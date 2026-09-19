В Швейцарии обновили Стратегию безопасности для «отражения военной агрессии»

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В Швейцарии обновили Стратегию безопасности для «отражения военной агрессии»

В считающейся самой нейтральной страной как минимум в Европе Швейцарии решили существенно обновить Стратегию национальной безопасности. Такое решение власти Конфедерации объяснили растущими гибридными угрозами и войной на Украине.

Федеральный совет Швейцарии в пятницу принял новую Стратегию национальной безопасности, направленную на подготовку страны ко «все более нестабильной» международной обстановке, ссылаясь на войну России и Украины, гибридные угрозы и критическую зависимость от других стран.

В документе определены три основных приоритета обеспечения нацбезопасности. Среди них: повышение устойчивости государства, экономики и общества; улучшение защиты гражданского населения, государственных институтов и критически важной инфраструктуры. Впервые одним из главных государственных приоритетов названа необходимость укрепления оборонного потенциала страны.

Стратегия включает 10 целей и 46 мер, направленных на борьбу с тем, что правительство считает наиболее вероятными угрозами. В рамках усиления оборонного потенциала принято решение стремиться к созданию условий для отражения военной агрессии, в том числе за счет заблаговременного усиления потенциала Вооруженных сил и сотрудничества с государствами-партнерами.

Если так дальше пойдет, то вскоре последует и отказ от нейтралитета, который Берн соблюдает с 1815 года. Следом остается только вступить в НАТО. С 1996 года Швейцария участвует в программе альянса «Партнерство во имя мира» и регулярно принимает участие в совместных военных учениях, в том числе на своей территории. В прошлом году Совет Евросоюза официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы.
4 комментария
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  1. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +4
    19 сентября 2026 19:05
    швейцария-кому ты нужна!))
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      19 сентября 2026 21:14
      Цитата: DIM(a)
      швейцария-кому ты нужна!))

      А кто это на фотографии в статье?
      Швейцарские военные не такие, они вот какие -
      laughing
  2. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +1
    19 сентября 2026 19:15
    Вот вот действительно кому же ты нужна , особенно нам . И эти лезут прободаться.
  3. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    20 сентября 2026 14:12
    the only ones to have attacked the swiss are the yanks during ww2
    they bombed them quite a few times
    and the swiss think that they get help from the yanks !!