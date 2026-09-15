Ким Чен Ын уверен в победе России, подтвердив дальнейшую поддержку Москвы

101 1
Ким Чен Ын уверен в победе России, подтвердив дальнейшую поддержку Москвы

Пхеньян уверен в победе России в конфликте на Украине и продолжит поддерживать Москву и «братский российский народ». Об этом говорится в телеграмме, направленной Ким Чен Ыном Владимиру Путину.

Лидер КНДР ответил на поздравление российского президента по случаю 78-й годовщины основания республики, направив телеграмму, в которой подтвердил союзные обязательства и выразил уверенность в победе России, пообещав и дальше поддерживать Владимира Путина и российский народ.



Я твердо уверен в победе РФ в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости. И обещаю неизменно поддерживать Вас и братский российский народ.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что союзнические отношения России и КНДР продолжат развиваться на благо обеих стран, вписывая новые страницы в «великую историю союза». Текст телеграммы приводит информационное агентство ЦТАК:

Незыблемы моя воля и воля правительства КНДР всесторонне расширять и углублять совместное дело с РФ, исходя из общего понимания о светлом будущем корейско-российских отношений, основанных на традициях дружбы, добрососедства и взаимопомощи и прочных союзнических отношениях.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 07:43
    Вот это руль, вот это союзник!