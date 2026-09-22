Пересмотр санкций против КНДР: президент РК посягнул на «священную корову» США
2 1309
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён призвал США рассмотреть поэтапное смягчение санкций против КНДР. Он заявил, что смягчить санкции необходимо в обмен на прекращение дальнейшей разработки Пхеньяном ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.
Об этом он заявил в интервью The New York Times.
Ли Чжэ Мён предложил не отказываться от конечной цели - денуклеаризации Корейского полуостров. При этом, по его словам, нужно переформатировать сам ход контактов на вариант: «заморозка - сокращение - полная денуклеаризация». По его оценке, требование немедленного полного ядерного разоружения КНДР не позволяет возобновить диалог.
Президент Республики Корея также назвал действующие санкции в значительной степени неэффективными и заявил, что их ослабление в обмен на остановку военных разработок имело бы «значительную ценность».
Ли Чжэ Мён:
Санкции - инструмент, который до сих пор ни к чему в плане денуклеаризации не привёл. Они могут только усугубить ситуацию.
То есть, южнокорейский президент посягнул на священную американскую «корову»? Ведь элиты США не знают иных способов ведения дел с теми странами, правительства которых их не устраивают, кроме как давить и угрожать.
После заморозки Сеул рассчитывает добиваться взаимных шагов и уступок, которые, как предполагается, должны создать условия для последующего сокращения ядерного арсенала КНДР.
Ли считает, что президент США Дональд Трамп способен вернуть лидера КНДР Ким Чен Ына за стол переговоров. Предложение южнокорейского президента не означает объявленного решения Вашингтона или Пхеньяна: речь идёт о его варианте переговорной стратегии. При этом президент Ли ничего не говорит о том, что со своей стороны готов выполнить условие Пхеньяна о закрытии американских военных баз на территории юга Корейского полуострова.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация