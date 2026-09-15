Очередной враг государства: Аркадий Волож взялся за Palantir

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Очередной враг государства: Аркадий Волож взялся за Palantir


Программа истребления


Nebius Group — компания, которую основал Аркадий Волож после полного разрыва с Россией. Волож — сооснователь российской компании «Яндекс», продуктами которой пользуется едва ли не каждый из нас. Судьба этого персонажа интересна и показательна. После начала СВО он никаких «пацифистских» лозунгов не декларировал и не выступал. Но в один прекрасный момент — в начале лета 2022 года — против его конторы и самого Аркадия ввели международные санкции. Бизнес, и ничего личного.



Волож помыкался и 30 декабря 2022 года объявил о своем уходе из «Яндекса». Разумеется, миллиардер уехал за рубеж, прихватив с собой солидный штат программистов. По различным данным, релокантами стали более 1,3 тысячи сотрудников «Яндекса». Плакаться в жилетку и осуждать спецоперацию Волож начал только летом 2023 года. Поначалу основой его нового бизнеса на Западе была нидерландская Yandex N. V., но летом 2024 года её переименовали в упоминаемую выше Nebius Group. Вишенкой на торте стал отказ Воложа от российского гражданства в 2026 году.


Чем примечательна история Воложа? Реакцией Запада на его перемещение из России. С товарища достаточно быстро сняли персональные санкции — в марте 2024 года в списках не было ни одного ограничения. Капитализация Nebius Group подскочила с того момента до 50 млрд долларов. Вывод один — на Западе очень любят и ценят специалистов подобного профиля. И многое им прощают. Вот Фридману и Авену так и не обнулили ограничения. Тинькову вроде бы британцы и открыли кислород, но США и не подумали отменять персональные санкции. Эти и многие другие рыбы помельче просто не нужны на Западе. А вот Волож очень полезен, и он сумел это доказать.

Если внимательно покопаться в профиле деятельности Nebius, то откроются занимательные подробности. И нет ничего удивительно в столь скором «прощении» Аркадия на Западе. В мае 2025 года Israel Innovation Authority выбрала компанию Nebius для создания национальной вычислительной инфраструктуры. К 2026 году проект был успешно введен в эксплуатацию. Размещение этой вычислительной системы четко определяет ее место во второй фазе Национальной программы развития искусственного интеллекта Израиля. Примечательно, что в рамках той же государственной стратегии параллельно реализуется отдельная программа подготовки специалистов по ИИ для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ключевым органом, курирующим оборонное применение новой инфраструктуры, выступает MAFAT — Главное управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства обороны Израиля. В дополнение к этому — Волож перевез всю семью в Израиль в 2014 году, сразу после возвращения Крыма, а гражданство получил по закону о репатриации.

Еще немного фактов. В 2024–2025 годах Nebius выиграла тендер Управления инноваций Израиля на создание израильского национального ИИ-суперкомпьютера. В Тель-Авиве у Воложа развернута Лаборатория робототехники Physical AI Living Lab со вполне четко обозначенной военной составляющей. Nebius разрабатывает для армии Израиля боевой ИИ и армию дронов под него. В этой же когорте стартап Avride, занятый разработкой беспилотников.

Западные спецы с пеной у рта объясняют, что проекты Воложа не имеют никакого отношения к оборонной промышленности. Опасения охранителей вполне понятны — сейчас мало кто на Западе одобрит прямое сотрудничество с Министерством обороны Израиля. Но все технологии Nebius и его дочек имеют строго двойное назначение. Учитывая статус и положение Израиля, все наработки априори будут рассматриваться в качестве оружия. Точнее, даже в первую очередь будут рассматриваться в качестве оружия.

Враг государства


Израиль, как ни крути, к врагам России первой статьи не относится. Конечно, ничего хорошего от Иерусалима ждать не приходится, но все же. И на попытки Воложа усилить оборонный потенциал страны, где у него вся семья, можно смотреть даже с пониманием. Если не брать в расчет обмен технологиями Израиля и стран НАТО.

В настоящие враги России Воложа записывают его последние телодвижения. Например, тема ClickHouse. История этой системы запутана. Изначально это была внутренняя система сверхбыстрой аналитики огромных массивов данных для Yandex Metrica. Потом она отделилась в отдельный проект, и сейчас наработки ClickHouse использует Lockheed Martin. Контора Nebius имеет важный пакет акций своей дочки. Становится все более понятно, почему Воложу так быстро дали полную свободу на Западе. Аркадий сумел очень быстро переписать наработки «Яндекса» под нужды систем киберразведки и инжиниринга стран НАТО.


