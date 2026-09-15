Массированная ракетная атака ВСУ на Таганрог, десятки БПЛА - в Самарской области
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Таганрог в ночь на 15 сентября подвергся массированной ракетной атаке, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Удар пришёлся не по одному объекту: повреждения получили жилые дома, учебное и коммерческое здания, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon. На местах возникло несколько возгораний.
Главный итог первых часов после атаки - город избежал подтверждённых человеческих потерь, однако удар затронул значимую инфраструктуру. По оперативным данным губернатора, погибших и пострадавших нет. Экстренные службы работают на местах прилётов.
По информации Слюсаря, повреждено остекление двух многоквартирных и трёх частных домов, а также учебного заведения. Повреждена газовая труба, однако это, как утверждается, не нарушило работу систем жизнеобеспечения. Перечень объектов, опубликованный главой региона, показывает, что последствия атаки оказались рассредоточенными: наряду с жильём под удар попали торговые и складские площадки.
Повреждение склада Ozon выделяется на фоне остальных последствий: речь идёт об элементе логистики и продолжении атак в отношении складов маркетплейсов.
Помимо атаки на Таганрог противник нанёс удары по Самарской области. Глава региона Вячеслав Федорищев в своём канале пишет о том, что в течение ночи было поражено порядка 40 беспилотников.
Федорищев:
На данный момент идет сбор информации о последствиях атаки. Главное – погибших нет. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведёт работу оперативный штаб.
Глава региона напомнил, что публикация фото и видео с последствиями атаки запрещена.
Ранее, напомним, противник неоднократно направлял средства огневого поражения на объекты в Самарской области, нацеливаясь среди прочего на нефтеперерабатывающий завод.
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