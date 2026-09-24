КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс «Хвасонпхо-11Ма-1»
Испытания комплекса «Хвасонпхо-11Ма-1», 20 сентября 2026 г.
Данные приведены по состоянию на 24 сентября 2026 г.; сообщение ЦТАК опубликовано 22 сентября.
20 сентября КНДР провела пуски, которые северокорейские материалы связывают с комплексом «Хвасонпхо-11Ма-1» на основе твердотопливного семейства «Хвасон-11». Из открытых данных не видно, какой ракетой он оснащён — прежней «Хвасон-11Ма» или новой. По данным южнокорейских военных, из района Вонсана было выполнено два пуска. От дальности и профиля полёта зависит, какие рубежи в регионе оказываются под ударом и насколько продвинулась северокорейская программа. Поэтому расхождение в опубликованных цифрах и есть главный вопрос этого испытания.
На снимках видна установка с двумя контейнерами. Одна это машина или две, одна модификация ракеты или разные — по фотографиям не понять. Данные КНДР и оценки Сеула и Токио между собой не сходятся; разбор ниже.
По официальным данным
22 сентября 2026 г. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об испытании новой ракетной системы и приложило фотографии с полигона. Пуск, по северокорейской версии, состоялся 20 сентября; наблюдали за ним лидер страны Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э. Любопытная деталь: ЦТАК говорит об одном «испытании», а Сеул и Токио насчитали два отдельных пуска.
На монитор командного пункта выводились видеотрансляция с полигона и данные полёта. В тексте сообщения при этом ни обозначения комплекса, ни его характеристик нет.
Ким Чен Ын заявил, что испытание демонстрирует технический потенциал страны в оборонной сфере и работает на модернизацию вооружённых сил. Это политическая оценка руководства, а не независимое подтверждение боевых возможностей системы.
Что показала КНДР
На экране в северокорейских материалах читается надпись «Траектория полёта „Хвасонпхо-11Ма-1“». Больше этот индекс нигде не всплывает: в тексте сообщения его нет. По фотографиям аналитики относят изделие к новой модификации семейства «Хвасон-11» — правда, чтение индекса «-1» держится на внешней экспертной конвенции, официального правила за ним нет. Паспортные индексы обеих частей КНДР не раскрывала; у внешних аналитиков «Хвасонпхо-11» — это комплекс, «Хвасон-11» — ракета к нему.
На экране приведены время 446,1 с, скорость 2146 м/с, высота 35,8 км и расстояние 908,2 км. Смысл каждого значения не разъяснён, а вывод зависит именно от прочтения.
Допустим, все четыре числа сняты в один момент: на 446-й секунде ракета прошла 908 км, была на высоте 35,8 км и летела со скоростью 2146 м/с. Обычная баллистика такой набор не сшивает. Дуга на 908 км за 446 с имела бы апогей около 240 км, а высоту 35,8 км при снижении проходила бы со скоростью около 2,9 км/с — против показанных 2146. А вот с длительным полётом на малой высоте порядка 35 км числа ложатся: 908 км за 446 с дают среднюю путевую около 2036 м/с, почти как на экране. Это уже профиль планирования.
Возьмём обратное прочтение: пусть 2146 м/с — максимальная скорость. Чисто баллистически такая скорость даёт от силы 470 км, так что 440–450 км первого пуска в неё укладываются, а вот 908 — нет. Но у планирующего блока потолок вдвое выше баллистического, около 900 км, и 908 км сюда как раз попадают. То есть и при этом чтении обычная баллистика на 908 км исключена; дотянуть до такой дальности можно лишь эффективным гиперзвуковым планированием — чем подтвердилась бы как раз глайдерная версия.
Складывается развилка из трёх ветвей, и все ведут в одну сторону. Если четыре числа сняты в один момент — это настильное планирование. Если в разные моменты одного полёта — это тот же полёт, просто мгновенные величины стоят рядом с накопленными. И только если 908 км несовместимы со скоростью — что верно лишь для слабого планирования — экран смешал бы данные двух пусков. Обычной баллистики на 908 км не выходит ни в одной ветви.
Тут же вторая незакрытая степень свободы. 446,1 с — это полное время полёта или текущий отсчёт живой телеметрии? Если отсчёт, то 908,2 км — пройденное на данный момент, ракета ещё летела, и итог был больше. Такое чтение уводит экранный полёт от наблюдённых 440–600 км ещё дальше.
Всё это — в пределах доступной арифметики. Смысл экранных значений официально не подтверждён, сами данные независимо не проверены, а расчёты плоские, без кривизны Земли и сопротивления воздуха, — то есть порядковый ориентир, не измерение.
Что зафиксировали соседи
Южнокорейский Объединённый комитет начальников штабов сообщил о двух пусках из района Вонсана 20 сентября: первый около 15:00 по местному времени, второй около 17:50. Первая ракета, по его оценке, пролетела примерно 450 км, вторая — более 600 км.
