Саудовская Аравия пытается выяснить у хуситов судьбу пилотов сбитых F-15
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Те, кто привычно называет йеменских хуситов «парнями в тапках», правы лишь отчасти. Это скорее приемлемо к их ополчению, довольно многочисленному, с учетом того, что к оружию хуситы мужского пола приучаются с детства.
Что касается «Ансаруллы», то это формирование по структуре, командованию и вооружениям более походит на регулярную армию. Сейчас они именуют себя не иначе как армия Йемена или Саны (столица страны под контролем повстанцев). Есть у них свой вполне современно экипированный спецназ (фото).
Для ударов по врагам йеменское сопротивление применяет ракеты различной модификации, в том числе гиперзвуковые, вполне современные БПЛА и БЭК. Имеются у «Ансаруллы» и свои силы ПВО.
Несколько дней назад поступили сообщения, что силы ПВО хуситов сбили два, по другим данным три, истребителя F-15 ВВС Саудовской Аравии, которые выполняли боевые задачи над подконтрольной «Ансарулле» территорией. Доподлинно известно, что 16 сентября один модернизированный F-15SA из состава 55-й эскадрильи ВВС Саудовской Аравии был сбит недалеко от Мариба. Его обломки продемонстрировали хуситы.
Ещё два борта, по утверждениям «Ансаруллы», были сбиты в районе Мокхи, однако кадров объективного контроля или фрагментов истребителей они не показывали.
Власти Саудовской Аравии через неназванных посредников пытаются выяснить у хуситов судьбу пилотов сбитых F-15. Такую информацию ближневосточным СМИ предоставил глава учрежденного хуситами Комитета по делам военнопленных Абдель Кадер аль-Мортада.
На фоне этих событий в Тегеране заявили, что времена господства саудовской авиации в Йемене закончились. Потенциал ПВО хуситов за последние годы существенно вырос и безнаказанно бомбить подконтрольные им территории больше не получится.
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