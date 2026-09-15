«Метинвест» объявляет форс-мажор по контрактам из-за состояния своих заводов
3 33910
Металлургическая группа «Метинвест» вынуждена объявить форс-мажор по ряду многомиллионных контрактов после остановки ключевых металлургических комбинатов в результате российских ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщил операционный директор группы Александр Мироненко.
По словам топ-менеджера, 2026 год стал одним из худших для компании: помимо обстрелов, на работу давят блокировка украинских портов, введение ЕС квот на металлопродукцию и экологической пошлины CBAM.
Основной удар пришёлся на два крупнейших металлургических предприятия группы, расположенных на подконтрольной Киеву территории:
«Запорожсталь» (Запорожье) — комбинат трижды подвергся баллистическим атакам: 11 и 27 августа, а также 12 сентября. Повреждены основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема, инженерные сети и логистическая инфраструктура. Производственная цепочка фактически разорвана. Стоимость полного восстановления оценивается в 118 миллионов долларов.
«Каметсталь» (Каменское, переименованный Днепродзержинск) - остановлен 5 сентября после ракетного удара. Повреждены аглодоменное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура, включая недавно отремонтированную доменную печь №1.
Горно-обогатительный сегмент: Центральный и Северный ГОКи работают лишь на 40% мощности. Южный ГОК остановлен из-за блокады портов. Ингулецкий ГОК законсервирован с 2024 года.
По оценке Мироненко, из-за закрытия портов компания ежемесячно недогружает около 1,5 млн тонн железорудной продукции, не считая металлопродукции. Остановка крупных комбинатов уже привела к падению выплавки стали и чугуна на Украине почти на треть в августе по сравнению с июлем. Потери с 2024 года оцениваются в 64-65%.
То есть, как минимум, на 35% предприятия «Метинвеста» ещё работают. Как говорится, стоит обратить на эту статистику особое внимание.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация