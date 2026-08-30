Поставки моторного топлива из Белоруссии вышли на максимальный уровень

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Поставки моторного топлива из Белоруссии вышли на максимальный уровень

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимальном уровне. Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли эта тема на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла накануне в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Песков указал на то, что Минск очень чутко реагирует на растущие потребности РФ:



За это мы им признательны.

При этом в ряде регионов России сохраняется сложная ситуация с обеспечением автомобильным топливом. По данным на конец августа, проблемы фиксируются на юге страны, в Поволжье, в некоторых центральных регионах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. На АЗС крупных поставщиков, которые стараются держать цены на прежнем уровне, скапливаются внушительных размеров очереди. Автомобилисты порой оставляют автомобили в очередях на ночь, чтобы утром, при сливе бензовоза, получить возможность заправиться бензином по доступной цене. Заправки поменьше подняли цену, однако и по цене под 150 рублей за литр АИ-95 найти бензин можно не всегда и не везде. Сложная ситуация фиксируется на юге России, включая Крым, и она же распространилась и на центральные регионы РФ, включая Москву и Подмосковье.

Напомним, этим летом Россия увеличила закупки бензина в Беларуси до исторического рекорда - по итогам первого полугодия они выросли в 20 раз, до 453 тысяч тонн. Это связано с падением переработки на российских НПЗ из-за повреждений, полученных в результате атак БПЛА, а также с сезонным ростом спроса. Ранее Кремль подтверждал, что ведёт переговоры с рядом стран об импорте топлива для стабилизации внутреннего рынка. Одна из таких стран - Индия.
56 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +5
    Вчера, 19:39
    этим летом Россия увеличила закупки бензина в Беларуси до исторического рекорда - по итогам первого полугодия они выросли в 20 раз, до 453 тысяч тонн
    Это покрывает чуть более 2% российского потребления.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +2
      Вчера, 20:54
      Сам факт психологически успокаивает потребителя.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        -3
        Вчера, 20:57
        Цитата: Сергей3
        Сам факт психологически успокаивает потребителя.

        Сейчас народ к 1сентября домой вернётся и через неделю две все успокоятся.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +6
          Вчера, 21:02
          По моим наблюдениям, как раз после 1 сентября пробки и начинаются. На работу выходят преподаватели, мамы детей из младших классов начинают их возить из школы - в школу.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            +1
            Вчера, 21:04
            Цитата: Сергей3
            после 1 сентября пробки и начинаются.

            Пробки в школу это километры, пробки на море и прочее это сотни километров.
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -7
    Вчера, 19:54
    Кризис с топливом необходим, так как: много автомобилей будет ломаться население не мобильное, можно придумать под такую движуху новые налоги.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 20:05
    Это прорыв? Неспособность защитить два десятка НПЗ от налётов медленных пепелацев?
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      0
      Вчера, 20:19
      Цитата: alexoff
      Это прорыв? Неспособность защитить два десятка НПЗ от налётов медленных пепелацев?

      Ваше решение?
      Как защитить НПЗ

      И вопрос не в деньгах.
      Как?
      1. Сергей Т19 Звание
        Сергей Т19
        -1
        Вчера, 20:27
        Да хотя бы металлической сеткой затянуть НПЗ
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          -1
          Вчера, 20:30
          Цитата: Сергей Т19
          Да хотя бы металлической сеткой затянуть НПЗ

          Крылатые ракеты пробьют эту сетку.
          Но хотя бы сеткой натянули?

          Вы же первый скажите,что всё на тяп ляп было сделано.
      2. alexputnik17 Звание
        alexputnik17
        -6
        Вчера, 20:38
        Принять закон о ЧВК наконец, собрать нефтяников, газовиков, химиков и кого там ещё укры долбят и сказать: вот люди, вот вооружение, берите, платите, кормите и содержите.
        Чай, не обеднеют!
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          +1
          Вчера, 20:44
          Цитата: alexputnik17
          Принять закон о ЧВК наконец, собрать нефтяников, газовиков, химиков и кого там ещё укры долбят и сказать: вот люди, вот вооружение, берите, платите, кормите и содержите.
          Чай, не обеднеют!


