Не крепость, а система задержки: как противник строит инженерные рубежи
Первым в землю ложится не бетонный «зуб», а замысел движения: где техника сможет развернуться, где пехота попробует пройти через лесополосу, какая дорога останется для снабжения, сколько времени займёт расчистка прохода. Уже под этот расчёт появляются рвы, проволока, мины, укрытия и сетчатые коридоры.
Однако военная ценность рубежа возникает не в момент окончания стройки: препятствие должно изменить темп и направление, наблюдение — обнаружить остановившуюся цель, огонь — использовать задержку, а инженерные группы — вернуть повреждённый участок в рабочее состояние. Без последнего звена система изнашивается быстрее, чем её успевают использовать.
Стройка продолжается после первого удара
Статическое сооружение начинает стареть сразу после завершения работ. Грунт осыпается, проволока рвётся, мины снимают или уничтожают, сетки получают разрывы, входы в укрытия обнаруживаются, маскировку нарушает движение самих обороняющихся. Поэтому противнику приходится сохранять рядом с готовыми позициями силы и средства для их восстановления.
Ремонт превращается в отдельную боевую работу. Нужны люди, транспорт, запас проволоки, сетки, крепежа, лесоматериалов и инструмента. Всё это приходится доставлять к уже обнаруженному объекту. Чем чаще повреждается рубеж, тем больше сил оборона тратит не на создание нового, а на возвращение прежнего в рабочее состояние.
Дополнительный слой повышает цену разграждения, но одновременно увеличивает собственную потребность в обслуживании. Сетка требует опор и ремонта. Укрытие нуждается в маскировке, вентиляции и поддержании выходов. Минное поле требует учёта и контроля. Проволочное препятствие сохраняет функцию, пока в нём не появился удобный проход.
Строительство в таком случае следует понимать как цикл. Сначала местность приспосабливают к замыслу обороны, затем сооружения маскируют и контролируют, после повреждения ремонтируют или заменяют. Рубеж сохраняет значение лишь пока этот цикл не разорван.
Поэтому запас материалов и возможность безопасно вывести ремонтную группу становятся частью самого рубежа. Сооружение без обслуживания постепенно превращается из препятствия в отметку на местности.
Рубеж начинается с маршрута
Любое заграждение имеет две стороны. Для обороняющегося это подготовленный элемент местности. Для наступающего это задача, которую надо сначала обнаружить, затем понять и только после этого решить. Противник старается сделать так, чтобы каждая стадия отнимала время.
На открытом участке эту работу выполняют противотанковые рвы, бетонные надолбы, спирали колючей проволоки и малозаметные проволочные препятствия. Ни один из этих элементов не является непреодолимым. Ров можно засыпать, надолбы сдвинуть, проволоку разрезать, в минном поле проделать проход. Инженерная система и не обязана навечно остановить наступление.
Её первая задача состоит в том, чтобы отнять свободу выбора. Техника уже не идёт по любому удобному месту, а ищет проход. Пехота меняет построение. Машины разграждения выходят вперёд и становятся заметнее. Колонна замедляется там, где обороняющийся заранее подготовился вести наблюдение и наносить огневое воздействие.
Общий механизм заграждений уже подробно разобран в статьях ВО «Оборонительные заграждения: как и от кого всерьез» и «Бетонные надолбы: старое средство в современных условиях». Здесь важнее его эксплуатационная сторона: преодолимый элемент остаётся частью рубежа, если обороняющийся успевает наблюдать за ним, прикрывать огнём и восстанавливать после повреждения.
В отдельных документированных случаях противник выстраивает новые позиции по этой логике. Видимая линия надолбов или проволоки остаётся внешним краем, за которым могут находиться минные участки, траншеи, ходы сообщения, укрытия, запасные позиции и площадки для наблюдения. Конкретный состав зависит от местности и доступного времени.
Земля, воздух и дорога требуют разного ремонта
На поверхности противник ставит невзрывные и минно-взрывные заграждения. Под землёй оборудует укрытия и ходы сообщения. Над дорогами натягивает сетки, пытаясь затруднить работу FPV-дронов и сохранить движение транспорта.
