Поляки захотели сразу две БМП разных типов

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Поляки захотели сразу две БМП разных типов

Польские военные всерьёз вознамерились получить сразу два типа боевых машин пехоты. Первый — лёгкая плавающая БМП Borsuk, а второй — сделанная по программе Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP) тяжёлая машина Ratel («Медоед»).

Вместо введения


Начать, наверное, нужно с предыстории, которую можно уместить в несколько кратких абзацев. Дело в том, что Польша, когда-то входившая в число стран Варшавского договора, после обретения независимости и распада СССР получила в наследство немалое количество советских БМП-1 (достались ей и БМП-2, но в количестве сильно меньше сотни единиц), которые долгое время эксплуатировала.



Однако, что вполне очевидно, старьё это никаких перспектив не имеет как по модернизации и поддержания боевой эффективности на должном уровне, так и банально по ресурсу. Поэтому поляки инициировали программу по созданию замены старых машин, в результате которой была разработана БМП Borsuk — она сейчас производится и уже поступила в войска в количестве полутора десятков единиц.


Прототип БМП Borsuk. 2022 год

В неё напихали всё, что позволяло и позволяет мировое танкостроение: необитаемую башню с 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II, топовые прицелы, средства связи, модульную броню, мощный 720-сильный движок MTU с трансмиссией от Allison и далее по списку. При этом ей обеспечили плавучесть, а массу оставили на уровне 28 тонн.

Разумеется, при таких ограничениях по массе в угоду плавучести и высокой мобильности мощное бронирование обеспечить невозможно, поэтому у «Борсука» оно соответствует четвёртому уровню STANAG, то есть в лоб машина держит максимум обстрел из 14,5-мм пулемёта.

Учитывая такое положение, поляки решили дополнить «Борсука» второй БМП — уже тяжёлой и более бронированной. Она была разработана по программе Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP), а её прототип, произведённый Huta Stalowa Wola (HSW), входящей в группу компаний Polskiej Grupy Zbrojeniowej, недавно представили на оборонной выставке MSPO в польском Кельце.

Ratel


Прототип тяжёлой БМП, именующейся Ratel («Медоед»), созданный с применением элементов и технологий от польской САУ «Краб», получился действительно тяжёлый — производитель заявляет, что масса машины составляет чуть более 40 тонн — это уже больше, чем масса какого-нибудь Т-64Б.

Но некоторые аналитические порталы, в том числе и украинские, делают куда более смелые предсказания, в которых масса «Медоеда» может доходить до 42 тонн в полном «обвесе» брони, что ставит машину в один ряд с такими тяжеловесами (выполненными не на танковом шасси), как немецкая БМП «Пума».


Ей даже двигатель соответствующий прикрутили — немецкий MTU на 800 киловатт (чуть больше 1000 л.с.) с автоматической трансмиссией Allison. В такой конфигурации силовая установка позволяет разгоняться «Медоеду» до 65 километров в час по шоссе или более-менее твёрдому грунту, а запас хода составляет около 500 километров.

Теперь по остальным характеристикам. В полном виде они разработчиками не раскрываются, но некоторая информация уже есть.

Экипаж и десант


В отличие от американцев, которые уже получили первые прототипы своей будущей БМП XM30, поляки с экипажем экспериментировать не стали. У них там всё по классике: есть и командир, и наводчик-оператор, и механик-водитель. Хотя, как указывают некоторые источники, в будущем сокращение экипажа до двух человек всё-таки будет возможно при частичной роботизации машины и применения элементов искусственного интеллекта.

Что касается десанта, то изначально в технических требованиях к машине закладывалось сразу два варианта: 6 и 8 человек. Какой в итоге выберут поляки — пока вопрос, хотя, скорее всего, в серию пойдёт машина с десантным отделением, рассчитанным на восемь бойцов. Опыт эксплуатации БМП-1 ведь никуда не делся, хотя «Борсук» рассчитан только на шесть человек десанта.

