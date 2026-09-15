С низкого старта. Маневры Краснознаменного Балтийского флота в 1935 г.

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С низкого старта. Маневры Краснознаменного Балтийского флота в 1935 г.

Поговорим теперь об учениях Балтийского флота в период 1935-1941 гг., начав, разумеется, с 1935 г. Конечно же, в течение календарного года флот проводил множество учений, и у меня нет возможности описать каждое из них, но рассмотрим наиболее крупные. При этом следует иметь в виду, что ежегодные учения проводились по принципу «от простого к сложному», поэтому наиболее масштабные маневры затевались осенью.

1935 г. Начало


В 1-м полугодии 1935 г. самым крупным стало большое отрядное учение (БОУ) «Оборона Главной базы флота Кронштадт — Ораниенбаум от наземного и воздушного противника в соответствии с планом 30-35 года». План учений был таков.

«Синие» должны были совершить марш по льду в ночное время суток и выйти в расположение укрепрайона. Отработке подлежали организация скрытного марша штабами соединений, обеспечение охранения, управление войсками в ночных условиях на льду и управление ими же в наступлении.

«Красная» сторона должна была отработать действия штабов в оборонительной операции, наземную и воздушную разведку на льду и отражение атаки огнем развернутой на льду артиллерии при поддержке фортов.

Учения со стороны «красных» оказались провалены с треском. Во-первых, как было мягко сформулировано на разборе результатов, командование «красных» проявило к учениям недостаточный интерес, на события реагировало вяло и без должной энергии, т. е. попросту «забило» на учения. При этом:

1. Сплошную линию разведки сформировать не удалось. Личный состав, направленный в разведку, действовал пассивно.

2. Артиллерия фортов частично использовалась слабо, но по большей части не использовалась вовсе. Взаимодействие между фортами организовано не было.

3. Учения показали, что управление частями на уровне «командир батальона — командир роты» совершенно не отработаны.

В целом же «красные» проявили крайнюю пассивность — можно говорить о том, что учения были сорваны.

Опять же — такое отношение к боевой подготовке не было прерогативой флота. 17 мая 1935 г. нарком обороны К. Е. Ворошилов издал директиву № 8573с, в которой указывал на срыв учебных планов вооруженных сил страны и недостаточную ответственность командиров на местах за такие срывы, отсутствие системного контроля за результатами учений и т. д. — явление это было, увы, повсеместным.

В августе штаб КБФ сформулировал итоги боевой подготовки. Стрельбы 1934 г. не были завершены в полном объеме (ничего не напоминает?), их «достреливали» зимой 1935 г. Последнее вроде бы хорошо, но! Линкоры КБФ выполнили план по стрельбам на 80%. Сторожевые корабли не проводили стрельб вообще по причине неисправности материальной части. И только бригаде миноносцев удалось выполнить боевые задачи в соответствии с планом. Вроде бы хорошо, вот только...

В отчете отмечалось, что из двух боевых стрельб из 102-мм орудий эсминцы отстрелялись в одном случае «удовлетворительно», а во втором — «неудовлетворительно». И вот тут неплохо было бы вспомнить нормативы Российского императорского флота 1907 г., о которых я писал здесь.

Согласно «Правил артиллерийской службы на судах флота 1907 г.», миноносцам полагалось проводить 24 учебных стрельбы в год, не считая состязательной и призовой, а всего получается 26 стрельб. Здесь же мы видим лишь две стрельбы за 7 месяцев!

Конечно, быть может, дело обстояло не настолько плохо. Дело в том, что у царских миноносцев в 1907 г. максимальный калибр орудий составлял 75-мм, отчего все их боевые стрельбы были калиберными. А у более крупных орудий на крейсерах и линкорах из 24 учебных, 1 состязательной и 1 призовой стрельб 15 были стволиковыми. Можно предположить, что стволиковые стрельбы проводились и на бригаде миноносцев, но и тогда получается, что при нормативе 1907 г. в 11 калиберных стрельб в год, советские эсминцы произвели по июль включительно аж целых две. С такой «интенсивностью» боевой подготовки даже оценка «удовлетворительно» выглядит немалым достижением.

А 21 августа 1935 г. было проведено крупное флотское БОУ.

БОУ №3бис


План учений был таким. Эскадра «синих» состояла из двух линкоров, «Марат» и «Октябрьская революция». Им предстояло изображать из себя отряд в составе двух «карманных» линкоров типа «Дойчланд», крейсера «Лейпциг» и кораблей охранения. «Синие» должны были выйти на Сескарский плес (остров Сескар находится в 78 км западнее Кронштадта), их задачей была отработка боевого обеспечения линкоров на переходе и отражение атак легких сил и авиации.

Задачей «красных» было нанесение сосредоточенного удара по отряду «синих». Для этого в распоряжении «красных» были переданы:

1. Бригада миноносцев (6 ед.) и 2 дивизиона торпедных катеров (18 ТКА);

2. Авиабригада №105 (бомбардировочная) и несколько отдельных авиаэскадрилий.

