Борис Джонсон: окончание конфликта не сулит ничего хорошего украинцам

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Борис Джонсон: окончание конфликта не сулит ничего хорошего украинцам

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон решил вступить в когорту и без того немалого количества «предсказателей» сроков окончания конфликта на Украине. Известно, что именно он оказал решающее влияние на Зеленского весной 2022 года, чтобы тот отказался от выполнения уже согласованных в Стамбуле с российской делегацией договоренностей о прекращении военного противостояния.

В феврале Джонсон заявил, что конфликт может быть остановлен уже до конца 2026 года. Правда, при условии, что Запад усилит давление на Москву, что вынудит президента России Владимира Путина принять условия Киева.



Теперь бывший глава британского кабмина не столь категоричен. В своей обновленной версии прогноза Джонсон объявил, что прекращение огня обязательно произойдет. Но позднее, не в этом году, а в следующем, возможно, в 2028-м. Об этом британский политик заявил накануне на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), состоявшемся в Киеве.

Это международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей, которая впервые прошла в 2004 году в тогда еще украинской Ялте. После вхождения в 2014 году Крыма в состав РФ, мероприятие ежегодно проходит в Киеве, но «ностальгическое» название организаторы менять не стали.

При этом британский политик остается верен себе. По его словам, остановка боевых действий не сулит ничего хорошего украинцам. За годы войны Украина много потеряла, но абсолютно ничего не приобрела взамен. Этим якобы пользуется в пропагандистских целях президент РФ Владимир Путин.

Да, мы помогаем Украине, финансируем, однако, видите, польские фермеры не хотят, чтобы Украина оказалась в ЕС, а американцы – в НАТО. И здесь существует риск, что Путин скажет: «А я вам разве не говорил?» Это надо исправить!


В понимании британца, следует и дальше воевать, пока не закончатся все украинцы.
17 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 17:31
    В понимании британца, следует и дальше воевать, пока не закончатся все украинцы.

    Похоже, Борис Джонсон окончательно освоил формат гастрольного тура по Украине, приехал, отработал политический номер, гонорар получил и дальше сливу заливать. В принципе чем не способ заработка.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:39
      Вообще он всегда был клоуном.
      Бывший мэр Лондона Борис Джонсон стал победителем конкурса журнала The Spectator на самое оскорбительное стихотворение, посвященное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом в среду было сообщено на сайте издания. Лимерик Джонсона был признан самым лучшим среди других обидных и язвительных произведений, поданных для участия в конкурсе. Бывший мэр британской столицы получит от журнала денежный приз в размере тысячи фунтов стерлингов ($1,45 тыс.).
      1. K._2 Звание
        K._2
        0
        Сегодня, 18:45
        Лохматый предлагает продолжить воевать, как в 2022.
    2. Комментарий был удален.
    3. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Trapp1st
      В принципе чем не способ заработка.

      Вы полагаете, что Джонсону "денег не хватает"...?, Вряд ли. winked
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 18:26
        Вы полагаете, что Джонсону "денег не хватает"...?
        Я считаю что бесплатно он бы этим не занимался... А денег много не бывает.
        1. sub307 Звание
          sub307
          0
          Сегодня, 18:31
          Мне хватает...,как не странно. Нее...,думаю - Джонсон "политические очки" себе добавить хочет, в большей степени. Он вообще любитель всевозможного эпатажа.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 18:54
            Мне хватает...,как не странно.
            Вы так думаете, пока не знаете чего хотите, на что не хватит)
            Нее...,думаю - Джонсон "политические очки" себе добавить хочет
            Не сомневаюсь что он не упустит возможность заполучить очко, другое. А как политик на мой взгляд он кончился.
            1. sub307 Звание
              sub307
              0
              Сегодня, 19:24
              Цитата: Trapp1st
              Вы так думаете, пока не знаете чего хотите, на что не хватит)


              Неа...Вы так думаете, пока не знаете, чего я хочу...,и на ,что должно хватить.
              Цитата: Trapp1st
              Не сомневаюсь что он не упустит возможность заполучить очко, другое. А как политик на мой взгляд он кончился.

              Уже не упустил.. .А как политик ,ведь лишь та Ваш взгляд...,возможно, и мой...."А,древо жизни пышно зеленеет...",всякое бывает - кто конституцию гнёт под свои нужны, кто просто останавливает её действие, кто да "самопиаре" политические очки "ловит" и т.д.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 17:34
    Ну да, а продолжение сулит попадание в Книгу рекордов: самое быстрое наполнение кладбищ мужиками в 21 веке.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 17:44
      продолжение сулит попадание в Книгу рекордов
      История без СВО знает бессмысленные, затяжные, кровопролитные конфликты с 0 результатом.
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +4
    Сегодня, 17:35
    Как это окончание ни чего хорошего не несет украинцам, как минимум окончание конфликта принесет украм жизнь. Ах да, забыл, на Западе же не считают жизни укров чем то хорошим и ценным.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 17:35
    Борис Джонсон не сулит ничего хорошего украинцам
    Вот так лучше
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +1
      Сегодня, 18:03
      Цитата: alexoff
      Вот так лучше
      Именно так! Бориску именно для "раздувания потухающего костра" и прислали. Как бы еще и самому не пригрозили: "Иди, мол, разжигай, как в прошлый раз! Иначе все твои премьерские грешки тебе припомним! И без результата не возвращайся!" am
  5. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:42
    В феврале Джонсон заявил, что конфликт может быть остановлен уже до конца 2026 года. Правда, при условии, что Запад усилит давление на Москву, что вынудит президента России Владимира Путина принять условия Киева.

    борька,а "давилкой" не подавишься?
    Борис Джонсон: окончание конфликта не сулит ничего хорошего украинцам

    Можно подумать, что от продолжения они за пануют. wassat
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 18:22
    Цитата: Trapp1st
    В принципе чем не способ заработка.
    Это не в шахте уголь добывать wink
  7. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 18:35
    Борис Джонсон: окончание конфликта не сулит ничего хорошего украинцам
    Упырь!
  8. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 18:52
    Бандерлог уже никогда не будет жить хорошо потому, что теперь свой скотный двор он будет восстанавливать в одиночестве, т.к.15 республик нерушимого союза уже не придут ему на помощь отказывая себе во многом ради их восстановления.
    Если бы бандеровские идиёты не слушали идиётов англосаксонских, то как минимум 2 млн. погибших и покалеченных в этой войне были бы живы а ещё 10 млн.громадян не околачивались на закордонщине в статусе беженцев. Как максимум страна украина не утратила суверенитет, не попала в тотальную зависимость от запада и, худо-бедно, мирно сосуществовала с Россией. Теперь нескольким поколениям оставшегося украинского огрызка надо будет несколько десятилетий ударно вкалывать, что бы погасить долги перед западом. Бандерлоги наверное и сами до конца не осознают то, ради чего они ушатали свою страну. Ведь ничего положительного за 35 лет их самостийности они не сделали. Развалить свою страну ради одной мовы и призрачной надежды на членство в НАТО на правах шныря... Идиёты request