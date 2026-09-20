Два магазина — одна «помпа»
Ружье KSG Defender в женских руках. Короткое оружие, что и говорить. И сразу два магазина, конечно, впечатляют!
— Я думаю! Такой пулькой можно убить слона!
— На собственную беду, они стояли один позади другого.
— Ну что ж!..
— Бедняги!.. Больше стрелять мне не надо было — я остался хозяином положения. Они побежали, как стадо антилоп, и скрылись из глаз. Я получил свободу.
Луи Буссенар, «Похитители бриллиантов»
Рассказы об оружии. Вот уже более ста лет помповые ружья выдерживают испытание временем благодаря своей проверенной надежности. Исключение таких переменных, как газовые системы, особенно важно при работе с огромным разнообразием патронов для дробовиков, представленных на рынке. Помповое ружье — это надежность, которую обеспечивает сам пользователь. Однако с чего началась история помпы и чем она на сегодня закончилась, и какие перспективы сегодня существуют у самой необычной в мире «помпы»? Вот об этом и пойдет наш сегодняшний рассказ.
А было так, что история первого серийного и в коммерческом плане успешного помпового ружья началась… с банкротства его создателя. И что особенно забавно, едва не закончилась его же очередным банкротством. Компанию своего отца-конструктора этот образец оружия умудрился разорить, хотя в целом оно продавалось неплохо. Сегодня про Спенсер образца 1882 знают лишь очень немногие, а ведь в конце XIX столетия это ружье буквально опередило свое время. В любом случае и этому ружью, и его создателю пришлось испытать все превратности необычной судьбы.
Помповое ружье Кристофера Спенсера обр. 1882 года (вверху) и его карабин 1859 года (внизу)
Сконструировал это ружье не кто иной, как Кристофер Майнер Спенсер — человек, имя которого самым неразрывным образом связано с историей Дикого запада и гражданской войны в США. Причем началось все с того, что дед будущего изобретателя и оружейника регулярно брал мальчика помогать ему в оружейной лавке. С 16 лет Спенсер уже работал на хлопкопрядильной фабрике, где был занят настройкой станков, затем попал в паровозное депо, где занимался железнодорожной техникой. То есть с детства он вращался среди различных механизмов, и вовсе неудивительно, что в итоге он занялся конструированием оружия.
Один из своих первых образцов молодой изобретатель, как говорит легенда, показал президенту Аврааму Линкольну, тайком пронеся свой многозарядный карабин в Белый дом… под плащом. Охрана его не задержала! Ну а Линкольн с ним поговорил, восхитился, после чего они распрощались, но Кристофер вернулся на следующий день, когда к Линкольну присоединились военный министр Эдвин Стэнтон и некоторые другие официальные лица, после чего вся группа отправилась на прогулку и возле монумента Георгу Вашингтону устроила стрельбу по мишеням из принесенного ружья. Результатом «прогулки» стал первый армейский заказ Спенсеру на 13 171 винтовки и карабина для американской армии и 58 миллионов патронов.
При этом у него не было ни завода, ни фабрики, где можно было бы их произвести, и, тем не менее, он сумел с этим заказом справиться. Привлек заемные средства и организовал «Spencer Repeating Rifle Company», которая за годы войны произвела около 100 000 винтовок. Многие ветераны гражданской войны привезли с нее эти винтовки с собой, и они с успехом применялись на Диком Западе. Но тут оказалось, что военного оружия в США слишком уж много, и история «спенсера» закончилась на том, что ее в 1869 году за 200 000 долларов купил Оливер Винчестер и… прекратил его винтовки и карабины выпускать, чтобы не устраивать своему «винчестеру» лишней конкуренции.
Кристофер Спенсер в молодости
В итоге, где только после этого Спенсер ни работал, пока примерно в 1882 году не основал новую компанию «Spencer Arms Company» в Виндзоре, штате Коннектикут, и именно там и создал свое оригинальное помповое ружье. Причем большинство его ружей выпускались 12-го калибра, а 10-й калибр являлся большой редкостью. Качество изготовления ружей было очень высоким. Однако и стоили очень дорого — целых 80 долларов. И хотя даже за эти деньги их покупали, но это не спасло компанию Спенсера от финансовых проблем, так что в итоге и ее, и все патенты в 1890 году купила компания «Francis Bannerman & Sons» из Нью-Йорка, и она продолжала производство спенсерской «помпы» вплоть до 1907 года.
