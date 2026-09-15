С низкого старта. Маневры Краснознаменного Балтийского флота в 1935 г.
Поговорим теперь об учениях Балтийского флота в период 1935-1941 гг., начав, разумеется, с 1935 г. Конечно же, в течение календарного года флот проводил множество учений, и у меня нет возможности описать каждое из них, но рассмотрим наиболее крупные. При этом следует иметь в виду, что ежегодные учения проводились по принципу «от простого к сложному», поэтому наиболее масштабные маневры затевались осенью.
1935 г. Начало
В 1-м полугодии 1935 г. самым крупным стало большое отрядное учение (БОУ) «Оборона Главной базы флота Кронштадт — Ораниенбаум от наземного и воздушного противника в соответствии с планом 30-35 года». План учений был таков.
«Синие» должны были совершить марш по льду в ночное время суток и выйти в расположение укрепрайона. Отработке подлежали организация скрытного марша штабами соединений, обеспечение охранения, управление войсками в ночных условиях на льду и управление ими же в наступлении.
«Красная» сторона должна была отработать действия штабов в оборонительной операции, наземную и воздушную разведку на льду и отражение атаки огнем развернутой на льду артиллерии при поддержке фортов.
Учения со стороны «красных» оказались провалены с треском. Во-первых, как было мягко сформулировано на разборе результатов, командование «красных» проявило к учениям недостаточный интерес, на события реагировало вяло и без должной энергии, т. е. попросту «забило» на учения. При этом:
1. Сплошную линию разведки сформировать не удалось. Личный состав, направленный в разведку, действовал пассивно.
2. Артиллерия фортов частично использовалась слабо, но по большей части не использовалась вовсе. Взаимодействие между фортами организовано не было.
3. Учения показали, что управление частями на уровне «командир батальона — командир роты» совершенно не отработаны.
В целом же «красные» проявили крайнюю пассивность — можно говорить о том, что учения были сорваны.
Опять же — такое отношение к боевой подготовке не было прерогативой флота. 17 мая 1935 г. нарком обороны К. Е. Ворошилов издал директиву № 8573с, в которой указывал на срыв учебных планов вооруженных сил страны и недостаточную ответственность командиров на местах за такие срывы, отсутствие системного контроля за результатами учений и т. д. — явление это было, увы, повсеместным.
В августе штаб КБФ сформулировал итоги боевой подготовки. Стрельбы 1934 г. не были завершены в полном объеме (ничего не напоминает?), их «достреливали» зимой 1935 г. Последнее вроде бы хорошо, но! Линкоры КБФ выполнили план по стрельбам на 80%. Сторожевые корабли не проводили стрельб вообще по причине неисправности материальной части. И только бригаде миноносцев удалось выполнить боевые задачи в соответствии с планом. Вроде бы хорошо, вот только...
В отчете отмечалось, что из двух боевых стрельб из 102-мм орудий эсминцы отстрелялись в одном случае «удовлетворительно», а во втором — «неудовлетворительно». И вот тут неплохо было бы вспомнить нормативы Российского императорского флота 1907 г., о которых я писал здесь.
Согласно «Правил артиллерийской службы на судах флота 1907 г.», миноносцам полагалось проводить 24 учебных стрельбы в год, не считая состязательной и призовой, а всего получается 26 стрельб. Здесь же мы видим лишь две стрельбы за 7 месяцев!
Конечно, быть может, дело обстояло не настолько плохо. Дело в том, что у царских миноносцев в 1907 г. максимальный калибр орудий составлял 75-мм, отчего все их боевые стрельбы были калиберными. А у более крупных орудий на крейсерах и линкорах из 24 учебных, 1 состязательной и 1 призовой стрельб 15 были стволиковыми. Можно предположить, что стволиковые стрельбы проводились и на бригаде миноносцев, но и тогда получается, что при нормативе 1907 г. в 11 калиберных стрельб в год, советские эсминцы произвели по июль включительно аж целых две. С такой «интенсивностью» боевой подготовки даже оценка «удовлетворительно» выглядит немалым достижением.
А 21 августа 1935 г. было проведено крупное флотское БОУ.
