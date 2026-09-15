Ракета в поезде: как Индия перестраивает логику ядерного сдерживания
24 сентября 2025 года на Объединённом испытательном полигоне в штате Одиша прошёл пуск баллистической ракеты Agni-P — первый в истории Индии с железнодорожной стартовой площадки. В официальном пресс-релизе Правительства Индии было особо оговорено, что «специально разработанная мобильная пусковая установка на железнодорожном ходу» может перемещаться по железнодорожной сети страны «без каких-либо предварительных условий», то есть без модификации путей. Командование стратегических сил (КСС), орган оперативного управления индийским ядерным оружием, приняло ракету на вооружение; дата этого решения в пресс-релизе не указана. Меньше чем через год, в апреле 2026-го, в строй вошла третья индийская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами INS Aridhaman — модифицированная версия класса «Арихант» с восемью пусковыми шахтами против четырёх на предшественницах. По оценкам американской группы FAS, к середине 2026 года Индия располагает оружием примерно на 190 боеголовок, из них порядка 88 приходится на боеготовые ракеты наземного базирования. Эти цифры — реконструкция по открытым данным, а не официальные сведения: правительство Индии состав арсенала не раскрывает.
Железная дорога как пусковая площадка
Аргумент мобильной пусковой установки против уязвимости известен: установка беззащитна, пока стоит. Движущийся состав в плотном железнодорожном потоке отличить от грузового невозможно, и именно в этом состоит главное свойство боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК), а не в технических деталях ходовой части.
Логику индийского решения объясняет советский прецедент. РТ-23 «Молодец» встала на боевое дежурство в 1987 году; всего в СССР построили 12 комплексов, сведённых в три ракетные дивизии. Каждый поезд нёс три пусковых модуля с межконтинентальными баллистическими ракетами по десять боеголовок индивидуального наведения каждая. По советским испытательным данным, ударная волна от взрыва мощностью 1 000 тонн в тротиловом эквиваленте не нарушила работоспособность ракеты и пусковой установки. Россия вывела «Молодцы» с дежурства в 2005 году и ликвидировала к 2007-му, исполняя договорные обязательства, — то есть концепция не была отвергнута по техническим причинам. Существенно другое: именно в те годы, когда советские комплексы разбирали, Индия начала накапливать собственную железнодорожную инфраструктуру.
Индийская Agni-P конструктивно отличается от предшественниц не дальностью, а способом хранения и пуска. Это первая индийская ракета малой и средней дальности, которая содержится и запускается прямо из герметичного контейнера. Герметичный контейнер исключает необходимость отдельного хранения боеголовки и ручной подготовки перед пуском — в принципе ракета может дежурить в собранном виде. Подтверждения того, что такая практика уже принята на боевом дежурстве, официально нет. Слова, которые приводит в своей публикации индийский военный журналист Аджай Шукла, принадлежат высокопоставленному чиновнику DRDO без указания имени: он назвал переход «обратной интеграцией технологий». Механика, отработанная на Agni-IV и Agni-V, — твёрдотопливные двигатели, новые корпуса, электрогидравлические приводы — возвращается в ракету меньшей дальности и заменяет менее надёжные жидкостные двигатели и гидравлику первых «Агни».
Интеграция мобильной ракетной установки Agni IV и Agni V
По данным аналитиков Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованным в феврале 2026 года, инфраструктура под БЖРК выстраивалась заранее: как минимум два гарнизона, в Деху (округ Пуна) и в Миссе (округ Нагаон), связаны крытыми путями с общей железнодорожной сетью. В Деху дополнительно зафиксированы объекты с внутренним периметром и сторожевыми вышками — возможные хранилища боеголовок. Именно поэтому сентябрьский пуск стоит читать как проверку всей связки «носитель — база — сеть», а не одного изделия.
Здесь стоит обозначить примечательный артефакт официальной коммуникации. В пресс-релизе после пуска Agni-P назвали ракетой «промежуточной дальности» — термин, который в международной классификации обозначает диапазон 3 000–5 500 километров. Фактическая дальность ракеты составляет 1 000–2 000 километров, то есть «среднюю». Возможная гипотеза: формулировка отражала технологический уровень ракеты, наследующей технологии Agni-IV и Agni-V, а не её дальность. Объяснение правдоподобно, но официального подтверждения у него нет.
Тем же свойством неравномерности отмечена и программа крылатой ракеты Nirbhay. Первый её пуск в марте 2013 года полностью провалился, второй, в октябре 2014-го, признали частичным успехом, последующие завершились неудачей; полностью успешным не был признан ни один. Разработка живучих носителей и хронические срывы по отдельным программам идут в Индии параллельно — и именно это соседство, а не отдельно взятый успех БЖРК, показывает, чего стоит модернизация.
Три подводные лодки — три поколения
В декабре 2025 года с борта второй индийской ПЛАРБ INS Arighaat была запущена баллистическая ракета подводного базирования K-4. По данным Indo-Pacific Defense Forum, это был не менее чем десятый испытательный пуск ракеты. Официального подтверждения о её принятии на вооружение нет: такое количество испытаний говорит о подготовке к серийному производству, а не о завершённом цикле.
Дальность K-4 — около 3 500 километров. Параметр принципиальный: ракете не нужно выходить за пределы Бенгальского залива, чтобы достичь всей территории Пакистана и значительной части Китая. Предшественница, K-15 с дальностью 700 километров, была промежуточным решением. Даже с учётом индийской базы на Андаманских и Никобарских островах короткая дальность жёстко привязывала подлодку к позиции пуска: чтобы накрыть китайские цели, ей пришлось бы идти в Южно-Китайское море, то есть демаскировать себя.
