между европейским показом и балтийским полётом была ещё одна ступень. 31 марта два EA-37B с позывными AXIS41 и AXIS43 прибыли на британскую базу Милденхолл. На следующий день CENTCOM впервые включило этот тип в список сил операции Epic Fury против Ирана. Тогда американское командование не раскрыло, выполняли ли машины боевые вылеты и сколько бортов вошло в операцию. К августу профильная пресса США уже описывала первые боевые задачи EA-37B в ходе Epic Fury.
В Балтийском регионе самолёт появился уже после этого развёртывания. Анонимный польский военный представитель назвал группу специализированным разведывательно-радиоэлектронным пакетом и сообщил, что EA-37B перебросили из Греции в Повидз. Он же перечислил E-3A AWACS и ARTEMIS II. Видимая трекерам почти двухчасовая орбита проходила в польском воздушном пространстве над северной Польшей, западнее Калининградской области.
Представитель НАТО уточнил, что активность была союзной, но управлялась Соединёнными Штатами, а не командованием альянса. Пресс-секретарь НАТО полковник Марти О’Доннелл назвал её примером постоянной отработки оборонительных возможностей. Польский представитель передал более жёсткую экспертную оценку: развёртывание могло служить сдерживанию возможных российских действий в Балтийском регионе. Это ближайшая к событию версия цели, но не опубликованный замысел операции.
E-3A Sentry наблюдает за воздушной обстановкой и помогает управлять действиями авиации. ARTEMIS II предназначен для разведки излучающих средств и построения радиоэлектронной картины. EA-37B способен обнаруживать источники излучения, определять их положение и воздействовать на связь, навигацию, радиолокационные станции и контуры управления. Истребители обеспечивают прикрытие, а заправщики увеличивают продолжительность работы группы.
Открытые данные не позволяют утверждать, что 18 августа эта цепочка действовала именно так. Неизвестны каналы обмена, режим аппаратуры и задачи каждого экипажа. Но состав группы показывает её функциональную логику. Один самолёт видит воздушную обстановку, другой изучает электромагнитный спектр, третий способен внести в него помеху. Вместе они дают американскому командованию возможность сопоставить излучатель, его место, функцию и момент воздействия.
Эта оговорка не делает полёт безобидным, но возвращает ему правильный масштаб. У российской границы не испытывали волшебную кнопку, способную выключить целый военный округ. Там собирали элементы воздушной системы, в которой разведка, управление, прикрытие и радиоэлектронное воздействие должны работать в одном ритме.
Новый носитель меняет дистанцию
В этот раз геометрию показали не паспортные цифры, а маршрут. По данным открытых трекеров, SHOCK55 вылетел с базы Суда-Бей на Крите, сел в Повидзе, отработал орбиту западнее Калининграда и вернулся на Суда-Бей. Польский военный представитель подтвердил главное звено этой цепочки: переброску самолёта из Греции в Повидз. Командование не ограничилось дальним вылетом с Крита. Редкий борт предварительно посадили на передовом аэродроме, включили в группу и после выполнения задачи вернули на базу.
Название Compass Call появилось задолго до EA-37B. Более сорока лет эту задачу выполняли EC-130H, созданные на базе транспортного C-130. Они нарушали связь и управление, мешали работе радиолокационных средств и поддерживали подавление противовоздушной обороны в американских операциях с середины 1980-х годов.
Новая машина не возникла с чистого листа. Около 70 процентов комплекса радиоэлектронной борьбы перенесли со старого EC-130H. Первые пять EA-37B получили конфигурацию Baseline 3 с усовершенствованной системой противодействия радиолокационным средствам. Однако сопоставимая с прежним комплексом возможность работы в низкочастотном диапазоне ожидается только в Baseline 4, начиная с шестого борта. Новая архитектура этой версии должна ускорить последующие обновления.
Новизна заключена прежде всего в носителе. Вместо крупного турбовинтового самолёта используется реактивный Gulfstream G550. По открытым данным, EA-37B развивает скорость около 1000 км/ч и поднимается примерно на 13,7 километра. Публичные оценки дальности расходятся — около 7100 и 8050 километров, причём условия расчёта не раскрыты.
Эти цифры важны не сами по себе. Высота увеличивает радиогоризонт. Скорость сокращает время переброски между театрами и позволяет быстрее менять рабочий район. Дальность даёт возможность уходить дальше от базового аэродрома и дольше сохранять присутствие при поддержке заправщиков. Экипаж сократился с тринадцати до девяти человек, что может облегчить часть задач по подготовке и развёртыванию подразделения.
Так меняется геометрия радиоэлектронной войны. Старый Compass Call нёс мощную аппаратуру, но оставался тяжёлой турбовинтовой машиной. Новый носитель быстрее перебрасывается между театрами, занимает передовой аэродром, работает выше и может держаться дальше от опасной зоны. У Калининградской области внешняя орбита создаёт возможность удалённо наблюдать за частью электромагнитной обстановки и воздействовать на доступные средства, но достаточная дальность для конкретной цели открытыми данными не подтверждается.
Однако дальность полёта не равна дальности подавления. Из открытых характеристик нельзя вычислить, на каком расстоянии EA-37B способен нарушить работу конкретной радиолинии или РЛС. Результат зависит от частоты, мощности, направленности антенн, рельефа, взаимного положения, помехозащищённости и резервных каналов.
