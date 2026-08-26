Президент Литвы: американцы проинформировали меня о полёте главы ЦРУ в Москву

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Президент Литвы: американцы проинформировали меня о полёте главы ЦРУ в Москву

О визите директора ЦРУ в России теперь рассуждает и президент Литвы. Гитанас Науседа объявил, что американская сторона проинформировала его о том, что самолёт Джона Рэтклиффа летит в Москву и по пути приземлится в Прибалтике. Напомним, что военный транспортник ВВС США приземлялся в столице Латвии – Риге.

Как пишут западные СМИ, никто Науседу, на самом деле, напрямую не информировал. А данные о полёте борта с Рэтклиффом поступили на натовскую военную базу в Шяуляе, откуда, видимо, потом узнал о событии и Науседа.



Президент Литвы решил поделиться с прессой собственными соображениями по поводу цели визита директора ЦРУ в российскую столицу.

Науседа:

Полагаю, что это связано с необходимостью деэскалации. И это настраивает на позитивный лад.

И это заявление делает президент республики, которая сама буквально каждодневно делает всё, чтобы эскалация нарастала.

Напомним, что несколько недель назад из Вильнюса звучали призывы к НАТО атаковать Калининград. И исходили они не от человека с улицы, а из уст министра иностранных дел Кястутиса Будриса. И теперь Науседа заявляет, что его настраивает на позитивный лад возможность деэскалации. Складывается впечатление, что сделал он это заявление, чтобы не получить политический и экономический подзатыльник от Дональда Трампа.

Напомним, что сам Трамп несколько часов назад был вынужден отвечать на вопрос о том, не связан ли визит Рэтклиффа в Москву с «возможным нападением на Британию». Трамп заявил, что не связан, назвав визит рутинным.
35 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +12
    Вчера, 21:15
    американская сторона проинформировала его о том, что самолёт Джона Рэтклиффа летит в Москву

    Это анекдот? what
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +8
      Вчера, 21:19
      Зверобой , это гордость
      Его проинформировали АМРИКАНЦЫ .
      Хотя , я думаю , просто поставили перед фактом .
      1. mann Звание
        mann
        +3
        Вчера, 21:32
        Цитата: Кузнец 55
        Хотя , я думаю , просто поставили перед фактом

        Скорее перед раком
      2. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +3
        Вчера, 21:34
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Это анекдот? what
        Цитата: Кузнец 55
        Зверобой , это гордость …Хотя , я думаю , просто поставили.. .
        Злые вы lol и не понимаете современной эуропэйской эндэпэнденси: хозяин назвал его старшей женой и поставил в… известность, через российские СМИ. Тем более что использовал воздушное пространство соседней страны…
        Господи, снишпошли малость разума соседям… - всем будет легче
      3. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +1
        Вчера, 21:35
        (матрасы)
        -- Эй, как там тебя, Наускеда? Будет самолёт от нас, свежую шаурму и кока-колу поднесёшь к трапу во-время, грамоту получишь.
        (вымиратец)
        -- Ейс, босс, всё чего изволите - усё сделаю.
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          0
          Вчера, 23:19
          Цитата: Alex F._2
          -- Ейс, босс, всё чего изволите - усё сделаю.
          Вот я и говорю: злые вы laughing В литонии они или цеппелины или жемайтийские котлеты заказывали… я бы колдунаи заказал laughing и местное темное Svyturys…
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Вчера, 21:35
      Это анекдот?
      Это завышенное самомнение... fool
    3. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +1
      Вчера, 22:56
      Нет, не анекдот. С Непоседой сам Трамп советуется! (как правильно вторгаться, как менять правительства, и т. д.) laughing
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Вчера, 23:26
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 21:15
      Это анекдот? what

