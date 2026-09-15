Поляки захотели сразу две БМП разных типов
Польские военные всерьёз вознамерились получить сразу два типа боевых машин пехоты. Первый — лёгкая плавающая БМП Borsuk, а второй — сделанная по программе Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP) тяжёлая машина Ratel («Медоед»).
Вместо введения
Начать, наверное, нужно с предыстории, которую можно уместить в несколько кратких абзацев. Дело в том, что Польша, когда-то входившая в число стран Варшавского договора, после обретения независимости и распада СССР получила в наследство немалое количество советских БМП-1 (достались ей и БМП-2, но в количестве сильно меньше сотни единиц), которые долгое время эксплуатировала.
Однако, что вполне очевидно, старьё это никаких перспектив не имеет как по модернизации и поддержания боевой эффективности на должном уровне, так и банально по ресурсу. Поэтому поляки инициировали программу по созданию замены старых машин, в результате которой была разработана БМП Borsuk — она сейчас производится и уже поступила в войска в количестве полутора десятков единиц.
Прототип БМП Borsuk. 2022 год
В неё напихали всё, что позволяло и позволяет мировое танкостроение: необитаемую башню с 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II, топовые прицелы, средства связи, модульную броню, мощный 720-сильный движок MTU с трансмиссией от Allison и далее по списку. При этом ей обеспечили плавучесть, а массу оставили на уровне 28 тонн.
Разумеется, при таких ограничениях по массе в угоду плавучести и высокой мобильности мощное бронирование обеспечить невозможно, поэтому у «Борсука» оно соответствует четвёртому уровню STANAG, то есть в лоб машина держит максимум обстрел из 14,5-мм пулемёта.
Учитывая такое положение, поляки решили дополнить «Борсука» второй БМП — уже тяжёлой и более бронированной. Она была разработана по программе Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP), а её прототип, произведённый Huta Stalowa Wola (HSW), входящей в группу компаний Polskiej Grupy Zbrojeniowej, недавно представили на оборонной выставке MSPO в польском Кельце.
Ratel
Прототип тяжёлой БМП, именующейся Ratel («Медоед»), созданный с применением элементов и технологий от польской САУ «Краб», получился действительно тяжёлый — производитель заявляет, что масса машины составляет чуть более 40 тонн — это уже больше, чем масса какого-нибудь Т-64Б.
Но некоторые аналитические порталы, в том числе и украинские, делают куда более смелые предсказания, в которых масса «Медоеда» может доходить до 42 тонн в полном «обвесе» брони, что ставит машину в один ряд с такими тяжеловесами (выполненными не на танковом шасси), как немецкая БМП «Пума».
Ей даже двигатель соответствующий прикрутили — немецкий MTU на 800 киловатт (чуть больше 1000 л.с.) с автоматической трансмиссией Allison. В такой конфигурации силовая установка позволяет разгоняться «Медоеду» до 65 километров в час по шоссе или более-менее твёрдому грунту, а запас хода составляет около 500 километров.
Теперь по остальным характеристикам. В полном виде они разработчиками не раскрываются, но некоторая информация уже есть.
Экипаж и десант
В отличие от американцев, которые уже получили первые прототипы своей будущей БМП XM30, поляки с экипажем экспериментировать не стали. У них там всё по классике: есть и командир, и наводчик-оператор, и механик-водитель. Хотя, как указывают некоторые источники, в будущем сокращение экипажа до двух человек всё-таки будет возможно при частичной роботизации машины и применения элементов искусственного интеллекта.
Что касается десанта, то изначально в технических требованиях к машине закладывалось сразу два варианта: 6 и 8 человек. Какой в итоге выберут поляки — пока вопрос, хотя, скорее всего, в серию пойдёт машина с десантным отделением, рассчитанным на восемь бойцов. Опыт эксплуатации БМП-1 ведь никуда не делся, хотя «Борсук» рассчитан только на шесть человек десанта.
Вооружение и башня
Основным вооружением тяжёлой БМП выступает дистанционно управляемый модуль (башня) ZSSW‑30, уже применяемый на колёсных бронетранспортёрах Rosomak и на БМП «Борсук». Башня ZSSW‑30 представляет собой польскую разработку HSW и WB Electronics, в состав вооружения которой входит автоматическая пушка Mk 44/S Bushmaster II калибра 30-мм, с возможностью смены калибра на 40-мм, спаренный пулемёт и двойная пусковая установка противотанковых ракет Spike‑LR.