          Я не знаю зачем Вы юродствуете.

          Проблема в том,что нет воли и желания.
          Проблема в том,что никто не знает ,что нужно делать!!

          У НПЗ есть деньги,но они не знают что делать что бы себя защитить!!
          А МО РФ не знает,что им посоветовать.
          1. alexputnik17 Звание
            alexputnik17
            -1
            Вчера, 21:10
            И ещё, рассказать, как атомные объекты защищаются? В мирное время?
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              +2
              Вчера, 22:05
              Цитата: alexputnik17
              И ещё, рассказать, как атомные объекты защищаются? В мирное время?

              И как защитить Wildberries?
              А как НПЗ?

              Мы всё ходим вокруг да около,но Вы ответа не даёте.
              Вы не знаете как защитить объекты от Дронов .

              Найдёте способ,получите деньги,не забывайте Родину))
              1. alexputnik17 Звание
                alexputnik17
                -3
                Вчера, 22:16
                Я дал Ват полный ответ своего мнения в двух постах, как защитить НПЗ. Другие тоже написали. Вы не читаете?
                Ваше право. Кроме всякого типа, "юродства", я контраргументов, кроме попыток оскорблений, не услышал.
                Валберис защищать также. Хотя я в этой сети не отовариваюсь и про такие сети, мне, мягко говоря, не интересно.
                На сëм, умолкаю, бесполезные по мне, дебаты.
                У Вас, кроме аргументов, что никто и я не знаю как, не знает.
                Ваше право и Ваше дело, продолжать упираться в стену, минусить и пытаться кого то оскорбить.
                hi
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  0
                  Вчера, 22:21
                  Цитата: alexputnik17
                  Я дал Ват полный ответ своего мнения в двух постах, как защитить НПЗ. Другие тоже написали. Вы не читаете?
                  Ваше право. Кроме всякого типа, "юродства", я контраргументов, кроме попыток оскорблений, не услышал.
                  Валберис защищать также. Хотя я в этой сети не отовариваюсь и про такие сети, мне, мягко говоря, не интересно.
                  На сëм, умолкаю, бесполезные по мне, дебаты.
                  У Вас, кроме аргументов, что никто и я не знаю как, не знает.
                  Ваше право и Ваше дело, продолжать упираться в стену, минусить и пытаться кого то оскорбить.
                  hi

                  Я очень хочу услышать,но не слышу.
                  Что конкретно Вы предлагаете,помимо сеток?
                  1. alexputnik17 Звание
                    alexputnik17
                    0
                    Вчера, 22:51
                    Я сетки не предлагал. Перечитайте всë-таки ветку, пожалуйста.
              2. михаилл Звание
                михаилл
                -2
                Вчера, 23:02
                Цитата: ЛМН
                Найдёте способ,получите деньги,не забывайте Родину))

                На тактическом уровне- пресловутые танки на аэродромах.
                На стратегическом уровне- опутывание кредитами и секретными "канцлер-актами", которые поддерживаются танками на аэродромах.
                И глобально вот прямо сейчас пробуют.
              3. alexoff Звание
                alexoff
                +1
                Сегодня, 01:25
                И как защитить Wildberries?
                разуплотнением складов и обустройством внутри противопожарных стенок.
                А как НПЗ?
                ПВО? Кто-нибудь видел возле НПЗ работу ПВО? Ничего крупнее пулеметов там не видел. Зенитные дроны? Китайцы ещё лазеры на сто кВт продают. Их ставил кто-то? Или это не панацея, проще ничего не делать?
            2. ЛМН Звание
              ЛМН
              0
              Вчера, 23:37
              Цитата: alexputnik17
              И ещё, рассказать, как атомные объекты защищаются? В мирное время?

              Вы так и не рассказали
              1. alexputnik17 Звание
                alexputnik17
                +1
                Сегодня, 03:02
                Росатом на строительстве станций ген заказчик, у него куча генподрядчиков и подрядчиков, среди них уже изначально есть подрядчики, занимающиеся как режимами безопасности "мирного" атома, чтобы не случилось второго Чернобыля, так и выполнением работ по физической безопасности станций. Строительство периметров колючки, возведение дотов и дзотов, строительство пулемётных гнёзд. Это все закладывается ещё при проектировании станции. И если, появилась такая новая опасность, как дроны, пора бы задуматься о привлечении ПВО и строительстве всевозможных противодроновых сеток и/или более прочных ограждений.

