ВС ВСУ: за ночь не удалось сбить ни одной баллистической ракеты
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В ночь на 5 сентября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, задействовав баллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным украинских военных источников, ни одна баллистическая ракета не была сбита средствами противовоздушной обороны.
Количество запущенных ракет разных типов официально не раскрывается, однако известно, что только по объектам в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) было выпущено порядка восьми гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, что несколькими днями ранее ГУР Украины начало раскручивать тему о том, будто бы эти ракеты нельзя отнести к гиперзвуковым. Нельзя - так и не относите. Самим «Цирконам» от украинского мнения ни жарко ни холодно.
Украинская ПВО также показала низкую эффективность против дальнобойных беспилотников: из 167 запущенных аппаратов сбить удалось лишь 39, да и то - по официальным данным.
Эта статистика свидетельствует о значительном истощении украинской системы противовоздушной обороны, включая средства прикрытия столичного региона и районов черноморских портов - Одессы, Ильичёвска (Черноморска), Южного.
Эксперты связывают снижение эффективности ПВО с острым дефицитом ракет-перехватчиков, в том числе для западных комплексов Patriot. По оценкам самих украинских военных, запасы таких ракет в Украине уже «фактически равны нулю» , а в зимний период ситуация может стать критической. На этом фоне украинские власти, по данным источников, уже изменили формат сводок, перестав публиковать точное количество сбитых баллистических целей.
Напомним, что на днях ВС РФ ударили по одному из арсеналов с ударными ракетами и ЗУР под Киевом. По некоторым данным, на этих складах хранились и недавно поставленные британцами ракеты к ЗРК Patriot.
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