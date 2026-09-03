Мерц идёт по пути Гитлера, пытаясь удержать власть путём «поджога Рейхстага»
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Немецкая пресса показала названные «ракетами» устройства явно кустарного производства, которыми, по версии властей ФРГ, кто-то пытался взорвать подстанцию в Бранденбурге. При этом Берлин ожидаемо нашел в этом инциденте пресловутый «русский след», а министр внутренних дел Бранденбурга заявляет, что эта атака якобы могла привести к значительным разрушениям.
Немецкая пресса пишет, что показанные снаряды предназначались для того, чтобы задеть медными проводами высоковольтные линии электропередачи, тем самым намеренно вызывая короткие замыкания и так называемые электрические дуги, которые могли представлять опасность для окружающих. Таким образом, очевидно, что пресса ФРГ противоречит сама себе: сначала утверждая о возможных «серьезных разрушениях» и в той же статье сетуя на угрозу поражения током работников подстанции.
В свою очередь, в сообщении оператора поврежденной сети указывается, что попытка причинения ущерба энергообъекту была совершена с помощью самодельных снарядов, напоминающих коммерчески доступные новогодние ракеты, таким образом подтверждая, что за «ракетную атаку» власти страны пытаются выдать запуск обычных новогодних петард.
По «случайному» стечению обстоятельств, вся эта истерия организована накануне выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт. Таким образом, можно отметить, что в своем стремлении удержать власть и не дать победить набирающей популярность «Альтернативе для Германии» Мерц идет по пути Гитлера, используя традиционные для своей страны методы вроде «поджога Рейхстага».
Между тем немецкий политолог Ральф Нимейер напрямую связывает предвыборную тактику Мерца с методами гитлеровского режима. Он напрямую сравнивает обвинения в адрес России с провокацией в Гляйвице 1939 года — операцией под ложным флагом, использованной нацистами для оправдания вторжения в Польшу.
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