БОУ №3бис
План учений был таким. Эскадра «синих» состояла из двух линкоров, «Марат» и «Октябрьская революция». Им предстояло изображать из себя отряд в составе двух «карманных» линкоров типа «Дойчланд», крейсера «Лейпциг» и кораблей охранения. «Синие» должны были выйти на Сескарский плес (остров Сескар находится в 78 км западнее Кронштадта), их задачей была отработка боевого обеспечения линкоров на переходе и отражение атак легких сил и авиации.
Задачей «красных» было нанесение сосредоточенного удара по отряду «синих». Для этого в распоряжении «красных» были переданы:
1. Бригада миноносцев (6 ед.) и 2 дивизиона торпедных катеров (18 ТКА);
2. Авиабригада №105 (бомбардировочная) и несколько отдельных авиаэскадрилий.
Общий вывод по итогам проведения: боевая задача не выполнена, учения требуется повторить. Ключевой причиной срыва учений были действия командира бригады торпедных катеров. Его просчеты привели к тому, что оба дивизиона ТКА к моменту начала сосредоточенного удара оказались в месте, откуда выйти в атаку на линкоры было физически невозможно. Но это было еще полбеды, потому что командующий «красными» вполне мог задержать, отложить нанесение удара до готовности бригады ТКА. Учения были сорваны, потому что командир бригады ТКА умудрился выбрать себе такой командный пункт, на котором связь с вышестоящим начальством отсутствовала. То есть он не только не сумел вывести свои ТКА на рубеж атаки, но и не сообщил об этом командующему «красной» эскадры.
Были и другие недочеты и недоработки. Так, эсминец «Войков» слишком рано поставил дымовую завесу, которая должна была прикрывать выходящие в атаку корабли. Но справедливости ради, следует отметить и успехи отдельных кораблей и соединений. Эсминец «Калинин» образцово выполнил разведку, 19-я и 20-я авиаэскадрильи также успешно решили все поставленные перед ними задачи.
Венцом подготовки Балтийского флота в 1935 г. стала учебно-боевая операция (УБО) №1, ставшая итоговым мероприятием по подготовке флота.
УБО №1
Данную операцию пришлось отложить на полтора месяца против плановой даты, поскольку вполне очевидно было, что флот к ее проведению не готов.
Но 15-17 октября 1935 г. она все-таки была проведена. При этом общее руководство осуществлял командующий флотом Л.М. Галлер, «красными» командовал Г.Г. Виноградский — опытный моряк, служивший офицером еще в первую мировую, а в сентябре 1935 г. принявший под свое командование бригаду миноносцев Балтийского флота. «Синих» возглавлял начальник Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова П.Г. Стасевич. С одной стороны, несколько странный выбор, но с другой — с учетом несколько странного положения по части подготовки командного состава, в котором тогда находился РККФ, возможно, не настолько уж и странный.
Вообще говоря, УБО затевалась с размахом. Планировалась отработка активной обороны восточной части Финского залива подводными лодками, воздушными и легкими силами при поддержке линейных кораблей, причем морские силы должны были действовать совместно с сухопутными.
«Синие» (агрессоры) должны были легкими силами препятствовать развертыванию кораблей КБФ в заданные районы и попытаться осуществить активные минные постановки на фарватерах Кронштадта. Затем в задачу «синих» входила имитация большой вражеской эскадры в восточной части Финского залива.
«Красные» должны были воспрепятствовать закупорке фарватеров и, невзирая на противодействие синих, развернуть легкие силы. При этом сухопутные силы «красных» должны были отработать наступление вдоль побережья Финского залива на запад, а флот должен был оказывать им содействие. Затем «красные» должны были обнаружить «большую вражескую эскадру» «синих» и нанести по ней сосредоточенный удар.
Первое, что хотелось бы отметить, — и комфлота, и наблюдатели, присутствовавшие на кораблях «синих» и «красных», отмечали, как обтекаемо писал о УБО №1 Л.М. Галлер впоследствии: «признаки некоторой схематичности и недоучета возможностей, которые будет иметь свободно маневрирующий противник для уклонения от удара».
Попросту говоря, такие учения, такие маневры подразумевают взаимодействие двух противников, каждый из которых пытается решить поставленные ему задачи, но не знает, как будет решать свои задачи противник. Но по плану УБО №1 всё было упрощено максимально: место и время нанесения сосредоточенного удара были установлены заранее, еще до начала учений.