      hi Чем мельче клоп, тем сильнее он воняет.
      В этом, как он мыслит, его сила.
      fool
    5. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Сегодня, 01:20
      Гитанаса Науседу терзали смутные сомнения, разрешить пролёт или нет...
      А ведь ему 62. А я думал 74. Родился и вырос в СССР на советские рубли. Вступил в КПСС в 1988-ом, как и Дмитрий Анатольевич. А в 1990-ом уехал на учебу в Германию. Короче немецкий шпион.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 21:18
    Ну да, есть чем гордится... его проинформировал...
    Кто кардинал, сие понятно... а тянет ли эта фэса на роль лавочника, есть сомнения... negative
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Вчера, 21:38
      Цитата: rocket757
      Кто кардинал, сие понятно... а тянет ли эта на роль …
      Сеньор, вам минус в карму wink вы отклонились от оригинала: не лавочник, а бакалейщик и Кардинал.. бакалейщик… Помните кто его прикончил? и как?
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +1
        Вчера, 23:08
        В оригинале было: "Галантерейщик и кардинал..." hi
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          +3
          Вчера, 23:24
          Цитата: Дядя Сэм_2
          В оригинале было: "Галантерейщик и кардинал..." hi
          Блин, это залет… конечно галантерейщик .. но прикончил то каналью Портос?
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 23:39
        Давно читал, очень давно... как отравили жену галантирейщика, это помню, а про самого галантирейщика... мелкий эпизод, прошло мимо внимания...
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          +1
          Вчера, 23:44
          Цитата: rocket757
          а про самого галантирейщика... мелкий эпизод...
          Нее, кто грохнул супругу Абдулова все помнят love Портос тоже не сразу вспомнил кого прикончил на ступенях собора request - этого каналью Боанасье belay
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Вчера, 23:49
            Книгу читал... на украинском, когда был в гостях у родственников...
            Тогда, в 70 х, было трудно найти такие книги на русском, даже в библиотеке...
            Поскольку бывал там не часто, а уж книги на украинском читал и того реже, читалось с трудом... хотя очень хотел прочитать именно это произведение!
            1. Pete Mitchell Звание
              Pete Mitchell
              +1
              Вчера, 23:53
              Мне наверное повезло больше - у нас до сих пор есть вся библиотека Дюма… да здравствует сбор мукулатуры fellow
  3. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Вчера, 21:19
    Президент Литвы решил поделиться с прессой собственными соображениями

    Надо же одной из трибалтийских шавок показать свою значимость.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 21:25
    Говорят,что Науседа иногда снимает со своей головы шапочку из алюминиевой фольги для того чтоб услышать о чём говорит Трамп. . . hi
  5. Darkdimon Звание
    Darkdimon
    +1
    Вчера, 21:33
    Литву с Латвией ( с Риги вроде как летел ) перепутали бывает, сказали не тому.
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 01:45
      Цитата: Darkdimon
      Литву с Латвией .. перепутали

      Вот вы озадачили Госдеп..
      А что есть разница? wassat
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 21:37
    Цитата: Президент Литвы
    американцы проинформировали меня о полёте главы ЦРУ в Москву

    галантерейщик и кардинал, тьфу, науседа и рваное ухо это сила, одно мое слово спасло америку
  7. orlandoche Звание
    orlandoche
    0
    Вчера, 21:41
    Видать важный перец , раз американцы остановочку сделали чтобы с ним согласовать laughing
  8. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +1
    Вчера, 21:52
    Эстонцы завтра скажут, что они согласовывали пролет самолета...
    Или в понедельник laughing
  9. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 21:53
    Ох уж этот Непоседа! Надо исправить, лет 15 ему организовать в солнечном Магадане
  10. KCA Звание
    KCA
    -1
    Вчера, 22:06
    Седой мальчик, а как ты мог вообще засечь пролёт где-то как-то если тебе пальчиком не покажут? Чем меньше, бездарнее и глупее кловн, тем больше он щёки надувает, такую лоханку могли-бы сбить и над тобой, было-б надо, да и тебя там говна-пирога, надо облаву по всем нелегалам и транзит, думаю, есть варианты их всех в Ливонию переправить
  11. kromer Звание
    kromer
    0
    Вчера, 22:07
    американцы проинформировали меня о полёте главы ЦРУ в Москву


    Постеснялся сказать, что Трамп лично у него разрешение спрашивал на полет самолета в Москву.
  12. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    +2
    Вчера, 22:41
    Информирование как анекдоте:
    - Коля, борщ на столе. Вытри!!!
  13. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 22:56
    Действительно. Ну как же они полетят в Москву,не уведомив какую то Литву???)) Кто то ведь должен прибежать и заправить самолёт с главой ЦРУ? Вот и " уведомили". Не американцам же с топливным шлангом вокруг " Глобмастера" бегать? Вот Науседа и бегал,- заправлял. Президент " маленькой но гордой" Литвы.
  14. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 22:56
    Содержание информации: "Вильнюс, это самолет США, сейчас зальем резервуар "коричневой" водой. Не бойтесь это не русские. Конец связи.".
  15. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Вчера, 23:05
    Представляю как проинформировали. laughing "Эй как тебя там, отвали от самолета, абориген чертов! Мы в Москву летим, а ты камушки с полосы убери." laughing
  16. alex_357 Звание
    alex_357
    0
    Вчера, 23:55
    Ну прогнулся,чё... laughing Надо же, его "информировали"
  17. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Сегодня, 02:59
    Убогость какая. И ведь живет такой и гордится- Я fool Белого Человека Видел!!
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 04:55
    Цитата: 16112014nk
    Надо же одной из трибалтийских шавок показать свою значимость.
    После чего эта шавка будет ещё интенсивнее лизать сапоги своему хозяину. Это называется тонкостью управления wink