Вооружение и башня


Основным вооружением тяжёлой БМП выступает дистанционно управляемый модуль (башня) ZSSW‑30, уже применяемый на колёсных бронетранспортёрах Rosomak и на БМП «Борсук». Башня ZSSW‑30 представляет собой польскую разработку HSW и WB Electronics, в состав вооружения которой входит автоматическая пушка Mk 44/S Bushmaster II калибра 30-мм, с возможностью смены калибра на 40-мм, спаренный пулемёт и двойная пусковая установка противотанковых ракет Spike‑LR.

Башня ZSSW‑30 на «Медоеде» имеет несколько значимых аспектов. Во-первых, она обеспечивает унификацию вооружения с «Борсуком» и Rosomak, что упрощает логистику, тренинг экипажей и эксплуатацию. Во-вторых, наличие пушки 30/40 мм с современными боеприпасами позволяет тяжёлой БМП эффективно поражать широкий спектр целей – от лёгкой техники и укреплений до БМП противника – а возможность увеличения калибра до 40 мм дополнительно расширяет потенциал против бронетехники и воздушных целей на малой высоте.

В-третьих, интеграция противотанкового ракетного комплекса Spike-LR даёт «Медоеду» возможность вести борьбу с танками и другими тяжёлыми целями на дистанциях до нескольких километров, используя наведение по оптико-электронным каналам и режим «выстрелил-забыл».

Броня и противоминная защита


Бронирование «Медоеда», судя по всему, планируется модульное. В полном «обвесе» оно будет соответствовать шестому уровню STANAG 4569. То есть в лоб машина будет выдерживать обстрел оперёнными бронебойными подкалиберными снарядами 30-мм автоматической пушки (30х173 мм) как минимум с пятисот метров.

Борта машины будут выдерживать крупные убойные осколки от артиллерийских крупнокалиберных снарядов на расстоянии десяти метров от взрыва. Крупнокалиберные пулемёты типа 12,7-мм и 14,5-мм тоже борта не пробьют. При этом, возможно, на «Медоеде» будет предусмотрена установка динамической защиты, что обеспечит гарантию от поражения гранатами типа ПГ-7.

В дополнение, опционально, на БМП будут устанавливаться комплексы активной защиты и оптико-электронного противодействия.


Противоминная защита «Медоеда», по сообщениям поляков, будет довольно неплохой. Они сразу заявили, что она будет превышать четвёртый уровень STANAG 4569, который и так в самом расширенном варианте предполагает защиту от мин и самодельных взрывных устройств с массой взрывчатки до 10 кг.

Разумеется, речь не о том, что «Медоед» наедет на такую мину и даже не заметит. Ход он потеряет точно, но в обитаемых отделениях все останутся живы и даже более-менее целы. А достигнуть этого планируют усиленной конструкцией днища и использованием энергопоглощающих кресел для экипажа и десанта.

Прицелы, средства связи и наблюдения


Этот раздел, пожалуй, самый неинтересный, поскольку вменяемой информации о том, какая электроника, в том числе прицелы, средства связи и проч., поляки не дают. Есть лишь дежурные фразы.

Они заявляют о том, что «Медоед» получит самые современные телетепловизионные прицелы, позволяющие наблюдать за полем боя и поражать цели в любое время суток и почти в любую погоду, исключая те дни (и ночи), когда стоит непроглядный туман, идёт очень сильный дождь или снег.

Машине организуют автоматизированную систему управления огнём. Добавят всеракурсный обзор за счёт камер, а также поставят средства связи, интегрирующие её в единое информационное пространство от уровня тактического звена и выше. То есть обеспечат всё то, о чём твердят буквально из каждого утюга при описании нового образца западной боевой техники.

Выводы


Если говорить в целом, то поляки в какой-то мере сделали правильные выводы касаемо наличия сразу двух БМП разных классов в войсках. Всё-таки их «Борсук» по сути повторяет концепт советских машин, сделанных в угоду высокой мобильности, в том числе и возможности преодолевать водные преграды вплавь. А там особо с защищённостью не разгуляешься.