Укрытие снижает уязвимость личного состава и пункта управления, но не останавливает наступающую технику. Проволока задерживает пехоту и осложняет работу сапёров, но не заменяет минное поле. Противотанковый ров меняет маршрут машин, однако без огневого прикрытия остаётся инженерной задачей, пусть и трудоёмкой. Сетка способна сорвать удобный заход отдельного беспилотника, но не закрывает дорогу от всех способов наблюдения и поражения.
Поэтому разговор о «непробиваемой линии» лишён военного смысла. Противник создаёт не один сверхпрочный объект, а несколько взаимно дополняющих неудобств. Если одно из них преодолено, остальные должны продолжать задерживать наступающих. Повреждённый слой при этом приходится восстанавливать прежде, чем образовавшийся проход станет привычным маршрутом.
Сетчатые коридоры особенно наглядно показывают цену обслуживания. Российские источники фиксировали отдельные случаи их применения на дорогах в прифронтовой полосе. В одном случае ВО показало поражение машины под таким коридором и справедливо назвало сетку не панацеей. В другом материале приводилась жалоба украинского военнослужащего на необходимость заново устанавливать конструкции уже во время боёв. Физический барьер может осложнить атаку, но сам становится расходуемым элементом, который постоянно повреждают и восстанавливают.
Сводить защиту от FPV к одной сетке было бы столь же ошибочно, как считать ряд надолбов готовой противотанковой обороной. В статье «Самая прямая и явная угроза: методы борьбы с FPV-дронами» уже рассматривались радиоэлектронное подавление, физическое уничтожение беспилотников, посты и датчики обнаружения, воздушное наблюдение. Сетчатый коридор решает другую, более узкую задачу: создаёт физическую помеху на конкретном маршруте. Его место в защите определяется этой функцией и возможностью вовремя чинить повреждения.
Задержку ещё надо превратить в поражение
Самое важное звено рубежа обычно хуже всего видно со стороны. Это цепь между препятствием и огнём. Если обнаруженный проход не наблюдается, если данные передаются медленно, если огневое средство не готово к работе, сапёры получают время и заграждение постепенно теряет значение.
Коптер наблюдает за вероятным направлением движения, уточняет состояние препятствия и отмечает начало разграждения. Ударный аппарат или артиллерия используют момент, когда техника и люди вынужденно задержались на ограниченном участке. В этой схеме ров и проволока становятся частью разведывательно-огневого цикла.
Беспилотники применяются и как инженерный инструмент. Они позволяют вести разведку местности, доставлять небольшие грузы и применять боеприпасы дистанционного минирования. Такое минирование можно проводить уже после начала боя: перекрывать найденный проход, затруднять подход резервов или снова ограничивать маршрут, который наступающие считали очищенным.
Здесь полезна российская практика, разобранная в статье «Способы применения ИСДМ “Земледелие”». Дистанционное минирование ценно не само по себе, а возможностью быстро изменить доступную противнику местность и снова связать его манёвр. Отдельные опубликованные материалы фиксируют, что противник решает сходную функциональную задачу доступными ему средствами, в том числе беспилотными аппаратами.
Однако возможность не равна результату. Открытые заявления противника о количестве установленных боеприпасов не позволяют определить число успешных постановок, отказов, обезвреженных мин и реально сорванных действий. Без этих знаменателей нельзя оценить эффективность конкретной полосы. Можно установить лишь замысел: конфигурацию рубежа пытаются менять после того, как наступающие нашли первоначальный проход.
Российской стороне одинаково опасны две крайности. Первая состоит в том, чтобы увидеть надолбы или сетку и объявить новую «линию» непреодолимой. Вторая — в том, чтобы по одному случаю преодоления назвать все работы противника показухой. Единичный элемент или эпизод не описывает состояние всей системы. При качественной оценке приходится учитывать продолжительность задержки, скорость обнаружения сапёров, готовность огня и способность обороняющегося восстанавливать повреждения.
Отдельный ров или сетчатый коридор можно преодолеть. Сложность возникает тогда, когда после каждого преодолённого элемента наступающие сталкиваются с новой задержкой, а уже расчищенный участок снова меняет состояние.
Такой рубеж не обещает вечной прочности. Пока противник успевает наблюдать, наносить огневое воздействие и ремонтировать сооружения, земля, проволока и сетки образуют действующую систему.
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