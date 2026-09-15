«Грады» в Сумской области уничтожили пункты управления БПЛА «Птах Мадьяра»
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Российское Минобороны сообщило о результативной боевой работе в Сумской области. В сообщении говорится о поражении пунктов управления БПЛА ВСУ расчётами РСЗО «Град» группировки «Север».
Удар привёл к нарушению реализации планов украинских дроноводов из состава так называемых «Птах Мадьяра» на конкретном участке фронта - на северных и северо-восточных подступах к Сумах, а также на Глуховском направлении, откуда противник нередко осуществляет запуск дронов вглубь территории России.
По заявлению Минобороны, цели обнаружили и уточнили перед открытием огня, после чего расчёты РСЗО перешли к залповому огню. В сообщении говорится, что пункты управления БПЛА полностью уничтожены, а находившийся там личный состав ликвидирован.
Война дронов держится не только на самих аппаратах. Для работы БПЛА нужны операторы, средства связи, питание, места подготовки и управления вылетами. Потеря таких точек не обязательно означает долгий провал всей системы, однако способна сорвать разведку, корректировку огня или удары на том участке, который она обслуживала.
Именно поэтому поражение пунктов управления, конечно же, ценнее отдельных сбитых беспилотников: удар приходится не по расходному аппарату, а по военнослужащим и инфраструктуре, обеспечивающим серию вылетов, включая дорогостоящее натовское оборудование. Для реактивной артиллерии это подходящая задача, когда цель выявлена и остаётся на позиции достаточно долго для передачи координат и огневого налёта.
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