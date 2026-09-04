Необузданный аппетит Киева: ему недостаёт 32,6 млрд долларов на 2027 год

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Необузданный аппетит Киева: ему недостаёт 32,6 млрд долларов на 2027 год


Украина вплотную подошла к критической черте бюджетной устойчивости. Министр финансов Сергей Марченко в интервью Euronews озвучил цифры, которые рисуют картину глубокого финансового кризиса.



Потребности страны во внешней помощи на 2027 год, по его расчётам, оцениваются в колоссальные $50 млрд. Более половины этой суммы - $32,6 млрд – не подкреплено никакими конкретными обещаниями западных партнёров.

Глава Минфина Украины прямо заявил:

Мы уже видим проблемы с ликвидностью и прогнозируем дефицит средств..

По его словам, если Киеву не удастся экстренно заручиться поддержкой Запада, правительству придётся пойти на сокращение расходов, напрямую не связанных с обороной. Фактически это означает заморозку социальных программ и инфраструктурных проектов ради поддержания базовой жизнеспособности государства.

Ситуация усугубляется признанием премьер-министра Сергея Корецкого о «финансовой дыре» в текущем году размером почти €49,5 млрд. Бюджет Украины держится исключительно на внешних инъекциях, но этот ресурс иссякает. Марченко призвал европейских коллег «мыслить нестандартно», готовясь к тяжёлой зиме. Однако призывы сталкиваются с реальностью: Еврокомиссия выступает против досрочного выделения даже согласованных кредитов, опасаясь обнуления резервов на будущие периоды.

Киев оказался в ловушке ожиданий. Обещанные ЕС €50 млрд до 2027 года покрывают лишь около половины от заявленной потребности в $110 млрд. Владимир Зеленский требует пересмотра графиков выплат, но Брюссель непреклонен. Страна входит в период максимальной неопределённости, где каждый следующий месяц без новых траншей приближает экономику к точке невозврата.
11 комментариев
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  1. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +5
    Сегодня, 19:07
    "Дай, дай, дай" - эта украинская песня является фаворитом на первую премию Евровидения 2027.
    1. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      +1
      Сегодня, 19:16
      И ведь дают подсвинкам, как хорошо, что мы хоть оторвались от них. Не страна а женщина низкой социальной ответственности, кто больше даст с тем и спит.
    2. Starorus Звание
      Starorus
      +1
      Сегодня, 19:26
      Цитата: Ivanhoe
      "Дай, дай, дай" - эта украинская песня является фаворитом на первую премию Евровидения 2027.

      Хорошо долбанули значит ,если завыли так ..!!! Продолжайте мужики мочить ..СБУ здание точечно хлопнули ..Красивое здание !!!
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 19:33
      Теперь еще Трамп с Европы требует деньги , те что Бидон Украине дал . А это пару сотен милльярдов .
      Интересно , станет ли Европа Америке платить ?
  2. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    Сегодня, 19:11
    Даже очень хорошо . глядишь украинцы вытрясут евросатанистов до нитки.
    1. Kamarada Звание
      Kamarada
      +1
      Сегодня, 19:12
      Я не писал украинцы . Украинцы были до 14года . А теперь они в лучшем случае х о х л ы . А вообще то бандеровцы
    2. Starorus Звание
      Starorus
      +1
      Сегодня, 19:28
      Цитата: Kamarada
      Даже очень хорошо . глядишь украинцы вытрясут евросатанистов до нитки.

      Врядли там по кругу все ходит !!! Такого мир еще не знал ,когда все вскроется ..На крови состояние за день делаются
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:20
    Хотел советскую классику ,но нашёл другое ,специально для наркомана " А мне всегда чего то не хватает ,потому что я - ( можете любое слово вставлять ,совместимое с зе ) то что в песне идеально подходит .
  4. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 19:27
    Я думаю дадут, а почему нет. Если бы как в незапамятные времена, за всё нужно платить золотом, при том не важно какой страны, лишь бы монеты были золотые, тогда да, казна пуста. А так напечатают, нет не так, просто нарисуют цифры в компьютере, и вуаля получите бабосы.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:31
    Забугорные это вырастили, им это и кормить, содержать...
  6. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 21:30
    Belgia odrzuciła kolejną próbę państw europejskich, mających na celu wykorzystanie około 210 miliardów euro rosyjskich aktywów, które pozostają „zamrożone” w Europie, na rzecz Ukrainy.
    Propozycja, którą podobno popierają m.in. Polska, Holandia, Hiszpania i Szwecja, spotkała się z silnym sprzeciwem rządu belgijskiego. Minister obrony Theo Franken określił tę kwestię jako „niepodlegającą negocjacjom” i wezwał państwa bałtyckie do zaprzestania, jak stwierdził, wywierania presji na Belgię.
    https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/neo-mploko-apo-to-velgio-stin-xrisi-210-dis-rosikon-pagomenon-kefalaion-gia-tin-oukrania/