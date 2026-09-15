Первый бой: четыре числа одной атаки
15 сентября 1916 года, около шести часов двадцати минут утра, на участке Флер—Курселетт началось наступление. 49 танков ожидались доступными для операции: 42 выделили 4-й армии, семь — Резервной армии. Из канадских семи одна машина оставалась резервной, поэтому план непосредственного применения охватывал 48. По подсчёту Дж. Ф. Ч. Фуллера, 32 машины достигли исходных пунктов. Imperial War Museums отдельно указывает, что 25 машин двинулись вперёд в начале атаки. Фуллер относит к давшим боевой результат 18 машин: девять шли впереди пехоты, ещё девять, отстав от неё, подавляли остававшиеся очаги сопротивления.
Это первое боевое применение танков не выиграло сражения и не прорвало германскую оборону в оперативную глубину. Однако за числом 18 стоят резко различавшиеся локальные истории.
Четыре числа — четыре стадии учёта
Популярные пересказы первого применения танков дают четыре разных числа машин: 49, 32, 25 и 18. Это не разнобой источников, а разные формулы подсчёта.
49 — число танков, ожидавшихся доступными для операции: 42 для 4-й армии генерала Генри Роулинсона и семь для Резервной армии. Из семи канадских машин одна оставалась резервной, поэтому план непосредственного применения охватывал 48. Самостоятельного Tank Corps в сентябре 1916 года ещё не существовало; машины входили в роты C и D Heavy Section, Machine Gun Corps.
32 — число машин, которые, по подсчёту Фуллера, достигли исходных пунктов к началу атаки. Семнадцать из 49 не дошли: сломались или застряли по дороге.
25 — число машин, которые, по данным Imperial War Museums, фактически двинулись вперёд в начале наступления. Более строгая операционная категория: несколько танков находились у исходной позиции, но не начали атаку.
18 — машины, которые Фуллер отнёс к давшим боевой результат. Девять шли впереди пехоты, ещё девять, отстав от неё, подавляли остававшиеся очаги сопротивления. Критерий «боевого результата» в послебоевых подсчётах обычно не раскрывается детально; часть из этих машин действовала недолго, часть помогла локально, часть была остановлена.
18 машин составляют 36,7 процента от 49 ожидавшихся для операции и 56,25 процента от 32 машин, которые, по подсчёту Фуллера, достигли исходных пунктов. Без разведения стадий учёта число 49 легко принять за число машин, начавших атаку.
Семнадцать из 49 машин не достигли исходных пунктов. Из 32 достигших их Фуллер относил девять отказов к механическим неисправностям, пять — к застреванию; ещё 18 машин он считал выполнившими полезную боевую работу. Причины выбытия: неисправности двигателя и трансмиссии, сход или повреждение гусениц, застревание в воронках, слишком широкие или разрушенные траншеи, размокшая почва, ошибки ориентирования, артиллерийский огонь, недостаток времени на обучение экипажей и взаимодействие с пехотой.
Британский тяжелый танк Mark I времен Первой мировой войны с характерной камуфляжной окраской Соломона, запечатленный в 1916 году
Mark I весил около 28–28,5 метрической тонны. Экипаж — 8 человек. Броня — до 12 миллиметров, защищала от обычных винтовочных пуль и осколков, но не гарантировала защиту от полевой артиллерии. Паспортная максимальная скорость — около 6 километров в час (около 3,7 мили в час). На испытательном участке The Loop официальная британская история операций (Miles, 1938) фиксирует скорость около 15 ярдов в минуту — примерно 0,82 километра в час. Эрнест Суинтон до боя оценивал движение по пересечённой местности примерно в 2 мили в час, то есть около 3,2 километра в час.
Вооружение «самца» Mark I: две 6-фунтовые пушки калибра 57 миллиметров и четыре пулемёта Hotchkiss в спонсонах. «Самка» несла пулемётные спонсоны вместо пушечных. Условия внутри, по воспоминаниям экипажей: открытый двигатель в боевом отделении, жара, шум, выхлопные газы, плохая видимость и сильная тряска. Танк одновременно требовал управления двигателем, трансмиссией, гусеницами и вооружением. Представление о нём как о бронированной повозке ошибочно.
Полосы в огне и риск отставания
Танки не применялись массой на одном участке. Командование распределило машины по корпусам и дивизиям как средства содействия пехоте по конкретным объектам. На участке боя они переходили под управление соответствующих дивизий. Операционный замысел не создавал самостоятельной концентрированной танковой группы. То, что критики позднее назовут тактической ошибкой, отражало тогдашнюю доктрину: танки — средство поддержки пехоты, распределённое по целям и участкам. Послебоевую оценку генерала Бинга — «полезное вспомогательное средство пехоты, но не более того» — не следует смешивать с фактическим статусом машин до боя.
На иллюстрации изображен британский тяжелый танк Mark I (или близкая ранняя ромбовидная модификация) во время первого боевого применения в истории на улице французской деревни в ходе битвы на Сомме 15 сентября 1916 года
Артиллерийский план предусматривал ползущий заградительный огонь: последовательные переносы огня впереди наступающей пехоты. После 06:26 темп переноса составлял 50 ярдов в минуту, то есть около 45,7 метра в минуту. С 07:20 — на втором этапе продвижения — темп замедлился до 100 ярдов за три минуты, около 30,5 метра в минуту. В заградительном огне на фронте 4-й армии оставлялись проходы шириной около 100 ярдов (около 91 метра) для танковых секций, чтобы избежать поражения машин собственной артиллерией. На канадском участке танки шли вместе с пехотой, и такие проходы, по реконструкции Эндрю Макьюэна, не оставлялись.
