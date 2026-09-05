ВС ВСУ: за ночь не удалось сбить ни одной баллистической ракеты

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ВС ВСУ: за ночь не удалось сбить ни одной баллистической ракеты

В ночь на 5 сентября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, задействовав баллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным украинских военных источников, ни одна баллистическая ракета не была сбита средствами противовоздушной обороны.

Количество запущенных ракет разных типов официально не раскрывается, однако известно, что только по объектам в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) было выпущено порядка восьми гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, что несколькими днями ранее ГУР Украины начало раскручивать тему о том, будто бы эти ракеты нельзя отнести к гиперзвуковым. Нельзя - так и не относите. Самим «Цирконам» от украинского мнения ни жарко ни холодно.



Украинская ПВО также показала низкую эффективность против дальнобойных беспилотников: из 167 запущенных аппаратов сбить удалось лишь 39, да и то - по официальным данным.

Эта статистика свидетельствует о значительном истощении украинской системы противовоздушной обороны, включая средства прикрытия столичного региона и районов черноморских портов - Одессы, Ильичёвска (Черноморска), Южного.

Эксперты связывают снижение эффективности ПВО с острым дефицитом ракет-перехватчиков, в том числе для западных комплексов Patriot. По оценкам самих украинских военных, запасы таких ракет в Украине уже «фактически равны нулю» , а в зимний период ситуация может стать критической. На этом фоне украинские власти, по данным источников, уже изменили формат сводок, перестав публиковать точное количество сбитых баллистических целей.

Напомним, что на днях ВС РФ ударили по одному из арсеналов с ударными ракетами и ЗУР под Киевом. По некоторым данным, на этих складах хранились и недавно поставленные британцами ракеты к ЗРК Patriot.
15 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 09:13
    Ну что же посмотрим что СКАЖЕТ Кремль.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 09:17
      Цитата: Ропот 55
      Ну что же посмотрим что СКАЖЕТ Кремль.

      Если яйца крепкие, то Зятькову и Витькову, в Кремле "от ворот поворот".
      Трамп и прислал их, чтобы дать гетьманству "глотнуть воздуха" и получить ПРО.
      1. Jovanni Звание
        Jovanni
        +1
        Сегодня, 09:23
        Цитата: carpenter
        Если яйца крепкие,

        Шутите?
      2. mitrich Звание
        mitrich
        -3
        Сегодня, 09:29
        Где вы за Стеной видели с крепкими яйцами? Там у всех, их тексикулы в тиски на западе зажаты. У всех, сворованные и вывезенные активы, семьи, личинки, в той или иной степен- там.
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 09:55
          Цитата: mitrich
          Там у всех, их тексикулы

          своих мало, всё к чужим тянет?
          «Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И это вызывает самые-самые серьезные опасения»
          Нарышкин отметил, что российские войска, расположенные в Ленинградской области, приграничных районах Северо-Запада и Запада страны, а также силы Балтийского флота обладают всеми необходимыми ресурсами. По его словам, эти группировки способны предотвратить любую попытку нападения и нанести сокрушительное поражение любому потенциальному противнику.
          1. mitrich Звание
            mitrich
            0
            Сегодня, 10:32
            Судя по реакции, их у вас вообще нет. Сочувствую.
            Поэтому и здесь ёрничаете.
            И переписывание лапшу, что, таким как вы, зомбоСМИ вешают нон стоп.
  2. mitrich Звание
    mitrich
    0
    Сегодня, 09:25
    Бить надо с наростающей интенсивностью. Особенно геранями. Их много и они условно не дорогие.
    Ракетами, по серьезным целям.
    А склады, хабы, депо, трансформаторы, локомотивы- гераньками.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 09:38
    "Ночью ударами "Искандеров" добит крупнейший металлургический комбинат Украины «Каметсталь». Пожары и зоны прилетов в районе доменной печи №1М, №8 и №9 - 48.5323750, 34.6183769.
    Вместе с ранее уничтоженными «Арселор Миттал Кривой Рог» и «Запорожсталь», «Каметсталь» обеспечивали 100% выплавки чугуна на Украине и до 93% выплавки стали."
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      -2
      Сегодня, 09:51
      То есть до сегодняшней ночи вна Украине металлургия работала?! Нам же ещё в 22-м говорили, что вся промышленность Украины на ноль помножена! Или это как с полным освобождением ЛНР, о котором каждый год объявляют?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:38
    Вопрос... а кто и чего ждёт? Какие результаты могут быть?
    Вот так, на вскидку... да ничего и никак, все будет продолжатся так, как оно и шло, до этого.
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 09:47
    ВС ВСУ: за ночь не удалось сбить ни одной баллистической ракеты

    Как в анекдоте про корову:
    - Ну, не шмогла я, не шмогла. request laughing
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 09:48
    Учитывая то что в Киеве не хотят идти ни на какие уступки,особенно в вопросе территорий,вообще не понятен смысл визита этих винни пуха с пятачком,если только у них не получится как минимум протолкнуть новый "зерновой коридор" а максимум какое-нибудь несколько-дневное перемирие.Тут все может быть,ведь в Кремле любят делать красивые жесты "доброй воли",хотя накануне выборов будут осторожнее.
    1. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      -1
      Сегодня, 10:05
      На счёт выборов вы, наверно, пошутили, могу предсказать так: за КПРФ 9–11%, ЛДПР 7–11%, СР 5–7%, новые люди 5–7%, ну и вишенка на торте — ЕР 66–70%.
  7. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 09:56
    Ракеты «Циркон» вновь продемонстрировали свою мощь и эффективность
  8. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Сегодня, 09:57
    Опять болтовня и никакой конеретики