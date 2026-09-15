«Их борьба с коррупцией»: суд снял электронный браслет с Ермака «по здоровью»

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«Их борьба с коррупцией»: суд снял электронный браслет с Ермака «по здоровью»


Высший антикоррупционный суд Украины продлил бывшему руководителю Офиса Зеленского Андрею Ермаку прежние процессуальные обязательства ещё на 60 дней. При этом электронный браслет с него сняли. Официальное объяснение – возможная опасность для жизни и здоровья обвиняемого. Именно так украинское правосудие демонстрирует «образцовую борьбу» с коррупцией.



По решению ВАКС, Ермак по-прежнему должен приходить по каждому вызову детектива, прокурора и суда, уведомлять о смене места жительства и работы, не выезжать за пределы определённых населённых пунктов, сдать заграничные паспорта и не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми. Формально это почти полный набор ограничений.

Однако есть деталь. Браслет, который должен круглосуточно отслеживать его местоположение, больше не используется. В суде объяснили это тем, что, по словам независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение средства контроля может угрожать жизни и здоровью Ермака. Что это за специалист и в чём именно состоит риск – не уточняется. Видимо достаточно того, что он назван независимым.

Ранее из следственного изолятора после задержания Ермак вышел очень быстро – через несколько дней после избрания меры пресечения. Залог в 140 млн гривен собрали при заметном участии целого круга людей, включая адвокатов.

Ирония в том, что всё это происходит на фоне громких заявлений о беспрецедентной борьбе с коррупцией, требований Еврокомиссии о реформах и резонансных дел вроде «Карфагена» против самого генпрокурора. Пока одни фигуранты находятся под стражей или пишут заявления об отставке из-за границы, другие сдают загранпаспорт, но обходятся без браслета, потому что «здоровье важнее».
13 комментариев
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  1. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +2
    Сегодня, 17:16
    А что сняли то? На шею давит?
  2. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 17:17
    Грозился навести порчу, однако.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 17:29
      Зеля отмазал свою любовницу и подельницу!
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 17:19
    Состояние здоровья обвиняемого резко пошатнулось от моральных страданий - браслет всё время пробуждал невыносимые угрызения совести. laughing
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 17:24
    суд снял электронный браслет с Ермака
    После этого Ермак запросто сможет слинять из страны: паспортов у него, думаю, не один, границу друзья помогут пересечь (в командировку в Париж отправят, как и прокурора).
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 17:26
    Их борьба... Про всё плохо у них пресса трещит без умолку сотню лет, но про подобное у нас давит из себя, как при большом запоре. Найдите, как говорится, хоть пару отличий.
  6. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 17:32
    "Ирония в том, что всё это происходит на фоне громких заявлений о"... А наверное в том ,что на эту клоунаду ведутся. Ну да ,если от скуки ,то можно и поржать. За денежку понятно, стоит и постучать по клавишам. У меня вот проблема! Деньги есть, коньяк в магазине тоже присутствует. Но, одна нога и нет свободных гонцов. А вы ермаки какие-то.
  7. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 17:50
    В голову пусть ему жучок поставят!
  8. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 17:53
    Эх, не ту страну назвали Гондурасом
  9. Ślązako Звание
    Ślązako
    0
    Сегодня, 17:56
    Was mich interessieren würde ist, ob der auch ein еврей ist?
  10. Karabin Звание
    Karabin
    0
    Сегодня, 18:00
    Именно так украинское правосудие демонстрирует «образцовую борьбу» с коррупцией.

    В сфере "образцовой борьбы" наши суды недалеко ушли. Один народ однако.
  11. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 18:00
    Больной сирота. Тяжкое наследие режима.
  12. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 18:33
    Было ещё более смешное продолжение объяснение снятия браслета. Якобы, Россия может перехватить сигнал от браслета и тогда станут известны все передвижения этого громадянина. А, значит, по этому сигналу можно будет навести на него дрон-убийцу.