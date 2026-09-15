«Грады» в Сумской области уничтожили пункты управления БПЛА «Птах Мадьяра»

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«Грады» в Сумской области уничтожили пункты управления БПЛА «Птах Мадьяра»

Российское Минобороны сообщило о результативной боевой работе в Сумской области. В сообщении говорится о поражении пунктов управления БПЛА ВСУ расчётами РСЗО «Град» группировки «Север».

Удар привёл к нарушению реализации планов украинских дроноводов из состава так называемых «Птах Мадьяра» на конкретном участке фронта - на северных и северо-восточных подступах к Сумах, а также на Глуховском направлении, откуда противник нередко осуществляет запуск дронов вглубь территории России.



По заявлению Минобороны, цели обнаружили и уточнили перед открытием огня, после чего расчёты РСЗО перешли к залповому огню. В сообщении говорится, что пункты управления БПЛА полностью уничтожены, а находившийся там личный состав ликвидирован.

Война дронов держится не только на самих аппаратах. Для работы БПЛА нужны операторы, средства связи, питание, места подготовки и управления вылетами. Потеря таких точек не обязательно означает долгий провал всей системы, однако способна сорвать разведку, корректировку огня или удары на том участке, который она обслуживала.

Именно поэтому поражение пунктов управления, конечно же, ценнее отдельных сбитых беспилотников: удар приходится не по расходному аппарату, а по военнослужащим и инфраструктуре, обеспечивающим серию вылетов, включая дорогостоящее натовское оборудование. Для реактивной артиллерии это подходящая задача, когда цель выявлена и остаётся на позиции достаточно долго для передачи координат и огневого налёта.
11 комментариев
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  1. seamen2 Звание
    seamen2
    +5
    15 сентября 2026 06:21
    *Им даже не надо крестов на могилах, сойдут и на крыльях кресты*.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    15 сентября 2026 06:42
    Цитата: seamen2
    *Им даже не надо крестов на могилах, сойдут и на крыльях кресты*.
    Ощипать бы им эти крылья wink
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +2
      15 сентября 2026 08:47
      Пока только щиплем, а лучше сразу обломать, да и головы посворачивать.
  3. Serafim Звание
    Serafim
    0
    15 сентября 2026 08:46
    По заявлению Минобороны, цели обнаружили и уточнили перед открытием огня, после чего расчёты РСЗО перешли к залповому огню. В сообщении говорится, что пункты управления БПЛА полностью уничтожены, а находившийся там личный состав ликвидирован.

    Залповый огонь творит чудеса. И деморализация хорошая.
    1. ergh081 Звание
      ergh081
      +1
      15 сентября 2026 19:02
      Залповый огонь, безусловно, делает чудеса. Однако, если вспомнить опыт ВОВ , то РСЗО применялись дивизионами и полками, где "например, в каждом полку было по четыре дивизиона, вооружённых 36 установками БМ-13". Т.е. в полку 4х36 = 144 установки, и залп одним снарядом полка составит 144 штуки, а если это полный залп, то это море огня ежесекундно. Такие залпы хороши по скоплениям врага, ЖД узлам, плотным оборонительным порядкам. Успешно отработал дивизион БМ21 по китайским "товарищам" во время событий на Даманском. Но это дивизион, а не одна -две машины, которые оставляют лунный пейзаж в районе цели, и заставляют противника на время скрыться в укрытиях. Чтобы уничтожить заглубленные укрытия дронщиков не верится вообще
  4. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    15 сентября 2026 09:29
    В сообщении говорится о поражении пунктов управления БПЛА ВСУ расчётами РСЗО «Град» группировки «Север


    По-моему чушь собачья.

    Дроноводы не находятся на открытой местности и поразить их из РСЗО типа Град сейчас вообще не возможно. Потомучто во-первых ширина киллзоны около 20 км от ЛБС в обе стороны, а сами дронаводы работают из тыловые районов.

    Вот теперь представьте, чтобы Градом поразить расчёт БЛА противника надо как-то незаметно на Граде подъехать на 10 км к ЛБС и точно ракетой попасть в подвал в котором сидят операторы БЛА, который находится в 15 км от БМ.

    Возможно такое? Нет.

    Хаймарс такое сделать может, пооомучто его высокоточная ракета может пролететь до 100 км и попасть точно в подвал или блиндаж и всех там убить.

    Нам нужен не Град, а аналог Хаймарса - высокоточное РСЗО на базе обычного Камаза.
    1. strannik1985 Звание
      strannik1985
      +1
      15 сентября 2026 09:45
      По-моему чушь собачья.

      Если операторы сидят на опорном пункте, то выявленные одиночные цели собирают в групповую и поражают с установленным расходом РС.
  5. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    15 сентября 2026 10:25
    Как отмечают ведущие каналов на Рутубе, сам мадьяр несколько недель не появляется нигде в инете. Может уже пора сходить в храм и поставить свечку за упокой души грешника?
  6. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    -1
    15 сентября 2026 13:32
    По поводу Градов большие сомнения.
    Может ураган или смерч?
    Град бъет ооочень недалеко и на предельной дальности ооочень не точно.
    Ну, либо птахи совсем страх потеряли. Но это маловероятно.
    Если поразили, то очень хорошо!!!
    Правда наше мо любит "немного" приукрасить свои достижения...
  7. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    15 сентября 2026 13:53
    Это только в российских сериалах типа "Истребители" могут утверждать, что - главное это самолёт, а лётчик это расходный материал. А в жизни_ БПЛА ещё привезут, а оператора надо ещё подготовить, а свежеподготовленному оператору нужно опыту набраться. Так что замену хорошему оператору не так быстро и легко найти.
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    15 сентября 2026 14:45
    Почему украинцы носят бороды? Это же " нэ патрЫо Ычно"! Пусть чубы носят. Это их родное.