Общий вывод по итогам проведения: боевая задача не выполнена, учения требуется повторить. Ключевой причиной срыва учений были действия командира бригады торпедных катеров. Его просчеты привели к тому, что оба дивизиона ТКА к моменту начала сосредоточенного удара оказались в месте, откуда выйти в атаку на линкоры было физически невозможно. Но это было еще полбеды, потому что командующий «красными» вполне мог задержать, отложить нанесение удара до готовности бригады ТКА. Учения были сорваны, потому что командир бригады ТКА умудрился выбрать себе такой командный пункт, на котором связь с вышестоящим начальством отсутствовала. То есть он не только не сумел вывести свои ТКА на рубеж атаки, но и не сообщил об этом командующему «красной» эскадры.

Были и другие недочеты и недоработки. Так, эсминец «Войков» слишком рано поставил дымовую завесу, которая должна была прикрывать выходящие в атаку корабли. Но справедливости ради, следует отметить и успехи отдельных кораблей и соединений. Эсминец «Калинин» образцово выполнил разведку, 19-я и 20-я авиаэскадрильи также успешно решили все поставленные перед ними задачи.


Венцом подготовки Балтийского флота в 1935 г. стала учебно-боевая операция (УБО) №1, ставшая итоговым мероприятием по подготовке флота.



УБО №1


Данную операцию пришлось отложить на полтора месяца против плановой даты, поскольку вполне очевидно было, что флот к ее проведению не готов.

Но 15-17 октября 1935 г. она все-таки была проведена. При этом общее руководство осуществлял командующий флотом Л.М. Галлер, «красными» командовал Г.Г. Виноградский — опытный моряк, служивший офицером еще в первую мировую, а в сентябре 1935 г. принявший под свое командование бригаду миноносцев Балтийского флота. «Синих» возглавлял начальник Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова П.Г. Стасевич. С одной стороны, несколько странный выбор, но с другой — с учетом несколько странного положения по части подготовки командного состава, в котором тогда находился РККФ, возможно, не настолько уж и странный.

Вообще говоря, УБО затевалась с размахом. Планировалась отработка активной обороны восточной части Финского залива подводными лодками, воздушными и легкими силами при поддержке линейных кораблей, причем морские силы должны были действовать совместно с сухопутными.

«Синие» (агрессоры) должны были легкими силами препятствовать развертыванию кораблей КБФ в заданные районы и попытаться осуществить активные минные постановки на фарватерах Кронштадта. Затем в задачу «синих» входила имитация большой вражеской эскадры в восточной части Финского залива.

«Красные» должны были воспрепятствовать закупорке фарватеров и, невзирая на противодействие синих, развернуть легкие силы. При этом сухопутные силы «красных» должны были отработать наступление вдоль побережья Финского залива на запад, а флот должен был оказывать им содействие. Затем «красные» должны были обнаружить «большую вражескую эскадру» «синих» и нанести по ней сосредоточенный удар.

Первое, что хотелось бы отметить, — и комфлота, и наблюдатели, присутствовавшие на кораблях «синих» и «красных», отмечали, как обтекаемо писал о УБО №1 Л.М. Галлер впоследствии: «признаки некоторой схематичности и недоучета возможностей, которые будет иметь свободно маневрирующий противник для уклонения от удара».

Попросту говоря, такие учения, такие маневры подразумевают взаимодействие двух противников, каждый из которых пытается решить поставленные ему задачи, но не знает, как будет решать свои задачи противник. Но по плану УБО №1 всё было упрощено максимально: место и время нанесения сосредоточенного удара были установлены заранее, еще до начала учений.

То есть «синие» просто должны были в назначенное время вывести свою «эскадру» в заранее оговоренное место и время. Силы «красных» должны были сперва обнаружить эту эскадру, что, зная время и место, куда она должна прийти, как бы совсем несложно. Затем «красным» полагалось развернуть свои силы на заранее назначенных рубежах атаки и, по команде начальника «красных», сосредоточенно атаковать. Задачи соединений и отдельных кораблей были сознательно упрощены. УБО №1 не были маневрами в прямом смысле этого слова, это больше похоже было на спектакль, где все роли и действия расписаны заранее. Командиры соединений и кораблей должны были просто сыграть отведенные и известные им заранее роли, и всё.

Что же из этого вышло?

Для своевременного обнаружения эскадры «синих» были развернуты подводные лодки и применялись самолеты. Было сочтено, что «в целом» они свою задачу выполнили, поскольку и те и другие обнаружили «синюю эскадру», однако и ПЛ, и самолеты получили оценку «неудовлетворительно». Почему?

Подводные лодки, выполняя разведывательные функции, пренебрегли скрытностью. В чем это выражалось, мне неизвестно, но их промашки отметил комфлота, который, вообще говоря, старался представить результаты учений лучше, чем они были на самом деле. А это о чем-то да говорит. Что же до самолетов, то их проблема заключалась в том, что они, сумев обнаружить «синих», не смогли уведомить об этом бомбардировочную авиацию, с которой воздушной разведке полагалось действовать совместно.

