Турция испытала отечественную крылатую ракету ÇAKIR с наземной платформы
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Оборонная компания Roketsan (Турция) успешно испытала отечественную крылатую ракету ÇAKIR с мобильной наземной платформы. Это была её модернизированная версия.
Такое сообщение сделала пресс-служба компании.
Было проведено два пуска по наземной и морской цели. В обоих случаях объекты были поражены.
Компания не раскрывает место испытаний, дальность поражения, типы целей и характеристики пусковой установки. Правда, ранее сообщалось, что сама ракета весит 275 кг, а вместе с пусковым устройством – примерно 330 кг. Также была заявлена предельная дальность – 150 километров.
В рамках модернизации ракету оборудовали усовершенствованной инфракрасной головкой самонаведения. Помимо этого, модернизированная топливная система позволила увеличить дальность полёта, что было подтверждено в ходе испытаний. Также пуски позволили создателям и военным убедиться в возможности наносить удары по разным типам целей и выполнять стрельбу не только с воздушных носителей, но и с наземных.
В числе преимуществ ракет ÇAKIR – малозаметность и высокая точность поражения. Кроме того, оснащённость современной системой навигации позволяет эффективно применять данное вооружение при любой погоде.
Также предусмотрена защита от перехвата средствами противника. Ракета способна заходить на повторную атаку, для неё уже после пуска можно обновить целеуказание или отменить полётное задание по каналу передачи данных.
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