500 — раз! 500 — два! Продано!!!
ВВС США официально утвердили FQ-42 Vengeance компании General Atomics и FQ-44 Fury компании Anduril Industries в качестве своих первых совместных боевых летательных аппаратов (Collaborative Combat Aircraft, CCA). Это, несомненно, эпохальное решение, но путь к его финалу не обещает быть легким.
14 сентября 2026 года министр ВВС США Трой Мейнк подтвердил планы по поставке 500 CCA к 2032 году в рамках долгосрочной цели по созданию примерно 1000 боеспособных полуавтономных беспилотных летательных аппаратов. Этот шаг открывает прямой путь к использованию большого количества беспилотных летательных аппаратов наряду с F-35 и будущим F-47, что увеличит боевую мощь и снизит уязвимость пилотируемых истребителей при выполнении задач в условиях повышенной опасности.
Со второй частью плана невозможно не согласиться, всё так. А вот относительно первой есть определенные сомнения. Вот не стоило бы делать заявлений по F-47, по крайней мере, пока он не поднялся в небо. Да и первый полет, как всем прекрасно известно, не гарантирует ровным счетом ничего.
FQ-42 и FQ-44 предназначены для выполнения задач по обнаружению, вооружению, радиоэлектронной борьбе и поддержке миссий без участия пилота. Их появление знаменует собой серьезный сдвиг в сторону взаимодействия человека и машины, когда масштабируемые беспилотные комплексы могут повысить живучесть, огневую мощь и оперативную гибкость в условиях воздушного боя.
Беспилотные летательные аппараты FQ-44 Fury и FQ-42 Vengeance, разработанные по заказу ВВС США, демонстрируют стремление ведомства к созданию полуавтономной беспилотной боевой авиации, которая будет действовать совместно с истребителями, расширяя зону действия датчиков, возможности вооружения и повышая живучесть в условиях воздушного боя.
Заявление от 14 сентября 2026 года значительно расширяет масштабы программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). 17 июня 2026 года ВВС США заключили контракты на проектирование, производство, разработку и выпуск с компаниями General Atomics на FQ-42 и Anduril на FQ-44. К концу десятилетия планируется выпустить более 150 боеспособных CCA. Подтверждение Мейнком того, что ВВС США намерены к 2032 году иметь на вооружении 500 беспилотных летательных аппаратов, означает, что после первого транша производство должно будет быстро расшириться, а взаимодействие человека и машины перейдет от стадии опытно-конструкторских испытаний к структуре вооруженных сил, насчитывающей сотни боеспособных беспилотных летательных аппаратов.
Совместные боевые самолеты (Collaborative Combat Aircraft, CCA) — это полуавтономные беспилотные боевые самолеты, предназначенные для действий совместно с пилотируемыми истребителями, а не для их замены. Беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом и автономным управлением, такие как FQ-42 Vengeance и FQ-44 Fury, предназначены для выполнения поставленных задач с минимальным непосредственным управлением со стороны пилота/оператора. Они могут быть оснащены датчиками и вооружением класса «воздух-воздух», что расширяет возможности разведки и целеуказания, а также позволяет действовать в более глубоком воздушном пространстве.
Распределяя эти возможности между большим количеством недорогих беспилотных летательных аппаратов, ВВС США стремятся увеличить боевую мощь, расширить радиус действия и повысить живучесть пилотируемых истребителей, а также усложнить противнику задачу обнаружения, определения приоритетности и поражения американских формирований.
Компания General Atomics разработала FQ-42 на основе технологий, связанных с ее опытным БПЛА XQ-67A и более масштабными разработками в области автономной авиации, а компания Anduril разработала FQ-44 на основе своего проекта Fury как специализированный беспилотный боевой летательный аппарат.
На этапе создания прототипов эти два проекта ранее обозначались как YFQ-42A и YFQ-44A, а переход к обозначениям FQ отражает их запуск в производство. Компания General Atomics назвала FQ-42 специализированным беспилотным истребителем, предназначенным для полуавтономных боевых операций нового поколения.