Здесь же проходит предел рекламного сравнения. Производитель говорит о нарушении связи, радиолокации и навигации противника. Он описывает назначение системы, но не гарантирует одинакового результата против любой цели. Радиосеть с перестройкой частоты, проводной участок, автономный боевой расчёт и резервный пункт управления реагируют на помеху по-разному. Радиоэлектронная атака создаёт задержку, ошибки и разрывы. Полный паралич требует поражения всей системы управления, а не появления одного самолёта на соседней орбите.
Что видно на трекере, а чего там нет
Публичный маршрут дал дату, район, позывной и почти два часа орбит. Он не показал, в каком режиме работала аппаратура. Здесь и проходит граница: наблюдавшийся полёт, известные возможности комплекса и предполагаемая цель операции — три разных слоя доказательств.
Российская газета «Взгляд» предположила, что экипаж изучал потенциальный театр и проверял возможности российских систем радиоэлектронной борьбы. Такая версия согласуется с назначением EA-37B и составом группы. Но она остаётся версией. Тот же материал допустил подготовку коридора для украинских беспилотников. Для этого перехода уже нет открытой опоры: ни наблюдаемого эффекта, ни заявления, ни связи полёта с конкретной атакой.
В версии о коридоре для беспилотников эти слои склеены последовательно: возможность воздействовать на ПВО превращается в факт такого воздействия, а затем — в обеспечение конкретного удара. Открытые данные подтверждают только возможности самолёта.
Схожая вольность появилась и в февральском материале «Военного обозрения», где обсуждалась возможная подвеска на EA-37B противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Открытого подтверждения штатных пилонов и интеграции такого вооружения на Compass Call нет. Буква «A» в американском обозначении говорит о задаче радиоэлектронной атаки, а не превращает любой специализированный самолёт в ракетоносец.
Противника нельзя изучать по рекламному буклету, но столь же опасно исправлять рекламу собственными догадками. Иначе американские возможности одновременно раздуваются на словах и остаются неразобранными по существу.
Реальная угроза состоит не в обещании «ослепить Калининград». Она состоит в способности регулярно собирать радиоэлектронную обстановку, обновлять библиотеки сигналов, тренировать экипажи и связывать разведку с воздействием. Даже если 18 августа EA-37B работал пассивно, такой полёт мог быть полезен для подготовки последующих действий. Но слово «мог» здесь обязательно: открытые трекеры не показывают положение переключателей на рабочих местах семи операторов.
Есть и обратная ошибка — успокоить себя тем, что американцы ничего не доказали. Почти двухчасовая орбита редкого самолёта в составе специализированной группы сама по себе даёт учебный и организационный результат. Экипажи сверяют процедуры, командование проверяет связь, аэродромы принимают новый тип, союзные подразделения учатся работать с американским узлом радиоэлектронной атаки. Для такой отработки не требуется публично демонстрировать подавление российской РЛС.
Опасен не самолёт, а повторяемая система
Первоначальный американский план предусматривал десять EA-37B. Затем Конгресс добавил ещё два самолёта. В бюджетном запросе на 2027 год появились три новые машины и намерение приобрести ещё семь до 2031 года. Если этот план будет исполнен полностью, парк достигнет 22 бортов. Пока это разные статусы: исходная закупка охватывала десять машин, но профиль типа на дату среза сообщал о пяти поставленных; расширение до двенадцати профинансировано, дальнейший рост остаётся бюджетным планом.
Даже 22 самолёта не образуют сплошного поля помех вокруг России. Машина требует обученного экипажа, технического обслуживания, защищённой связи, аэродрома, заправщиков и прикрытия. Во время реальной операции часть парка неизбежно будет проходить ремонт, обучение или модернизацию. Редкий специализированный борт остаётся ценным и уязвимым ресурсом.
Число машин определяет плотность применения и повторяемость. Демонстрационный визит можно считать политическим жестом, а отдельный полёт у границы объяснить тренировкой. Регулярные ротации позволяют накапливать сведения, сравнивать изменения в работе российских средств и превращать опыт экипажей в стандартную процедуру.
Теперь видна вся последовательность. В январе союзникам показали самолёт. Весной два борта отправили через Милденхолл для участия в операции Epic Fury. В августе EA-37B перебросили с Крита в Повидз и включили в группу у Калининградской области. Каждый раз менялась не рекламная мощность отдельной помехи, а готовность системы сократить путь от обнаружения излучателя и его распознавания до решения командира и воздействия.
Российский ответ также не сводится к поиску одной «антиглушилки». Система сохраняет устойчивость, когда у неё есть резервные каналы и проводная связь, пункты управления рассредоточены, режимы работы меняются, а расчёты умеют действовать при потере внешнего управления. К этому добавляются ложные излучатели и дисциплина использования спектра. Самолёт РЭБ борется прежде всего с порядком передачи информации. Значит, защищать требуется и антенну, и сам порядок управления.
18 августа американцы не доказали, что способны выключить Калининградский оборонительный район. Они показали более прозаическую и потому более серьёзную вещь: новый Compass Call уже вышел из выставочного режима и занял место в многоэлементной группировке у российской границы. В радиоэлектронной войне решает не громкость одного передатчика, а скорость, с которой разведка превращается в помеху, а помеха — в изменение обстановки.
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