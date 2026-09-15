«Шахед» и его наследники: как один дрон превратился в семейство
БПЛА «Шахед-136» — база для будущей линейки. Фото Fars News
«Шахед-136» Иран показал несколько лет назад — простой ударный дрон, который довольно быстро добрался до крупной серии и с тех пор регулярно идёт в дело. Дальше конструкция начала обрастать вариантами. Сегодня это уже не один аппарат, а целое семейство: общая родословная, но разный уровень характеристик. Развивались эти БПЛА по нескольким направлениям сразу.
От первого образца к семейству
Будущий «Шахед-136» разрабатывали в конце 2010-х силами нескольких иранских организаций. К рубежу 2020–2021 гг. изделие было готово к производству и развёртыванию в войсках. Пока шли разработка и испытания, новый БПЛА держали в тени — первые сведения о нём просочились только к концу 2021 г.
Считается, что вскоре после этого появилось секретное российско-иранское соглашение. Оно предусматривало поставку готовых БПЛА из Ирана и запуск лицензионного производства в России. Так на свет вышла «Герань-2». Подробной и достоверной информации на этот счёт, впрочем, нет до сих пор.
Дальше российский беспилотник зажил своей жизнью. Исходную конструкцию модернизировали, параллельно строили новые образцы — похожие на неё лишь отчасти. Поздняя «Герань-5» внешне уже мало напоминает иранского прародителя.
Осенью 2023 г. иранская промышленность впервые показала новый ударный БПЛА на базе существующего. «Шахед-238» получил реактивную двигательную установку, а она резко перекроила лётные характеристики. В российской службе этот аппарат носит имя «Герань-3» — так иранская и российская линейки оказались связаны напрямую. Заодно разработали несколько вариантов систем управления, расширивших боевой функционал.
«Шахеды-136» на автомобильной пусковой установке. Фото Telegram / Dambiev
От истории образца перейдём к сегодняшней новости. В сентябре 2026 г. иностранная пресса со ссылкой на свои источники сообщила о возможном продолжении российско-иранского сотрудничества по БПЛА. На этот раз интерес проявил уже Иран — к российским «Герань-4-Сикер» и «Герань-5». Якобы обсуждается экспорт беспилотников или передача соответствующих наработок.
Соответствует ли это действительности, пока неизвестно. Но одно предположить можно: Иран наверняка продолжает возиться с ударными «Шахедами» и в ближайшее время способен показать новые образцы семейства. И не удивлюсь, если окажутся они похожи на российские.
Боевое применение
Иногда встречается версия, будто «Шахед-136» дебютировал в бою ещё в 2019 г. Она не подтверждается. Удары 14 сентября 2019 г. по саудовским нефтяным объектам Абкайк и Хурайс наносились комплексно — крылатыми ракетами и беспилотниками, причём среди последних, предположительно, был родственный, но иной аппарат «Шахед-131», а не -136. Кто именно нанёс те удары, спорят до сих пор, а надёжной привязки самого «Шахеда-136» к 2019 г. попросту нет.
Первое массовое наземное применение аппаратов этого типа под маркой «Шахед-136» относится к сентябрю 2022 г.: 28 сентября иранский КСИР атаковал базы иранских курдов на севере Ирака (район Кои и Эрбиля). Аппарат этой же схемы фиксировался в бою и раньше — при атаке на танкер Mercer Street в ночь на 30 июля 2021 г. (по данным CENTCOM и USNI News). Так что раннее применение было морским, а систематические наземные удары корректнее отсчитывать с 2022 года. Примерно тогда же пошли в бой и российские «Герань-2» — их вовсю применяли по разным целям на Украине.
В апреле 2024 г. Иран и Израиль обменялись ударами. По израильским объектам широко работали и баллистические ракеты, и «Шахеды-136». Израиль сообщал о перехвате большей части угроз, Иран отчитался об успешном уничтожении намеченных целей. Реальные результаты этих атак в основном так и остались за кадром.
БПЛА «Шахед-138» с разными головными модулями. Кадр из репортажа иранского ТВ
В конце февраля 2026 г. иранские «Шахеды» вновь пошли к своим целям. В ответ на совместные удары США и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 г. Тегеран, по сообщениям СМИ, развернул масштабную ракетно-беспилотную кампанию. Под удар попали объекты стран-противников и их союзников в регионе — Израиль и государства Персидского залива. Запуски идут до сих пор, хотя интенсивность их упала.
Тут нужна одна оговорка об обозначениях. Реактивная версия семейства носит индекс «Шахед-238», однако на кадрах иранского ТВ аппарат с разными головными модулями подписан как «Шахед-138» — в части источников это проходит как отдельный вариант. Дальше, разбирая технику, мы держим в фокусе именно реактивный «Шахед-238», но начать придётся с базового 136-го.
