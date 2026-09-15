Ким Чен Ын уверен в победе России, подтвердив дальнейшую поддержку Москвы

Я твердо уверен в победе РФ в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости. И обещаю неизменно поддерживать Вас и братский российский народ.

Незыблемы моя воля и воля правительства КНДР всесторонне расширять и углублять совместное дело с РФ, исходя из общего понимания о светлом будущем корейско-российских отношений, основанных на традициях дружбы, добрососедства и взаимопомощи и прочных союзнических отношениях.