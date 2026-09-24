На вопрос «когда в Москву?» Зеленский ответил не сразу и с явным раздражением

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На вопрос «когда в Москву?» Зеленский ответил не сразу и с явным раздражением

Во время «деловой проходки» по Нью-Йорку, где Зеленский участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН, главе киевского вопроса был задан интересный вопрос. Российский журналист Валентин Богданов спросил у него, когда тот собирается в Москву:

Владимир Александрович, когда в Москву? Когда в Москву?

Зеленский, находясь в кольце телохранителей, сначала игнорировал эти вопросы, видимо, соображая, что ему на них ответить. Затем собрался с мыслями и сказал:



На ракете

Было видно, насколько он раздражён этим вопросом, ведь при ответе глава киевского режима использовал ещё и исконно русское нелитературное слово.

И куда только смотрят их «мовные инспекторы»? Ведь сам «президент» нарушает базу – закон о «державной мове».

Вопрос о Москве прозвучал после многочисленных заявлений украинской стороны о том, что она готова на «всеобъемлющее перемирие», в том числе на «зерновое и энергетическое», а также на переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле эти заявления Зеленского уже комментировали, отмечая, что если Зеленский действительно хочет мира, то может спокойно прибыть в Москву, где с ним переговоры и проведут.

Но то, как Зеленский «хочет мира», сам Зеленский и продемонстрировал своим ответом на вопрос о визите в российскую столицу.

Глава киевского режима явно продвигает «перемирие», чтобы, как в своё время с «Минскими договорённостями», Украина перевооружилась, доукомплектовала войска и вновь пошла войной против России.
32 комментария
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  1. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +7
    Сегодня, 07:02
    На ракете? Интересный ответ. 'На ракете", может означать, что "очень быстро", а может его привяжут к той самой ракете, в качестве боеголовки?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +10
      Сегодня, 07:24
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      'На ракете", может означать, что "очень быстро"
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +4
        Сегодня, 07:58
        Новый барон Мюнхаузен? Эрих Распе далеко смотрел
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 08:12
          Цитата: красноярск
          барон Мюнхаузен?

          Похож, но он добрый, а тот [Зеленский] злой... (с)
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      а может его привяжут к той самой ракете, в качестве боеголовки?

      И выстрелять той ракетой в ту сторону, откуда пришел. Как самозванца Гришку Отрепьева
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      что "очень быстро", а может его привяжут к той самой ракете, в качестве боеголовки?

      Ну сказал бы - "прилечу на бочке с порохом".
    4. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 08:53
      Если зелю в качестве боеголовки, это будет уже применение отравляющих веществ, пусть не боевых, но всё же ОВ (он постоянно чем-то начинён).
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:04
      Вольноопределяющийся Марек
      Сегодня, 07:02
      На ракете? Интересный ответ. 'На ракете", может означать, что "очень быстро", а может его привяжут к той самой ракете, в качестве боеголовки?

      hi Просроченный опасается, что из Москвы его доставят в наручниках в Гаагу на суд МУС.
      Судьба косовского Тачи его впечатлила, отныне он согласен на встречу только в исраэле, который его не выдаст.
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +4
    Сегодня, 07:12
    Когда -
    На ракете…
    На чём - кочегаром.
    Может зеля как тот мальчик отвечает с задержкой? Предпосылки есть - состоит на учете в наркодиспансере.
  3. Розмари Звание
    Розмари
    +3
    Сегодня, 07:13
    И куда только смотрят их «мовные инспекторы»? Ведь сам «президент» нарушает базу – закон о «державной мове».

    "На ракете, б*" и по-русски и по-украински будет одинаково.
    Но в Москве Зеленского прямо с трапа самолета можно садить на 15 суток - использование нецензурной брани в общественных местах квалифицируется в России по статье 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Розмари
      "На ракете, б*" и по-русски и по-украински будет одинаково.

      Ошибаетесь. "б*" по-украински - хвойда.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        0
        Сегодня, 08:19
        Цитата: красноярск
        Ошибаетесь. "б*" по-украински - хвойда.

        Не ошибаюсь - "хвойда" по-украински "шлюха"
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 08:37
        Словарь с вами не совсем согласен.
        ХВОЙДА, и, ч. і ж., зневажл. Неохайна, нечепурна людина; нечепура. *У порівн. - Скажіть, будьте ласкаві, що воно за людина ота Ладковська? Неначе й гарно й чепурно вбрана, але дуже вже нечепурно задрипана, ніби якась хвойда (Н.-Лев.. VIII, 1967, 341); // Уживається як лайливе слово. [Василь:] Геть, хвойдо, з моєї хати! (Кроп., II, 1958, 178); Тепер вже годі було плекати надію на поміч від гетьмана Потоцького. Він сам, пся крев, хвойда і старий балакун, після уманської поразки зализував рани, як той пес побитий (Рибак, Переясл. Рада, 1953, 411).

        Гугл - переводчик утверждает, что и Лавров и Зеленский говорили в данном случае каждый на своём языке- оно есть в обоих.
        1. Розмари Звание
          Розмари
          0
          Сегодня, 09:19
          Мой отец был военным, после Германии его (и нас) перевели на Западную Украину и я там вырос. Не буду спорить со словарем, но я запомнил "хвойда" именно как "шлюха". А "дзюня" - это "проститутка"

          ЗЫ. Нашел в Интернете цитату из книги, в которой автор со мной согласен "Наш світ - така хвойда, яка нічого не дає за просто так" (с) Олександр Корнейко
          1. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 09:25
            Не буду спорить со словарем, но я запомнил "хвойда" именно как "шлюха".