Сам Спенсер, несмотря на эти неудачи, тоже не бедствовал. Дело в том, что хотя с ружьями у него и не задалось, он успел разработать инновационный токарно-винторезный станок, также ставший для своего времени прорывом и обогативший его до конца жизни.
Ружье KS7 Defender («Защитник») фирмы «KelTec». 12-ый калибр, магазин емкостью 7+1 патрон
Потом появились и другие производители помповых ружей, причем в наши дни «помпы» закупаются и армиями, и полицией разных стран. Считаются они и хорошим оружием для охоты, и самообороны, вот только есть у них одно «но». Дело в самой конструкции такого оружия. Магазин у помпового ружья находится под стволом, и для того чтобы сделать его достаточно емким, он должен иметь достаточную длину, а ведь над ним расположен еще и ствол.
А еще оружейное законодательство некоторых штатов США запрещает гражданский оборот гладкоствольного оружия с магазином более чем на четыре патрона и телескопическим прикладом. Даже здесь не везде можно будет купить многозарядное помповое ружье 12 калибра. Однако практически в любом случае это будет… большое и длинное ружье, кроме… одного единственного. А именно если это только не помповое ружье фирмы «KelTec». Дело в том, что именно ей удалось сконструировать, произвести и выпустить на рынок многозарядное помповое ружье сразу с двумя магазинами — KSG Defender.
Прежде всего, это оружие очень компактно, поэтому особенно хорошо подходит для использования в ограниченном пространстве или в помещении, где маневренность имеет решающее значение. Естественно, на нем стоит и планка Пикатинни с плоской верхней поверхностью для крепления оптики, и самых различных аксессуаров по моде нашего времени, позволяя стрелкам из него оснащать свой дробовик самыми современными прицельными приспособлениями.
Ружье KSG Defender. 12-ый калибр, 14 патронов
Ружье KS7 Gen2 Defender с рукояткой «Magpul» на цевье
Ружье KS7 Gen2 Defender модного песочного цвета
Ружье KS7 Gen2 Defender с одним трубчатым магазином на 7 патронов (еще один в стволе)
Эргономику повышает и входящая в комплект вертикальная рукоятка «Magpul», которая увеличивает рычаг при взведении и помогает сохранять устойчивость при быстрой стрельбе. Оптика «Vortex Crossfire» обеспечивает улучшение видимости, позволяет быстрее обнаруживать цель и плавно переводить оружие от одной цели на другую как в помещении, так и на открытом воздухе.
А вот так «дефендер» с двумя магазинами выглядит, если смотреть на него спереди
Два патрубка магазинов
Кроме того, все «дефендеры» имеет хорошую балансировку, а значит и представляют собой надежную и маневренную платформу, предназначенную для решения самого широкого спектра задач по оборонительной стрельбе. Но, конечно, самое главное, что у этого ружья сразу два подствольных магазина, так что, несмотря на того, что оно короткое, в него входит 14 патронов 12 калибра! Есть варианты: в эту двухствольную конструкцию можно вставить 6+6+1 или 7+7+1 в зависимости от длины гильзы. При помощи специального рычага-переводчика патроны можно подавать поочередно, как из левого, так и из правого магазина. А поскольку это оружие относится еще и к системе булл-пап, то понятно, почему длина его столь невелика по сравнению со всеми остальными помповыми ружьями.
Совсем короткий KSG Tactical. 8 патронов
Подобное оружие, скорее всего, окажется неплохим и для бойцов, которым нужно защищаться от дронов — серьезной угрозы всякого современного боя. Ведь по размерам он практически такой же, как и современные автоматы, а значит, с ним удобно действовать в зарослях и среди городской застройки. Ну а 12-й калибр позволяет использовать в нем крупную и опасную для таких ЛА картечь, включая железные кубики, рубленые из прутка соответствующего профиля. На близком расстоянии такая «дробь» действует особенно разрушительно и вдобавок не отравляет природу свинцом.
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