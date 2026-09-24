Ликвидация группировки ВСУ в котле: армия России освободила Хижняково и Бузово
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Российские войска продолжают разрезание содержимого северо-восточного харьковского котла с одновременной ликвидацией запертых там сил противника
В результате успешных наступательных действия с двух направлений и сжатия кольца окружения ВС РФ освободили населённые пункты Хижняково и Бузово.
К настоящему моменту котёл на северо-востоке Харьковской области разделён фактически на три части. Северная – в районе Варваровки, южная – в районе Резниковки, а также восточная – небольшой участок территории в районе села Рубленое.
Остатки группировки противника на этих территориях доживают последние дни. Все заявления командования ВСУ о том, что оно готово бросить в бой резервы для деблокирования украинских подразделений, по сути, так и остаются словами.
Примечательно то, что окружённым силам противника уже не предлагают сдаться. Предлагали пару недель назад, но тогда противник заявил, что «заявления об окружении – российская дезинформация». Что ж… Как говорится, это их дело. Не захотели выбрать жизнь – теперь испытывают на себе удары всевозможных средств огневого поражения, находясь в постоянно сжимающемся кольце. По противнику работают «Грады», «Ураганы», дроны и ФАБы.
При этом российские войска продвигаются к ключевому узлу логистики ВСУ на этом направлении - Великому Бурлуку.
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