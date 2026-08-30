Турция испытала отечественную крылатую ракету ÇAKIR с наземной платформы

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Турция испытала отечественную крылатую ракету ÇAKIR с наземной платформы


Оборонная компания Roketsan (Турция) успешно испытала отечественную крылатую ракету ÇAKIR с мобильной наземной платформы. Это была её модернизированная версия.

Такое сообщение сделала пресс-служба компании.

Было проведено два пуска по наземной и морской цели. В обоих случаях объекты были поражены.

Компания не раскрывает место испытаний, дальность поражения, типы целей и характеристики пусковой установки. Правда, ранее сообщалось, что сама ракета весит 275 кг, а вместе с пусковым устройством – примерно 330 кг. Также была заявлена предельная дальность – 150 километров.

В рамках модернизации ракету оборудовали усовершенствованной инфракрасной головкой самонаведения. Помимо этого, модернизированная топливная система позволила увеличить дальность полёта, что было подтверждено в ходе испытаний. Также пуски позволили создателям и военным убедиться в возможности наносить удары по разным типам целей и выполнять стрельбу не только с воздушных носителей, но и с наземных.

В числе преимуществ ракет ÇAKIR – малозаметность и высокая точность поражения. Кроме того, оснащённость современной системой навигации позволяет эффективно применять данное вооружение при любой погоде.

Также предусмотрена защита от перехвата средствами противника. Ракета способна заходить на повторную атаку, для неё уже после пуска можно обновить целеуказание или отменить полётное задание по каналу передачи данных.
13 комментариев
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  1. Hagen Звание
    Hagen
    +2
    Сегодня, 10:39
    Если эта ракета попадет на Украину в качестве типа оружия, надо непременно, как одну и мер воздействия на недосултана, закрыть весь турпоток на ту сторону и найти долгоносиков во всех продуктах оттуда. wink
    1. Jovanni Звание
      Jovanni
      +2
      Сегодня, 11:31
      Цитата: Hagen
      Если эта ракета попадет на Украину в качестве типа оружия:

      Надо быстрее побеждать. Чтобы не успели. И чтобы многие другие не успели. Но Песков говорит что "эскалировать не будем". Типа всё путём. Вот странно, они считают что с течением времени для нас ничего не меняется? К худшему? Инопланетяне... Мрак...
      1. Hagen Звание
        Hagen
        +1
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Jovanni
        Но Песков говорит что "эскалировать не будем"

        Было бы наивным полагать, что пресс-секретарь расскажет в СМИ о реальных планах ВГК. Любые судороги в задачах, ускорения и назначения сроков только повысят наши потери в людях. А нам еще с ними экономикой заниматься. Есть Президент. Пусть он и командует. Не надо емусоветовать с дивана. Он в любом случае больше нашего погружен в эту операцию и в целом в расклад сил и возможностей.
        1. MichIs Звание
          MichIs
          0
          Сегодня, 12:17
          Да лет 5 уже у ВГК какие-угодно планы, но не правильные, а леопольно-обманные (вообще-то не 5, а 25 лет). Только вот в последние месяцы что-то начало доходить - наверное очень долго до него вся Россия достукивалась. Хотя, если Мир своим смрадным дыханием оскверняют такие персонажи как зеленая сопля, террорист буданов, кровавый пастор и дрыгая свиномордая камарилья, то достучались еще не до конца.
        2. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 12:40
          Цитата: Hagen
          Любые судороги в задачах, ускорения и назначения сроков только повысят наши потери в людях.

          Этот аргумент давно уже не работает. Потери мы несем очень серьезные, поэтому требуется завершать войну. Если для этого нужна эскалация (удар по перевалочным базам НАТО, иное) надо на нее пойти.
          Цитата: Hagen
          Есть Президент.

          Нету. Есть дедушка, который контролирует реальность вокруг себя на уровне позднего Брежнева.
          1. ARIONkrsk Звание
            ARIONkrsk
            -1
            Сегодня, 12:46
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Цитата: Hagen
            Любые судороги в задачах, ускорения и назначения сроков только повысят наши потери в людях.

            Этот аргумент давно уже не работает. Потери мы несем очень серьезные, поэтому требуется завершать войну. Если для этого нужна эскалация (удар по перевалочным базам НАТО, иное) надо на нее пойти.
            Цитата: Hagen
            Есть Президент.

            Нету. Есть дедушка, который контролирует реальность вокруг себя на уровне позднего Брежнева.

            Проблема ударов по Европе заключается в том, что это эскалация и в ответ тоже может полететь и есть риск что и ЯО или по центрам принятия решений, а вы думаете нашей элите это надо, подвергать свою жизнь риску, когда в жизни есть все, нескончаемые богатства и власть, им проще нас в окопы загнать, так дешевле и безопасней.
          2. Hagen Звание
            Hagen
            0
            Сегодня, 14:58
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Этот аргумент давно уже не работает. Потери мы несем очень серьезные, поэтому требуется завершать войну. Если для этого нужна эскалация (удар по перевалочным базам НАТО, иное) надо на нее пойти.

            Если раздавая советы и рекомендации вы при этом не рискуете собственным достоянием, жизнью, "шкурой" (как пишет один из не глупых авторов), то ваши советы стоят меньше, чем ничего....
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 15:23
              Цитата: Hagen
              Если раздавая советы и рекомендации вы при этом не рискуете собственным достоянием, жизнью, "шкурой" (как пишет один из не глупых авторов)

              В случае эскалации - риска для меня будет больше, чем сейчас.
              Цитата: Hagen
              то ваши советы стоят меньше, чем ничего....

              Как и Ваши. На фоне верениц гробов с СВО Ваши советы звучат... Нехорошо
              1. Hagen Звание
                Hagen
                0
                Сегодня, 15:26
                Цитата: Андрей из Челябинска
                Как и Ваши.

                А я что-то советовал, кроме того, как оставить военным дело войны и не учить их воевать?
                На счет верениц гробов. А сколько их за неделю, месяц в количественном исчислении, по-штучно?
                1. Андрей из Челябинска Звание
                  Андрей из Челябинска
                  0
                  Сегодня, 15:38
                  Цитата: Hagen
                  А я что-то советовал, кроме того, как оставить военным дело войны и не учить их воевать?

                  Такого Вы вообще не советовали. Вы советовали
                  Цитата: Hagen
                  Есть Президент. Пусть он и командует. Не надо емусоветовать с дивана.
                2. Андрей из Челябинска Звание
                  Андрей из Челябинска
                  0
                  Сегодня, 15:39
                  Цитата: Hagen
                  На счет верениц гробов. А сколько их за неделю, месяц в количественном исчислении, по-штучно?

                  Данные засекречены. Но есть косвенные признаки, я Вам их уже перечислял.
                  Из нового - жена со своей подругой общалась, у нее муж с СВО вернулся - раненный и контуженный. Контузию сейчас оспаривают, он готовится судиться.
                  Суть в том, что жена приехала к ним в новый микрорайон, где они купили квартиру, там - очаровательный детский садик во дворе, а у них - маленький. Спрашивает, как ему в новом садике? Ответ: нас туда не взяли, он для льготников. У жены легкий шок - если Вы не льготники, то кто тогда вообще льготники? Ответ - дети павших на СВО...
                  1. Hagen Звание
                    Hagen
                    0
                    Сегодня, 15:54
                    Цитата: Андрей из Челябинска
                    Но есть косвенные признаки

                    Это - "вереницы"? Не очень релевантно... А я вам напомню, что в Белорусской наступательной операции ежесуточно гибло 1000 солдат только у одного 1-го Бел фронта. Вот это этими "вереницами" достигались темпы наступления. Косвенные признаки - сомнительная достоверность. Я не собираюсь вас в чем-то уличать. Вы верите в свою правоту, верите что Путин случайный прохожий и плохой руководитель? Ну, верьте... Вот станете где-то заместителем НГШ, получите доступ к реальной информации, на базе которой принимаются решения, то может вашему мнению поверят и другие люди. А пока разумно расстаться при своих взглядах.
    2. MichIs Звание
      MichIs
      0
      Сегодня, 12:14
      А может, лучше окончательно и бесповоротно решить "турецкий вопрос" и закрыть нашу южную проблему? Сейчас турки сильно расплодились - это плохо, но живут они кучно - это хорошо.