Министерство обороны Японии в тот же день оценило дальности в 440 и 590 км при максимальных высотах около 60 км и 70 км. По первому пуску оценки почти совпадают, расходятся на десяток километров; по второму чуть разошлись — «более 600» у Сеула против 590 у Токио. Дальности у обеих сторон одного порядка. Показанное же КНДР расстояние 908,2 км выпадает из этого порядка — оно в полтора-два раза больше.
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э наблюдают за проведением испытаний
В чём узел расхождения
Расхождение двустороннее. На экране КНДР — одна траектория примерно на 908 км, у соседей — два пуска на 440–600 км. Врозь и число событий, и дальность. Одна версия связывает обе нестыковки сразу: если один из двух пусков внешние средства сопровождали не до конца — а для блока, который к концу полёта идёт низко, это правдоподобно, — экран может относиться как раз к нему. Запасной вариант: на экране расчётная траектория, а не измеренная. Разрыв в дальности точно не закрывают «разные базы отсчёта»: при настильном профиле длина пути почти равна дальности по земле, так что 908 против 600 никуда не деваются.
«Прижатость» наблюдаемых траекторий планирование не доказывает: те же апогеи даёт и обычный настильный баллистический пуск. Он требует скорости процентов на 10–15 выше минимально-энергетической — той, у которой апогей составляет около четверти дальности, то есть 110–150 км для этих дистанций, а с учётом кривизны Земли и больше. Дороже по энергии, но баллистику не нарушает. Значит, форма наблюдённых траекторий так и остаётся неизвестной: по одним апогеям планирование от депрессированной баллистики не отделить. Настильные пуски у ранних «Хвасон-11» уже бывали.
По высоте, кстати, экран и японские данные не спорят. Подъём до 60–70 км, затем полёт на ~35 км — обычная картина для планирующего блока. Врозь экран и наблюдения только по дальности.
Место в семействе
В октябре 2025 г. на выставке достижений северокорейской оборонной промышленности показали образец «Хвасонпхо-11Ма», затем его пусковые установки прошли на параде в Пхеньяне. Окончание «-1» намекает на очередную итерацию: внешне это как минимум смена пусковой платформы. Что изменилось в самой ракете, по открытым материалам судить нельзя.
Дату первого испытательного пуска ранней модификации никто публично не подтвердил. Поэтому выставку, парад и последующие запуски не стоит выстраивать в одну хронологию без отдельных источников. Показ и испытания говорят о продолжении разработки — но ещё не о серии и не о принятии на вооружение.
Пусковая установка и ракета
Новая установка построена на шестиосном шасси с двумя поднимаемыми контейнерами. У показанного ранее «Хвасонпхо-11Ма» шасси было пятиосным, а ракеты поднимались через люки в крыше корпуса. Почему шасси стало шестиосным — на снимках не видно. Причин может быть две: машина потяжелела, либо перевозку решили организовать иначе. Возможно и то, что переход на контейнеры со снаряжёнными ракетами сокращает подготовку к пуску, но это лишь догадка.
Боевой блок сделан как планирующий аппарат. Ступени, система управления, боевая часть — про это в сообщении нет ни слова, и фотографии не выручают: на них различимы только конический корпус с треугольной несущей плоскостью снизу и Х-образные рули в хвосте. Такая форма предполагает аэродинамическое управление на атмосферном участке — оно совпадает с настильным профилем, к которому склоняет одно из прочтений экрана. Про ядерное оснащение этой модификации данных нет.
Для ПРО главная трудность — маневр на конечном участке и траектория, менее предсказуемая, чем у баллистического боевого блока; скорость тут ни при чём. О точности, обнаруживаемости и целеуказании открытые источники молчат.
Вывод
Наблюдавшиеся пуски — настильные траектории на 440–600 км, укладывающиеся в обычную баллистику. Новизну модификации они сами по себе не подтверждают.
Гораздо интереснее экран. Четыре числа на нём в обычную баллистику не складываются ни при одном прочтении: либо это планирующий полёт на малой высоте, либо значения сняты в разные моменты одного полёта, а если 446,1 с — текущий отсчёт, то итоговая дальность и вовсе перевалила за 908 км. Куда ни поверни, экранный полёт, похоже, не тот, который вели Сеул и Токио.
И это не только кабинетный спор. Показанные в этих пусках 440–600 км уже накрывают весь Корейский полуостров; 908 км добавили бы к ним изрядную часть Японских островов. При этом 440–600 км — дальности конкретных пусков, а не подтверждённый потолок комплекса: настильную траекторию можно растянуть и дальше, добавив энергетики. Какому из двух пусков принадлежит экран и что означают его цифры, прояснят только более подробные данные любой из сторон. До тех пор реальную дальность комплекса подтвердить нечем.
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