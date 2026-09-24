В ФРГ расследуют дело 105-летнего охранника нацистского лагеря военнопленных

1 090 6
В ФРГ расследуют дело 105-летнего охранника нацистского лагеря военнопленных

Прокуратура немецкого города Дортмунд проводит процессуальные действия в рамках расследования дела бывшего охранника концентрационного лагеря для военнопленных «Шталаг 326 VI K». В период Второй мировой войны он находился в Северном Рейне-Вестфалии. Об этом пишут некоторые немецкие СМИ.

Фигурант дела подозревается в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. В этом году ему исполнилось 105 лет. Согласно немецким законам, такого рода преступления не имеют срока давности, а возраст не является смягчающим фактором для вынесения приговора. Исключением является только признание невменяемости. До момента вынесения решения судом не разглашается и его имя.

О том, как нацисту удавалось все это время скрываться и избежать наказания, ничего не сообщается. Возможно, это объясняется тем, что лагерь 2 апреля 1945 года освободили американские военные.

В прессе со ссылкой на компетентные органы пишут, что подозреваемому вменяют «пособничество в многочисленных убийствах» в связи с его службой в концлагере. Представитель прокуратуры Дортмунда подтвердил журналистам факт расследования.

Концентрационный лагерь «Шталаг 326» находился примерно в 20 километрах к юго-востоку от Билефельда. Через него в годы войны прошли более 300 тысяч военнопленных, преимущественно военнослужащие Красной Армии. Оценки числа погибших расходятся от 15 до 70 тысяч человек.

Из двух первоначально переданных в Дортмунд дел против бывших охранников «Шталаг 326» одно уже прекращено в связи со смертью обвиняемого. Второй фигурант остается под следствием. Он может стать одним из самых пожилых обвиняемых в истории немецкой юстиции.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 16:26
    Пять пожизненных заключений будут достаточным наказанием для этого нацистского ветерана. good
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 16:55
      Не "зверствуйте", будьте гуманнее. Достаточно и одного пожизненного. yes
  2. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 16:43
    Спохватились господа судьи, ему жить осталось полтора понедельника а ему срок корячат. Старый пёс уже поди и не знает когда день когда ночь, так что ему по уху где кашку шамкать...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:46
    А их выпердышей на ключевые государственные должности назначают.
  4. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    Сегодня, 17:08
    До момента вынесения решения судом не разглашается и его имя

    До приговора не доживёт, адвокаты будут затягивать, а сам он косить под невменяемого.
    Поэтому надо раскрывать его личность грустную!
  5. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 17:09
    Лучше бы выяснили, кто помогал ему оставаться ненаказанным 80 лет. Но не скажут этого, уверен.