А уведомлять было о чем: дело в том, что «синие» с задачей своевременно выйти в назначенную заранее точку не справились и опоздали. Казалось бы, что уж такого страшного? Но заранее срежиссированный «спектакль» учений от этого сломался, и руководство эскадры «красных» оказалось совершенно не готово действовать вне утвержденного плана. Хотя для того, чтобы не сорвать сосредоточенный удар, требовался лишь минимум управляемости и импровизации.

Хотя «синие» были обнаружены разведкой своевременно, командование «красных» об их задержке, по всей видимости, не узнало. Силы «красных» развернулись для удара слишком рано. Когда стало ясно, что противник запаздывает, командир «красных» попытался «переиграть» ситуацию, спешно отменив ранее выданные им инструкции, но это вызвало путаницу, так как командиры не понимали, что им делать. Начался хаос, и очень похоже на то, что у руководства «красных», чтобы окончательно не оконфузиться, не оставалось иного выхода, как отправить вверенные им силы в преждевременную атаку. Причем сразу после приказа о ее начале управление соединениями кораблей и самолетов было полностью утрачено (мнение старшего посредника «красной» стороны П.А. Трайнина).

Эскадру «синих» должны были атаковать легкие силы, а именно — подводные лодки, торпедные катера и эсминцы, а также бомбардировочная авиация. Линкоры должны были поддержать удар. А получилось следующее.

Эсминцы в атаку даже и не пытались выйти: ни на главные силы эскадры «синих», ни на их боевое охранение. По факту, после приказа о начале сосредоточенного удара, командующий эскадрой «красных» бросился... отступать. Причем даже и этот маневр был исполнен весьма неудачно. По оценке начальника боевой подготовки Управления Морских Сил РККА Э.С. Панцержанского, ошибка командующего эскадрой «красных» привела к тому, что линкор «Марат» при отходе подставился под удар «синих», в результате чего «линкор сам чуть не стал жертвой».


Подводные лодки также не смогли выйти в атаку. Бомбардировочная авиация была своевременно поднята в воздух, но из-за того, что 105-я авиабригада не имела опыта совместных действий с эскадрильями самолетов-разведчиков, приказа идти в атаку своевременно не получила и в сосредоточенном ударе участия не приняла. Но все-таки, хотя бы и с неприемлемым опозданием, бомбардировщики сумели атаковать эскадру синих несколькими разрозненными группами. Разумеется, их атаки не были скоординированными.

В общем, сосредоточенный удар наносили одни только торпедные катера. Но в связи с тем, что «синие» в «точку рандеву» запоздали и сигнал к атаке был поднят раньше, чем было нужно, ТКА вынуждены были «на всех парах» сближаться с противником в течение 40 минут, прежде чем вышли на дистанцию применения торпед. Очевидно, что в реальном морском бою такая «пробежка» для них очень плохо закончилась бы.

Э.С. Панцержанский отметил также неиспользованные возможности «красных» по части ночного боя: он подверг критике решение их командования не пытаться атаковать «синих» эсминцами и торпедными катерами ночью. И вот, с одной стороны, начальник боевой подготовки УМС РККА несомненно прав: ночной бой как форма действия слабейшего флота против сильнейшего должен был отрабатываться нашими морскими силами обязательно. Но, с другой стороны, я считаю такое решение Г.Г. Виноградского совершенно правильным: флот объективно и днем-то пока воевать не умел, о каких ночных атаках тут можно было рассуждать? К тому же в памяти еще свежа была трагедия подводной лодки Б-3, протараненной линкором «Марат» во время учений 25 июля того же 1935 г. и погибшей со всем экипажем и курсантами, проходившими на ней практику.


Руководитель практики Воронов А.С. (третий справа) с группой курсантов-практикантов ВВМУ им. Фрунзе перед выходом в море 24 июля 1935 г. На следующий день все они погибнут

Хотелось бы также отметить абсолютно здравую, хотя несколько крамольную для того времени мысль, высказанную Э.С. Панцержанским. Он призвал не абсолютизировать концепцию сосредоточенного удара и не делать из него фетиш. По Э.С. Панцержанскому, учиться наносить сосредоточенный удар нужно было обязательно, но также следовало, если того требует обстановка, отказываться от него в пользу последовательных ударов по кораблям противника авиацией, подводными лодками и надводными кораблями.

Несмотря на явное фиаско УБО №1, Э.С. Панцержанский считал, что КБФ освоил сосредоточенный удар «в самых его элементарных, схематических формах». С учетом «достижений» «красных» на сентябрьских учениях с таким мнением начальника боевой подготовки УМС РККА едва ли можно согласиться: как мне думается, здесь налицо незаслуженный комплимент флоту. А слабее всего, по мнению Э.С. Панцержанского, в 1935 г. на Балтийском флоте были:

1. Боевое управление, причем разведкой — в особенности;

2. Ночная подготовка флота, авиации, береговой обороны;

3. Борьба с минной опасностью, подводными лодками, авиацией;

4. Изучение театра и потенциальных противников в авиационных частях флота.

