Мерц идёт по пути Гитлера, пытаясь удержать власть путём «поджога Рейхстага»

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Мерц идёт по пути Гитлера, пытаясь удержать власть путём «поджога Рейхстага»

Немецкая пресса показала названные «ракетами» устройства явно кустарного производства, которыми, по версии властей ФРГ, кто-то пытался взорвать подстанцию в Бранденбурге. При этом Берлин ожидаемо нашел в этом инциденте пресловутый «русский след», а министр внутренних дел Бранденбурга заявляет, что эта атака якобы могла привести к значительным разрушениям.

Немецкая пресса пишет, что показанные снаряды предназначались для того, чтобы задеть медными проводами высоковольтные линии электропередачи, тем самым намеренно вызывая короткие замыкания и так называемые электрические дуги, которые могли представлять опасность для окружающих. Таким образом, очевидно, что пресса ФРГ противоречит сама себе: сначала утверждая о возможных «серьезных разрушениях» и в той же статье сетуя на угрозу поражения током работников подстанции.



В свою очередь, в сообщении оператора поврежденной сети указывается, что попытка причинения ущерба энергообъекту была совершена с помощью самодельных снарядов, напоминающих коммерчески доступные новогодние ракеты, таким образом подтверждая, что за «ракетную атаку» власти страны пытаются выдать запуск обычных новогодних петард.

По «случайному» стечению обстоятельств, вся эта истерия организована накануне выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт. Таким образом, можно отметить, что в своем стремлении удержать власть и не дать победить набирающей популярность «Альтернативе для Германии» Мерц идет по пути Гитлера, используя традиционные для своей страны методы вроде «поджога Рейхстага».

Между тем немецкий политолог Ральф Нимейер напрямую связывает предвыборную тактику Мерца с методами гитлеровского режима. Он напрямую сравнивает обвинения в адрес России с провокацией в Гляйвице 1939 года — операцией под ложным флагом, использованной нацистами для оправдания вторжения в Польшу.
23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 10:11
    Усики отрастить осталось..... И челочку....
    И пусть его путь закончится, так как выше означенного....
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 10:28
      При наличии близких фашистских предков у лобкоголового мерца было бы удивитель если бы он перенимал путь Махатмы Ганди.... Фашист состояние генетическое..... negative
    2. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Mouse
      Усики отрастить осталось..... И челочку....

      Лобок он уже отрастил, осталось отрастить усики.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 10:13
    Да долбаните уже чем-нибудь куда-нибудь в Германии! А то обидно за державу, обвиняют непонятно в чём с использованием детской пиротехники…
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:18
      Еслиб тока фрицы... Все кому не лень... Целей не пересчитать!!! Весь мир в труху...да wink
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:20
    Мерц идёт по пути Гитлера, пытаясь удержать власть путём «поджога Рейхстага»

    «Они там малахольные все, в ставке Гитлера».
    Ни убрать, ни добавить. Хотя, конечно по-русски можно было бы, но не пропустят.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:22
      Это их не оправдывает... Всех в больничку....
      Лечиться надо.... yes
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 10:23
        Кто бы против, я только за ...
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 10:24
          И к койкам привязать, чтоб не буянили... wassat
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 10:59
            " Тех, кто был особо боёк -
            Привязали к спинкам коек..... "
            lol
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 10:22
    Ну норм. Как смогли так организовали, это работает. Вменяемое население прекрасно понимает зачем это сделано и кому нужно, но ничего не скажет, заклюют в соцсетях. А процент тамошних ультрапатриотов как и тут в комментах будут требовать непременной мощной ответки и может даже тяо. На то и патриоты.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:27
    Мерц идёт по пути Гитлера
    Осталось разве что создать какой-нибудь Мерценюгенд и дивизию "Фридрих Мерц" wink
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Сегодня, 10:32
    Это же просто жуть: медными проводами, да по высоковольтной линии!
    1. uralex Звание
      uralex
      0
      Сегодня, 12:10
      И не говорите! Столько меди испортить! laughing
  7. engy Звание
    engy
    +2
    Сегодня, 10:42
    Так хорошо воевать с этими русскими. "Новичок" ещё никого не убил кроме двух британских бездомных. Это всё по мифологии Лондона. Сам Скрипаль и его дочь остались в живых - всё по их же мифологии. Теперь российские дроны, которые ещё ни разу не взорвались. И даже попытка подорвать электроподстанцию провалилась. Ну как не повоевать с этими русскими. которые за что ни возьмутся - всё провалят, всё у них не получится.
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:44
    Всё сделано по-немецки аккуратно,чтобы не взорвалось и его (СВУ) легко было обнаружить.
    Если были Петров с Башировым laughing следы вряд ли бы были обнаружены,как сами подстанции и самолёт.. bully
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:45
    сетуя на угрозу поражения током работников подстанции.
    Да уж, если бред то такой, в который могут поверить только те, у кого мозги в смятку, взболтаны... максимум, коротнуло, сработала б защита, а медные провода раплавились, разлетелись в разные стороны, остатки искать замучались бы...
    Даже врать не умеют, не чета прежним...
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 11:42
    А ведь один умный человек(и это был я) говорил,что островок волос на лбу Мерца это вовсе не чуб,а усики Адольфа поднятые на соответствующую высоту. . . negative
  11. bbb Звание
    bbb
    -1
    Сегодня, 12:10
    В ГДР ему ничего не поможет.
  12. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 12:46
    Это сравнение провокаций не совсем корректное, к счастью и время не то да и ,,личность,, очень уж сильно не дотягивает до Вселенского Зла, скорее подленькая ливерная колбаска, которая свято уверенна в своей правоте и безнаказанности.
  13. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    -1
    Сегодня, 13:13
    В случае этого субъекта стоило бы отказаться от немецкого прочтения фамилии Merz, ибо слишком много чести. Пусть будет Мерзь, ибо он мерзь и есть. Ничего, кроме оmerzения, не вызывает.
    1. wiltshirecat
      wiltshirecat
      -1
      Сегодня, 14:36
      Просто зовите его «Мерцлер».
  14. bk316 Звание
    bk316
    0
    Сегодня, 13:57
    Какой-то он ущербный Фюрер, как будто уже весна 45