В Варшаве комментирует заявления Туска о «докладе главы ЦРУ»

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В Варшаве комментирует заявления Туска о «докладе главы ЦРУ»

Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартуш Гродецкий прокомментировал заявления о якобы наличии письменного доклада ЦРУ польскому президенту Навроцкому и премьеру Туску. Об этом докладе ранее говорил сам Дональд Туск.

По словам Гродецкого, такого доклада не существовало в природе. Он заявил, что польская сторона получила определённую информацию от ЦРУ, но в устной форме.



Так Гродецкий комментировал спор вокруг слов Туска, который 10 сентября после встречи руководителей правительств стран Вышеградской группы в Братиславе сообщил, что в последние часы получил от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа «довольно точный доклад» о возможных событиях в ближайшие месяцы. Премьер тогда призвал Польшу и Европу готовиться к различным сценариям - как на украинском фронте, так и на восточном фланге Евросоюза.

Тогда ещё многие в самой Польше, не говоря уже о США, удивились - с каких это пор директор ЦРУ предоставляет доклады главам правительств других стран?

19 сентября представитель администрации президента Польши Марцин Пшидач заявил, что на столе президента Кароля Навроцкого не было «тайного доклада ЦРУ», и обвинил Туска во лжи. Гродецкий позднее уточнил, что не говорил о передаче президенту каких-либо документов.

По версии главы Бюро нацбезопасности министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк после разговора с Рэтклиффом встретился с ним и изложил полученную информацию. Затем Гродецкий передал эти сведения президенту:

Бумажного листа нет. Есть информация, переданная устно.

Так Гродецкий описал ситуацию в интервью RMF FM. Он подчеркнул, что главным в этой истории считает сам факт обмена информацией между правительственным центром и президентской администрацией, а не формулировку Туска.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 13:09
    Ну а что вон перед главным финном Китай же отчитывается,а эти главнюки решили дальше пойти.
  2. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 13:14
    Бумажного листа нет. Есть информация, переданная устно.
    - т.е. устную информацию распечатать на принтере нельзя? bully
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 13:24
      Цитата: faiver
      Бумажного листа нет. Есть информация, переданная устно.
      - т.е. устную информацию распечатать на принтере нельзя?

      Категорически нельзя - информация на бумаге является документом☝️, который задним числом сложно исправить, а устную можно излагать по-разному, и это очень удобно. yes
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: faiver
      т.е. устную информацию распечатать на принтере нельзя?

      К сожалению бумага в принтере закончилась.
  3. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +2
    Сегодня, 13:28
    "...Бумажного листа нет. Есть информация, переданная устно."
    Т.е. пятую точку подтереть нечем. Печалька...
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 15:16
    получил от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа «довольно точный доклад»
    Поглядеть на фотку этого туска, так этому разве в чём откажешь? Я тоже выложил бы ему всё, что знаю о Российской, Китайской, Кубинской и прочих армиях. Под таким взглядом ничего не утаишь.