Начальник штаба КБФ А.К. Сивков по итогам 1935 г. указал, что, несмотря на наличие ряда достижений боевой подготовки, таких как отработка ночной стрельбы при помощи осветительных снарядов и прожекторов, ПВО, ПЛО, противоторпедной и противоминной защиты отдельных кораблей и соединений, имеются также и множество недостатков. Так, торпедные катера отрабатывали взаимодействие с эсминцами исключительно в дневное время, экипажи подводных лодок изучали борьбу с силами ПЛО исключительно теоретически (!).

Что же до артиллерийской подготовки, то по ней «прошелся» Л. М. Галлер, отметивший, что она крайне упрощена и носит «полигонный» характер. Но тут опять возникает вопрос. Артиллерийская подготовка должна идти от простого к сложному, и если за семь месяцев экипажи делают только 2 калиберные стрельбы (эсминцы), то о каких сложных, приближенных к боевым учениях может идти речь? Они банально не готовы к такому.

Совместные действия авиации и подводных лодок? В 1935 г. их пытались отрабатывать только на Тихоокеанском и Северном флотах. Причина — Балтийский и Черноморский флоты стали донорами более-менее подготовленных офицеров-подводников, которые были направлены вместе с кораблями на Северный и Тихоокеанский флоты. Тех же, кто остался, учить взаимодействию с авиацией было все равно, что второклассника — высшей математике.

Мне же остается констатировать, что в 1935 г. флота как такового у СССР не было, а были отдельные корабли и самолеты, способные выполнять лишь простые учебные задачи. Несомненно, это был крайне низкий старт для создания могучего океанского флота.

Посмотрим теперь, что изменилось в последующие годы.

Продолжение следует...
40 комментариев
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  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    -2
    15 сентября 2026 03:52
    Нерадостно конечно, но худо-бедно флот рос и развивался, и позже, в Войну хотя бы не шхерился по базам. А что бы чуть приободриться, рекомендую «Рассказы капитана второго ранга В. Л. Кирдяги» Леонида Соболева - как раз о том времени.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +4
      15 сентября 2026 14:29
      Цитата: Владимир_2У
      Нерадостно конечно, но худо-бедно флот рос и развивался, и позже, в Войну хотя бы не шхерился по базам.

      В разные периоды войны и на разных ТВД было по всякому.
      Балтийский флот в начале войны потерял все свои базы и был заперт в Финском заливе минными постановками и господствующей авиацией противника. Попытки прорыва подводных лодок через минные заграждения были крайне рискованными и вылились в большие потери.
      Черноморский флот поначалу действовал достаточно активно Что совсем не удивительно, т.к. у него не было на море равного противника. Но несогласованность действий и отсутствие достаточного взаимодействия с авиацией привело к неоправданным потерям от немецкой авиации, в результате которых была выпущена директива Ставки ВГК № 30221, запрещавшая выход в море крупным кораблям флота. Они так и простояли запертыми в кавказских портах Поти и Батуми до полного освобождения Крыма, в котором не приняли ровно никакого участия.
      Лидер "Ташкент" был потоплен у причальной стенки Новороссийска. Несмотря на появление до этого немецкого самолета разведчика, почему-то средства противовоздушной обороны кораблей не были приведены в боевую готовность и не была объявлена воздушная тревога в порту.
      Все это очень напоминает СВО. Только вместо немецких самолетов сейчас действуют БПЛА, БЭКи и крылатые ракеты.
      Правда, тогда Сталин мгновенно снял с должности командующего флотом вице-адмирала Владимирского и понизил его в звании до контр-адмирала. Наркому ВМФ Николаю Кузнецову был объявлен выговор «за непринятие мер к предупреждению неправильных действий командования ЧФ при подготовке и проведении операций кораблей». У нас же явно ни один из отмиралов не пострадал.
      1. Ponimatel Звание
        Ponimatel
        +1
        15 сентября 2026 18:23
        тогда Сталин мгновенно снял с должности командующего флотом вице-адмирала Владимирского и понизил его в звании до контр-адмирала. Наркому ВМФ Николаю Кузнецову был объявлен выговор «за непринятие мер к предупреждению неправильных действий командования ЧФ при подготовке и проведении операций кораблей». У нас же явно ни один из отмиралов не пострадал.

        Поэтому Сталин и выиграл войну. А у нас отмиралов жалеют.
      2. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        +1
        Вчера, 04:15
        Цитата: Cympak
        Балтийский флот в начале войны потерял все свои базы и был заперт в Финском заливе минными постановками и господствующей авиацией противника. Попытки прорыва подводных лодок через минные заграждения были крайне рискованными и вылились в большие потери.

        Был заперт и шхерился - это по вашему одно и тоже? Минные постановки и господство вражеской авиации против малых катеров (БЭК) и БПЛА уровня 1 ВМВ - это по вашему одно и то же?

        Цитата: Cympak
        директива Ставки ВГК № 30221, запрещавшая выход в море крупным кораблям флота.

        Даже если не принимать во внимание то что десанты 1943 г. высаживались, снабжались и эвакуировались не из космоса, а лёгкими силами ФЛОТА, то запрета не было, было требования согласовывать действия с сухопутными силами и действовать в их интересах. И только на дальние выходы требовалось согласование, а не устанавливался запрет.

        1. Командующему Черноморским флотом все намеченные к проведению операции флота обязательно согласовывать с командующим войсками Северо-Кавказского фронта и без его согласия никаких операций не проводить.

        2. Основные силы флота использовать для обеспечения боевых действий сухопутных войск. Дальние операции крупных надводных сил флота проводить только с разрешения Ставки Верховного Главнокомандования.


        Так что именно тогда - флот не шхерился.


        Цитата: Cympak
        Лидер "Ташкент" был потоплен у причальной стенки Новороссийска.

        Потоплен после возвращения из боя, с многочисленными боевыми повреждениями, в ожидании перехода на ремонт. И в 1942 г, когда никаких "запретов"- как оказалось выдуманных, не было.

        Цитата: Cympak
        Несмотря на появление до этого немецкого самолета разведчика, почему-то средства противовоздушной обороны кораблей не были приведены в боевую готовность и не была объявлена воздушная тревога в порту.
        Может потому что между пролётом единичного разведчика и налётом была разница в несколько часов? Не говоря о том, что пролёты далеко не всегда проводились непосредственно перед налётом. Если ещё был этот пролёт.
        И причины неготовности приводятся разные.

        Цитата: Cympak
        Все это очень напоминает СВО. Только вместо немецких самолетов сейчас действуют БПЛА, БЭКи и крылатые ракеты.
        Это уже непонимание вами реалий, каким то аналогом авиации ВОВ могут служить только крылатые ракеты. Число пусков которых исчисляется даже не сотнями, а десятками - и в море такие ракеты, а они не ПКР, кораблю не угроза. БПЛА и БЭКи это уровень начала прошлого века, и как угроза и причина зашхеривания у стенок ЧФ - просто позор командования ЧФ и флота в целом. Особенно с учётом того, что в основном налёты проводятся со стороны моря.

        Цитата: Cympak
        Наркому ВМФ Николаю Кузнецову был объявлен выговор «за непринятие мер к предупреждению неправильных действий командования ЧФ при подготовке и проведении операций кораблей». У нас же явно ни один из отмиралов не пострадал.

        А начальника ПВО Новороссийска и вовсе прислонили к стенке за прохлоп налёта "Ташкента".

        Так что нет, РККФ - ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны не шхерился, а воевал.
  2. Ольгович Звание
    Ольгович
    -2
    15 сентября 2026 06:52
    Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова
    а были еще Высшая военная академия им Ворощилова, Военная академия химической защиты имени К.Е. Ворошилова.

    Высшие учебные заведения им человека с... 2мя классами приходской школы, никогда и не стремившемуся к образованию. Большей несуразицы трудно выдумать....

    Галлер Л
    один из немногих русских морских офицеров, дожившихх до ВОВ.
    Но и он.3 февраля 1948 года был приговорён к 4 годам лишения свободы по пункту 17-а статьи 193 Уголовного кодекса РСФСР по обвинению в том, что в 1942—1944 годах они...... передали Великобритании и США материалы по высотной парашютной торпеде, образцы этого оружия, карты двух островов и южного побережья Камчатки. fool . 10 февраля был лишён воинского звания «адмирал».

    20 февраля 1950 года был помещён в Казанскую психиатрическую больницу МВД СССР, а 12 июля скончался
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +9
      15 сентября 2026 10:26
      Высшие учебные заведения им человека с... 2мя классами приходской школы, никогда и не стремившемуся к образованию. Большей несуразицы трудно выдумать....

      Олегович не ворчите!
      Традиции присвоения учебным и пансионным заведениям возникли еще в царское время. Если изначально они носили имена главных попечителей или учредителей либо небесных покровителей, то позже имело место такое же лизоблюдство как в раннем и позднем СССР, а также настоящей России.
      А так даже лень перечислять пансионаты, училища и др. Носящие имена монарших особ, (в том числе иностранных) которые даже двумя классами приходской школы похвастаться не могли.
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        -1
        15 сентября 2026 18:54
        Цитата: Коте пане Коханка
        то позже имело место такое же лизоблюдство к

        это Вы о Михайловской и Владимирскрй, Алексеевском академияхи училищах?
        Цитата: Коте пане Коханка
        которые даже двумя классами приходской школы похвастаться не могли.

        поэтому они и знали по несколько языков, имели огромн библиотеки и пр-как Ворошилов hi
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +8
      15 сентября 2026 11:09
      Цитата: Ольгович
      Высшие учебные заведения им человека с... 2мя классами приходской школы, никогда и не стремившемуся к образованию. Большей несуразицы трудно выдумать....

      Есть ещё Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого.
      Того самого Будённого, которому постоянно приписывают изречение:
      Сильна Красная Армия, но связь её погубит
      smile
      1. ВлК Звание
        ВлК
        +2
        15 сентября 2026 23:15
        Того самого Будённого, которому постоянно приписывают изречение:
        Сильна Красная Армия, но связь её погубит
        smile

        по крайней мере человек хоть отчетливо понимал, что управление войсками через конных вестовых уже окончательно устарело.
        1. Alexey RA Звание
          Alexey RA
          +1
          Вчера, 10:53
          Цитата: ВлК
          по крайней мере человек хоть отчетливо понимал, что управление войсками через конных вестовых уже окончательно устарело.

          Ну так конник же, причём с боевым опытом. В маневренной войне без связи ты либо будешь бить растопыренными пальцами вместо кулака, либо тебя обойдут и окружат те, кто эту связь имеют - а ты узнаешь об этом лишь постфактум.
    3. faiver Звание
      faiver
      0
      15 сентября 2026 17:04
      Высшие учебные заведения им человека с... 2мя классами приходской школы
      - laughing, напоминаю - ваш любимчик Николай 2 Романов, вообще никакого образования не имел..... lol
      1. Lewww Звание
        Lewww
        +2
        15 сентября 2026 18:18
        Наск. помню Петр Первый тоже не ходил в церковно-приходскую школу, как и Екатерина Вторая да и прочие цари-царицы.
        Отсутствие за плечами церковно-приходской школы не есть главный признак отсутствия образованности
        1. faiver Звание
          faiver
          +1
          15 сентября 2026 18:21
          вы это считаете плюсом в карму вами перечисленным?......
          или вы считаете что Ольгович может хейтить Ворошилова, а я Николашу не могу?
          1. Cympak Звание
            Cympak
            +2
            15 сентября 2026 21:51
            Цитата: faiver
            или вы считаете что Ольгович может хейтить Ворошилова, а я Николашу не могу?

            Конечно, можете,если приводите реальные контраргументы. В реальности же все цари получали частное образование, от избранных педагогов всей Империи. А то, что они среднюю школу при дворце при этом не посещали, так это крайне сомнительный аргумент.
            Не подменяете понятия
            1. faiver Звание
              faiver
              +1
              Вчера, 08:12
              да, царствующие особы получали домашнее образование, да у очень хороших учителей, вот только спрашивать цесаревича Николая учителям по пройдённому материалу не разрешалось......
              1. Trapper7 Звание
                Trapper7
                0
                Вчера, 13:57
                Цитата: faiver
                вот только спрашивать цесаревича Николая учителям по пройдённому материалу не разрешалось......

                Но это не помешало ему прекрасно владеть несколькими языками.
                1. faiver Звание
                  faiver
                  0
                  Вчера, 14:09
                  знание языков в те времена для монархов было необходимостью и им обучали чуть ли не с младенчества дабы детки могли общаться с заграничными монаршими особами и заграничными родственниками, знание языков к образованности отношения не имеет. Иначе как Николаша бы познакомился со своей Аликс?
                  1. Trapper7 Звание
                    Trapper7
                    +2
                    Вчера, 14:16
                    Цитата: faiver
                    знание языков к образованности отношения не имеет.

                    Как и знание математики, собственно говоря. Образованный человек - это чуть-чуть другое, чем круглый отличник по всем предметам)
                    Но вообще спорить по этому вопросу смысла не вижу. Многое из того, что мы знаем о Николае 2 - это воспоминания других людей. А учитывая массовую нелюбовь к последнему императору - они тоже могут не быть объективными.
                    1. faiver Звание
                      faiver
                      +2
                      Вчера, 14:31
                      В принципе с Вами соглашусь...... hi
                      Но о последнем императоре можно ведь судить не только по воспоминаниям, он личность публичная, можно ведь и оценивать по действиям....., другой момент под влиянием чего или кого он их совершал.....
    4. ВлК Звание
      ВлК
      +2
      15 сентября 2026 23:19
      один из немногих русских морских офицеров, дожившихх до ВОВ.
      Но и он.3 февраля 1948 года был приговорён к 4 годам лишения свободы по пункту 17-а статьи 193 Уголовного кодекса РСФСР по обвинению в том, что в 1942—1944 годах они...... передали Великобритании и США материалы по высотной парашютной торпеде, образцы этого оружия, карты двух островов и южного побережья Камчатки. fool . 10 февраля был лишён воинского звания «адмирал».
      20 февраля 1950 года был помещён в Казанскую психиатрическую больницу МВД СССР, а 12 июля скончался

