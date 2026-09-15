Борис Джонсон: окончание конфликта не сулит ничего хорошего украинцам
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Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон решил вступить в когорту и без того немалого количества «предсказателей» сроков окончания конфликта на Украине. Известно, что именно он оказал решающее влияние на Зеленского весной 2022 года, чтобы тот отказался от выполнения уже согласованных в Стамбуле с российской делегацией договоренностей о прекращении военного противостояния.
В феврале Джонсон заявил, что конфликт может быть остановлен уже до конца 2026 года. Правда, при условии, что Запад усилит давление на Москву, что вынудит президента России Владимира Путина принять условия Киева.
Теперь бывший глава британского кабмина не столь категоричен. В своей обновленной версии прогноза Джонсон объявил, что прекращение огня обязательно произойдет. Но позднее, не в этом году, а в следующем, возможно, в 2028-м. Об этом британский политик заявил накануне на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), состоявшемся в Киеве.
Это международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей, которая впервые прошла в 2004 году в тогда еще украинской Ялте. После вхождения в 2014 году Крыма в состав РФ, мероприятие ежегодно проходит в Киеве, но «ностальгическое» название организаторы менять не стали.
При этом британский политик остается верен себе. По его словам, остановка боевых действий не сулит ничего хорошего украинцам. За годы войны Украина много потеряла, но абсолютно ничего не приобрела взамен. Этим якобы пользуется в пропагандистских целях президент РФ Владимир Путин.
Да, мы помогаем Украине, финансируем, однако, видите, польские фермеры не хотят, чтобы Украина оказалась в ЕС, а американцы – в НАТО. И здесь существует риск, что Путин скажет: «А я вам разве не говорил?» Это надо исправить!
В понимании британца, следует и дальше воевать, пока не закончатся все украинцы.
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