Башня ZSSW‑30 на «Медоеде» имеет несколько значимых аспектов. Во-первых, она обеспечивает унификацию вооружения с «Борсуком» и Rosomak, что упрощает логистику, тренинг экипажей и эксплуатацию. Во-вторых, наличие пушки 30/40 мм с современными боеприпасами позволяет тяжёлой БМП эффективно поражать широкий спектр целей – от лёгкой техники и укреплений до БМП противника – а возможность увеличения калибра до 40 мм дополнительно расширяет потенциал против бронетехники и воздушных целей на малой высоте.
В-третьих, интеграция противотанкового ракетного комплекса Spike-LR даёт «Медоеду» возможность вести борьбу с танками и другими тяжёлыми целями на дистанциях до нескольких километров, используя наведение по оптико-электронным каналам и режим «выстрелил-забыл».
Броня и противоминная защита
Бронирование «Медоеда», судя по всему, планируется модульное. В полном «обвесе» оно будет соответствовать шестому уровню STANAG 4569. То есть в лоб машина будет выдерживать обстрел оперёнными бронебойными подкалиберными снарядами 30-мм автоматической пушки (30х173 мм) как минимум с пятисот метров.
Борта машины будут выдерживать крупные убойные осколки от артиллерийских крупнокалиберных снарядов на расстоянии десяти метров от взрыва. Крупнокалиберные пулемёты типа 12,7-мм и 14,5-мм тоже борта не пробьют. При этом, возможно, на «Медоеде» будет предусмотрена установка динамической защиты, что обеспечит гарантию от поражения гранатами типа ПГ-7.
В дополнение, опционально, на БМП будут устанавливаться комплексы активной защиты и оптико-электронного противодействия.
Противоминная защита «Медоеда», по сообщениям поляков, будет довольно неплохой. Они сразу заявили, что она будет превышать четвёртый уровень STANAG 4569, который и так в самом расширенном варианте предполагает защиту от мин и самодельных взрывных устройств с массой взрывчатки до 10 кг.
Разумеется, речь не о том, что «Медоед» наедет на такую мину и даже не заметит. Ход он потеряет точно, но в обитаемых отделениях все останутся живы и даже более-менее целы. А достигнуть этого планируют усиленной конструкцией днища и использованием энергопоглощающих кресел для экипажа и десанта.
Прицелы, средства связи и наблюдения
Этот раздел, пожалуй, самый неинтересный, поскольку вменяемой информации о том, какая электроника, в том числе прицелы, средства связи и проч., поляки не дают. Есть лишь дежурные фразы.
Они заявляют о том, что «Медоед» получит самые современные телетепловизионные прицелы, позволяющие наблюдать за полем боя и поражать цели в любое время суток и почти в любую погоду, исключая те дни (и ночи), когда стоит непроглядный туман, идёт очень сильный дождь или снег.
Машине организуют автоматизированную систему управления огнём. Добавят всеракурсный обзор за счёт камер, а также поставят средства связи, интегрирующие её в единое информационное пространство от уровня тактического звена и выше. То есть обеспечат всё то, о чём твердят буквально из каждого утюга при описании нового образца западной боевой техники.
Выводы
Если говорить в целом, то поляки в какой-то мере сделали правильные выводы касаемо наличия сразу двух БМП разных классов в войсках. Всё-таки их «Борсук» по сути повторяет концепт советских машин, сделанных в угоду высокой мобильности, в том числе и возможности преодолевать водные преграды вплавь. А там особо с защищённостью не разгуляешься.
«Медоед» в этом плане выглядит весьма занятной альтернативой — там, где плавучесть не нужна, броня сыграет свою роль. Не танковая, да, как у какого-нибудь Т-15 «Армата», но весьма достойная в сочетании с активной защитой и комплексом оптико-электронного противодействия.
Вопрос лишь в том, с насколько сильными проблемами поляки столкнутся в плане логистики, материально-технического обеспечения и организационно-штатной структуры, имея сразу две пусть и похожих в некотором плане, но всё-таки разных БМП.
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