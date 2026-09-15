Саудовская Аравия запросила помощь Британии, ища союзников против хуситов

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Саудовская Аравия запросила помощь Британии, ища союзников против хуситов

Саудовская Аравия запросила военную помощь у Великобритании, в Эр-Рияде надеются, что британцы помогут саудитам сдержать наступление йеменских хуситов. Об этом сообщает Bloomberg.

Эр-Рияд направил Лондону запрос о военной поддержке против хуситов, саудиты надеются, что Британия поможет сдержать движение «Ансарулла» и защитит нефтяную инфраструктуру, а заодно заберёт у хуситов контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Британских чиновников пугают тем, что хуситы получили контроль над судоходством и способны влиять на мировой рынок, что негативно скажется на британской экономике.



Согласно опубликованной информации, британский премьер Энди Бернэм якобы согласился отправить в Саудовскую Аравию военных советников, но о более широкой военной поддержке пока речь не идёт. При этом не исключается, что Лондон всё же согласится участвовать в конфликте с хуситами, но ограниченными силами.

Обращение Саудовской Аравии за помощью к Британии последовало после того, как Трамп отказался поддержать Эр-Рияд и нанести удары по силам йеменских хуситов. Саудиты судорожно ищут союзника, который поможет в войне с «Ансаруллой».

Между тем хуситы, захватив побережье Красного моря и установив контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, начали наступление вглубь Йемена, тесня просаудовские силы.
15 комментариев
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  1. Khakas Звание
    Khakas
    +7
    15 сентября 2026 06:48
    не на ту лошадь поставили опять wassat , нашли у кого помощи просить laughing laughing laughing
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +3
      15 сентября 2026 09:13
      Да пусть обращаются, если им получится втянуть британцев в конфликт… я буду счастлив, ну а британцы получат по зубам! yes Для полуиздохшего британского льва - это будет добивающим ударом.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      16 сентября 2026 13:11
      Британцы своими руками воевать не будут(будут постараться сплотить их врагов, в т.ч исламистов ) , но вот осудить всегда пожалуйста.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    15 сентября 2026 06:49
    Пока не подтвердит информацию независимый источник , блюмбергу верить нельзя .Озвучивает ни кем не подтверждённую пропаганду .( коментарий на 100 % в западном стиле).
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    15 сентября 2026 06:54
    Энди Бернэм якобы согласился отправить в Саудовскую Аравию военных советников
    Раздающий советы ни за что не отвечает, соответственно советы качественно уступают оформленным решениям.
    Иран и Йемен хорошие примеры, когда ущерб врагам наносится чужими руками. Вот ужк и корейцы запустили рейс по СМП.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      15 сентября 2026 09:08
      Военный советник и военный контингент, это как юрист и адвокат. Первый в случае чего скажет ну ошибся, и взятки гладки. Второго за ошибки можно засудить 😑
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    15 сентября 2026 06:56
    Эти гады когда то чеченских террористов поддерживали. Бумеранг возвращается?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    15 сентября 2026 07:08
    У последнего премьера Англии папа умер ,аборигены бунтуют - ему не до хуситов.
  6. LAlexAlex Звание
    LAlexAlex
    +3
    15 сентября 2026 07:44
    Не уверен, что Хуситов ядерные бомбы могут остановить, а присутствие Британцев их только повеселит ))
  7. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +2
    15 сентября 2026 08:34
    британия наверное счастлива, арабы арабов мочат, ещё и помощи просят в мочилове
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    15 сентября 2026 10:35
    саудиты надеются, что Британия поможет сдержать движение «Ансарулла» и защитит нефтяную инфраструктуру
    Они у американцев оружия накупили столько, что хватит на десять армий. А как же воевать?
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +3
      15 сентября 2026 10:43
      Не говорите! Насколько я помню, ещё в свой первый президентский срок Трамп хвастался, что заключил с саудитами оружейную сделки аж 100 млрд$.
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -2
    15 сентября 2026 14:06
    Британских чиновников пугают тем, что хуситы получили контроль над судоходством и способны влиять на мировой рынок, что негативно скажется на британской экономике.
    Как только Великобритания( или недокоролевство) наскребёт некую толику финансов, для финансирования своих вооружённых сил, так сразу саудитам и помогут. laughing laughing laughing Им сейчас не до саудитов, у них там на Украине проблем выше крыши... Так что уважаемые товарищи из Саудовской Аравии старайтесь сами, сами, сами. Ну или украинцев пригласите, good laughing laughing эти точно помогут. good laughing laughing
  10. Ковакс Звание
    Ковакс
    -1
    15 сентября 2026 14:26
    Сейчас запрет на проход пролива касается только саудитов и еврейцев, если бриты поведутся то достанется и им и их союзникам. Уэльс, Шотландия и С. Ирландия не дадут своих бойцов для этой авантюры и усилят движение на выход. Мелко бриты сами себе отроют могилу а арабы, как всегда, отскочат в сторону и ... отправят караван подарков льву Ирану.
  11. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -1
    15 сентября 2026 20:24
    Красавцы
    Простые парни в тапках ломают через колено Ближний Восток и мировой порядок