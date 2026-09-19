В Саудовской Аравии снова воздушная тревога - хуситы бьют ракетами и БПЛА

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В Саудовской Аравии снова воздушная тревога - хуситы бьют ракетами и БПЛА

Саудовская Аравия сталкивается с новой волной ракетных и дроновых ударов. В связи с осложнившейся ситуацией гражданская оборона королевства объявила воздушную тревогу в Эр-Рияде. Жителей столицы предупредили об угрозе с воздуха и призвали оставаться в помещениях.

По данным Gulf News, режим воздушной тревоги продлился порядка получаса, сведений о погибших, пострадавших или разрушениях после отбоя не поступало. Впоследствии предупреждения повторно объявлялись для Эр-Рияда и расположенного южнее Аль-Харджа. Также сообщается о взрывах в районе аэропорта саудовской столицы, куда в этот момент, по последним данным, прибыл военно-транспортный борт ВВС США. Вероятно, идёт доставка ЗУР к системам ПВО.



Тревога прозвучала во время обострения конфликта с йеменским движением хуситов. Пресса называет её первой воздушной тревогой в Эр-Рияде с тех пор, как хуситы усилили атаки на королевство и объявили морскую блокаду Саудовской Аравии в июле.

Хуситы ранее заявляли, что запускали по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты в ответ на саудовские авиаудары по подконтрольной им территории.

Что обращает на себя внимание в данной ситуации, так это то, что новые удары хуситов по Саудовской Аравии нарушают планы США сгладить с помощью выходных дней на бирже эффект от голосования по так называемым «адским санкциям». Решение принималось фактически перед закрытием бирж, что вообще любят в последнее время делать в Штатах, чтобы не было скачка цен на нефть. Однако удары хуситов по объектам в Саудовской Аравии способны резко нарастить градус нервозности на нефтяных рынках перед открытием бирж в понедельник, что только подстегнёт ценовой рывок. Соответственно, это может нанести удар по самим США, где цены на ДТ перед промежуточными выборами уже побили рекорд.
2 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:11
    Получаю за-то что с сионимтами в дёсна лобызались.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:24
      хуситы бьют ракетами и БПЛА

      Давай, хуситы, крепче бей этих саудо-аравийских экскортниц США! bully