Технические аспекты
Базой для семейства стал «Шахед-136» — аппарат схемы «бесхвостка» с выраженной носовой частью фюзеляжа, треугольным крылом и законцовками-килями. Планер композитный. Размеры и масса средние:
- длина — 3,5 м;
- размах крыла — 2,5 м;
- стартовая масса — ок. 200 кг;
- полезная нагрузка (исходная) — 50 кг;
- полезная нагрузка некоторых модификаций (включая поздние «Герани-2») — 90 кг.
Сердце аппарата — поршневой двигатель Mado MD-550 мощностью 50 л. с., нелицензионная копия немецкого Limbach L550E. Отсюда и характеристики:
- скорость — до 180–200 км/ч;
- дальность — по разным оценкам, от 1000 до 2500 км;
- высота полёта — малые высоты, от десятков метров.
В базе «Шахед-136» несёт автопилот плюс инерциальную и спутниковую навигацию. Этого хватает, чтобы выйти к цели с известными координатами. А вот связи с оператором и перенацеливания в полёте не было.
«Шахед-138» в полёте. Кадр из репортажа иранского ТВ
«Шахед-238» сохранил основные черты предшественника, но конструкцию подогнали под новые агрегаты — ради характеристик и боевых возможностей. Габариты и масса при этом почти не сдвинулись.
Главное отличие — турбореактивный двигатель. Иностранные источники называют иранский ТРД типа Toloue-10 или что-то подобное. Двигатель переписал лётные данные заново:
- максимальная скорость горизонтального полёта — 500 км/ч;
- скорость в пикировании — до 800 км/ч;
- дальность — не менее 1000–1500 км.
Для реактивного «Шахеда» сделали три сменных головных модуля с разной аппаратурой. От модуля и зависит, как аппарат работает и на что способен:
- модуль с приборами навигации для атаки целей с известными координатами;
- модуль с оптико-электронной станцией и системой радиосвязи с оператором;
- модуль с пассивной радиолокационной головкой самонаведения.
Смотря какой модуль — БПЛА либо идёт по заданному маршруту, либо выходит в нужный район и ищет цель сам или с подсказки оператора. Если Иран получит наработки по российскому «Герань-4-Сикер», автономность его дронов подрастёт ещё сильнее: это переход от удара по фиксированным координатам к поиску и распознаванию цели на конечном участке маршрута, а заодно меньшая привязка к спутниковой навигации — то есть и большая устойчивость к средствам РЭБ.
Тенденции развития
Первый в семействе «Шахед-136» брал простотой и дешевизной. Скоростью пожертвовали — зато выиграли в дальности. Практика правоту такого размена подтвердила: и «Шахед-136», и родственная «Герань-2» оказались дельным средством для ударов на большую дальность.
Вся экономика этой платформы держится на асимметрии затрат: дешёвый ударный дрон заставляет противника тратить на перехват куда более дорогие средства ПВО. По открытым оценкам, один «Шахед-136» стоит примерно 30–80 тыс. долларов, а зенитная ракета современного комплекса ПВО — на порядок, а то и на два дороже. Вот этот разрыв и превращает «Шахеды» в инструмент давления на оборону. Но у подхода есть потолок: массовое, зато предсказуемое применение поршневых аппаратов упирается в насыщение ПВО, в рост дешёвых средств перехвата и в совершенствование РЭБ.
Отсюда и слабые места базовой платформы. Низкая скорость, малая высота, полёт по заранее прошитому маршруту — всё это делает поршневой «Шахед-136» удобной мишенью. Его глушат по спутниковому каналу навигации средствами РЭБ, снимают мобильные огневые группы и истребители. Желание выскочить из этих рамок — за счёт скорости, автономности, помехозащищённости — во многом и задаёт вектор всего семейства.
Пусковая установка для «Шахедов». Кадр из репортажа иранского ТВ
Первый шаг в эту сторону — «Шахед-238», уже в нескольких модификациях. Двигатель сменили: простой и дешёвый поршневой уступил место ТРД. Прирост скорости — это меньше времени на реакцию у обороняющегося и куда более трудный перехват.
Пересмотрели и бортовую электронику. Вместо упрощённого автопилота — три модуля с разными приборами и функциями. Боевой функционал ощутимо расширился, а эффективность — по крайней мере в теории — подросла.
Из трёх модулей особняком стоит вариант с ОЭС: только в нём заметную часть работы взял на себя оператор с удалённой станции, а не бортовая автоматика. Ход дал новые возможности без радикального усложнения электроники.
У беспилотника с оптикой запас для модернизаций не исчерпан. В теории его можно нашпиговать современной электроникой, в том числе на базе искусственного интеллекта, которая возьмёт задачи оператора на себя. Человек из контура при этом не выпадает, но и обязательным быть перестаёт. Правда, публичных подтверждений, что на «Шахедах» в бою работал именно ИИ-модуль, пока нет — разговор о потенциале, а не о доказанной практике.
И вот на что наводит вся эта история с «Шахедами»: удачную базовую платформу можно тянуть далеко, если менять на ней ключевое — двигатель и бортовую электронику. Такая замена уже дала несколько модификаций с разными параметрами и возможностями. Вряд ли на этом остановятся: новые решения потянут за собой и новые модели.
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