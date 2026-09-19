Израильские СМИ сообщили о нехватке техники, личного состава и денег у ЦАХАЛ

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Израильские СМИ сообщили о нехватке техники, личного состава и денег у ЦАХАЛ

Израильские Channel 12 и газета Maariv сообщили о серьёзной нехватке части военной техники и личного состава в Армии обороны Израиля.

По информации Maariv, у армии недостаточно танков и бронетранспортёров: за три года боевых действий техника изнашивалась, а сотни единиц получили повреждения и были выведены из строя в результате атак. Газета также сообщила, что ЦАХАЛ готовится ограничить увольнения военнослужащих.



12-й канал сообщил о срыве планировавшейся сделки по покупке у Boeing 12 ударных вертолётов Apache. Причиной телеканал назвал нехватку средств в закупочном бюджете армии. Ещё несколько лет назад сама фраза о нехватке средств в военном бюджете Израиля для закупки военной техники выглядела бы нонсенсом.

По данным канала, без скорого увеличения финансирования могут остановиться работы по возвращению в строй повреждённых танков Merkava и БТР, а также пострадать отдельные линии производства боеприпасов.

Вопрос о дополнительных ассигнованиях оказался связан и с внутриполитическим спором. По версии Channel 12, премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече не смог убедить лидера оппозиции Яира Лапида поддержать увеличение бюджета военных закупок. Ряд израильских источников возложил часть ответственности на министра финансов Бецалеля Смотрича. Сам Смотрич претензии не комментирует.
9 комментариев
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  1. Suff Звание
    Suff
    +3
    Сегодня, 16:56
    Зеленский все забрал ...? Лихой парень ..)))))
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:58
    У хахлов что-ли научились прибеднятся.
  3. poquello Звание
    poquello
    +5
    Сегодня, 17:05
    Три стадии еврейской бедности:
    1. Нет денег.
    2. Совсем нет денег.
    3. Придётся менять доллары...
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 17:32
      Еарею дали бабла пин.сы а там не хватает.
  4. dzvero Звание
    dzvero
    -1
    Сегодня, 17:13
    Видимо, масштабы воровства переросли фаз "на посошок", "стременную", "седельную" и подошли к "приворотную" smile Неужели грядет "Hello, world"?
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:19
    Украина поможет. В долг.
  6. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 17:33
    На счёт денежного довольствия тут выход у Израиля как видится лишь один - на поклон к толстосумам еврейской национальности и дядюшке Сэму, т.е. "папочке" Дональду.
    Ну а на счёт пополнения, то тут надо им брать пример с России - кто так рвался получить израильское гражданство, все в строй Галкин с Алкой, Хазанов, Белый, Смехов, Макаревич и прочие, кто так стремился в страну "которая никогда не воюет с соседями". yes
  7. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 17:45
    Ну , у них есть где брать.
    И деньги есть.
  8. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 17:46
    what good news, maybe when the Iranians do something next, it will be more permanent to the child killers