В расход пошли старые запасы: показано поражение беспилотника MQ-1 над Ормузом
Командование КСИР, показав соответствующее видео, заявило, что иранские расчёты сбили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом, используя новую систему ПВО, интегрированную в национальную сеть:
Данный БПЛА выпускался в двух модификациях. MQ-1B Predator был снят с вооружения ВВС США и отправлен на консервацию в марте 2018 года. Эта относительно лёгкая платформа с размахом крыла 14,8 м оснащена двигателем на 115 л. с., крейсерская скорость составляет около 70 узлов, высота полёта 7,6 тыс. м, а полезная нагрузка 200 кг. Он может нести две ракеты AGM-114 Hellfire.
Его преемником стал MQ-9 Reaper, потери которого в ходе войны с Ираном составили не менее 45 машин или около 25% флота. В связи с этим иранское командование иронизирует над развёртыванием на ТВД MQ-1 из старых запасов.
MQ-1B Predator:
MQ-1C Gray Eagle, напротив, остаётся на вооружении армии США. Он имеет размах крыла 17 м, максимальную взлётную массу около 1600 кг, скорость составляет до 167 узлов, высота полёта до 8,8 тыс. м, грузоподъёмность примерно 500 кг. Он может быть вооружён 4 ракетами Hellfire.
США использовали семейство MQ-1 на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий, ещё со времён войн в Афганистане и Ираке, однако именно в 2026 году их уничтожение приобрело системный характер.
MQ-1C Gray Eagle:
Первый MQ-1 был сбит в мае над Персидским заливом в районе острова Кешм. Следующий дрон пошёл в расход 15 сентября, очередной был уничтожен 21 сентября. Иранские военные опубликовали видеозаписи объективного контроля с пуском ракет и последующим взрывом целей в воздухе.
Тегеран утверждает, что это был MQ-1B Predator, американские обозреватели склоняются к версии, что был потерян MQ-1C Gray Eagle.
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