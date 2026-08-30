ВС РФ освободили село Великий Прикол в Сумской области
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Штурмовые отряды 15-го танкового полка группировки «Север» в ходе активных боёв сломали оборону 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и взяли под контроль село Великий Прикол в Сумской области. Противник несколько раз пытался отбить позиции, бросаясь в контратаки, но российские подразделения их успешно отбили.
В результате тяжёлых столкновений 4-й батальон 119-й бригады практически потерял боеспособность и отошёл с позиций у села. Украинское командование пыталось подтянуть свежие силы с других участков, но резервы попали под удар и были уничтожены.
Великий Прикол находится в Краснопольском районе Сумской области прямо у границы с Россией. Из-за необычного названия оно часто попадает в поле зрения обсуждений в интернете и военных сводках.
Взятие этого села важно для расширения приграничной буферной зоны и усиления защиты российских территорий от возможных проникновений украинских диверсионных групп. На северном направлении в очереди на освобождение от украинских формирований село Малая Рыбица, в южном – село Петрушовка. Также в юго-западном направлении находится относительно крупное село Осоевка.
Ранее в ходе боёв за этот населённый пункт российские войска уже наносили массированные удары по позициям 119-й бригады, уничтожив много живой силы и техники. ВСУ не раз пытались контратаковать на этом направлении, но все их попытки проваливались.
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