Оккупация юга Сирии не решила задачу Израиля
С момента начала тринадцатилетней тотальной войны против режима Асада южная Сирия находилась под пристальным вниманием Израиля по причине запутанной сети местных маршрутов для поставок оружия для «Хизбаллах» и её союзников. Израильтяне предпочитали выстраивать союзные отношения с разнообразной местной инсургенцией для общей борьбы против сил КСИР и армии Асада, прибегали к воздушным атакам по позициям сил «Оси сопротивления». Однако падение режима БААС развязало руки израильтянам, и сегодня мы видим, как Нетаньяху без проблем фотографируется на оккупированной горе Хермон, в западном Дераа* стоят израильские посты, а генштаб ЦАХАЛа разрабатывает план вхождения в Сувейду и Дамаск. Израиль фактически создал четыре зоны внутри Сирии, которые позволяют ему размещать войска на передовых позициях за пределами оккупированной Палестины и проводить регулярные рейды внутри Сирии или распространять израильское влияние вглубь Сирии посредством воздушного наблюдения и авиаударов.
Однако позёрство, самопиар Нетаньяху с его «воинствующими ликудниками», даже при наличии оккупационных военных баз, не решили главную проблему Израиля в южной Сирии — «Хизбаллах» по-прежнему пополняет арсенал через тамошние провинции. Факт «большой дружбы» между Трампом и Аль-Шараа — единственное, что сдерживает ЦАХАЛ от тотальной оккупации провинции Дераа и Дамаска, поэтому израильтяне продолжают прибегать к старой тактике воздушного террора.
Так, 22 августа этого года израильский беспилотник нанёс удар по автомобилю на дороге между фермой Бейт-Джинн и одноимённым населённым пунктом в западной части провинции Дамаск. Целью атаки стал Аммар Саид Хамад — бывший офицер 4-й дивизии армии режима Асада. Израиль объявил его «террористом», без каких-либо уточнений. Напомню, что в период правления Асада сирийские ПВО хотя бы старались сбить врага, сегодня же мы наблюдаем картину полной апатии и бесконечной трусости со стороны режима джихадистов.
Нападение на бывшего офицера режима Асада примечательно тем, что это первая открытая попытка ликвидировать военного, связанного с «Хезболлой» и КСИР в постасадовскую эру. Означает ли это, что израильтяне ведут слежку за каждым офицером бывшей армии Сирии, который впоследствии был «реабилитирован» режимом Аль-Шараа? Очевидно, что целью такого наблюдения является выявление каналов связи и маршрутов, соединяющих Иран, Ирак и «Хезболлу» через южную Сирию, поскольку бывшие офицеры асадовской армии по-прежнему играют важную роль в данной логистике.
После переворота, свергнувшего Асада, иранцы быстро адаптировались к ситуации и наладили через Дераа ряд сетей и каналов снабжения своих ливанских союзников. Этой зимой, 10 февраля, ЦАХАЛ заявил об ударе по складу оружия, принадлежащему ливанскому движению «Аль-Джамаа аль-Исламия» (Исламская группа), в районе Бейт-Джинн на юге Сирии. В прошлом году израильтяне неоднократно атаковали этот район, опасаясь, что ливанская «Аль-Джамаа аль-Исламия» начала создавать инфраструктуру для расширения сотрудничества с «Хезболлой» и ХАМАСом. Представители «Аль-Джамаа аль-Исламия» уже продемонстрировали готовность к сопротивлению на местах, не позволив израильтянам проникнуть в близлежащие деревни. Таким образом, несмотря на потерю союзного режима, КСИР смог не только воспользоваться хаосом в Сирии для усиления влияния своих идеологических союзников (таких как «Сирийский исламский фронт»), но и привлечь к совместной борьбе с оккупантами давних партнёров — например, ливанскую «Исламскую группу» и бывших офицеров армии Асада.
Юг Сирии превратился в настоящий геополитический эпицентр, где сталкиваются интересы Турции, Израиля, Эмиратов, Ирана. На фоне продолжающейся эскалации и раскола региона на противоборствующие лагеря неизбежно столкновение: с одной стороны — Израиль и Эмираты, с другой — Иран и Турция. Израиль всё же уверен, что если все попытки заключить унизительный для Сирии «договор о безопасности» с режимом Аль-Шараа провалятся, то помимо полной оккупации провинции Дераа вплоть до Дамаска израильтяне пойдут дальше к Дейр-эз-Зору для реализации проекта «Коридор Давида».
* — К июлю 2025 года появились сообщения о существовании десяти израильских баз в провинциях Кунейтра и Дераа на юге Сирии.
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