Талибы: Афганистан - безопасная страна, мы готовы к притоку инвестиций

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Талибы: Афганистан - безопасная страна, мы готовы к притоку инвестиций

Представитель движения «Талибан» Забихулла Моджахид заявил о стремлении сделать Афганистан экономически самодостаточным государством. В интервью зарубежным СМИ он заявил, что одна из задач Кабула состоит в том, чтобы привлечь иностранные инвестиции в добычу нефти, газа и минералов.

Моджахид:

Мы хотим, чтобы страны инвестировали в Афганистан таким образом, чтобы это приносило пользу как афганскому народу, так и странам, осуществляющим эти инвестиции.

По словам одного из лидеров талибов, страна безопасна и готова к притоку капитала.

Эти заявления прозвучали на фоне ряда конкретных соглашений с иностранными компаниями, уже находящихся в стадии реализации.

Наиболее значимым проектом с участием России стал контракт, подписанный Министерством шахт и нефти Афганистана. Соглашения предусматривают выделение 2,8 млн долларов на наблюдательные и консультационные услуги в нефтяном бассейне Амударьи, а также примерно $11 млн на проектирование и размещение производственного объекта по первичной переработке нефти на блоке Замрад-Сай. Ожидается, что после завершения строительства, которое займет около восьми месяцев, объект сможет перерабатывать 2000 тонн нефти в сутки. Также российский бизнес выразил заинтересованность в модернизации афганских генерирующих мощностей.

Параллельно развиваются проекты с другими иностранными партнерами. Саудовская компания Delta International подписала 25-летний контракт на разведку и добычу в нефтегазовом бассейне Кушк-Тирпул с первоначальными инвестициями 200 млн долларов. Кроме того, турецкие компании вложат примерно 160 млн в строительство цементного завода в провинции Джаузджан, а туркменская сторона ведет строительство ключевого участка газопровода ТАПИ протяженностью 153 км.

Этот газопровод планируют использовать для перекачки туркменского газа с месторождения Галкыныш через такие страны как Афганистан и Пакистан до столицы Индии. Маршрут, прямо скажем, проблемный, в том числе в плане договорённостей между Пакистаном и Индией.
9 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 14:50
    Посмотрим насколько Афганистан способен выполнять договорённости, и вести бизнес. По крайней мере Русских там уважают.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 15:02
      "Надежность" государства 404 мало кто может переплюнуть. Сколько туда уже вбухано, наверно инвесторы думают - "лучше бы в Афганистан вложился".
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:50
    А почему бы и не начать .Пусть только с Пакистаном КНР талибов замирит. good
    1. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 16:11
      Ага, и еще Индию с Пакистаном. Не зря же на карте Кашмир и что-еще к северо-востоку отделены от Индии пунктиром и окрашены в несколько отличный цвет.
  3. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +3
    Сегодня, 14:58
    В Глобальном индексе миролюбивости (Global Peace Index 2026), составленном Институтом экономики и мира, Афганистан занимает 7-е место с конца среди самых небезопасных и наименее мирных стран мира (157-е место из 163 оцениваемых государств.
    Несколько лет подряд до этого (в период с 2018 по 2022 год) Афганистан удерживал 1-е место как самая опасная страна в мире.

    Если что то ниже в рейтинге находятся: Южный Судан, Израиль, Украина, Демократическая Республика Конго, Судан и Россия (которая занимает последнее, 163-е место).

    Так что да, Афганистан страна безопасная))
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 15:33
      В глобальном списке ударенных на голову я думаю этот Институт экономики и мира был бы где то в топ-50.....
  4. sergiogerasimo
    sergiogerasimo
    +2
    Сегодня, 15:47
    Со страной, живущей по понятиям 6 века, никаких дел вести нельзя. Тот, кто этого не понимает, сам недалеко ушел от обезьяны.
  5. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    0
    Сегодня, 16:16
    Талибы: Афганистан - безопасная страна, мы готовы к притоку инвестиций, а кто не согласен, тому (отключим газ) отрежем голову.
  6. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 17:26
    Талибы: Афганистан - безопасная страна

    А у евреев тоже безопаснве страны...