                А Вы смотрю, кроме минусования и цепляния крючком оппонентов, так свои мысли не высказали.
                Ваш покорный оппонент такого подрядчика обслуживал. И на НПЗ и газоперерабатывающих заводах я тоже неоднократно бывал для заключения договоров, там гулял и поверьте, чтобы вывести НПЗ из строя при нормальной системе пожаротушения и еë (их) обслуживания, не одним, не 2-мя и может, 10-ю дронами устанешь НПЗ выводить из строя.
                Ну и как Вы сказали, любите свою Родину и особенно еë обитателей. Вы же на ветку заходите с Людьми общаться, а не только подкалывать их минусовать теша свою эго, если я Вас правильно понял.
      3. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        0
        Вчера, 20:43
        Цитата: ЛМН
        вопрос не в деньгах.
        Как?

        Разрешить малому бизнесу приобретать нефть и перерабатывать его на миниНПЗ. Понятно, что олигархи собственники крупнейших НПЗ в России будут резко против и наверняка развернут протестную информационную компанию. Но тут вопрос топливо-энергетической безопасности страны, которая ухудшится еще сильнее при существующей тенденции увеличения интенсивности ударов со стороны ВСУк. Кроме того, децентрализация системы переработки позволит не только гарантировать топливную безопасность, но и позволит увеличить доходы людей работающих в малом бизнесе и удаленных районах. Конкуренцию большим НПЗ они может и не составят, но цены снизят точно. Останется только немного расширить систему контроля качества и сертификации ГСМ.
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          +1
          Вчера, 20:46
          Цитата: Vitaly.17
          Цитата: ЛМН
          вопрос не в деньгах.
          Как?

          Разрешить малому бизнесу приобретать нефть и перерабатывать его на миниНПЗ. Понятно, что олигархи собственники крупнейших НПЗ в России будут резко против и наверняка развернут протестную информационную компанию. Но тут вопрос топливо-энергетической безопасности страны, которая ухудшится еще сильнее при существующей тенденции увеличения интенсивности ударов со стороны ВСУк. Кроме того, децентрализация системы переработки позволит не только гарантировать топливную безопасность, но и позволит увеличить доходы людей работающих в малом бизнесе и удаленных районах. Конкуренцию большим НПЗ они может и не составят, но цены снизят точно. Останется только немного расширить систему контроля качества и сертификации ГСМ.

          И как это поможет нам с атаками на НПЗ?
          1. Vitaly.17 Звание
            Vitaly.17
            +2
            Вчера, 20:53
            Цитата: ЛМН
            как это поможет нам с атаками на НПЗ?

            Решит
            Цитата: Vitaly.17
            вопрос топливо-энергетической безопасности страны

            Но если вы беспокоитесь за НПЗ как за частную собственность олигархов, то не переживайте. Получат они и страховки, и налоговые послабления и другие плюшки от правительства, которое эти олигархи спонсирует уже не одно десятилетие.
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              +1
              Вчера, 20:56
              Цитата: Vitaly.17
              Цитата: ЛМН
              как это поможет нам с атаками на НПЗ?

              Решит
              Цитата: Vitaly.17
              вопрос топливо-энергетической безопасности страны

              Но если вы беспокоитесь за НПЗ как за частную собственность олигархов, то не переживайте. Получат они и страховки, и налоговые послабления и другие плюшки от правительства, которое эти олигархи спонсирует уже не одно десятилетие.

              Мы говорим о абсолютно разных вещах.
              Вы о экономике.
              Я,о безопасности НПЗ.

              Поэтому,чао, Банбино)
        2. ЛМН Звание
          ЛМН
          +1
          Вчера, 20:53
          Цитата: Vitaly.17
          Цитата: ЛМН
          вопрос не в деньгах.
          Как?

