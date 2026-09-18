Кризис в Сеуте продолжается: тысячи мигрантов устроили массовые беспорядки

В испанском городе Сеута продолжается кризис, вызванный проникновением в испанский эксклав десятков тысяч нелегальных мигрантов из соседнего Марокко. На протяжении некоторого времени решившие остаться в Сеуте мигранты проживали в стихийных палаточных лагерях, разбитых на городских пляжах.Как сообщают испанские СМИ, в определенный момент власти Сеуты решили улучшить жилищные условия нелегальных мигрантов и перевести, по крайней мере, некоторую их часть в открытый в районе порта новый центр размещения. Однако, когда полиция попыталась сопроводить туда мигрантов, они прорвали полицейский кордон и начали бежать, стремясь как можно быстрее занять место.Центр рассчитан всего на около 1800 человек. При этом, по некоторым оценкам, во временных лагерях на пляже находилось от пяти до десяти тысяч проникших в Сеуту марокканцев. Чтобы навести хоть какой-то порядок, полиции и нацгвардии Испании пришлось задействовать дополнительные силы.Между тем Евросоюз выделит Испании около 115 млн евро на преодоление миграционного кризиса в Сеуте. Средства пойдут на укрепление границы и контроля над ней, размещение несовершеннолетних лиц без сопровождения и возвращение нелегальных мигрантов обратно в Марокко.Ранее премьер-министр Испании Санчес сумел найти в кризисе в Сеуте пресловутый «российский след», обвинив Москву в проведении «дезинформационной кампании», якобы спровоцировавшей массовый наплыв мигрантов из Марокко.А что будет, если эти люди перейдут к такой фазе отчаяния, что перекроют Гибралтар? Как там будет обстоять ситуация с мировой торговлей на фоне Баб-эль-Мандеба и Ормуза?

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