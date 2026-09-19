Израильские СМИ сообщили о нехватке техники, личного состава и денег у ЦАХАЛ
1 1599
Израильские Channel 12 и газета Maariv сообщили о серьёзной нехватке части военной техники и личного состава в Армии обороны Израиля.
По информации Maariv, у армии недостаточно танков и бронетранспортёров: за три года боевых действий техника изнашивалась, а сотни единиц получили повреждения и были выведены из строя в результате атак. Газета также сообщила, что ЦАХАЛ готовится ограничить увольнения военнослужащих.
12-й канал сообщил о срыве планировавшейся сделки по покупке у Boeing 12 ударных вертолётов Apache. Причиной телеканал назвал нехватку средств в закупочном бюджете армии. Ещё несколько лет назад сама фраза о нехватке средств в военном бюджете Израиля для закупки военной техники выглядела бы нонсенсом.
По данным канала, без скорого увеличения финансирования могут остановиться работы по возвращению в строй повреждённых танков Merkava и БТР, а также пострадать отдельные линии производства боеприпасов.
Вопрос о дополнительных ассигнованиях оказался связан и с внутриполитическим спором. По версии Channel 12, премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече не смог убедить лидера оппозиции Яира Лапида поддержать увеличение бюджета военных закупок. Ряд израильских источников возложил часть ответственности на министра финансов Бецалеля Смотрича. Сам Смотрич претензии не комментирует.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация