ЦНИИмаш: переход на отечественные компоненты снизил пропускную способность ИСЗ
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Переход с иностранных комплектующих на российские снижает пропускную способность космических аппаратов, заявил замгендиректора ЦНИИмаш, генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Геннадий Ерохин.
Как сообщает «Интерфакс», он выступил 24 сентября на конференции операторов спутниковой связи Satcomrus-2026.
Ерохин говорил о снижении пропускной способности, которую удаётся обеспечить на одном аппарате при замене компонентов. Количественную оценку этого снижения он не привёл.
Геннадий Ерохин:
При переходе от иностранных комплектующих к отечественным комплектующим у нас происходит просадка по пропускной способности. Мы вынуждены говорить о том, что у нас сейчас идёт именно снижение возможностей.
По его словам, необходимы кардинальные меры, чтобы ситуация выправилась.
Для увеличения пропускной способности, по словам Ерохина, поставлена задача перейти к новым гибким цифровым полезным нагрузкам - аппаратуре, выполняющей основные функции спутника. Он сообщил, что уже подготовлен ряд технических заданий, а в 2027 году планируется начать разработку составных частей нагрузки, рассчитанной на пропускную способность до 100 Гбит/с с одного аппарата. Таким образом, названная величина относится к разрабатываемой аппаратуре, но не к достигнутым показателям действующих спутников.
Напомним, что отечественные искусственные спутники Земли используются для решения широкого спектра задач. Одна из таких задач - глобальное позиционирование. За него отвечает система ГЛОНАСС. По понятным причинам, снижение пропускной способности космического аппарата для решения этой задачи способно создавать проблемы в целом ряде сфер жизнедеятельности.
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