          Разрешить малому бизнесу приобретать нефть и перерабатывать его на миниНПЗ. Понятно, что олигархи собственники крупнейших НПЗ в России будут резко против и наверняка развернут протестную информационную компанию. Но тут вопрос топливо-энергетической безопасности страны, которая ухудшится еще сильнее при существующей тенденции увеличения интенсивности ударов со стороны ВСУк. Кроме того, децентрализация системы переработки позволит не только гарантировать топливную безопасность, но и позволит увеличить доходы людей работающих в малом бизнесе и удаленных районах. Конкуренцию большим НПЗ они может и не составят, но цены снизят точно. Останется только немного расширить систему контроля качества и сертификации ГСМ.

          И как это поможет нам с атаками на НПЗ?
        3. ZAV69 Звание
          ZAV69
          +1
          Вчера, 21:31
          Цитата: Vitaly.17
          Разрешить малому бизнесу приобретать нефть и перерабатывать его на миниНПЗ.

          Для этого надо иметь для начала эти самые мини-нпз. Их еще нет. Оборудование кто нибудь для них в России матушке производит ? 90 % нет. На западе нам их точно не продадут, даже если это оборудование там есть. Значит его надо спроектировать, найти подрядчика и организовать производство. Потом землеотвод, мешок согласований, коммуникации (вы же не будите нефть бензовозами возить ). А все это время. И не один год.
          Короче ближайшие 10 лет нет и не будет мини нпз. Маниловщина это
          1. Не_боец Звание
            Не_боец
            0
            Вчера, 21:56
            Про какчество топлива не этих мини НПЗ не вспоминаем?
            1. ZAV69 Звание
              ZAV69
              +2
              Вчера, 23:47
              Цитата: Не_боец
              Про какчество топлива не этих мини НПЗ не вспоминаем?

              Если это будет самовар как в Чечне 90х то только лить можно лишь в зил 157. Если реально посчитать и спроектировать то можно и 95 нормальный получить. Вот только стоить такой нпз будет.........
              1. Vitaly.17 Звание
                Vitaly.17
                +2
                Сегодня, 01:40
                Цитата: ZAV69
                Вот только стоить такой нпз будет

                Зайдите на маркетплейс там китайский миниНПЗ в районе 1-3 млн.р. А сделать его может любое предприятие буквально в гаражных условиях. Качество ГСМ будет зависеть только от количество наворотов, типа катализаторов, фильтров, датчиков, уровня автоматизации.
        4. Pastoret Звание
          Pastoret
          +2
          Вчера, 23:38
          Правы и Вы, здравствуйте, и комменты ниже, но смотрю вы забыли про капитализм, маленькие НПЗ НЕ смогут покупать нефть на бирже в количестве сетевиков, объем меньше, скидка меньше, цена выше.., конкурентоспособность падает, занавес..!!! Ну невозможно выжить экономически, социально и демографически государству без госрегулирования.., сам Господь подталкивает Русь к этому.., либо деньги, либо Родина..!!! Капитализм - не христианское направление, и не социальное..!!!
      4. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 01:32
        Для начала - выгоняем командующего вкс вместе с другими танкистами. Затем снимаем все панцири, защищающие многочисленные резиденции царственной особы. Строим башни для них прямо на территории НПЗ на самой высокой точке. Вызываем специалистов по зенитным дронам с фронта где они подробнейшим образом рассказывают охране заводов как ими пользоваться, с инструкциями и прочим. Развешиваем аэростаты разграждения и сетки. Горячая линия что когда придет пожарник и будет ругаться - за ним приезжают и ломают ему ноги. Аналогично если кто-то в штабе начинает говорить что не панацея - на выбор либо ломать ноги либо в штурмы, ну либо и то, и другое. Страна профукала денег из-за ударов по НПЗ на тысячу панцирей наверно, зато сэкономили на защите fool
    2. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Вчера, 20:23
      Видел я их над Волгой этим летом несколько раз. Они действительно медленные. hi
      1. dimy44 Звание
        dimy44
        +1
        Вчера, 20:42
        Они действительно медленные.
        Медленные, но летят высоко. Я их вижу ежедневно. МОГи по ним строчат, по трассерам видно, как трудно попасть в темную точку в облаках. Вот так и пролетают сотни км. А снижаются, пикируют уже непосредственно на цель. Вот такая загогулина, тут походу никто в мире не подготовился к такому повороту событий, все готовились сбивать серьезные цели, а тихоходные дроны разорвали шаблон...
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +2
          Вчера, 21:00
          а тихоходные дроны разорвали шаблон...

