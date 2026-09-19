Саудовская Аравия пытается выяснить у хуситов судьбу пилотов сбитых F-15

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Саудовская Аравия пытается выяснить у хуситов судьбу пилотов сбитых F-15

Те, кто привычно называет йеменских хуситов «парнями в тапках», правы лишь отчасти. Это скорее приемлемо к их ополчению, довольно многочисленному, с учетом того, что к оружию хуситы мужского пола приучаются с детства.

Что касается «Ансаруллы», то это формирование по структуре, командованию и вооружениям более походит на регулярную армию. Сейчас они именуют себя не иначе как армия Йемена или Саны (столица страны под контролем повстанцев). Есть у них свой вполне современно экипированный спецназ (фото).



Для ударов по врагам йеменское сопротивление применяет ракеты различной модификации, в том числе гиперзвуковые, вполне современные БПЛА и БЭК. Имеются у «Ансаруллы» и свои силы ПВО.

Несколько дней назад поступили сообщения, что силы ПВО хуситов сбили два, по другим данным три, истребителя F-15 ВВС Саудовской Аравии, которые выполняли боевые задачи над подконтрольной «Ансарулле» территорией. Доподлинно известно, что 16 сентября один модернизированный F-15SA из состава 55-й эскадрильи ВВС Саудовской Аравии был сбит недалеко от Мариба. Его обломки продемонстрировали хуситы.

Ещё два борта, по утверждениям «Ансаруллы», были сбиты в районе Мокхи, однако кадров объективного контроля или фрагментов истребителей они не показывали.

Власти Саудовской Аравии через неназванных посредников пытаются выяснить у хуситов судьбу пилотов сбитых F-15. Такую информацию ближневосточным СМИ предоставил глава учрежденного хуситами Комитета по делам военнопленных Абдель Кадер аль-Мортада.

На фоне этих событий в Тегеране заявили, что времена господства саудовской авиации в Йемене закончились. Потенциал ПВО хуситов за последние годы существенно вырос и безнаказанно бомбить подконтрольные им территории больше не получится.
13 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +6
    Вчера, 17:54
    "Да головы им отрубят и всего делов".
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Вчера, 18:15
      "На бочку с порохом посадим и пущай полетают... "
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Вчера, 20:16
      Хорошо бы а то совсем страх потеряли.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Вчера, 17:58
    Цитата: ВАМ
    "Да головы им отрубят и всего делов".

    Не думаю...хуситы не отморозки игиловские,у них все таки моральные тормоза имеются...пилоты-саудиты отличный обменный фонд.
    1. Suff Звание
      Suff
      +1
      Вчера, 18:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не думаю...хуситы не отморозки игиловские,у них все таки моральные тормоза имеются...пилоты-саудиты отличный обменный фонд.

      Пусть бабки готовят ...Потом раккеты купят опять )))
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Вчера, 18:05
      Ну значит отрубят члены и поменяют евнухов на кого нить 😑
    3. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +1
      Вчера, 18:05
      "Да головы им отрубят и всего делов".

      Можно ещё на бочку с порохом посадить.... Пущай полетают)))))
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 18:10
    Если пилоты были взяты в плен Ансараллой, то у пилотов есть шанс быть обменянными, причем не только на соратников, а даже на американское оружие. А если они попали в плен к ополчению, то их судьба может быть печальной, кровную месть в тех краях никто не отменял, а лётчикам всегда есть что предъявить.

    Восток- дело тонкое (с)
    1. nuguma20051980 Звание
      nuguma20051980
      +1
      Вчера, 18:44
      А могут и перекупить пилотов, летчики везде нужны, восток дело тонкое 😁
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Вчера, 19:03
        Скорее всего выкуп предложат заплатить, равный стоимости сбитого самолёта с учетом инфляции.
  4. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Вчера, 19:02
    Пусть на Трампа обменяют! Он же за своих вассалов голову готов положить.
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Вчера, 19:23
    То что головы не отпилят, это точно. Что ни говори, но такого беспредела как у бородатых террористов за ними не фиксировалось.
    А вот торговаться по обмену будут долго и для саудовского принца не дёшево.
  6. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 01:20
    в том числе гиперзвуковые, вполне современные БПЛА и БЭК. Имеются у «Ансаруллы» и свои силы ПВО.

    ну про БПЛА и БЭКи (современные) можно и не говорить....они там есть и их там много - насколько современные....ХЗ...
    А вот по поводу "гиперзвука" можно пояснить...матрасы вроде как мучаются и никак у них не получается....а тут парни в тапках и с гиперзвуковыми ракетами....