ЦНИИмаш: переход на отечественные компоненты снизил пропускную способность ИСЗ

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ЦНИИмаш: переход на отечественные компоненты снизил пропускную способность ИСЗ

Переход с иностранных комплектующих на российские снижает пропускную способность космических аппаратов, заявил замгендиректора ЦНИИмаш, генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Геннадий Ерохин.

Как сообщает «Интерфакс», он выступил 24 сентября на конференции операторов спутниковой связи Satcomrus-2026.



Ерохин говорил о снижении пропускной способности, которую удаётся обеспечить на одном аппарате при замене компонентов. Количественную оценку этого снижения он не привёл.

Геннадий Ерохин:

При переходе от иностранных комплектующих к отечественным комплектующим у нас происходит просадка по пропускной способности. Мы вынуждены говорить о том, что у нас сейчас идёт именно снижение возможностей.

По его словам, необходимы кардинальные меры, чтобы ситуация выправилась.

Для увеличения пропускной способности, по словам Ерохина, поставлена задача перейти к новым гибким цифровым полезным нагрузкам - аппаратуре, выполняющей основные функции спутника. Он сообщил, что уже подготовлен ряд технических заданий, а в 2027 году планируется начать разработку составных частей нагрузки, рассчитанной на пропускную способность до 100 Гбит/с с одного аппарата. Таким образом, названная величина относится к разрабатываемой аппаратуре, но не к достигнутым показателям действующих спутников.

Напомним, что отечественные искусственные спутники Земли используются для решения широкого спектра задач. Одна из таких задач - глобальное позиционирование. За него отвечает система ГЛОНАСС. По понятным причинам, снижение пропускной способности космического аппарата для решения этой задачи способно создавать проблемы в целом ряде сфер жизнедеятельности.
9 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 14:18
    Ну а что делать? Как говорил Высоцкий: - "по утру, но на свои".
    Придётся утяжелять спутники ставя на них несколько систем для компенсации скорости. Уж чего чего, а космическая держава должна и электронику космического аппарата уметь свою делать.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 14:22
      . Переход с иностранных комплектующих на российские снижает пропускную способность космических аппаратов, заявил замгендиректора ЦНИИмаш, генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Геннадий Ерохин.


      Скажите спасибо что вообще нашли альтернативу ,пусть пока в чем то и уступающую западным комплектующим.

      Но есть и хорошие новости.На рынке в сентябре 2026 года появился первый серийный российский квантовый компьютер SnowDrop. Он создан для научных и корпоративных задач, а его цена сопоставима с аналогичными зарубежными системами для организаций. Для заказа доступны 4-кубитный и 8-кубитный сопроцессоры в Т-архитектуре связанности (SnowDrop 4QTCS, SnowDrop 8Q2TCS), а также 8-кубитный и 10-кубитный сопроцессоры с сеточной архитектурой связанности (SnowDrop 8QGCL и SnowDrop 10QGCL).

      . В России 15 сентября 2026 года официально начались продажи отечественных квантовых компьютеров линейки SnowDrop. На старте доступны четыре модели на 4, 8 и 10 кубитов. Базовая версия стоит от 170 млн рублей. Это не домашний и не офисный ПК, а исследовательский комплекс для организаций. Покупатель получает сверхпроводниковый квантовый сопроцессор, криогенную систему считывания, криостат сверхнизких температур Yaranga, электронику управления и программную среду для квантовых алгоритмов. Апгрейд возможен вплоть до 48 кубитов.

      Целевая аудитория SnowDrop — исследовательские центры, университеты и корпоративные лаборатории. Среди возможных применений — искусственный интеллект, машинное обучение, финансовая аналитика, разработка лекарств и химических соединений, кибербезопасность, а также задачи оптимизации в энергетике и логистике. Это оборудование для экспериментов, обучения специалистов и разработки алгоритмов, а не для повседневных вычислений. Домашним или офисным компьютером такая система не является и не станет в обозримом будущем.

      Высокая цена объясняется не количеством кубитов, а инфраструктурой. Сверхпроводниковые кубиты работают при температурах около 0,015 Кельвина (это минус 273,135 градуса Цельсия!). Для этого нужны криостаты, широкополосные усилители, системы синхронизации, экранирование и команда инженеров. Поэтому 170 млн рублей — это стоимость готового исследовательского комплекса со штучными компонентами, а не обычного вычислительного устройства.
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 14:33
        это, конечно, очень хорошо, но почему "первый серийный российский квантовый компьютер" называется не русскими словами. Недоработочкас-с-с)
      2. Развед Звание
        Развед
        0
        Сегодня, 14:46
        Цитата: Orange-Bigg
        Скажите спасибо что вообще нашли альтернативу ,пусть пока в чем то и уступающую западным комплектующим.

        Фраза просто великолепна.
        То есть мы уже незаметно переехали от "у нас вся ЭКБ своя и ничем не уступает" к "альтернатива есть, но характеристики хуже".
        И это ровно то, о чём я говорю почти в каждом своем комменте: отечественная ЭКБ существует. Вопрос не в её существовании, а в характеристиках, номенклатуре, радиационной стойкости, производительности и серийных объёмах.
    2. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Irokez
      Как говорил Высоцкий: - "по утру, но на свои".

      Жванецкий тоже до сих пор актуален:"«Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть. Может, излишне трясёт в наших пульманах, может, с перепою сыплют мимо пробирки. Я же говорю — делаем только для себя. Тут особенно тщательно надо, ребята». winked
    3. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 14:45
      Цитата: Irokez
      Придётся утяжелять спутники ставя на них несколько систем для компенсации скорости

      Увеличение массы спутника само по себе - это не панацея: потребуется больше мощности, больше тепла надо отводить, усложняется конструкция и растёт требуемая масса выводимой нагрузки.
  2. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    +1
    Сегодня, 14:29
    Из этой новости можно сделать вывод, что зарубежные компоненты заменить на отечественное, есть чем, и это положительная новость.
  3. Klim95
    Klim95
    0
    Сегодня, 14:37
    Зато честно. Остальное вопрос времени
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:53
    При переходе от иностранных комплектующих к отечественным комплектующим у нас происходит просадка
    Ладно, есть проблема, которую надо было решать ещё вчера...
    А сейчас признание очевидного это... надо исправлять ошибки допущенных ранее и двигаться вперёд!!!
    Есть проблема, значит есть ЗАДАЧА, которую необходимо выполнить!!! soldier