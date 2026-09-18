Кризис в Сеуте продолжается: тысячи мигрантов устроили массовые беспорядки

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Кризис в Сеуте продолжается: тысячи мигрантов устроили массовые беспорядки

В испанском городе Сеута продолжается кризис, вызванный проникновением в испанский эксклав десятков тысяч нелегальных мигрантов из соседнего Марокко. На протяжении некоторого времени решившие остаться в Сеуте мигранты проживали в стихийных палаточных лагерях, разбитых на городских пляжах.

Как сообщают испанские СМИ, в определенный момент власти Сеуты решили улучшить жилищные условия нелегальных мигрантов и перевести, по крайней мере, некоторую их часть в открытый в районе порта новый центр размещения. Однако, когда полиция попыталась сопроводить туда мигрантов, они прорвали полицейский кордон и начали бежать, стремясь как можно быстрее занять место.



Центр рассчитан всего на около 1800 человек. При этом, по некоторым оценкам, во временных лагерях на пляже находилось от пяти до десяти тысяч проникших в Сеуту марокканцев. Чтобы навести хоть какой-то порядок, полиции и нацгвардии Испании пришлось задействовать дополнительные силы.

Между тем Евросоюз выделит Испании около 115 млн евро на преодоление миграционного кризиса в Сеуте. Средства пойдут на укрепление границы и контроля над ней, размещение несовершеннолетних лиц без сопровождения и возвращение нелегальных мигрантов обратно в Марокко.

Ранее премьер-министр Испании Санчес сумел найти в кризисе в Сеуте пресловутый «российский след», обвинив Москву в проведении «дезинформационной кампании», якобы спровоцировавшей массовый наплыв мигрантов из Марокко.



А что будет, если эти люди перейдут к такой фазе отчаяния, что перекроют Гибралтар? Как там будет обстоять ситуация с мировой торговлей на фоне Баб-эль-Мандеба и Ормуза?
22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 20:02
    Всё идёт к перекрытию Гибралтара. . .Останется только один безопасный путь для морской торговли и это торговля через СМП России. . . hi
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 21:55
      Цитата: андрей мартов
      для морской торговли и это торговля через СМП России.

      СМП не выход из ситуации.
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Вчера, 22:54
      Цитата: андрей мартов
      Останется только один безопасный путь для морской торговли и это торговля через СМП России. . .

      вы хотите сказать что эти беспорядки финансирует Россия? wassat
  2. алек Звание
    алек
    +3
    Вчера, 20:02
    . А что будет, если эти люди перейдут к такой фазе отчаяния, что перекроют Гибралтар?

    Фантазия автора безгранична
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Вчера, 20:15
      Цитата: алек

      Фантазия автора безгранична

      Несколько лет назад на ВО публиковались материалы о том, что Иран способен перекрыть Ормуз, если на него пойдут войной. Отдельные читатели тоже видели в этом фантазии авторов, добавляя, что силенок у Ирана не хватит, да и вообще невозможно, дескать, такое. Трамп, видимо, тоже так считал. А оно вононокак...
      1. алек Звание
        алек
        +1
        Вчера, 20:21
        . о том, что Иран способен перекрыть Ормуз, если на него пойдут войной

        А Вы ничего не перепутали, сравнивая технически развитое государство с мигрантами?
        1. Володин Звание
          Володин
          +1
          Вчера, 20:25
          Цитата: алек
          А Вы ничего не перепутали, сравнивая технически развитое государство с мигрантами?

          Ах, да. Забыл... Ещё и про хуситов говорили, что они со своими калашами способны только верблюдов гонять. Куда уж им дотянуться до саудовских портов и Баб-эль-Мандеба. А оно вононокак вышло...
          И по поводу мигрантов. Сегодня мигрант, завтра обладатель испанского арсенала в Сеуте и Мелилье.
          1. алек Звание
            алек
            -1
            Вчера, 20:31
            На это могу ответить, что Вы опять сравнивает мягкое с те́плым.
            1. Володин Звание
              Володин
              +2
              Вчера, 20:32
              Цитата: алек
              На это могу ответить, что Вы опять сравнивает мягкое с те́плым.

              Время нас рассудит)
          2. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Вчера, 21:45
            Цитата: Володин
            Ещё и про хуситов говорили, что они со своими калашами способны только верблюдов гонять. Куда уж им дотянуться до саудовских портов и Баб-эль-Мандеба. А оно вононокак вышло...
            И по поводу мигрантов. Сегодня мигрант, завтра обладатель испанского арсенала в Сеуте и Мелилье.

            А если послезавтра кто-то поставит им что-то, способное всерьёз нарушить судоходство в Гибралтаре?
            И пусть только посмеет в Европе кто-то вякнуть - как только ИХ оружия не будет на Украине, как только ИХ леталки перестанут лететь с Украины в Россию, так сразу, в тот же день, и поговорим о том, кто, чего, сколько и кому поставляет...

            Similia similibus curantur - "Подобное лечится подобным". С нами так можно - значит, и с ними никто не запретит.
        2. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          +1
          Вчера, 22:56
          Цитата: алек
          А Вы ничего не перепутали, сравнивая технически развитое государство с мигрантами?

          если парней в тапках хорошо профинансировать и пообещать не бомбить, они горы свернут во имя Аллаха
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 20:38
        Можете назвать способ перекрытия гиьралтара?
        1. Володин Звание
          Володин
          +2
          Вчера, 20:53
          Так вы уже заранее минус влепили, а потом вопросы задаете. Ну а если так, стало быть, абсолютно уверены, что это невозможно. Ну прям как об Иране и хуситах 8 лет назад - в похожей переписке...

          А вообще, комментарий действительно как будто из 2018 года, когда "какие ещё беспилотники?"
      3. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Вчера, 20:53
        Цитата: Володин
        Отдельные читатели тоже видели в этом фантазии авторов, добавляя, что силенок у Ирана не хватит,

        То Иран, а здесь пацаны на надувных кругах, на них они Гиблартар перекрывать будут?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Вчера, 21:50
          Цитата: Andobor
          То Иран, а здесь пацаны на надувных кругах

          Хуситов до сих пор по привычке называют "парни в тапках". Хотя, говорят, что они вовсе не в тапках воюют и вовсе не палками, которыми верблюдов погоняют...
          Кто их, "пацанов на надувных кругах", знает - что и где они завтра возьмут?...
  3. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Вчера, 20:02
    Кризис в Сеуте продолжается: тысячи мигрантов устроили массовые беспорядки
    Их (европейцев) Каддафи предупреждал об этом. Не послушали, теперь пусть хлебают.
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Вчера, 20:20
    А ,гдето там всегда беспорядки. Мексика, боливия, Африка, сирия.....
    Нефиг из этого лепить перемогу....
  5. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +4
    Вчера, 20:26
    вместо такого количества слабо обученных испанских полицейских хватило бы одного двух грамотных пулеметных расчетов и сразу была бы тишь и гладь
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      0
      Вчера, 20:54
      То же самое предложила одна депутатка из Стокгольма для закрытия Швеции от толп беженцев из Сирии -- установкой пулемета на мосту через датский пролив. Так её заклевали со всех сторон, что она была вынуждена извинятся....
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 20:37
    А как они его, гибралтар, перекроют?
    Живой цепью по дну?!
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Вчера, 20:59
      Цитата: Василенко Владимир
      А как они его, гибралтар, перекроют?
      Живой цепью по дну?!

      Дроны. Не, не слышал...
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:08
    Они чем-то напоминаю тараканов ночью на кухне, когда хозяева уже спят