      да, трагический финал многолетней безупречной службы Отечеству на высших, причем сложнейших должностях, попал между жерновов, как многие и многие тогда...
  3. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +10
    15 сентября 2026 10:15
    Андрей спасибо, читать Ваше изыскание об учениях нашего флота в 30-е годы было интересно!
  4. BAI Звание
    BAI
    +8
    15 сентября 2026 10:25
    что в 1935 г. флота как такового у СССР не было

    Как там у Екатерины 2?
    Кораблей и людей много, флота и моряков - нет
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +9
      15 сентября 2026 11:23
      Цитата: BAI
      Как там у Екатерины 2?
      Кораблей и людей много, флота и моряков - нет

      Ну, в Екатерининские времена объём пятой точки, накрывшей флот, был воистину гигантским. Вся подготовка л/с в мирное время - это несколько кораблей не крупнее фрегата, плававших (да, именно плававших smile ) по Финскому заливу и Балтике в период летней кампании. Массовая подготовка л/с на флоте начиналась только после того, как Россия ввязывалась в очередную войну. И завершалась по окончанию войны - ибо экономия.
  5. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +9
    15 сентября 2026 11:33
    То есть «синие» просто должны были в назначенное время вывести свою «эскадру» в заранее оговоренное место и время. Силы «красных» должны были сперва обнаружить эту эскадру, что, зная время и место, куда она должна прийти, как бы совсем несложно. Затем «красным» полагалось развернуть свои силы на заранее назначенных рубежах атаки и, по команде начальника «красных», сосредоточенно атаковать. Задачи соединений и отдельных кораблей были сознательно упрощены. УБО №1 не были маневрами в прямом смысле этого слова, это больше похоже было на спектакль, где все роли и действия расписаны заранее. Командиры соединений и кораблей должны были просто сыграть отведенные и известные им заранее роли, и всё.

    Армейцы в те же времена на таких же показательных балетах кроме раздачи сторонам партитур ставили на дорогах регулировщиков - чтобы подразделения не заблудились и нашли противника в срок. И даже это не помогало. smile
    В результате Т-26 из 15-й и 17-й мехбригад КВО неоднократно наносили удар "по пустому месту". БТ-5 и БТ-7 из 5-й и 21-й мехбригад БВО не смогли обнаружить засады (а действия из засад были излюбленным приемом немецких танкистов). Т-28 из 1-й танковой бригады БВО "внезапно" (!) очутились перед полосой танковых ловушек и надолбов и вынуждены были резко отвернуть в сторону - на еще не разведанный участок местности, где и застряли. "В действительности, - заключил комбриг В.Ф.Герасимов из УБП, - они были бы уничтожены"
    © Смирнов. Большие манёвры.
    Что же из этого вышло?

    А то же самое, что и у армейцев. sad
    Но заранее срежиссированный «спектакль» учений от этого сломался, и руководство эскадры «красных» оказалось совершенно не готово действовать вне утвержденного плана. Хотя для того, чтобы не сорвать сосредоточенный удар, требовался лишь минимум управляемости и импровизации.

    ИЧХ, в любой сколь-либо сложной операции разнородных сил ВМФ в ВОВ это повторялось раз за разом. В тех же десантах стоило десантному отряду задержаться на переходе - и начиналась вакханалия: кому-то сроки переносили, кто-то работал по первоначальному плану, а кто-то выжидал сколько мог - и всё равно начинал работать раньше необходимого..
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +7
      15 сентября 2026 11:52
      Цитата: Alexey RA
      А то же самое, что и у армейцев

      Воистину:))))))
    2. ANB Звание
      ANB
      +2
      15 сентября 2026 22:13
      . на таких же показательных балетах

      Можно подумать, что то поменялось.
      90е. Торпедная стрельба на приз Главкома ВМФ.
      Торпеду (практика) собрали и разобрали 3 раза. Все вылизали и перепроверили.
      У командиров полная поминутная схема маневрирования обеих ПЛ.
      Перед стрельбой связались по ЗПС и уточнили место.
      Пли.
      Торпеда отработала штатно.
      Торпедолов всё четко и аккуратно поймал и привез.
      Делаем расшифровку самописца - нет наведения.
      Скандал, ищут виноватых.
      Главный инженер истребовал схему и задал невинный вопрос - с какой дистанции лупили. Получил ответ - почти в упор, меньше 1000 метров.
      А ГСН включается позже, чтобы на свою лодку не навелась.
      1. ВлК Звание
        ВлК
        +2
        15 сентября 2026 23:13
        и как же потом воевать собирались, если вдруг, просто погибнуть с честью? Или вообще не собирались? Горько слышать.
        1. ANB Звание
          ANB
          +2
          15 сентября 2026 23:29
          . если вдруг, просто погибнуть с честью

          Отстреляли прямо от пирса 16 ракет, а дальше уже все равно. И пустая лодка никому не интересна.
          Примерно так и рассуждали.
          1. ВлК Звание
            ВлК
            +1
            15 сентября 2026 23:37
            а в море, на боевой службе, если доведется? Наши вероятные же планировали их заранее отслеживать и пытаться уничтожить до залпа.
            1. ANB Звание
              ANB
              +3
              15 сентября 2026 23:42
              . пытаться уничтожить до залпа.

