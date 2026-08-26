Президент Литвы: американцы проинформировали меня о полёте главы ЦРУ в Москву
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О визите директора ЦРУ в России теперь рассуждает и президент Литвы. Гитанас Науседа объявил, что американская сторона проинформировала его о том, что самолёт Джона Рэтклиффа летит в Москву и по пути приземлится в Прибалтике. Напомним, что военный транспортник ВВС США приземлялся в столице Латвии – Риге.
Как пишут западные СМИ, никто Науседу, на самом деле, напрямую не информировал. А данные о полёте борта с Рэтклиффом поступили на натовскую военную базу в Шяуляе, откуда, видимо, потом узнал о событии и Науседа.
Президент Литвы решил поделиться с прессой собственными соображениями по поводу цели визита директора ЦРУ в российскую столицу.
Науседа:
Полагаю, что это связано с необходимостью деэскалации. И это настраивает на позитивный лад.
И это заявление делает президент республики, которая сама буквально каждодневно делает всё, чтобы эскалация нарастала.
Напомним, что несколько недель назад из Вильнюса звучали призывы к НАТО атаковать Калининград. И исходили они не от человека с улицы, а из уст министра иностранных дел Кястутиса Будриса. И теперь Науседа заявляет, что его настраивает на позитивный лад возможность деэскалации. Складывается впечатление, что сделал он это заявление, чтобы не получить политический и экономический подзатыльник от Дональда Трампа.
Напомним, что сам Трамп несколько часов назад был вынужден отвечать на вопрос о том, не связан ли визит Рэтклиффа в Москву с «возможным нападением на Британию». Трамп заявил, что не связан, назвав визит рутинным.
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