То есть «синие» просто должны были в назначенное время вывести свою «эскадру» в заранее оговоренное место и время. Силы «красных» должны были сперва обнаружить эту эскадру, что, зная время и место, куда она должна прийти, как бы совсем несложно. Затем «красным» полагалось развернуть свои силы на заранее назначенных рубежах атаки и, по команде начальника «красных», сосредоточенно атаковать. Задачи соединений и отдельных кораблей были сознательно упрощены. УБО №1 не были маневрами в прямом смысле этого слова, это больше похоже было на спектакль, где все роли и действия расписаны заранее. Командиры соединений и кораблей должны были просто сыграть отведенные и известные им заранее роли, и всё.
Что же из этого вышло?
Для своевременного обнаружения эскадры «синих» были развернуты подводные лодки и применялись самолеты. Было сочтено, что «в целом» они свою задачу выполнили, поскольку и те и другие обнаружили «синюю эскадру», однако и ПЛ, и самолеты получили оценку «неудовлетворительно». Почему?
Подводные лодки, выполняя разведывательные функции, пренебрегли скрытностью. В чем это выражалось, мне неизвестно, но их промашки отметил комфлота, который, вообще говоря, старался представить результаты учений лучше, чем они были на самом деле. А это о чем-то да говорит. Что же до самолетов, то их проблема заключалась в том, что они, сумев обнаружить «синих», не смогли уведомить об этом бомбардировочную авиацию, с которой воздушной разведке полагалось действовать совместно.
А уведомлять было о чем: дело в том, что «синие» с задачей своевременно выйти в назначенную заранее точку не справились и опоздали. Казалось бы, что уж такого страшного? Но заранее срежиссированный «спектакль» учений от этого сломался, и руководство эскадры «красных» оказалось совершенно не готово действовать вне утвержденного плана. Хотя для того, чтобы не сорвать сосредоточенный удар, требовался лишь минимум управляемости и импровизации.
Хотя «синие» были обнаружены разведкой своевременно, командование «красных» об их задержке, по всей видимости, не узнало. Силы «красных» развернулись для удара слишком рано. Когда стало ясно, что противник запаздывает, командир «красных» попытался «переиграть» ситуацию, спешно отменив ранее выданные им инструкции, но это вызвало путаницу, так как командиры не понимали, что им делать. Начался хаос, и очень похоже на то, что у руководства «красных», чтобы окончательно не оконфузиться, не оставалось иного выхода, как отправить вверенные им силы в преждевременную атаку. Причем сразу после приказа о ее начале управление соединениями кораблей и самолетов было полностью утрачено (мнение старшего посредника «красной» стороны П.А. Трайнина).
Эскадру «синих» должны были атаковать легкие силы, а именно — подводные лодки, торпедные катера и эсминцы, а также бомбардировочная авиация. Линкоры должны были поддержать удар. А получилось следующее.
Эсминцы в атаку даже и не пытались выйти: ни на главные силы эскадры «синих», ни на их боевое охранение. По факту, после приказа о начале сосредоточенного удара, командующий эскадрой «красных» бросился... отступать. Причем даже и этот маневр был исполнен весьма неудачно. По оценке начальника боевой подготовки Управления Морских Сил РККА Э.С. Панцержанского, ошибка командующего эскадрой «красных» привела к тому, что линкор «Марат» при отходе подставился под удар «синих», в результате чего «линкор сам чуть не стал жертвой».
Подводные лодки также не смогли выйти в атаку. Бомбардировочная авиация была своевременно поднята в воздух, но из-за того, что 105-я авиабригада не имела опыта совместных действий с эскадрильями самолетов-разведчиков, приказа идти в атаку своевременно не получила и в сосредоточенном ударе участия не приняла. Но все-таки, хотя бы и с неприемлемым опозданием, бомбардировщики сумели атаковать эскадру синих несколькими разрозненными группами. Разумеется, их атаки не были скоординированными.