Риск механизма: если танк отставал, незатронутая артиллерией полоса могла сохранить германские пулемётные гнёзда и опорные пункты, а пехота должна была продолжать движение без машины. Пехоту предупреждали, что танки могут подавлять пулемётные позиции, но наступление нельзя останавливать, ожидая отставшие машины.
Cordon Rouge, Crème de Menthe, Champagne и сахарный завод
(Здесь и далее курсивом выделены названия конкретных машин — каждый танк роты получал собственное имя, по традиции связанное с алкогольными напитками.)
Результат зависел от конкретного участка.
C.6 Cordon Rouge (рота C), по реконструкции Макьюэна на основе журнала 4-й канадской пехотной бригады, встал поперёк германской траншеи и обстреливал её в обоих направлениях продольным огнём. Канадские документы оценили помощь высоко. Геометрическое положение одной машины относительно траншеи оказалось решающим.
C.5 Crème de Menthe, по тем же журналам, дал решающий импульс к возобновлению атаки у 6-й канадской пехотной бригады.
C.1 Champagne и C.2 Cognac застряли и не смогли выполнить назначенную задачу.
Новозеландским частям, по реконструкции Макьюэна, реально помогли D.11 и D.12. Две другие назначенные машины были выведены из строя германским огнём.
Около семи часов трёх минут утра канадский 21-й батальон, по журналу части, приведённому Макьюэном, достиг конечной цели у сахарного завода, опередив назначенные ему танки. Это важное исключение из версии, будто всякое продвижение в тот день обеспечили машины.
Незадолго до 08:20 танк вошёл во Флер. Воздушное донесение, датированное 08:43, зафиксировало танк на главной улице деревни и большое число следовавших за ним солдат. Позднее эпизод превратился в известную газетную формулу о танке, идущем по главной улице, и «британской армии, ликующей позади» — журналистскую переработку исходного сообщения.
В 18:15 канадские 22-й и 25-й батальоны, по реконструкции Макьюэна, атаковали саму деревню Курселетт без танковой поддержки и овладели ею.
Новое оружие вызвало растерянность и на некоторых участках страх и отход германских войск. Одновременно полевая артиллерия поражала машины уже в первом бою, а многие позиции продолжали сопротивление. Эффект не был одинаковым на всём фронте; стратегического обвала германской обороны не произошло. Полный германский корпус первичных донесений 15 сентября в этом исследовании не найден; вывод опирается на совокупность британских источников и музейных обобщений. Первый бой раскрыл оружие противнику.
Локальная благодарность пехоты танкистам не означала, что танки обеспечили общий оперативный результат при Флер—Курселетт. Результат определялся совпадением исправной машины, проходимой местности, своевременного появления и действий пехоты — не общим числом назначенных машин.
Спор о растраченной внезапности
В «Notes on the Employment of Tanks» («Заметки об использовании танков»), датированных февралём 1916 года, Эрнест Суинтон предупреждал, что машины не следует применять малыми партиями и что до общего ввода их существование следует сохранять в тайне. Уинстон Черчилль в меморандуме от 7 января 1916 года выступал за сохранение тайны и одновременное применение всех готовых машин.
Главнокомандующий Британскими экспедиционными силами Дуглас Хейг выбрал иначе. По воспоминаниям Альберта Стерна, 17 сентября Хейг сказал ему и Суинтону: там, где танки продвигались, цели были взяты, а там, где они не продвигались, цели взять не удалось. В дневниковой записи от 17 сентября Хейг зафиксировал решение запросить у властей в метрополии максимально возможное число танков. После боя командование поддержало заказ ещё тысячи машин.
В воспоминаниях Суинтона слова о том, что танки «полностью себя оправдали», принадлежат Хейгу и относятся к их встрече после боя. Собственная послевоенная оценка Суинтона была иной: он считал, что внезапность растратили ради малой непосредственной выгоды и попытки оживить угасавшее наступление.
Контраргумент: надёжность и тактика не могли быть проверены только на полигоне. Боевая эксплуатация выявила конструктивные и организационные недостатки. Неизвестно, удалось бы сохранить секрет до появления сотен технически зрелых машин. Без реального боя промышленный заказ вряд ли получил бы такой импульс. Отдельные машины уже в сентябре выполнили задачу поддержки пехоты.
Документы подтверждают и утрату первой внезапности, и немедленный рост заказа. Не доказано контрфактическое утверждение, что отсрочка до 1917 года непременно дала бы решающий прорыв.
Максимальное продвижение наступавших 15 сентября оценивается около 2,3 километра. Новозеландское продвижение составило около 2,23 километра — один из самых дальних дивизионных результатов первого дня.
Потери: канадцы — 7 230 человек за всю битву 15–22 сентября, по официальной канадской истории Г. У. Л. Николсона. Новозеландцы — свыше 100 офицеров и около 3 000 нижних чинов к 19 сентября. Германские пленные — около 4 000 за ход битвы, по вторичной сводке Мартина Гилберта, приведённой Макьюэном. Точное число потерь танковых экипажей 15 сентября не установлено: в найденных материалах присутствуют отдельные случаи убитых и раненых, но не сводная таблица с единым критерием.
Сопоставление с последующими операциями показывает путь от эксперимента к институциональному факту. В ноябре 1917 года при Камбрэ применили уже сотни машин на специально выбранной местности с более развитой артиллерийской и инженерной подготовкой — обычно это рассматривается как первое действительно массовое танковое наступление.
15 сентября 1916 года не дало оперативного прорыва. Оно показало, что машина может работать — при совпадении исправности, местности, времени и пехоты. 18 вступивших в действие танков — не итоговая оценка дня, а мозаика участков, каждый со своей логикой. Первое применение не выиграло сражения, но изменило представление о возможном.
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