«Медоед» в этом плане выглядит весьма занятной альтернативой — там, где плавучесть не нужна, броня сыграет свою роль. Не танковая, да, как у какого-нибудь Т-15 «Армата», но весьма достойная в сочетании с активной защитой и комплексом оптико-электронного противодействия.

Вопрос лишь в том, с насколько сильными проблемами поляки столкнутся в плане логистики, материально-технического обеспечения и организационно-штатной структуры, имея сразу две пусть и похожих в некотором плане, но всё-таки разных БМП.
17 комментариев
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  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +3
    15 сентября 2026 03:37
    Как понимаю, защиту от дронов колхозить будут позже и как получится...
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      -1
      15 сентября 2026 05:02
      Вообще не понимаю разработчиков, самой главной современной угрозе не уделяют внимания вообще. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне, именно генералы должны готовить для инженеров ТЗ с СОВРЕМЕННЫМИ требованиями!
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        -5
        15 сентября 2026 07:45
        немалое количество советских БМП-1 (достались ей и БМП-2, но в количестве сильно меньше сотни единиц), которые долгое время эксплуатировала.

        национальныепроекты.рф
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        Однако, что вполне очевидно, старьё это никаких перспектив не имеет как по модернизации и поддержания боевой эффективности на должном уровне, так и банально по ресурсу.

        Автор, Вы еще "мотолыгу" и "буханку" назовите старьем am laughing
      2. Cympak Звание
        Cympak
        +1
        15 сентября 2026 13:09
        Цитата: Andy_nsk
        Вообще не понимаю разработчиков, самой главной современной угрозе не уделяют внимания вообще.

        Видимо, разрабатывать эту БМП начали еще до эпохи fpv-дронов. На сегодня эффективное решение против дронов еще не найдено. Для решения проблемы недостаточно изменить только технические аспекты (броня, ДЗ, сенсоры, экраны, турели, КАЗ)
        Нужно менять ОШС (как минимум вводить машины коллективной защиты от дронов - мини-ПВО-РЭБ на уровень взвод-рота, вводить в состав отделение-взвод стрелков, которые будут бороться с БПЛА), введение на уровень взвод-рота операторов БПЛА
        Нужно менять тактику применения: ввод в атаку из рассредоточенных порядков, действия малыми группами, применение в атаке и обороне БПЛА и наземных роботехнических комплексов для решения разнообразных задач: визуальная и РТР-разведка, ударный функции, огневая поддержка, борьба с БПЛА противника, РЭБ и постановка дымовых завес, ретрансляция сигналов управления, проделывание проходов в минных полях и т.д.)
      3. spektr9 Звание
        spektr9
        -5
        15 сентября 2026 18:53
        Вообще не понимаю разработчиков, самой главной современной угрозе не уделяют внимания вообще

        О какой угрозе речь ? БЛПА, у любой страны которая имеет авиацию и не зависит от чужой политической воли, все расчеты БЛПА оперативно стираются в пыль авиацией и ни о какой эффективных действия БЛПА на ЛБС не может быть и речи ...
        1. Andy_nsk Звание
          Andy_nsk
          +1
          Вчера, 02:33
          О какой угрозе речь ? БЛПА, у любой страны которая имеет авиацию и не зависит от чужой политической воли, все расчеты БЛПА оперативно стираются в пыль авиацией и ни о какой эффективных действия БЛПА на ЛБС не может быть и речи ...

          Эффективность авиации против FPV дронов нулевая
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +7
    15 сентября 2026 05:20
    Польские военные всерьёз вознамерились получить сразу два типа боевых машин пехоты. Первый — лёгкая плавающая БМП Borsuk, а второй — сделанная по программе Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP) тяжёлая машина Ratel («Медоед»).


    Отличное решение. Первая БМП пойдёт в разведывательные и лёгкие механизированные подразделения, а вторая в тяжёлые.