Расстрельная статья грозит Воложу за стратегическое партнерство с компанией Palantir Алекса Карпа. Все в курсе, какое значение имеет программное обеспечение этого стартапа для ВСУ. Так вот, Волож решил усилить позиции Palantir за счет инфраструктуры Nebius. В рамках этого стратегического партнерства вычислительные ресурсы и ИИ-инфраструктура Nebius будут интегрированы прямо внутрь закрытого периметра безопасности Palantir.

Совместная платформа создает закрытый контур, где коммерческие и государственные клиенты Palantir, включая спецслужбы и оборонные ведомства, смогут обучать и запускать сложные открытые ИИ-модели. Архитектура Nebius позволяет делать это изолированно — на доверенном, специализированном под ИИ «железе», гарантируя, что сверхчувствительные данные и результаты вычислений никогда не покинут периметр контроля самой организации.

Соглашение с Nebius усиливает Palantir решением проблемы дефицита вычислительных мощностей. Американская контора создает для ВСУ сложнейший военный софт, но у компании нет собственных дата-центров. Nebius предоставляет Карпу мощную «инфраструктурную мускулатуру» — дефицитные серверы с чипами NVIDIA, без которых современные военные нейросети просто не могут обучаться и работать.

Главное преимущество союза — возможность создавать изолированные суверенные облака. Разведка и военные стран НАТО не могут отправлять секретные боевые данные в публичные сервисы вроде Google или Amazon. Экспертиза Nebius позволяет разворачивать закрытые вычислительные кластеры прямо внутри защищенного периметра Palantir, гарантируя спецслужбам стопроцентный контроль над конфиденциальной информацией.

Кроме того, Nebius помогает решить проблему энергодефицита. ИИ-фабрики потребляют гигантское количество электричества, поэтому партнеры делают ставку на гибкие модульные дата-центры. Их можно оперативно разворачивать там, где есть свободные мегаватты, позволяя Palantir быстро масштабировать свои аналитические платформы ближе к региональным командным центрам. Показательно, что за несколько дней до соглашения с Nebius Карп стал партнером опального министра обороны Украины Федорова. Паззл сложился и понятен любому.

Немного фантазий, имеющих очень прочную почву. Волож увез из России массу интеллектуальных ресурсов. Они тридцать лет выстраивал почти всю информационную инфраструктуру современной России. Например, «Яндекс Карты». Есть ли вероятность, что дальнобойные дроны работают в нашему тылу при активном содействии команды Воложа? И кто может опровергнуть это предположение? И еще — остался ли у Воложа доступ к экосистемам «Яндекс» в России?

Волож явный враг и одновременно носитель стратегического информации об цифровой инфраструктуре России. Вопрос — как такого фрукта вообще выпустили из страны и кто за это ответственен? Генералы всегда должны готовиться к самому худшему варианту развития событий. Волож несет явную и прямую угрозу национальной безопасности России. Это стоит понимать, и действовать необходимо превентивно.
19 комментариев
Информация
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  1. AlexSam Звание
    AlexSam
    +10
    Сегодня, 02:39
    остался ли у Воложа доступ к экосистемам «Яндекс» в России?

    Автор, задайте этот вопрос строителю цифрового концлагеря для русского народа, дагестанскому еврею Максуту Шадаеву. Он, как министр, просто обязан знать ответ на этот вопрос.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 05:57
      Уже неоднократно отмечалось, что основная масса либерастов, включая высокопоставленных чиновников с подпиской о Гос. тайне, свободно выпущены из России за бугор после 2000-х годов; одни из последних могикан Чубайс- Сегал, Кудрин.
      Полагаю, здесь в доле могут находиться и силовые структуры, включая башни Кремля.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 07:05
      Представьте если Алиса из каждого дома докладывает Воложу. Кстати грош цена нынешнему правительству, которое таких стратегических специалистов отпускает.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 03:47
    Удивительно, что на вершине нашей страны находится кузница предателей. Как отпихнут их от кормушки - так сразу к врагам бегут. Что бизнесмены, что чиновники
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +9
      Сегодня, 04:36
      Цитата: alexoff
      Удивительно, что на вершине нашей страны
      А по-моему, это наоборот, неудивительно
    2. Адрей Звание
      Адрей
      +7
      Сегодня, 06:08
      Цитата: alexoff
      Удивительно, что на вершине нашей страны находится кузница предателей. Как отпихнут их от кормушки - так сразу к врагам бегут. Что бизнесмены, что чиновники

      Раз это такое массовое и повсеместное явление, то может дело не в людях? Может с государством что-то не так?..
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 07:19
      Удивительно, что на вершине нашей страны находится кузница предателей. Как отпихнут их от кормушки - так сразу к врагам бегут. Что бизнесмены, что чиновники

