Диверсиями пытались сорвать выборы на Дальнем Востоке

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Диверсиями пытались сорвать выборы на Дальнем Востоке

Попытка диверсии едва не сорвала проведение выборов в Госдуму в Дальневосточном регионе. «Ростелеком» зафиксировал два факта преднамеренного вывода из строя магистральных волоконно-оптических линий связи на территории Дальнего Востока. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе была оперативно восстановлена. Бесперебойную работу интернета удалось восстановить в течение часа благодаря задействованию резервных каналов.

Сообщается, что около 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. После этого уже около 17:00 был зафиксирован обрыв линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае: кабель связи был перерублен в нескольких местах.



В «Ростелекоме» отмечают, что в результате этих диверсий отмечалось «кратковременное снижение качества услуг доступа в интернет» в Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском крае, частично в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал произошедшее «организованной диверсией» с целью сорвать проведение выборов.

В то же время украинские боевики террористическими ударами пытались сорвать проведение выборов на новых территориях. Формирования ВСУ прицельно атаковали избирательные участки и дома членов территориальных избирательных комиссий.
23 комментария
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 14:30
    Попытка диверсии едва не сорвала проведение выборов в Госдуму в Дальневосточном регионе.

    Проводите выборы, как в старые добрые времена , урна-билютень, надёжно и справедливо.
    1. двп Звание
      двп
      +5
      Сегодня, 15:13
      Сейчас так уже нельзя. Сегодня уже без интернета никто на выборы ни ходит -это раз,и без интернета мы не узнаем с каким большим отрывом лидирует Единая Россия-это два. Нет, сегодня без интернета не организуешь "честные,свободные и прозрачные" выборы.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +6
        Сегодня, 15:21
        Цитата: двп
        Сейчас так уже нельзя. Сегодня уже без интернета никто на выборы ни ходит

        Большого труда для спеца не стоит, вырубить интернет и всем выборам "кырдык".
        Выборы через интернет, это элементарный лохотрон 90-х годов.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +4
          Сегодня, 15:26
          Где-то с час не было интернета стационарного и мобильного... Не спят вражины и на ДВ ! am
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +5
            Сегодня, 15:27
            Цитата: Uncle Lee
            Не спят вражины и на ДВ !

            Ловить и в сортире топить !
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +3
              Сегодня, 15:32
              в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области

              в Хабаровском крае: кабель связи был перерублен в нескольких местах.
              Так любой отморозок с пилой и с топором порушит связь на всем ДВ ! am
              1. Дербенев Антон Звание
                Дербенев Антон
                0
                Сегодня, 16:51
                Опять каких-то идиотов завербовали по интернету. Поэтому интернет это зло. Его отменять надо. Голосовать как в Верховный Совет СССР.
          2. двп Звание
            двп
            0
            Сегодня, 15:46
            На сколько за этот час возрос процент проголосовавших за Единую Россию? Насколько она оторвалась от "конкурентов"?
        2. двп Звание
          двп
          +1
          Сегодня, 15:48
          По почте можно попробовать провести выборы. В прошлый раз в США голосовали по почте и Трампа лихо "кинули".
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 15:53
            Цитата: двп
            По почте можно попробовать провести выборы

            Голосовали жеж "на пеньке" winked
            1. Дербенев Антон Звание
              Дербенев Антон
              0
              Сегодня, 16:55
              Голосовали жеж "на пеньке"

              Это в эпоху ковида было. Ага. Ездили какие-то люди в защитных костюмах с закрытыми лицами и давали подписывать на лавочке какие-то документы. Что я писал не помню, а что собственно из этого вышло мы сейчас наблюдаем.
          2. poquello Звание
            poquello
            +1
            Сегодня, 16:06
            Цитата: двп
            По почте можно попробовать провести выборы. В прошлый раз в США голосовали по почте и Трампа лихо "кинули".

            че? циркуляр от Какалась получили?
            сорвать выборы не получилось, надо орать что они неправильные?
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 16:07
      Цитата: carpenter
      Попытка диверсии едва не сорвала проведение выборов в Госдуму в Дальневосточном регионе.

      Проводите выборы, как в старые добрые времена , урна-билютень, надёжно и справедливо.

      так и делается где каибы не установлены
  2. Single-n Звание
    Single-n
    +4
    Сегодня, 14:31
    Это че за волосатые кабели на фото? Без нейронки уже фото найти не можем?
  3. ВАМ Звание
    ВАМ
    +3
    Сегодня, 14:32
    Этого стоило ожидать. Зелебоба со своими прихвостнями из кожи лезут, чтоб сорвать выборы и нагадить России. А потом орать мы же говорили, что во время ивойны выборы не проводят. am
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 14:35
    Кабель..??.. Да, кое-где ещё по дну морей-океанов лежат кабели наших заклятых партнёров... И всё никак не порвутся!?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 14:45
      Ещё как рвутся ,особенно на дне моря .
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:32
        Цитата: tralflot1832
        Ещё как рвутся ,особенно на дне моря .

        Особенно эффектно рвутся кабеля высокого напряжения, страшно до жути, но красиво.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Андрей Храмов
      кое-где ещё по дну морей-океанов лежат кабели наших заклятых партнёров... И всё никак не порвутся!?

      Получше искать надо. Кто ищет, тот всегда найдёт, было бы желание.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 14:44
    Диверсантов поймать и поступить как американском фильме про казино - руку на стол и киянкой хабах ,а теперь вторую . am
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 16:10
      Цитата: tralflot1832
      Диверсантов поймать и поступить как американском фильме про казино - руку на стол и киянкой хабах ,а теперь вторую . am

      ну этт не обязательно, главное поймать, ибо эта гадина дальше будет гадить
  6. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +2
    Сегодня, 15:06
    Врагам ничего не удасться!
    Россия стояла, стоит и стоять будет, до конца Мирозданья!
    Пока свет Солнца зажигает огонь в сердце и даёт силы русским.
    Жёстче надо с врагами Отечества.
    Никакой пощады!
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Сегодня, 16:58
      Вот они - великие слова настоящего коммуниста. Истину говорю вам.