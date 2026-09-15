«Метинвест» объявляет форс-мажор по контрактам из-за состояния своих заводов

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«Метинвест» объявляет форс-мажор по контрактам из-за состояния своих заводов

Металлургическая группа «Метинвест» вынуждена объявить форс-мажор по ряду многомиллионных контрактов после остановки ключевых металлургических комбинатов в результате российских ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщил операционный директор группы Александр Мироненко.


По словам топ-менеджера, 2026 год стал одним из худших для компании: помимо обстрелов, на работу давят блокировка украинских портов, введение ЕС квот на металлопродукцию и экологической пошлины CBAM.

Основной удар пришёлся на два крупнейших металлургических предприятия группы, расположенных на подконтрольной Киеву территории:

«Запорожсталь» (Запорожье) — комбинат трижды подвергся баллистическим атакам: 11 и 27 августа, а также 12 сентября. Повреждены основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема, инженерные сети и логистическая инфраструктура. Производственная цепочка фактически разорвана. Стоимость полного восстановления оценивается в 118 миллионов долларов.

«Каметсталь» (Каменское, переименованный Днепродзержинск) - остановлен 5 сентября после ракетного удара. Повреждены аглодоменное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура, включая недавно отремонтированную доменную печь №1.

Горно-обогатительный сегмент: Центральный и Северный ГОКи работают лишь на 40% мощности. Южный ГОК остановлен из-за блокады портов. Ингулецкий ГОК законсервирован с 2024 года.

По оценке Мироненко, из-за закрытия портов компания ежемесячно недогружает около 1,5 млн тонн железорудной продукции, не считая металлопродукции. Остановка крупных комбинатов уже привела к падению выплавки стали и чугуна на Украине почти на треть в августе по сравнению с июлем. Потери с 2024 года оцениваются в 64-65%.

То есть, как минимум, на 35% предприятия «Метинвеста» ещё работают. Как говорится, стоит обратить на эту статистику особое внимание.
10 комментариев
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  1. K._2 Звание
    K._2
    +7
    Сегодня, 18:43
    Незачем рагулям металлургия советская. Пущай из дерева ложки вырезают.
    1. ratfly Звание
      ratfly
      +5
      Сегодня, 18:57
      Декоммунизацию нужно до конца довести. А то памятники посшибали всего лишь. Надо полностью избавляться от советского наследия.
  2. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 18:49
    По идее любую контору можно объявить военной целью и вдарить. Но логика жизни подсказывает, что за многими ударами стоят разборки олигаторов под шумок, как и прочие непонятки в стратегии и тактике. Капитализм сам по себе сплошная война.
  3. Перейра Звание
    Перейра
    +1
    Сегодня, 18:51
    Теперь безработных металлургов в окопы?
  4. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 18:57
    То есть, как минимум, на 35% предприятия «Метинвеста» ещё работают.

    Интересно, у нашей власти есть понимание того, что мы будем делать с этим хозяйством если оно перейдёт под нашу фактическую юрисдикцию?
    Судя по боевым действиям и заявлениям бандеровского отребья, они постараются сделать всё, чтобы нам не досталось в целом виде ни промышленные предприятия и ни населённые пункты. Так стоит ли нам тогда беречь эти 35% производства противника если его можно уже сейчас обнулить сразу и на всегда. angry
    1. drags33 Звание
      drags33
      +1
      Сегодня, 19:16
      Интересно, у нашей власти есть понимание того, что мы будем делать с этим хозяйством если оно перейдёт под нашу фактическую юрисдикцию?

      Наше руководство берегло все ценное в укропии более 4,5 лет... Ну и результат? Видимо не суждено б/украине иметь такую промышленность, какую она имела. Если мы будем "бережливыми", то СВО продлится еще лет 10... Хотя Ваши опасения я тоже разделяю - восстанавливать надо будет многое! Только пока непонятно кому...
  5. d4.fokin Звание
    d4.fokin
    0
    Сегодня, 19:01
    Цитата: K._2
    Незачем рагулям металлургия советская. Пущай из дерева ложки вырезают.

    Это Перемога чи ни?
  6. asng Звание
    asng
    +1
    Сегодня, 19:09
    У границ с врагами никаких крупных высокотехнологических производств быть не должно. Такие производства надо переносить вглубь России. По этому разрушать всё, на чём ещё держится 404. Бизнесменов-врагов России - на лесоповалы и в рудники.
  7. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 19:13
    ...как минимум, на 35% предприятия «Метинвеста» ещё работают.

    Это явно много для укропии!!! Надо снижать этот процент!
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:21
    Металлургическая группа «Метинвест» вынуждена объявить форс-мажор по ряду многомиллионных контрактов после остановки ключевых металлургических комбинатов в результате российских ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщил операционный директор группы Александр Мироненко.

    Сколько стоит тонна железорудной продукции? 20 долларов? 50? 100?
    Металлопродукция стоит дороже.
    Тогда почему "многомиллионные контракты", а не контракты на сотни миллионов?