    Нам сейчас очень не хватает тяжёлой БМП и тяжёлого БТРа.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +2
      15 сентября 2026 13:12
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Нам сейчас очень не хватает тяжёлой БМП и тяжёлого БТРа.

      Нам не хватало тяжелой БМП/БТР в 2022-2023, а сейчас нужны уже другие решения, более комплексные. Одной тяжелой БМП проблемы дронов не решить.
      1. bayard Звание
        bayard
        +2
        Вчера, 14:23
        В качестве плавающей у нас уже есть БМП-3 , возможен запуск в серию БМП-3М "Манул (с передним МТО , БМ от "Курганца" и кормовой аппарелью) . Над ТБТР (и ТБМП на его базе) работает УВЗ , прототип показали ещё 2-3 года назад . А от дронов защита решается комплексом мер , независящих от необходимости для пехоты высокозащищённой бронетехники .
        Цитата: Cympak
        Одной тяжелой БМП проблемы дронов не решить.

        Для начала такая ТБМП\ТБТР должны появиться на вооружении , тогда одной проблемой будет меньше .
  3. dragon772 Звание
    dragon772
    -5
    15 сентября 2026 08:15
    40т тяжелая БМП? От FPV-дроном даже с 1000-сильным движком не уедет.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      15 сентября 2026 13:17
      Цитата: dragon772
      От FPV-дроном даже с 1000-сильным движком не уедет.

      Без разницы какой будет движок или броня. FPV-дрон может выбрать уязвимое место и атаковать точно в эту точку. Самое простое - перебить гусеницу и лишить бронетехнику подвижности. А дальше можно долбить по ней из всего, что есть в наличии, в т.ч. из артиллерии. В любом случае, после лишения техники подвижности боевая задача будет уже сорвана, и самое разумное решение в этом случае для экипажа будет - покинуть обездвиженную машину.
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        -1
        15 сентября 2026 15:25
        Важно одно: сколько бабла можно получить откатами при заказе никому не нужного железа. У корейцев купили самые дорогие танки и САУ в мире, теперь это все стоит на складах, деньги получены и поделены, все счастливы, а госдолг Польши уже 60% ВВП, в 2026 г. вырастет из-за роста расходов на оружие, на сотку миллионов долларов, но кому это интересно?
      2. dragon772 Звание
        dragon772
        0
        Вчера, 09:02
        Разница есть всегда и во всем.Тот,сценарий,атаки ФПВ-дрона,что описали,он давно уже на СВО применяется,против всей бронетехники.Поэтому не имеет значение класс бронетехники.
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    15 сентября 2026 15:20
    Кто то хочет нехило набить карман на заказах. Только вот у поляков денюшков мало мало.
  5. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Вчера, 09:20
    "БМП Borsuk", следующий в линейке будет "БМП Bobr kurwа"...
    Если серьезно, ИИ к системам обнаружения дронов подтянут, плюс бушмастер, будет самое оно, время покажет...
  6. AVP Звание
    AVP
    0
    Вчера, 13:43
    Итого у польши:
    1. 3(а было 4, вместе с Т-72/PT-91) почти неунифицированных между собой ОБТ.
    2. 2(если остатков советских БМП не осталось), почти не унифицированных между собой БМП.
    3. 3 не унифицированных(кроме как по вооружению) типа истребителей.
    Бюджет заемный, дыра в нем растет.
    Все это напоминает ВС заливных стран - накупим всего и везде, ибо деньги есть, а воевать не прийдется. Все так, за исключением денег, значит и последний пункт про "не воевать" может не прокатить. Оплатит ещё Германия репарации Польше за ВМВ. Как только ЕС насчет разваливаться, так сразу и оплатит.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Вчера, 18:14
      У польши много гонору и желания халявы. Они надеяться, что все закупки оружия им оплатит ЕС, в качестве вклада в оборону восточных рубежей, или Германия, в качестве репараций. В чем-то они похожи на украинцев, только гонору поболе.