              Выставляется на заслон многоцелевая пл, бахается по пеленгу шквал (можно и не один) и у тебя есть несколько минут на залп. Остальное в предыдущем комментарии.
              1. ВлК Звание
                ВлК
                +1
                15 сентября 2026 23:51
                понятно, спасибо. Сложная профессия
      2. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +4
        Вчера, 11:05
        Цитата: ANB
        Главный инженер истребовал схему и задал невинный вопрос - с какой дистанции лупили. Получил ответ - почти в упор, меньше 1000 метров.
        А ГСН включается позже, чтобы на свою лодку не навелась.

        Напоминает знаменитый набег на германский конвой в Норчёпингской бухте, когда русские эсминцы пытались утопить судно-ловушку "Германн" торпедами с 1-3 кбт. При том, что взрыватель взводился на 4-х кбт. И лишь после четырёх попаданий (с двух ЭМ) без взрывов командиры поняли, что что-то не так. Особую пикантность сему эпизоду придаёт тот факт, что командовал эсминцами опытный миноносник, начальник Минной дивизии БФ - АдмиралЪ.
        Подойдя на расстояние одного кабельтова, "Новик" выпустил мину, но она, ударившись о пароход, не взорвалась. Тогда выпустили вторую с дистанции 3 кабельтовых, но она опять не взорвалась, хотя было видно, что попала в борт. Считая, что наши мины не в порядке, адмирал приказал выпустить мины "Грому". Тот это сделал с расстояния в один кабельтов от судна, но опять обе выпущенные мины, попав в цель, не взорвались. Только когда "Гром", отойдя кабельтовых на восемь, выпустил мину, она, наконец, взорвалась в корме парохода. После этого он стал медленно тонуть, причем в носу у него был виден пожар, а изнутри слышались частые взрывы.
        © Граф Г. К. На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию.
        1. ANB Звание
          ANB
          +2
          Вчера, 11:24
          Я и пишу - ничего не меняется :)
  6. sergiogerasimo
    sergiogerasimo
    +4
    15 сентября 2026 16:14
    Интересные фото. Линкор "Парижская Коммуна" на Черном море со срезанным "черпаком" полубака. Эсминцы "Калинин" и "Войков" на реке Данга в Мемеле 1929 год, защищают молодой фашистский режим Сметоны от посягательств белой и пушистой панской Польши, выдвинувшей ультиматум Литве, Латвии и Германии с требованием передать Польше Восточную Пруссию, всю Литву и половину Латвии (Лифляндию).
  7. faiver Звание
    faiver
    +3
    15 сентября 2026 17:13
    Как всегда интересное чтиво от автора....... good
  8. ВлК Звание
    ВлК
    +2
    15 сентября 2026 23:11
    Автору спасибо за продолжение интересного материала по достаточно мало освещенной у нас теме.
    В 1-м полугодии 1935 г. самым крупным стало большое отрядное учение (БОУ) «Оборона Главной базы флота Кронштадт — Ораниенбаум от наземного и воздушного противника в соответствии с планом 30-35 года». План учений был таков.

    А известен состав сил участников, кто организовывал и проводил учения, и кто командовал сторонами? По описанию это больше похоже на учения сил береговой обороны, где из чисто флотских принимала участие только артиллерия фортов. Кстати было бы интересно узнать, кто в этот период командовал сухопутной обороной баз флота, ведь по словам Н.Г.Кузнецова и к 41 году вопросы взаимодействия и единого подчинения сил обороны баз между сухопутным и морским командованием так и не были решены до конца?
    В целом - очень показательно, при генеральном курсе на первейшее сбережение мат.части только еще восстанавливаемого флота (просачивается такое в воспоминаниях наших ветеранов), да еще и нашей старинной традиции проводить крупные учения как отчетно-показательные мероприятия, по-другому наверное и быть не могло, ведь нормальный процесс обучения построен в тч на совершении ошибок и их своевременном устранении с закреплением правильного результата. Доучиваться настоящим образом все равно пришлось, но уже во время войны, неся потери...
  9. alovrov Звание
    alovrov
    +3
    Вчера, 12:57
    С того времени мало что изменилось. В СССР ровно также учения проводили. Наверное сейчас что то изменилось, но это не точно.
    1. Trapper7 Звание
      Trapper7
      +1
      Вчера, 14:02
      Цитата: alovrov
      Наверное сейчас что то изменилось

      Конечно изменилось. Линкоров больше нет.
      1. alovrov Звание
        alovrov
        +1
        Вчера, 15:08
        Мистер Трамп с вами не согласен )
  10. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Вчера, 15:08
    Андрею спасибо за статью! За почти 100 лет ничего не меняется в "королевстве датском"....