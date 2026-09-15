Оккупация юга Сирии не решила задачу Израиля

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Оккупация юга Сирии не решила задачу Израиля


С момента начала тринадцатилетней тотальной войны против режима Асада южная Сирия находилась под пристальным вниманием Израиля по причине запутанной сети местных маршрутов для поставок оружия для «Хизбаллах» и её союзников. Израильтяне предпочитали выстраивать союзные отношения с разнообразной местной инсургенцией для общей борьбы против сил КСИР и армии Асада, прибегали к воздушным атакам по позициям сил «Оси сопротивления». Однако падение режима БААС развязало руки израильтянам, и сегодня мы видим, как Нетаньяху без проблем фотографируется на оккупированной горе Хермон, в западном Дераа* стоят израильские посты, а генштаб ЦАХАЛа разрабатывает план вхождения в Сувейду и Дамаск. Израиль фактически создал четыре зоны внутри Сирии, которые позволяют ему размещать войска на передовых позициях за пределами оккупированной Палестины и проводить регулярные рейды внутри Сирии или распространять израильское влияние вглубь Сирии посредством воздушного наблюдения и авиаударов.



Однако позёрство, самопиар Нетаньяху с его «воинствующими ликудниками», даже при наличии оккупационных военных баз, не решили главную проблему Израиля в южной Сирии — «Хизбаллах» по-прежнему пополняет арсенал через тамошние провинции. Факт «большой дружбы» между Трампом и Аль-Шараа — единственное, что сдерживает ЦАХАЛ от тотальной оккупации провинции Дераа и Дамаска, поэтому израильтяне продолжают прибегать к старой тактике воздушного террора.

Так, 22 августа этого года израильский беспилотник нанёс удар по автомобилю на дороге между фермой Бейт-Джинн и одноимённым населённым пунктом в западной части провинции Дамаск. Целью атаки стал Аммар Саид Хамад — бывший офицер 4-й дивизии армии режима Асада. Израиль объявил его «террористом», без каких-либо уточнений. Напомню, что в период правления Асада сирийские ПВО хотя бы старались сбить врага, сегодня же мы наблюдаем картину полной апатии и бесконечной трусости со стороны режима джихадистов.

Нападение на бывшего офицера режима Асада примечательно тем, что это первая открытая попытка ликвидировать военного, связанного с «Хезболлой» и КСИР в постасадовскую эру. Означает ли это, что израильтяне ведут слежку за каждым офицером бывшей армии Сирии, который впоследствии был «реабилитирован» режимом Аль-Шараа? Очевидно, что целью такого наблюдения является выявление каналов связи и маршрутов, соединяющих Иран, Ирак и «Хезболлу» через южную Сирию, поскольку бывшие офицеры асадовской армии по-прежнему играют важную роль в данной логистике.

После переворота, свергнувшего Асада, иранцы быстро адаптировались к ситуации и наладили через Дераа ряд сетей и каналов снабжения своих ливанских союзников. Этой зимой, 10 февраля, ЦАХАЛ заявил об ударе по складу оружия, принадлежащему ливанскому движению «Аль-Джамаа аль-Исламия» (Исламская группа), в районе Бейт-Джинн на юге Сирии. В прошлом году израильтяне неоднократно атаковали этот район, опасаясь, что ливанская «Аль-Джамаа аль-Исламия» начала создавать инфраструктуру для расширения сотрудничества с «Хезболлой» и ХАМАСом. Представители «Аль-Джамаа аль-Исламия» уже продемонстрировали готовность к сопротивлению на местах, не позволив израильтянам проникнуть в близлежащие деревни. Таким образом, несмотря на потерю союзного режима, КСИР смог не только воспользоваться хаосом в Сирии для усиления влияния своих идеологических союзников (таких как «Сирийский исламский фронт»), но и привлечь к совместной борьбе с оккупантами давних партнёров — например, ливанскую «Исламскую группу» и бывших офицеров армии Асада.

Юг Сирии превратился в настоящий геополитический эпицентр, где сталкиваются интересы Турции, Израиля, Эмиратов, Ирана. На фоне продолжающейся эскалации и раскола региона на противоборствующие лагеря неизбежно столкновение: с одной стороны — Израиль и Эмираты, с другой — Иран и Турция. Израиль всё же уверен, что если все попытки заключить унизительный для Сирии «договор о безопасности» с режимом Аль-Шараа провалятся, то помимо полной оккупации провинции Дераа вплоть до Дамаска израильтяне пойдут дальше к Дейр-эз-Зору для реализации проекта «Коридор Давида».