      не соглашусь с вами: бегут по разным причинам, но мы предпочитаем не вникать в них, т.к. есть очччень простой ответ на такой вопрос - предатель...
      а простота - она хуже воровства...
      да и, чиновник и бизнесмен - разные фигуры для понимания причин
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 03:53
    Просто удивительно ...всё ренегаты и предатели сделали своё состояние в России...получили в ней знания, образование, профессию, ,деньги,известность и тем не менее предают нашу страну...почему?
    Почему выезжая к нашим врагам они потом требуют побомбить наш народ натовскими бомбами с молекулами демократии Европы и США?
    На нашей почве постоянно вырастают уродливые сорняки и ядовитые растения предательства и измены государству и народу России...что не так?
    Недавно узнал об очередном бегстве за границу очередного экс-министра из правительства России...как так?
    Кто позволил сбежать секретоносителю и пересечь границу страны?
    В такие моменты остро жалеешь что в Кремле нет Сталина и Берии.
    Так и живём...как на минном поле...постоянно взрываясь на минах предателей.
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +1
      Сегодня, 04:39
      Волож несет явную и прямую угрозу национальной безопасности России. Это стоит понимать, и действовать необходимо превентивно.
      Ключевая проблема, - нет современных "Судоплатовых" и "той самой" организации... Моссад нам в пример, (не к ночи будет сказано!) hi
      1. Kuziming Звание
        Kuziming
        0
        Сегодня, 06:37
        Вообще нужно проводить превентивный тест на уровень интеллекта.
        И принимать меры.
  4. osp Звание
    osp
    +7
    Сегодня, 04:33
    Это только верхушка айсберга.
    Были (и наверняка будут) рыбы и крупнее.
    Начиная от Березовского и кончая бывшими депутатами Госдумы, министрами , их заместителями и целым рядом других у кого был доступ к папкам "Совершенно секретно" и "Особой важности".
    Сколько они секретов вывезли на Запад.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 04:34
    Волож явный враг и одновременно носитель стратегического информации об цифровой инфраструктуре России
    А что вы хотите от местечковой протоплазмы? Где зад в тепле, там у него и родина. Вы зайдите на Ютьюб и посмотрите на гoвноблогеров, уехавших в Израиль или Америку и оттуда обливающие известной субстанцией нашу страну. И этот Волож не исключение. Я теперь понимаю, почему в советское время их не пускали в такие серьезные ВУЗы как МФТИ и им подобные
  6. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    0
    Сегодня, 05:06
    Да деньги не пахнут на самом деле. Я его вполне понимаю, любой бизнес это в первую очередь извлечение прибыли, если бы сотрудничество с Россией было бы выгоднее, то он бы мигом переобулся. То, что уехали специалисты тоже ожидаемо - в стране под санкциями у них никаких перспектив нет, в общем нужно работать над собой и пытаться выстаривать собственную экономику, чтобы она была привлекательнее и было меньше стимулов покидать страну.
  7. robinson Звание
    robinson
    +3
    Сегодня, 05:09
    Сикорский, Зварыкин, Дуров. Все они едут туда где Судоплатовыми даже не пахнет. Действительно почему? У нас в стране дефицит квалифицированных специалистов. Интересно в ФСБ дефицит кадров есть?
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 05:30
      Химкинский городской суд 10 сентября вынес решение по делу бывшего старшего оперуполномоченного Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Антона Нестерова

      Скачал на флэшку на Большой Лубянке закрытую базу данных, продал хакеру.
      ФСБ поймали хакера, тот сдал продавца.
      Дырявая система защиты наших данных в этой системе. request
      ФСБ своё дело знают...претензиии к МВД.
  8. Kuziming Звание
    Kuziming
    +4
    Сегодня, 06:36
    Нам не нужны умные, нам нужны верные.
    Умные всегда обманут власть. Они потенциальные изменники. Они не имеют устоев.
  9. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 07:06
    Яндекс и раньше обосновался в Нидерландах.Просто раньше он был лоялен к нашей стране.Один Волож вряд ли представляет интерес.Он собрал штаб единомышленников.Которые и выполняют основную работу.Вообще интернет имеет интересную историю.Лет семь назад у меня начала шалить сеть.И к кому,как вы думаете,надо было обращаться? К украинцам.Именно они в прошлом оседлали интернет. Прошлое. Оно никак не опускает нас.
  10. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 07:08
    Яндекс и раньше обосновался в Нидерландах.Просто раньше он был лоялен к нашей стране.Один Волож вряд ли представляет интерес.Он собрал штаб единомышленников.Которые и выполняют основную работу.Вообще интернет имеет интересную историю.Лет семь назад у меня начала шалить сеть.И к кому,как вы думаете,надо было обращаться? К украинцам.Именно они в прошлом оседлали интернет. Прошлое. Оно никак не опускает нас.
  11. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:31
    Автор предлогает принять меры, это какие, устранение? А что это даст? Сколько уже уехало и сколько уедет. За последние месяцы Верхний ларс перешло более 150ти тыс человек, кто там бежит, с какими знаниями и информацией? Из хороших условий для жизни люди не убегают!!!