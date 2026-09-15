Массированная ракетная атака ВСУ на Таганрог, десятки БПЛА - в Самарской области

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Массированная ракетная атака ВСУ на Таганрог, десятки БПЛА - в Самарской области

Таганрог в ночь на 15 сентября подвергся массированной ракетной атаке, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Удар пришёлся не по одному объекту: повреждения получили жилые дома, учебное и коммерческое здания, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon. На местах возникло несколько возгораний.

Главный итог первых часов после атаки - город избежал подтверждённых человеческих потерь, однако удар затронул значимую инфраструктуру. По оперативным данным губернатора, погибших и пострадавших нет. Экстренные службы работают на местах прилётов.



По информации Слюсаря, повреждено остекление двух многоквартирных и трёх частных домов, а также учебного заведения. Повреждена газовая труба, однако это, как утверждается, не нарушило работу систем жизнеобеспечения. Перечень объектов, опубликованный главой региона, показывает, что последствия атаки оказались рассредоточенными: наряду с жильём под удар попали торговые и складские площадки.

Повреждение склада Ozon выделяется на фоне остальных последствий: речь идёт об элементе логистики и продолжении атак в отношении складов маркетплейсов.

Помимо атаки на Таганрог противник нанёс удары по Самарской области. Глава региона Вячеслав Федорищев в своём канале пишет о том, что в течение ночи было поражено порядка 40 беспилотников.

Федорищев:

На данный момент идет сбор информации о последствиях атаки. Главное – погибших нет. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведёт работу оперативный штаб.

Глава региона напомнил, что публикация фото и видео с последствиями атаки запрещена.

Ранее, напомним, противник неоднократно направлял средства огневого поражения на объекты в Самарской области, нацеливаясь среди прочего на нефтеперерабатывающий завод.
12 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    15 сентября 2026 07:04
    К сожалению это веточки. А вот как они будут в дни выборов стервенеть Держись, ПВО!
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      15 сентября 2026 08:43
      Как же вы достали со своими НАТОвскими методичками про выборы. У нас другая страна. Выборы у нас другие. Никто на них кроме депутатов и врагов России не смотрит и внимания не обращает. Я понимаю что некоторые вещи тяжело понять. У нас позорная игра сборной в ногобол, привлекает больше внимания электората чем какие то там выборы.
  2. bubalik Звание
    bubalik
    +3
    15 сентября 2026 07:15
    Трамп заявил о готовности РФ и Украины не наносить взаимные удары по энергообъектам
    Есть повреждения на одном из промышленных предприятий,

    ,,Сызранский НПЗ
  3. Kusja Звание
    Kusja
    0
    15 сентября 2026 07:42
    Ну если по гражданской инфраструктуре бьют, то чего ждать то ?
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    15 сентября 2026 09:03
    Увы, интенсификацию налетов на наши города можно было ожидать как попытку ответить на наши возрастающие удары по портам, логистическим и промышленным объектам. А то что враг бьет по сугубо гражданским объектам и жилым зданиям - это их подлая фашистская натура.
  5. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +2
    15 сентября 2026 09:53
    A group of western war mongers arrived a few days ago, and they went home, untouched
    and now this attack, there is a pattern here,
    war mongers come, intel flights, then an attack

    is this not a declaration of aggression , which needs counter action, on a much larger scale
    the uk will not stop ever, unless they hit very hard
  6. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    15 сентября 2026 10:32
    И ни слова, какие ракеты. Если это fp-5, то почему не сбили? Это же лёгкая цель для про, как нам тут вещали. Это очень плохая тенденция. Атаки ракетами намного опаснее.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      15 сентября 2026 11:35
      Если это fp-5, то почему не сбили? Это же лёгкая цель для про, как нам тут вещали.

      Да не сказать, что трудная. Если есть чем сбивать.
    2. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      -1
      15 сентября 2026 11:40
      Было 4 мощных взрыва в Таганроге. Такой мощности, что хорошо слышно было даже в Азове -это 40 км по прямой... На секунду представьте, какой мощности были взрывы.
  7. BAI Звание
    BAI
    +3
    15 сентября 2026 10:42
    Американцы утверждали, что Россия с 15 сентября начнет уничтожение энергетики Украины.
    И где это уничтожение?
  8. Пенза мстит
    Пенза мстит
    -1
    16 сентября 2026 09:13
    Ну да, это только начало, когда хох.лы сделают компантные крылатые ракеты с ТРД, которые все почему называют БПЛА и будут запускать с авто типа Газели, то нам мало не покажется am
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    16 сентября 2026 09:21
    Есть производственные мощьности где производят оружие -обесточить их наипервейшая задача!