FQ-42 Vengeance и FQ-44 Fury призваны обеспечить гораздо больше, чем просто увеличение численности. ВВС США разработали концепцию CCA (Collaborative Combat Aircraft, «совместный боевой самолет») для расширения радиуса действия, ситуационной осведомленности, огневой мощи и живучести пилотируемых истребителей в условиях боевых действий за счет распределения датчиков, оружия и тактических функций между беспилотными летательными аппаратами.
Вместо того чтобы требовать от пилота дистанционного управления каждым CCA на протяжении всей миссии, предполагается, что операторы будут ставить цели и определять ограничения, а бортовая автономная система будет управлять такими функциями, как навигация, построение в боевой порядок, использование датчиков и выполнение отдельных тактических задач.
Весьма логичная схема, поскольку пилоту одноместного истребителя есть чем заняться в бою, кроме управления БПЛА. А если беспилотник будет не один…
Операционная концепция уже вышла за рамки лабораторных разработок. Во время учений по боевому применению в июле 2026 года на военно-воздушной базе Крич, штат Невада, подразделение экспериментальных операций совместной боевой авиации ВВС США эксплуатировало беспилотные летательные аппараты YFQ-42A и YFQ-44A в реалистичных оперативных условиях, совершило несколько боевых вылетов, объединило их с самолетами с экипажем в местном воздушном пространстве и оценило их способность действовать из рассредоточенных мест.
Личный состав ВВС США также практиковался в дозаправке, обслуживании и перевооружении YFQ-44A при загрузке учебных ракет класса «воздух-воздух» AIM-120, предоставляя данные о сокращении материально-технического обеспечения, необходимого для обеспечения работы беспилотных ОАС с воздуха в передовые операционные центры.
Интеграция вооружений происходила параллельно. В июле 2026 года ВВС США провели испытание, в ходе которого YFQ-44A запустил ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 по цифровой цели (не материальной, а загруженной в ОС беспилотника), продемонстрировав прогресс в интеграции беспилотных боевых летательных аппаратов непосредственно в процесс применения оружия истребителями при сохранении контроля человека над принятием решений.
Этот этап важен, потому что концепция CCA требует гораздо большего, чем просто автономный полет: FQ-42 и FQ-44 должны взаимодействовать с пилотируемыми истребителями, обрабатывать данные о миссии, нести датчики или вооружение и реагировать на меняющиеся тактические условия без постоянного дистанционного пилотирования.
Кроме того, ВВС США намеренно отделяют программное обеспечение для автономного выполнения задач от самих беспилотных летательных аппаратов. Такой подход позволяет пакетам автономных систем от разных поставщиков конкурировать и развиваться без необходимости полной переработки беспилотного летательного аппарата, снижая зависимость от одного поставщика программного обеспечения и позволяя внедрять новые алгоритмы и сценарии выполнения задач быстрее, чем в традиционных циклах модернизации истребителей.
Предполагается, что операторы будут ставить цели миссии, определять тактические ограничения и приоритеты, в то время как бортовая автономная система будет выполнять задачи более низкого уровня.
Эта архитектура особенно важна для будущих операций с участием F-35 и F-47. FQ-42 и FQ-44 предназначены не для замены современных пилотируемых истребителей, а для увеличения количества доступных им датчиков, ракет и тактических возможностей. Беспилотный летательный аппарат мог бы действовать впереди F-35 или F-47, обнаруживая угрозы, неся дополнительное вооружение класса «воздух-воздух», передавая информацию о целях, поддерживая средства радиоэлектронной борьбы или вынуждая вражеские истребители и зенитно-ракетные комплексы реагировать на несколько воздушных целей одновременно. Ну и быть некой приманкой для ПВО противника, снижая степень угрозы для летчика пилотируемого самолета.
Это изменило бы боевые расклады для ВВС США в составе истребительных формирований. Относительно небольшое количество F-35 или будущих F-47 могло бы действовать совместно с несколькими полуавтономными боевыми беспилотными летательными аппаратами, расположенными дальше от линии фронта или рассредоточенными на большей территории, что увеличило бы боевую мощь без необходимости в большем количестве пилотов или дорогостоящих истребителей с экипажем.
