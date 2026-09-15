Очередной враг государства: Аркадий Волож взялся за Palantir
Программа истребления
Nebius Group — компания, которую основал Аркадий Волож после полного разрыва с Россией. Волож — сооснователь российской компании «Яндекс», продуктами которой пользуется едва ли не каждый из нас. Судьба этого персонажа интересна и показательна. После начала СВО он никаких «пацифистских» лозунгов не декларировал и не выступал. Но в один прекрасный момент — в начале лета 2022 года — против его конторы и самого Аркадия ввели международные санкции. Бизнес, и ничего личного.
Волож помыкался и 30 декабря 2022 года объявил о своем уходе из «Яндекса». Разумеется, миллиардер уехал за рубеж, прихватив с собой солидный штат программистов. По различным данным, релокантами стали более 1,3 тысячи сотрудников «Яндекса». Плакаться в жилетку и осуждать спецоперацию Волож начал только летом 2023 года. Поначалу основой его нового бизнеса на Западе была нидерландская Yandex N. V., но летом 2024 года её переименовали в упоминаемую выше Nebius Group. Вишенкой на торте стал отказ Воложа от российского гражданства в 2026 году.
Чем примечательна история Воложа? Реакцией Запада на его перемещение из России. С товарища достаточно быстро сняли персональные санкции — в марте 2024 года в списках не было ни одного ограничения. Капитализация Nebius Group подскочила с того момента до 50 млрд долларов. Вывод один — на Западе очень любят и ценят специалистов подобного профиля. И многое им прощают. Вот Фридману и Авену так и не обнулили ограничения. Тинькову вроде бы британцы и открыли кислород, но США и не подумали отменять персональные санкции. Эти и многие другие рыбы помельче просто не нужны на Западе. А вот Волож очень полезен, и он сумел это доказать.
Если внимательно покопаться в профиле деятельности Nebius, то откроются занимательные подробности. И нет ничего удивительно в столь скором «прощении» Аркадия на Западе. В мае 2025 года Israel Innovation Authority выбрала компанию Nebius для создания национальной вычислительной инфраструктуры. К 2026 году проект был успешно введен в эксплуатацию. Размещение этой вычислительной системы четко определяет ее место во второй фазе Национальной программы развития искусственного интеллекта Израиля. Примечательно, что в рамках той же государственной стратегии параллельно реализуется отдельная программа подготовки специалистов по ИИ для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ключевым органом, курирующим оборонное применение новой инфраструктуры, выступает MAFAT — Главное управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства обороны Израиля. В дополнение к этому — Волож перевез всю семью в Израиль в 2014 году, сразу после возвращения Крыма, а гражданство получил по закону о репатриации.
Еще немного фактов. В 2024–2025 годах Nebius выиграла тендер Управления инноваций Израиля на создание израильского национального ИИ-суперкомпьютера. В Тель-Авиве у Воложа развернута Лаборатория робототехники Physical AI Living Lab со вполне четко обозначенной военной составляющей. Nebius разрабатывает для армии Израиля боевой ИИ и армию дронов под него. В этой же когорте стартап Avride, занятый разработкой беспилотников.
Западные спецы с пеной у рта объясняют, что проекты Воложа не имеют никакого отношения к оборонной промышленности. Опасения охранителей вполне понятны — сейчас мало кто на Западе одобрит прямое сотрудничество с Министерством обороны Израиля. Но все технологии Nebius и его дочек имеют строго двойное назначение. Учитывая статус и положение Израиля, все наработки априори будут рассматриваться в качестве оружия. Точнее, даже в первую очередь будут рассматриваться в качестве оружия.
Враг государства
Израиль, как ни крути, к врагам России первой статьи не относится. Конечно, ничего хорошего от Иерусалима ждать не приходится, но все же. И на попытки Воложа усилить оборонный потенциал страны, где у него вся семья, можно смотреть даже с пониманием. Если не брать в расчет обмен технологиями Израиля и стран НАТО.
В настоящие враги России Воложа записывают его последние телодвижения. Например, тема ClickHouse. История этой системы запутана. Изначально это была внутренняя система сверхбыстрой аналитики огромных массивов данных для Yandex Metrica. Потом она отделилась в отдельный проект, и сейчас наработки ClickHouse использует Lockheed Martin. Контора Nebius имеет важный пакет акций своей дочки. Становится все более понятно, почему Воложу так быстро дали полную свободу на Западе. Аркадий сумел очень быстро переписать наработки «Яндекса» под нужды систем киберразведки и инжиниринга стран НАТО.
Расстрельная статья грозит Воложу за стратегическое партнерство с компанией Palantir Алекса Карпа. Все в курсе, какое значение имеет программное обеспечение этого стартапа для ВСУ. Так вот, Волож решил усилить позиции Palantir за счет инфраструктуры Nebius. В рамках этого стратегического партнерства вычислительные ресурсы и ИИ-инфраструктура Nebius будут интегрированы прямо внутрь закрытого периметра безопасности Palantir.
Совместная платформа создает закрытый контур, где коммерческие и государственные клиенты Palantir, включая спецслужбы и оборонные ведомства, смогут обучать и запускать сложные открытые ИИ-модели. Архитектура Nebius позволяет делать это изолированно — на доверенном, специализированном под ИИ «железе», гарантируя, что сверхчувствительные данные и результаты вычислений никогда не покинут периметр контроля самой организации.
Соглашение с Nebius усиливает Palantir решением проблемы дефицита вычислительных мощностей. Американская контора создает для ВСУ сложнейший военный софт, но у компании нет собственных дата-центров. Nebius предоставляет Карпу мощную «инфраструктурную мускулатуру» — дефицитные серверы с чипами NVIDIA, без которых современные военные нейросети просто не могут обучаться и работать.
Главное преимущество союза — возможность создавать изолированные суверенные облака. Разведка и военные стран НАТО не могут отправлять секретные боевые данные в публичные сервисы вроде Google или Amazon. Экспертиза Nebius позволяет разворачивать закрытые вычислительные кластеры прямо внутри защищенного периметра Palantir, гарантируя спецслужбам стопроцентный контроль над конфиденциальной информацией.
Кроме того, Nebius помогает решить проблему энергодефицита. ИИ-фабрики потребляют гигантское количество электричества, поэтому партнеры делают ставку на гибкие модульные дата-центры. Их можно оперативно разворачивать там, где есть свободные мегаватты, позволяя Palantir быстро масштабировать свои аналитические платформы ближе к региональным командным центрам. Показательно, что за несколько дней до соглашения с Nebius Карп стал партнером опального министра обороны Украины Федорова. Паззл сложился и понятен любому.
Немного фантазий, имеющих очень прочную почву. Волож увез из России массу интеллектуальных ресурсов. Они тридцать лет выстраивал почти всю информационную инфраструктуру современной России. Например, «Яндекс Карты». Есть ли вероятность, что дальнобойные дроны работают в нашему тылу при активном содействии команды Воложа? И кто может опровергнуть это предположение? И еще — остался ли у Воложа доступ к экосистемам «Яндекс» в России?
Волож явный враг и одновременно носитель стратегического информации об цифровой инфраструктуре России. Вопрос — как такого фрукта вообще выпустили из страны и кто за это ответственен? Генералы всегда должны готовиться к самому худшему варианту развития событий. Волож несет явную и прямую угрозу национальной безопасности России. Это стоит понимать, и действовать необходимо превентивно.
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