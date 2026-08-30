Поставки моторного топлива из Белоруссии вышли на максимальный уровень
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимальном уровне. Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли эта тема на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла накануне в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Песков указал на то, что Минск очень чутко реагирует на растущие потребности РФ:
За это мы им признательны.
При этом в ряде регионов России сохраняется сложная ситуация с обеспечением автомобильным топливом. По данным на конец августа, проблемы фиксируются на юге страны, в Поволжье, в некоторых центральных регионах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. На АЗС крупных поставщиков, которые стараются держать цены на прежнем уровне, скапливаются внушительных размеров очереди. Автомобилисты порой оставляют автомобили в очередях на ночь, чтобы утром, при сливе бензовоза, получить возможность заправиться бензином по доступной цене. Заправки поменьше подняли цену, однако и по цене под 150 рублей за литр АИ-95 найти бензин можно не всегда и не везде. Сложная ситуация фиксируется на юге России, включая Крым, и она же распространилась и на центральные регионы РФ, включая Москву и Подмосковье.
Напомним, этим летом Россия увеличила закупки бензина в Беларуси до исторического рекорда - по итогам первого полугодия они выросли в 20 раз, до 453 тысяч тонн. Это связано с падением переработки на российских НПЗ из-за повреждений, полученных в результате атак БПЛА, а также с сезонным ростом спроса. Ранее Кремль подтверждал, что ведёт переговоры с рядом стран об импорте топлива для стабилизации внутреннего рынка. Одна из таких стран - Индия.
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