* — К июлю 2025 года появились сообщения о существовании десяти израильских баз в провинциях Кунейтра и Дераа на юге Сирии.
10 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    15 сентября 2026 05:41
    Означает ли это, что израильтяне ведут слежку за каждым офицером бывшей армии Сирии, который впоследствии был «реабилитирован» режимом Аль-Шараа?
    Безусловно.
    Более того наверняка Моссад имеет своих агентов у джихадистов в высшем эшелоне власти.
    Так что эта война спецслужб в этом регионе самый настоящий триллер...со всеми наворотами спецсредств и спец методов.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      15 сентября 2026 06:17
      Здесь необходимо отметить, что при любом раскладе сил на БВ сионисты будут продолжать выполнение плана Т. Герцля, основателя сионистского движения о великом новом исраэле или в современном виде в понимании глобалистов НБВ ( Новый Ближний Восток от Нила до Евфрата ).
      Однако в последние дни приходят ошеломляющие новости о победах мужественных парней в сандалях и ластах - хуситах в войне за независимость и суверенитет своего государства, что в связке Москва- Пхеньян- Тегеран- Пекин может создать новую архитектуру безопасности континента Евразии.
      1. parma Звание
        parma
        -2
        15 сентября 2026 12:43
        О чем вы?… какие «мужественные парни в сандалях»?… какая связка?… посмотрите повнимательнее на всех участников «связки», желательно в очках, а потом на сам факт существования связки…
        Начнем с самого простого - Иран и его прокси. Вы действительно думаете, что они нам друзья? Может вспомним как Иран называл СССР? Или как он поставлял оружие душманам Афганистана? Я вам раскрою секрет - Иран и его «подопечные» без 5 минут исламисты. Это сегодня «мы друзья», пока есть евреи как цель для истребления. Если вдруг закончатся евреи, так будут европейцы, как закончатся европейцы- будем мы… хороший союзник. Дальше Северная Корея… тоже прекрасное место, где правящая династия готова закрыться от всего мира и заморить голодом население ради того что бы несколько к десятков миллионов рабо… рабочих… крепостных-рабочих обеспечивали им безбедную жизнь. Да и все их «союзничества» куплены за наши же деньги, да технологии. Китай? Не они ли все тем же афганцам поставляли орудие тоннами на американские деньги, чтобы душманы наших солдат убивали? Не они ли банально воруют у нас военных технологии? Не у них ли куча претензий территориальных к нам? Не они ли сегодня поставляют все необходимое для производства дронов Киевом?… хороший «союзник», пока у нас есть что бесплатно взять и перепродать…
        Напомню, Израиль всеми своими действиями обеспечивает безопасность своих граждан, и как показала практика готов целые государствова ради этого разбомбить в пыль. Есть чему учиться и завидовать.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          15 сентября 2026 12:51
          parma
          Сегодня, 12:43

          hi Как говорится, политика - искусство возможного.
          Посему необходимо использовать все мыслимые и не только методы и возможности для укрепления суверенитета и независимости россиян и Отечества, продвижения интересов, в том числе, при совпадении курса и интересов, используя попутчиков с аналогичными целями и задачами.
          1. parma Звание
            parma
            -1
            15 сентября 2026 13:00
            Ну тогда надо и вопрос ставить соответствующим образом… не что мы тут строим «ось света против зла», а что сегодня нам кажется что эти попутчики лучше других… ну и что сегодняшние противники нам реально противники. Иначе может завтра оказаться, что «герои в тапках» режут нас с большим удовольствием чем евреев, а мы все их «братьями по альянсу света» считаем…
    2. ose4kinsura Звание
      ose4kinsura
      +1
      15 сентября 2026 11:42
      Поклонение золотому Тельцу привело к полному упадку нравов!Сатана там правит бал...!Захват чужого и давать в проценты их сущьность и смысл их бытия!
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    15 сентября 2026 07:46
    Проклятые земли! Небыло там мира никогда и не будет. Одичалые режут друг друга, непонятно только откуда их столько берётся, вроде вечная война так где рожают столько мяса?
  3. solar Звание
    solar
    +2
    15 сентября 2026 08:42
    Израиль занял территории Сирии, населенные друзами. Друзы поддерживают Израиль.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      15 сентября 2026 09:52
      Израиль занял территории Сирии, населенные друзами. Друзы поддерживают Израиль.

      так то - это так, но: завтра эти территории будут в составе государства Израиль...
      а что будет дальше?
      опять "07 октября" ?
      1. solar Звание
        solar
        0
        15 сентября 2026 10:45
        Нельзя исключить такую возможность.
        Большая проблема в том, что в Сирии нет законной власти.