          Противоядие уже найдено - это штурмовые вертолёты с радаром и новыми противотанковыми ракетами, они очень хорошо справляются с дронами. Кстати, кроме К-52 и Ми-28 теперь это умеют и новые вертолёты из семейства Ми-8. Вертолётный завод в казани очень сильно недозагружен заказами. Вперёд...
          1. alexputnik17 Звание
            alexputnik17
            0
            Вчера, 21:19
            Як-130М... (Знаю, что короткий)
        2. ВадимЖивов Звание
          ВадимЖивов
          +1
          Вчера, 21:32
          Я видел низко летели. Но через километр МОГов не наставишь... Они реки как путеводитель новерное используют. Это моё личное мнение. hi
    3. ЛМН Звание
      ЛМН
      +1
      Вчера, 20:37
      Цитата: alexoff
      Это прорыв? Неспособность защитить два десятка НПЗ от налётов медленных пепелацев?

      Вы все такие ох..ные стратеги.
      Все Армии мира не знают, как защититься от налёта этих "медленных пепелацев".
      А тут такой alexoff. ..с решением.

      Ты будешь мультимиллиардер,если знаешь решение.
      Мы же тебя больше не увидим на ВО?)
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 01:20
        Вы все такие ох..ные стратеги.
        тут куча идей. На НПЗ реализовано ровно ноль идей. Сетки? Аэростаты на тросах как в первую мировую? Вышки с пулеметами, зенитными дронами? Нет, ничего не сделано
        Все Армии мира не знают, как защититься от налёта этих "медленных пепелацев".
        расскажите как медленные пепелацы долетают до израильских НПЗ. Пепелацы, а не БРСД.
        А тут такой alexoff. ..с решением.
        с решением что-то делать? Потому что в штабах с 2022 года ловят инсульты и эпилептические припадки, потому что не могут найти панацею, а без абсолютной защиты ничего делать не будут?
        Ты будешь мультимиллиардер,если знаешь решение.
        расскажите поподробнее где царь полцарства обещал за защиту НПЗ, а то у него кажется единственная идея за бугром купить - именно так у нас последние 35 лет проблемы решают
        Мы же тебя больше не увидим на ВО?)
        в этом смысл вашего поста? У вас пригорело что руководство ничего не может и кто-то смеет это замечать?
  4. Nicola Звание
    Nicola
    +2
    Вчера, 20:32
    По 130 руб.бензин есть.По нормальной цене не могу заправиться две недели.Лучше бы молчали про импорт и Белорусский бензин.Он по цене выйдет дороже нашего дорогого,Бизнес у нас никто не отменял,ничего личного так сказать.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -3
    Вчера, 20:35
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимальном уровне.

    Это чего, положительный показатель что ли?
    Это наша реальность и стыдобища!
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Вчера, 21:01
    Цитата: ЛМН
    Проблема в том,что никто не знает ,что нужно делать!!

    Я написал, что, по моему личному мнению, надо делать. Причем здесь юродство?
    Само что то на ровном месте не выростет. Не срочников же на НПЗ ставить. Причем здесь МО. Много Вагнеров ушло в Африканский корпус и Росгвардию, а много и на печи лежит или профессию сменили.
    Желающие специалисты поработать вполне себе найдутся по стране.
    PS: минусы не я Вам лепил. Не имею такой привычки. Есть одно мнение, есть другое. Не значит, что они оба не правильные. Истина, где то посередине.
    Вы говорите никто не знает, что делать? belay По мне это странно звучит.
    Защищаться военным путем. И превентивно, а не в ответ и на объектах.
    Поэтому или МО с силовиками или ЧВК.
    Ну может Вы третий вариант предложите.
  7. Million Звание
    Million
    0
    Вчера, 21:05
    Представляю какие помои привезут из Индии...
  8. FeHa3eIIaM Звание
    FeHa3eIIaM
    -2
    Вчера, 21:15
    Цитата: ЛМН
    Цитата: Сергей Т19
    Да хотя бы металлической сеткой затянуть НПЗ

    Крылатые ракеты пробьют эту сетку.
    Но хотя бы сеткой натянули?