            Возможно, какое-то употребление в переносном смысле в местных диалектах..
            Гугл подсказывает, что в украинском есть "повiя"
            1. Розмари Звание
              Розмари
              0
              Сегодня, 09:33
              Нет предмета для спора. Гугл подсказывает, что в русском языке к слову «проститутка» существует 298 синонимов : — потаскуха — шлюха — женщина легкого поведения — профурсетка — куртизанка — путана — шмара — ...
      3. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 09:32
        Цитата: красноярск
        Цитата: Розмари
        "На ракете, б*" и по-русски и по-украински будет одинаково.

        Ошибаетесь. "б*" по-украински - хвойда.

        "Б" на русском , и на мове звучит одинаково . Вообще "б"то это древнеславянское слово , означающие ложь . Та молвишь б. То есть ложь Хвойда может означать хлюха , проститутка и т.д . Суть не в этом . Суть в том , что сионистская выхухоль , обыкновенное быдло .
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 08:32
      Не так просто. Использованное слово введено в дипломатический этикет русского языка на самом высоком уровне, как все знают. То есть если просто на улице использовать или на ВО, к примеру, можно бан или 15 суток получить, а если в дипломатической практике- это совсем другое дело...
  4. Горизонт Звание
    Горизонт
    0
    Сегодня, 07:28
    Чертила одноизвилинная!
  5. Остап из Рио Звание
    Остап из Рио
    +3
    Сегодня, 07:35
    На ракете (бэ.... эл... я и далее д +ь). То есть его посадят, скорее привяжут и отправят. Вот почему он не хочет в Москву, в случае чего охране дадут приказ из лАндона или вАшингтона. Вот почему они не может пойти она наши условия
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 07:42
    Нефиг нам тут пол топтать.....
    И нашим с нелегитимным базары разводить.....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 08:06
      Ещё и сопрет чего-нибудь....
  7. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +6
    Сегодня, 07:44
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    На ракете? Интересный ответ. 'На ракете", может означать, что "очень быстро", а может его привяжут к той самой ракете, в качестве боеголовки?

    Он от своей злобы, на своём топливе как чоловік-ракета.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 07:54
    На ракете…

    laughing Селюк Криворожский. Спросили "когда", ответил "на чëм". Плохо нарик в советской школе учился, плохо!
  9. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 08:00
    На ракете…
    Было видно, насколько он раздражён этим вопросом, ведь при ответе глава киевского режима использовал ещё и исконно русское слово.

    Вот вам и пресловутая "мова"... Нет в этом украинском недоязыке украинского слова "ракета"! В начале 90х при Академии наук украины была создана специальная комиссия, которая выдумывала "украинские" слова. В вузах тогда просто заставляли читать лекции на украинском. Но была одна маленькая проблемка ))))) - слов не было для полноценного чтения лекций на украинском... Вот и сидела комиссия и придумывала слова... Кто-то еще хочет рассказать о "древнейшей украинской нации"? ))))))
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: drags33
      Нет в этом украинском недоязыке украинского слова "ракета"!

      Ну вообще-то в украинском недоязыке слово "ракета" появилась оттуда же, откуда оно появилось в великом русском языке
      Ракета. Немецкое — Rakete (снаряд из плотной бумажной трубки, набитый слабым пороховым составом и с прикрепленным деревянным прутом). Голландское — raket (то же значение). Итальянское — rocchetta, rocca (веретено).
      Впервые заимствованное из немецкого языка слово с данным значением употребляется в 1696 г. Петром I. Именно в это время в России стали использоваться снаряды веретенообразной формы для фейерверков, судовых сигналов на море, в военных целях.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:23
      Цитата: drags33
      В начале 90х при Академии наук украины была создана специальная комиссия, которая выдумывала "украинские" слова. В вузах тогда просто заставляли читать лекции на украинском.

      Это феерично!
      Перший закон Ньютона (закон інерції)
      Формулювання: тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, доки інші тіла (сили) не виведуть його з цього стану.
      Другий закон Ньютона (основний закон динаміки)
      Формулювання:       прискорення матеріальної точки прямо пропорційне силі, яка на неї діє, та направлено в сторону дії цієї сили. Маса тіла — стала величина, яка характеризує його інерційні властивості.
      Третій закон Ньютона (закон дії та протидії)
      Формулювання:       сили, з якими два тіла взаємодіють одне на одне, рівні за модулем і протилежні за напрямом.
      Сэр И.Ньютон второй раз умер. От смеха...
  10. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 08:26
    при ответе глава киевского режима использовал ещё и исконно русское нелитературное слово.

    А разве не Лавров ввел это слово в дипломатический этикет? Теперь можно сказать, что Зеленский ответил дипломатично.
  11. KelWin Звание
    KelWin
    +1
    Сегодня, 08:27
    На ракете…

    У нас есть специальная транспортная ракета, для доставки нариков во все стороны, Сармат называется - обеспечивает стартовый импульс в точке подачи, оформить заказ можно по тел Минобороны, круглосуточно laughing
  12. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 08:45
    "Лёха! Космонавтом!" ©
  13. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 08:46
    Было бы не плохо на ракете....
  14. Горий Звание
    Горий
    0
    Сегодня, 09:37
    Ну на ракете так на ракете ... За язык никто не тянул.