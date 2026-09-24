Ликвидация группировки ВСУ в котле: армия России освободила Хижняково и Бузово

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Ликвидация группировки ВСУ в котле: армия России освободила Хижняково и Бузово

Российские войска продолжают разрезание содержимого северо-восточного харьковского котла с одновременной ликвидацией запертых там сил противника

В результате успешных наступательных действия с двух направлений и сжатия кольца окружения ВС РФ освободили населённые пункты Хижняково и Бузово.



К настоящему моменту котёл на северо-востоке Харьковской области разделён фактически на три части. Северная – в районе Варваровки, южная – в районе Резниковки, а также восточная – небольшой участок территории в районе села Рубленое.



Остатки группировки противника на этих территориях доживают последние дни. Все заявления командования ВСУ о том, что оно готово бросить в бой резервы для деблокирования украинских подразделений, по сути, так и остаются словами.

Примечательно то, что окружённым силам противника уже не предлагают сдаться. Предлагали пару недель назад, но тогда противник заявил, что «заявления об окружении – российская дезинформация». Что ж… Как говорится, это их дело. Не захотели выбрать жизнь – теперь испытывают на себе удары всевозможных средств огневого поражения, находясь в постоянно сжимающемся кольце. По противнику работают «Грады», «Ураганы», дроны и ФАБы.

При этом российские войска продвигаются к ключевому узлу логистики ВСУ на этом направлении - Великому Бурлуку.
2 комментария
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  1. Равик Звание
    Равик
    +1
    Сегодня, 09:30
    Отлично! Лишь бы опять красные фломастеры в ход не пустили...
  2. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 09:37
    К настоящему моменту котёл на северо-востоке Харьковской области разделён фактически на три части. Северная – в районе Варваровки, южная – в районе Резниковки, а также восточная – небольшой участок территории в районе села Рубленое.

    Автору - вот и показали бы это на карте вместо невнятной картинки, не дающей общего представления по теме статьи.