    Вы же первый скажите,что всё на тяп ляп было сделано.

    Вот он, типичный едрос. Вместо того, чтобы что-то сделать, он уже отмазку придумал.
  9. FeHa3eIIaM Звание
    FeHa3eIIaM
    -2
    Вчера, 21:18
    Цитата: ЛМН
    Цитата: alexoff
    Это прорыв? Неспособность защитить два десятка НПЗ от налётов медленных пепелацев?

    Вы все такие ох..ные стратеги.
    Все Армии мира не знают, как защититься от налёта этих "медленных пепелацев".
    А тут такой alexoff. ..с решением.

    Ты будешь мультимиллиардер,если знаешь решение.
    Мы же тебя больше не увидим на ВО?)

    В ОАЭ НПЗ сетками обтянули. А в России Максимка шашкой в интернетах машет. Чуешь разницу?
  10. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Вчера, 21:21
    Цитата: Сергей3
    а тихоходные дроны разорвали шаблон...

    Противоядие уже найдено - это штурмовые вертолёты с радаром и новыми противотанковыми ракетами, они очень хорошо справляются с дронами. Кстати, кроме К-52 и Ми-28 теперь это умеют и новые вертолёты из семейства Ми-8. Вертолётный завод в казани очень сильно недозагружен заказами. Вперёд...

    Ракетами это слишком жирно. Вертолеты К-52 и с пушки хорошо их бьют, одиночными с близкого, но безопасного для вертолета, расстояния.
  11. частное лицо Звание
    частное лицо
    +2
    Вчера, 21:25
    Ну ладно у нас в Поволжье или на юге проблемы с бензином причина известна . Но почему на Дальнем Востоке бензина нет ? Нет НПЗ ? На сегодня почти вся нефть идёт на Дальний восток по ВСТО.
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Вчера, 21:48
      Когда первые проблемы с бензином вылезли, в самом начале, цены пошли вверх и на востоке страны. Почему? Кто даст правильный ответ тот получит 10 лет. И хоть уминусуйтесь... hi
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 01:34
      Так бензин оттуда вывозят в европейскую часть страны, на местных в Москве плевать
  12. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Вчера, 21:31
    При нынешней систему недалек тот час, когда и хлеб станем закупать в какой нибудь Турции.
  13. Есаул Звание
    Есаул
    -2
    Вчера, 22:13
    Всё обязательно наладится, нужно лишь только снова переизбрать Едимую Россию на новый срок, им просто времени не хватает наладить жизнь в стране, потому что страна большая, а мандатов мало.
  14. d1975 Звание
    d1975
    -4
    Вчера, 22:28
    Так и хочется спросить власть имущих ядрёнов , едросов , где НЗ ???
  15. moneron Звание
    moneron
    -2
    Вчера, 22:42
    Батька держит в узде свою олигархию....нам бы такого батьку от сохи, не побирались бы непрерывно в китае и по миру.
  16. Слово Звание
    Слово
    -2
    Вчера, 23:16
    Таки, бипланов АН-2 в России около 700 штук. Два военных лётных училища и 3 филиала, курсанты могут учитываться и воевать на малых высотах, девочки в времена ВОВ могли. Или этажерки не их уровень?
  17. ЛМН Звание
    ЛМН
    -1
    Вчера, 23:36
    Цитата: михаилл
    Цитата: ЛМН
    Найдёте способ,получите деньги,не забывайте Родину))

    На тактическом уровне- пресловутые танки на аэродромах.
    На стратегическом уровне- опутывание кредитами и секретными "канцлер-актами", которые поддерживаются танками на аэродромах.
    И глобально вот прямо сейчас пробуют.

    Танки на аэродромах?! lol
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:06
    У меня сложилось впечатление, что в России полностью отказались от производства своего бензина. Ещё один шаг назад и вниз