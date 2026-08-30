ВС РФ освободили село Великий Прикол в Сумской области

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ВС РФ освободили село Великий Прикол в Сумской области


Штурмовые отряды 15-го танкового полка группировки «Север» в ходе активных боёв сломали оборону 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и взяли под контроль село Великий Прикол в Сумской области. Противник несколько раз пытался отбить позиции, бросаясь в контратаки, но российские подразделения их успешно отбили.



В результате тяжёлых столкновений 4-й батальон 119-й бригады практически потерял боеспособность и отошёл с позиций у села. Украинское командование пыталось подтянуть свежие силы с других участков, но резервы попали под удар и были уничтожены.



Великий Прикол находится в Краснопольском районе Сумской области прямо у границы с Россией. Из-за необычного названия оно часто попадает в поле зрения обсуждений в интернете и военных сводках.

Взятие этого села важно для расширения приграничной буферной зоны и усиления защиты российских территорий от возможных проникновений украинских диверсионных групп. На северном направлении в очереди на освобождение от украинских формирований село Малая Рыбица, в южном – село Петрушовка. Также в юго-западном направлении находится относительно крупное село Осоевка.

Ранее в ходе боёв за этот населённый пункт российские войска уже наносили массированные удары по позициям 119-й бригады, уничтожив много живой силы и техники. ВСУ не раз пытались контратаковать на этом направлении, но все их попытки проваливались.
11 комментариев
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  1. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 10:20
    Прикольное наименование населенного пункта:)
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +2
      Сегодня, 10:39
      Цитата: убей фашиста
      Прикольное наименование населенного пункта:)

      Название прикольное-бой не шуточные...
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:26
    Наши богатыри устроили велики прикол плясунам!
  3. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 10:27
    119-й бригады


    119-ю бригаду помню почти полностью уничтожили в Серебрянском лесничестве. Интересно сколько раз она уже полностью состав поменяла.
  4. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 10:49
    Рядовым украинским солдатам следует вернуться домой, включить телевизор и посмотреть, как российские войска входят в Киев, пока разрозненные батальоны «высшей расы» будут уничтожаться.
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 10:54
    На самом деле никакой «высшей расы» не существует; это типичный прием, призванный сплотить людей, жаждущих ощутить свое «превосходство». На протяжении всей истории тех, кто мнил себя «высшими», раз за разом возвращали к реальности.
  6. rs777 Звание
    rs777
    0
    Сегодня, 11:30
    Требую переименовать "Великий прикол" в "Клёвый прикол"! laughing
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +2
    Сегодня, 11:35
    Население по переписи 2001 года составляло 194 человека.
  8. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:36
    Они будь умнее должны понимать, что крах неизбежен. А избежать его сегодня это уничтожить еврея - неофашиста! Выбор за ними!
  9. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    +1
    Сегодня, 11:59
    В России много интересных названий. Спасибо нашим воинам, что оккупированные земли освобождают!
  10. mitrich Звание
    mitrich
    0
    Сегодня, 14:32
    Надо по всей границе с шумерией, где мы не планируем глубокого проникновения, создавать буферную зону в 40+ км.
    Что бы исключить казусы подобные Курскому провалу и уменьшить обстрелы артиллерией и фпв дронами нашего приграничья.