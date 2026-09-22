Пересмотр санкций против КНДР: президент РК посягнул на «священную корову» США

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Пересмотр санкций против КНДР: президент РК посягнул на «священную корову» США

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён призвал США рассмотреть поэтапное смягчение санкций против КНДР. Он заявил, что смягчить санкции необходимо в обмен на прекращение дальнейшей разработки Пхеньяном ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.



Ли Чжэ Мён предложил не отказываться от конечной цели - денуклеаризации Корейского полуостров. При этом, по его словам, нужно переформатировать сам ход контактов на вариант: «заморозка - сокращение - полная денуклеаризация». По его оценке, требование немедленного полного ядерного разоружения КНДР не позволяет возобновить диалог.

Президент Республики Корея также назвал действующие санкции в значительной степени неэффективными и заявил, что их ослабление в обмен на остановку военных разработок имело бы «значительную ценность».

Ли Чжэ Мён:

Санкции - инструмент, который до сих пор ни к чему в плане денуклеаризации не привёл. Они могут только усугубить ситуацию.

То есть, южнокорейский президент посягнул на священную американскую «корову»? Ведь элиты США не знают иных способов ведения дел с теми странами, правительства которых их не устраивают, кроме как давить и угрожать.

После заморозки Сеул рассчитывает добиваться взаимных шагов и уступок, которые, как предполагается, должны создать условия для последующего сокращения ядерного арсенала КНДР.

Ли считает, что президент США Дональд Трамп способен вернуть лидера КНДР Ким Чен Ына за стол переговоров. Предложение южнокорейского президента не означает объявленного решения Вашингтона или Пхеньяна: речь идёт о его варианте переговорной стратегии. При этом президент Ли ничего не говорит о том, что со своей стороны готов выполнить условие Пхеньяна о закрытии американских военных баз на территории юга Корейского полуострова.
9 комментариев
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  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 06:30
    В этом плане у уважаемого тов. Ким Чен Ына достаточно аргументов, чтобы послать обоих высокопоставленных переговорщиков в далёкое эротическое путешествие.
    Пример незыблемого соблюдения договорённостей 3,14индосников в переговорах с ИРИ последний свежий пример, как нельзя доверять циничным и лживым матрасникам.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 06:38
    Очередной вариант … заманить ништяками ввести в разные блудняки ииии конечно потом обмануть … но правильные корейцы далеко не лохи и понимают ценность своего ядерного потенциала как залог независимости страны
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 06:41
    Не специалист, не знаю - есть ли практический смысл в этих "клювах" у ракет на фотографии? Есть ли вобще под ними что-то? Наши-то обходятся без них.
    Но смотрится хищно и угрожающе. Для парада - самое то. good
    1. Мур Звание
      Мур
      +1
      Сегодня, 07:12
      Ну, это с претензий на гиперзвуковую ГЧ, если судить по форме. Сама СПУ уже напоминает рабочий агрегат в отличии от тех, что демонстрировали на парадах лет десять назад - бункера явно не декоративные - технологичные, для работы расчёта. Нет нашего "православного" прибора для определения точного направления на Север - АГК, что скорее всего говорит о том, что это всё-таки просто тягач для транспортировки ракеты к привязанной точке старта.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:17
        Цитата: Мур
        Ну, это с претензий на гиперзвуковую ГЧ, если судить по форме.

        Меня вот это место в ракете озадачило и навело на мысли, изложенные выше - ощущение. что просто для красоты "клюв" к готовой ракете на скорую руку пришпандорили.
  4. Декларант Звание
    Декларант
    +2
    Сегодня, 06:42
    Имея в лучших друзьях и союзниках Россию, КНДР на "шампуре" вертела все ихие санкции. laughing
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 06:49
    Руководитель Северной Кореи достаточно умен, что бы не повестить на такую замануху. Он прекрасно понимает, что как только у него не будет ЯО, на следующий день не будет и его самого.
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:51
    президент США Дональд Трамп способен вернуть лидера КНДР Ким Чен Ына за стол переговоров.

    Серьезно? Ню-ню
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:08
    Ядерное оружие в какой то мере защищает не только собственно Северную Корею. Это наш боевой союзник. После того как мы сократили РВСН в четыре раза и в четыре раза свою армию. И он сдерживает и США и Японию. Был бы неплохой финт если бы РК вышла из под ядерного зонтика США и перешла под зонтик КНДР. И на первых порах установили между собой чисто экономические отношения. Тогда теряет весь смысл американских баз в Южной Корее и происходит реальная разрядка напряжённости в этом районе. Дальше будет стоять вопрос о выводе баз с территории Японии, что выгодно для всех стран в этом регионе для развития экономических отношений. Утопия? А почему бы допустить такого развития будущего.