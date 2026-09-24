В ФРГ расследуют дело 105-летнего охранника нацистского лагеря военнопленных
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Прокуратура немецкого города Дортмунд проводит процессуальные действия в рамках расследования дела бывшего охранника концентрационного лагеря для военнопленных «Шталаг 326 VI K». В период Второй мировой войны он находился в Северном Рейне-Вестфалии. Об этом пишут некоторые немецкие СМИ.
Фигурант дела подозревается в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. В этом году ему исполнилось 105 лет. Согласно немецким законам, такого рода преступления не имеют срока давности, а возраст не является смягчающим фактором для вынесения приговора. Исключением является только признание невменяемости. До момента вынесения решения судом не разглашается и его имя.
О том, как нацисту удавалось все это время скрываться и избежать наказания, ничего не сообщается. Возможно, это объясняется тем, что лагерь 2 апреля 1945 года освободили американские военные.
В прессе со ссылкой на компетентные органы пишут, что подозреваемому вменяют «пособничество в многочисленных убийствах» в связи с его службой в концлагере. Представитель прокуратуры Дортмунда подтвердил журналистам факт расследования.
Концентрационный лагерь «Шталаг 326» находился примерно в 20 километрах к юго-востоку от Билефельда. Через него в годы войны прошли более 300 тысяч военнопленных, преимущественно военнослужащие Красной Армии. Оценки числа погибших расходятся от 15 до 70 тысяч человек.
Из двух первоначально переданных в Дортмунд дел против бывших охранников «Шталаг 326» одно уже прекращено в связи со смертью обвиняемого. Второй фигурант остается под следствием. Он может стать одним из самых пожилых обвиняемых в истории немецкой юстиции.
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