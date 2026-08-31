Archer 8×8 против Archer 6×6: зачем Швеция меняет шасси и наращивает артиллерию
САУ Archer в исходной конфигурации — на базе шасси Volvo A30 6×6
После продажи и передачи части самоходных артиллерийских установок Archer за рубеж шведская армия восстанавливает и расширяет их парк. В августе она получила первые четыре машины в современной комплектации, ещё две ожидаются осенью. К концу десятилетия заказчик рассчитывает принять все 48 новых САУ. Однако итоговая численность парка будет зависеть от судьбы 24 установок предыдущей версии.
Первая партия
13 сентября 2023 г. Управление материального обеспечения обороны Швеции (FMV) и компания BAE Systems Bofors подписали контракт на производство 48 САУ Archer 8×8. Первую машину подрядчик планировал передать FMV в 2025 г., а весь заказ предполагается выполнить не позднее 2030-го.
В этой программе нужно различать несколько стадий. Изготовитель передаёт технику FMV, после чего следуют приёмка и испытания, и только затем машины поступают в вооружённые силы. Первые стрельбы Archer 8×8 состоялись в октябре 2025 г.
По данным BAE Systems, церемония состоялась 25 августа на полигоне Виллингсберг. На следующий день FMV сообщило о передаче первых четырёх САУ вооружённым силам. Новую технику принял 9-й бергслагенский артиллерийский полк (A 9 Bergslagens artilleriregemente).
Первые четыре САУ будут использовать для подготовки личного состава. До конца осени полк A 9 должен получить ещё две самоходки; все шесть машин первой учебной группы предназначены для подготовки артиллеристов. Затем их планируют включить в состав формируемых боевых подразделений.
Вариант САУ на базе шасси HX2
После передачи этой шестёрки FMV начнёт передавать вооружённым силам оставшиеся 42 САУ. Официальный график указывает только конечный срок: весь заказ должен быть выполнен не позднее 2030 г. В какие именно годы и какими партиями будут поступать остальные машины, пока не сообщалось.
Прибыло и убыло
Работы над будущим Archer начались задолго до нынешнего контракта. Исследования самоходной системы на самосвальном шасси велись с 1995 г., а полноценный проект стартовал в 2006-м. Сотрудничество с Норвегией началось в 2008 г.; в марте 2010-го шведское FMV и норвежская организация FLO приняли решение о серийном производстве.
Первые четыре установки передали FMV в сентябре 2013 г., а первая машина серийной партии была принята в сентябре 2015-го. Норвегия вышла из программы в конце 2013 г. В 2016-м правительство Швеции предложило приобрести для собственных вооружённых сил ещё 24 САУ, ранее предназначавшиеся норвежскому заказчику. Последняя из 48 установок прежней программы была передана FMV в ноябре 2022 г.
Первые САУ новой модификации, август 2026 г.
За счёт второй партии Archer шведская армия переоснастила строевые части, а часть более ранних машин отправила на хранение. В случае необходимости предусматривалось их возвращение в строй.
К октябрю 2025 г. FMV завершило модернизацию 24 Archer 6×6 и сообщило, что весь парк этой модификации доведён до версии C. Однако если вычесть из прежних 48 машин 14, проданных Великобритании, и восемь, переданных Украине, получится 26. Статус ещё двух систем в просмотренных официальных публикациях не разъяснён. Кроме того, открытые документы не позволяют утверждать, что каждая из 24 модернизированных машин технически боеготова на конкретную дату.
В марте 2023 г. Великобритания договорилась о приобретении 14 Archer. Первую машину шведская сторона передала заказчику в сентябре того же года; затем FMV приступило к последовательной передаче остальных 13 установок.
Ещё восемь САУ Швеция передала Украине; к середине ноября 2023 г. они уже находились у получателя. Надёжного открытого поштучного реестра их последующих потерь в доступных источниках нет, поэтому точное количество уничтоженных и повреждённых машин остаётся неопределённым.
В марте 2025 г. шведское правительство отдельно разрешило FMV закупить ещё 18 Archer для последующей передачи Украине. Этот заказ не относится к программе 48 машин для шведской армии и не должен учитываться при подсчёте её будущего парка.
В новом облике
Предыдущие шведские Archer строились на сочленённом шасси Volvo A30 6×6; в документах FMV базовая машина обозначена как A30E. Для новой версии выбрали четырёхосное шасси семейства HX2 компании Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). Rheinmetall поставляет шасси с защищёнными кабинами, а интеграцию артиллерийской системы выполняет BAE Systems Bofors.
Переход на HX2 прежде всего повышает дорожную и оперативную мобильность: новая машина развивает 80–90 км/ч против 50–60 км/ч у варианта на самосвальном шасси. Защищённая кабина улучшает условия работы экипажа, а использование семейства HX2, уже имеющегося в шведской армии, облегчает эксплуатацию и снабжение. Одних четырёх осей недостаточно, чтобы говорить о безусловном превосходстве над сочленённым Volvo по проходимости на бездорожье.
Артиллерийская система новой самоходки сохраняет преемственность с Archer 6×6 и полевой гаубицей FH77B. Это автоматизированное 155-мм орудие со стволом длиной 52 калибра, установленное в дистанционно управляемом боевом модуле. Экипаж готовит орудие к стрельбе и ведёт огонь из защищённой кабины.
Автомат заряжания раздельно подаёт снаряд и модули метательного заряда. Дальность зависит от применяемого боеприпаса: FMV указывает возможность стрельбы более чем на 50 км при использовании соответствующих выстрелов.
Автоматизированная система управления огнём принимает и обрабатывает данные, а также контролирует работу боевого модуля. Переход в боевое или походное положение занимает около 20 секунд. По данным FMV, за неполные две минуты Archer 8×8 может выпустить шесть снарядов, покинуть огневую позицию и отойти на 500 м; всё это время расчёт находится в защищённой кабине. Так FMV описывает штатный цикл работы системы; это не независимая оценка боевой эффективности.
Планы на будущее
По данным FMV, войсковой парк предыдущей модификации включает 24 модернизированные Archer 6×6. После передачи первых четырёх Archer 8×8 условный списочный подсчёт даёт 28 машин двух модификаций, а после поступления ещё двух учебных установок — 30. По контракту затем останется получить 42 новые САУ. Этот подсчёт не равен подтверждённому количеству технически готовых машин и не включает две системы с неразъяснённым статусом.
Дальнейший результат зависит от судьбы старой техники. При сохранении всех 24 Archer 6×6 и выполнении заказа на 48 Archer 8×8 парк может достичь 72 единиц — втрое больше исходных 24. При полной замене прежних установок 48 новых машин дадут двукратный рост. Ни один из этих вариантов пока нельзя считать окончательно подтверждённой структурой парка.
Контракт увеличивает парк САУ. Новые Archer отличаются более высокой дорожной мобильностью, защищённой кабиной и унификацией с семейством HX2. Однако это ещё не гарантирует пропорционального роста боевой эффективности. Результат программы будет зависеть от темпа поставок, подготовки расчётов, формирования частей, наличия боеприпасов, ремонта и решения по Archer 6×6.
Информация