FQ-42 и FQ-44 также могут принимать на себя уровень операционного риска, который командиры могут не захотеть возлагать на пилотируемые истребители. Это позволит беспилотным летательным аппаратам проникать глубже в защищаемое воздушное пространство, а пилотам — держаться подальше от наиболее опасных зон.
Отряд из 500 беспилотных ударных авиационных комплексов придал бы этой концепции операционный вес. Вместо того чтобы концентрировать большую часть боевых возможностей в относительно небольшом количестве дорогостоящих пилотируемых истребителей, командование ВВС США могло бы распределить функции разведки, вооружения и другие задачи между сотнями полуавтономных беспилотных летательных аппаратов. Цель состоит не просто в том, чтобы приобрести более дешевые системы, а в том, чтобы создать доступную боевую массу, увеличить количество одновременных угроз для противника и расширить географический охват, снизив при этом риски для экипажей.
Цель по выпуску 500 самолетов также создает серьезные производственные трудности для компаний General Atomics и Anduril. Чтобы перейти от запланированных к концу десятилетия более 150 беспилотных ударных аппаратов к 500 в 2032 году, потребуется устойчивый рост производства, надежные цепочки поставок двигателей и электроники, более быстрая интеграция вооружения и производственные процессы, которые позволят внедрять улучшения программного и аппаратного обеспечения без снижения объемов выпуска. А уже сегодня в США плач на кадровую тему не то чтобы до небес, но кадровый голод сводит желудок промышленности.
Впрочем, авиационная отрасль страдает немного меньше, чем корабельная, это факт. Но здесь есть еще один не очень приятный момент: General Atomics и Anduril реализуют совершенно разные промышленные модели. General Atomics обладает многолетним опытом проектирования и производства военных беспилотных летательных аппаратов, в том числе MQ-9 Reaper, MQ-1C Gray Eagle и MQ-20 Avenger, а технологии, разработанные для XQ-67A, легли в основу FQ-42. Anduril представляет собой новую модель оборонной промышленности, ориентированную на автономность, разработку программного обеспечения и высокоавтоматизированное производство.
Таким образом, сохранение производства как FQ-42, так и FQ-44 дает ВВС США два промышленных пути для масштабирования беспилотной боевой авиации, сохраняя конкуренцию и снижая зависимость от одного производителя. Правда, подставляясь под удар кадровой проблемы. Впрочем, производители ведут себя очень бодро и оптимистично в ожидании заказов. Как все будет на практике – покажет время.
Военно-воздушные силы США также структурировали разработку CCA таким образом, чтобы она состояла из последовательных этапов, а не из одного проекта беспилотного летательного аппарата, который, как ожидается, не будет меняться десятилетиями. Такая стратегия закупок позволяет новым двигательным установкам, датчикам, полезным грузам, системам автономного управления и, возможно, другим производителям участвовать в тендерах по мере изменения оперативных требований. В будущих этапах могут быть сделаны акценты на различных сочетаниях дальности полета, живучести, огневой мощи, средств радиоэлектронной борьбы или разведки в зависимости от результатов эксплуатационных испытаний и первого развертывания.
Однако для ВВС США достижение показателя в 500 беспилотных летательных аппаратов к 2032 году будет зависеть не только от производства корпусов. Военно-воздушные силы должны одновременно совершенствовать программное обеспечение для автономного выполнения задач, сети управления и контроля, интеграцию вооружений, концепции технического обслуживания, экспедиционное базирование и процедуры, регулирующие контроль человека над применением оружия автономными или полуавтономными системами.
Автономные системы управления предназначены для снижения нагрузки на пилота, а не для того, чтобы на каждый беспилотный летательный аппарат приходился один удаленный оператор. Это означает, что они должны сохранять приемлемый уровень автономности при ухудшении качества каналов передачи данных, прерывании связи или ограничении возможностей подключения из-за радиоэлектронной борьбы.
Логистическая модель также должна обеспечивать проведение рассредоточенных боевых операций. Ожидается, что в будущем воздушные кампании США будут все больше зависеть от операций, проводимых из нескольких передовых пунктов, а не с небольшого числа крупных авиабаз. Это потребует, чтобы беспилотные летательные аппараты FQ-42 и FQ-44 могли функционировать с относительно небольшими группами технического обслуживания и при ограниченной инфраструктуре. Таким образом, учения Creech, прошедшие в июле 2026 года, имели важное оперативное значение, поскольку в ходе них отрабатывались взлеты, обслуживание, дозаправка, загрузка вооружения и быстрое развертывание, а не только летные характеристики.
Эти характеристики особенно актуальны в Индо-Тихоокеанском регионе, где большие расстояния, ограниченные возможности базирования и мощные военно-воздушные и ракетные силы Китая могут оказывать постоянное давление на тактическую авиацию США. В таких условиях полуавтономные беспилотные боевые летательные аппараты могли бы распределять датчики и вооружение на большей географической территории, позволяя экипажам F-35 и F-47 находиться дальше от зон повышенного риска.
В противостоянии с таким технологически развитым противником, как Китай, ценность FQ-42 и FQ-44 будет определяться не столько их характеристиками, сколько количеством и распределением.
Сотни беспилотных боевых летательных аппаратов могут усложнить процесс целеуказания, заставить вражеские истребители и зенитно-ракетные комплексы распылять внимание на большее количество целей и позволить американскому командованию нарастить боевую мощь, не подвергая риску сотни дополнительных пилотов.
Здесь, правда, суждение несколько однобокое. Просто потому, что Китаю никто в мире не сможет помешать выдвинуть вперед свои беспилотные аппараты, в которых Китай достиг своего уровня совершенства, с той же целью наблюдения, обнаружения и противодействия вражеским БПЛА.
Однако Китай остается скорее стратегическим контекстом, чем главной темой заявления Мейнка от 14 сентября 2026 года. Скажем так: долгоиграющая проблема второго плана. Вообще, США должны в ближайшие 10 лет сделать очень много для того, чтобы получить номинальное преимущество над Китаем.
Так что самым важным подтвержденным фактом является заявление министра обороны США о том, что ВВС США намерены к 2032 году поставить на вооружение 500 боевых самолетов с искусственным интеллектом, а в долгосрочной перспективе — около 1000 полуавтономных беспилотных летательных аппаратов.
Цель в 1000 самолетов существует уже несколько лет, в то время как рубеж в 500 самолетов к 2032 году дает более четкое представление о том, насколько быстро, по мнению ВВС США, будет развиваться беспилотная боевая авиация.
Если General Atomics и Anduril смогут достичь требуемых темпов производства, а ВВС США докажут надежность автономности, интеграции вооружения и взаимодействия человека и машины, то FQ-42 Vengeance и FQ-44 Fury могут существенно изменить структуру американской боевой авиации.
Сотни полуавтономных беспилотных боевых летательных аппаратов, действующих совместно с F-35 и F-47, расширят возможности датчиков, вооружения и тактической авиации, а также распределят операционные риски между гораздо более крупными силами.
Таким образом, заявление от 14 сентября 2026 года — это не просто появление двух новых названий.
Объединив усилия General Atomics и Anduril с целью создания 500 аппаратов FQ-42 Vengeance и FQ-44 Fury к 2032 году, ВВС США наметили внятно выглядящий путь к созданию беспилотной боевой авиации в промышленных масштабах, а компании General Atomics и Anduril оказались в центре масштабного перехода к взаимодействию человека и машины в будущих операциях США по завоеванию превосходства в воздухе.
Однако стоит повториться, что далеко не всем планам свойственно сбываться хотя бы потому, что вероятный противник не станет сидеть сложа руки до 2032 года и спокойно наблюдать, как США строят 500 беспилотников и обучают их взаимодействию с пилотами. А пилотов, соответственно, станут учить управлять «верными ведомыми». На то он, знаете, и противник. И есть очень большая вероятность того, что хоть китайские летчики и зенитчики будут отвлечены на БПЛА, управляемые с американских самолетов, никто уже через три года не даст гарантии того, что американцы не будут отвлечены таким же или большим количеством китайских беспилотников. С датчиками, системами РЭБ и ракетами «воздух-воздух».
В том-то и дело, что в этом мире каждое действие может повлечь за собой противодействие. Но пока будем наблюдать, как американцы построят 500 беспилотников. Не «сдвинув вправо» по срокам и не удорожав вдвое. Действительно, весьма увлекательный будет процесс.
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