В общем, сосредоточенный удар наносили одни только торпедные катера. Но в связи с тем, что «синие» в «точку рандеву» запоздали и сигнал к атаке был поднят раньше, чем было нужно, ТКА вынуждены были «на всех парах» сближаться с противником в течение 40 минут, прежде чем вышли на дистанцию применения торпед. Очевидно, что в реальном морском бою такая «пробежка» для них очень плохо закончилась бы.
Э.С. Панцержанский отметил также неиспользованные возможности «красных» по части ночного боя: он подверг критике решение их командования не пытаться атаковать «синих» эсминцами и торпедными катерами ночью. И вот, с одной стороны, начальник боевой подготовки УМС РККА несомненно прав: ночной бой как форма действия слабейшего флота против сильнейшего должен был отрабатываться нашими морскими силами обязательно. Но, с другой стороны, я считаю такое решение Г.Г. Виноградского совершенно правильным: флот объективно и днем-то пока воевать не умел, о каких ночных атаках тут можно было рассуждать? К тому же в памяти еще свежа была трагедия подводной лодки Б-3, протараненной линкором «Марат» во время учений 25 июля того же 1935 г. и погибшей со всем экипажем и курсантами, проходившими на ней практику.
Руководитель практики Воронов А.С. (третий справа) с группой курсантов-практикантов ВВМУ им. Фрунзе перед выходом в море 24 июля 1935 г. На следующий день все они погибнут
Хотелось бы также отметить абсолютно здравую, хотя несколько крамольную для того времени мысль, высказанную Э.С. Панцержанским. Он призвал не абсолютизировать концепцию сосредоточенного удара и не делать из него фетиш. По Э.С. Панцержанскому, учиться наносить сосредоточенный удар нужно было обязательно, но также следовало, если того требует обстановка, отказываться от него в пользу последовательных ударов по кораблям противника авиацией, подводными лодками и надводными кораблями.
Несмотря на явное фиаско УБО №1, Э.С. Панцержанский считал, что КБФ освоил сосредоточенный удар «в самых его элементарных, схематических формах». С учетом «достижений» «красных» на сентябрьских учениях с таким мнением начальника боевой подготовки УМС РККА едва ли можно согласиться: как мне думается, здесь налицо незаслуженный комплимент флоту. А слабее всего, по мнению Э.С. Панцержанского, в 1935 г. на Балтийском флоте были:
1. Боевое управление, причем разведкой — в особенности;
2. Ночная подготовка флота, авиации, береговой обороны;
3. Борьба с минной опасностью, подводными лодками, авиацией;
4. Изучение театра и потенциальных противников в авиационных частях флота.
Начальник штаба КБФ А.К. Сивков по итогам 1935 г. указал, что, несмотря на наличие ряда достижений боевой подготовки, таких как отработка ночной стрельбы при помощи осветительных снарядов и прожекторов, ПВО, ПЛО, противоторпедной и противоминной защиты отдельных кораблей и соединений, имеются также и множество недостатков. Так, торпедные катера отрабатывали взаимодействие с эсминцами исключительно в дневное время, экипажи подводных лодок изучали борьбу с силами ПЛО исключительно теоретически (!).
Что же до артиллерийской подготовки, то по ней «прошелся» Л. М. Галлер, отметивший, что она крайне упрощена и носит «полигонный» характер. Но тут опять возникает вопрос. Артиллерийская подготовка должна идти от простого к сложному, и если за семь месяцев экипажи делают только 2 калиберные стрельбы (эсминцы), то о каких сложных, приближенных к боевым учениях может идти речь? Они банально не готовы к такому.
Совместные действия авиации и подводных лодок? В 1935 г. их пытались отрабатывать только на Тихоокеанском и Северном флотах. Причина — Балтийский и Черноморский флоты стали донорами более-менее подготовленных офицеров-подводников, которые были направлены вместе с кораблями на Северный и Тихоокеанский флоты. Тех же, кто остался, учить взаимодействию с авиацией было все равно, что второклассника — высшей математике.
Мне же остается констатировать, что в 1935 г. флота как такового у СССР не было, а были отдельные корабли и самолеты, способные выполнять лишь простые учебные задачи. Несомненно, это был крайне низкий старт для создания могучего океанского флота.
Посмотрим теперь, что изменилось в последующие годы.
Продолжение следует...
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