- K-15 («Сагарика»): дальность ~700 км, принята на вооружение в 2018 году, рассматривается как промежуточная система;
- K-4: дальность ~3 500 км, не менее 10 испытательных пусков, официального статуса о принятии на вооружение нет;
- K-5: заявленная дальность до 5 000 км, испытание двигателя второй ступени (сентябрь 2025) и холодный пуск (март 2026), в строй не поступила.
Картина триады получила новое измерение 3 апреля 2026 года, когда в строй вступил INS Aridhaman. По данным того же анализа IISS, это модифицированная версия класса «Арихант» — примерно на 18 метров длиннее первых двух субмарин и с восемью пусковыми шахтами против четырёх на Arihant и Arighaat. Восемь шахт означают, что один Aridhaman на патрулировании несёт столько же пусковых позиций, сколько раньше требовало двух лодок. Четвёртая ПЛАРБ, INS Arisudan, должна вступить в строй в 2027 году, предположительно в той же конфигурации.
Параллельно DRDO проходит технические вехи по перспективной БРПЛ K-5 с заявленной дальностью до 5 000 километров. В сентябре 2025 года состоялись испытания двигателя второй ступени, в марте 2026-го — испытание холодного пуска, то есть выброса ракеты из шахты перед включением маршевого двигателя. В июне 2025 года бывший сотрудник BrahMos Aerospace заявил на публичной дискуссии, что разработка K-5 завершена. Пройденные вехи говорят о том, что программа вышла из чертёжной стадии.
Береговая инфраструктура подтягивается. На восточном побережье Индии, в 50 километрах к югу от верфи в Вишакхапатнаме, строится военно-морская база INS Varsha: тоннели к воде, крупные пирсы, вспомогательные сооружения. По данным спутниковых снимков IISS, два входа в подземный тоннельный комплекс ведут прямо к акватории, вероятно для загрузки ракет на подводные лодки в укрытии. Когда база заработает в полную силу, необходимость выходить в море ради скрытности причала станет менее острой.
Ядерные силы Индии, 2026 год
Доктрина в тисках
22 апреля 2025 года в управляемом Индией Кашмире, у Пахалгама, в результате нападения группировки боевиков погибли 26 человек. 7 мая Индия провела операцию «Синдур»: ракетные удары по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана. Пакистанский премьер заявил об уничтожении пяти индийских истребителей; Пакистан созвал Национальное командование — орган, контролирующий ядерный арсенал страны. Конфликт стал наиболее острым столкновением двух ядерных держав за более чем два десятилетия.
31 мая 2025 года Начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан в интервью Bloomberg TV признал «начальные потери» авиационных активов. «Цифры не важны», — сказал он и отверг пакистанское заявление об уничтожении шести индийских самолётов как «абсолютно неверное». Несколькими неделями ранее, по данным индийских СМИ, начальник оперативного управления ВВС маршал авиации А. К. Бхарти на тот же вопрос ответил, что «потери — часть боевых действий», подтвердив, что все пилоты вернулись. Это было первое официальное признание потерь авиации за всё время конфликта.
Эпизод обнажает противоречие, которое не решается доктринальными декларациями. Принцип неприменения ядерного оружия первым (no-first-use, NFU) — официальная позиция Индии с 1998 года. Но вокруг него за девять лет накопились отступления: в 2003 году Индия оговорила, что ядерный ответ возможен на химическую или биологическую атаку; в 2016 году тогдашний министр обороны Манохар Паррикар публично усомнился в целесообразности «связывать» себя этой доктриной; в 2019 году действующий министр обороны Раджнатх Сингх написал в Twitter, что «что произойдёт в будущем — зависит от обстоятельств». Слово Паррикара правительство официально квалифицировало как личное мнение, а сама доктрина оставалась заявленной позицией государства. Здесь значимы обе стороны: и признаки эрозии, и то, что официально Индия доктрину не отменяла.
Дискуссия идёт и внутри самой Индии. Развёртывание Agni-V с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (MIRV) ставит под вопрос доктрину минимального сдерживания: несколько боеголовок на одной ракете — это инструмент удара по нескольким целям сразу, а не минимально достаточного ответа. Часть индийских аналитиков видит в этом сигнал перехода от «минимальной» логики к наращиванию, способному подтолкнуть Пакистан и Китай к ответным программам. Поэтому вопрос не столько в тексте доктрины, сколько в том, насколько живучим окажется арсенал при любом её прочтении.
Отдельный сюжет — управляемость. В марте 2022 года обычная крылатая ракета BrahMos была случайно запущена на 124 километра в сторону пакистанской территории. По данным пакистанской стороны, Индия не задействовала военную горячую линию, а публичное заявление появилось только через два дня. Пакистан в ответ почти на шесть часов приостановил все военные и гражданские полёты и привёл в повышенную готовность прифронтовые базы. Если бы этот пуск совпал с периодом, подобным маю 2025-го, управляемая деэскалация была бы заметно сложнее. На риск непреднамеренной эскалации при подобных инцидентах указывал аналитик FAS Мэтт Корда, разбиравший тот случай.
Разброс оценок здесь не оговорка, а содержание: правительство данные не раскрывает, и любая цифра точнее «около 190 боеголовок» или «порядка 88 ракет» была бы догадкой. На этом фоне и развёртывание Agni-P на железнодорожной платформе, и расширение морской составляющей триады работают в одну логику: снизить уязвимость ответного удара независимо от того, какая формулировка стоит в доктринальном документе.
Индийская модернизация меняет ядерный баланс в регионе не числом боеголовок, а тем, что ответный удар становится труднее предотвратить до пуска. Три линии — контейнерные ракеты, БЖРК и новые ПЛАРБ — сходятся именно здесь, и это работает независимо от любой декларированной доктрины.
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