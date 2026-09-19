Талибы: Афганистан - безопасная страна, мы готовы к притоку инвестиций

Мы хотим, чтобы страны инвестировали в Афганистан таким образом, чтобы это приносило пользу как афганскому народу, так и странам, осуществляющим эти инвестиции.

Представитель движения «Талибан» Забихулла Моджахид заявил о стремлении сделать Афганистан экономически самодостаточным государством. В интервью зарубежным СМИ он заявил, что одна из задач Кабула состоит в том, чтобы привлечь иностранные инвестиции в добычу нефти, газа и минералов.Моджахид:По словам одного из лидеров талибов, страна безопасна и готова к притоку капитала.Эти заявления прозвучали на фоне ряда конкретных соглашений с иностранными компаниями, уже находящихся в стадии реализации.Наиболее значимым проектом с участием России стал контракт, подписанный Министерством шахт и нефти Афганистана. Соглашения предусматривают выделение 2,8 млн долларов на наблюдательные и консультационные услуги в нефтяном бассейне Амударьи, а также примерно $11 млн на проектирование и размещение производственного объекта по первичной переработке нефти на блоке Замрад-Сай. Ожидается, что после завершения строительства, которое займет около восьми месяцев, объект сможет перерабатывать 2000 тонн нефти в сутки. Также российский бизнес выразил заинтересованность в модернизации афганских генерирующих мощностей.Параллельно развиваются проекты с другими иностранными партнерами. Саудовская компания Delta International подписала 25-летний контракт на разведку и добычу в нефтегазовом бассейне Кушк-Тирпул с первоначальными инвестициями 200 млн долларов. Кроме того, турецкие компании вложат примерно 160 млн в строительство цементного завода в провинции Джаузджан, а туркменская сторона ведет строительство ключевого участка газопровода ТАПИ протяженностью 153 км.Этот газопровод планируют использовать для перекачки туркменского газа с месторождения Галкыныш через такие страны как Афганистан и Пакистан до столицы Индии. Маршрут, прямо скажем, проблемный, в том числе в плане договорённостей между Пакистаном и Индией.