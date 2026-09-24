Миротворец из Анкары: Эрдоган всё активнее продвигает новую «зерновую сделку»

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Миротворец из Анкары: Эрдоган всё активнее продвигает новую «зерновую сделку»

Когда «финты» турецких судовладельцев, поставляющих грузы в интересах киевского режима, вскрылись, в процесс решил активнее вмешаться президент Турции. Речь о том, что грузы, включая топливо, из турецких портов официально идут в Румынию. Однако в ходе маршрута отдельные суда вдруг меняют курс и идут к Одессе или Черноморску (Ильичёвску). Один из таких «чересчур умных» танкеров был атакован при попытке доставить спецоборудование в порт Украины.

Сегодня Реджеп Тайип Эрдоган повторил своё заявление, сделанное ранее на встрече с Зеленским. По словам турецкого президента, необходимо принять меры для, понимаете ли, безопасности судоходства в Чёрном море. По сообщению турецкого Управления коммуникаций, которое приводит Anadolu, Эрдоган сказал, что атакам на торговые суда нет оправдания, и призвал вовлечённые стороны действовать ответственно.



Миротворец-Эрдоган также заявил, что Турция готова делать всё от неё зависящее для достижения прочного мира и продолжит усилия по возобновлению прямых переговоров. Например, поставлять оружие и топливо ВСУ, не так ли?..

Таким образом Эрдоган всё активнее продвигает очередную «черноморскую сделку». Она же «зерновая». Дело в том, что турецкий бизнес стал нести убытки при транспортировке грузов на Украину по Чёрному морю. Только не нужно забывать, что именно во время действия той самой «зерновой сделки» киевский режим атаковал Крымский мост, в том числе используя коммерческие суда для спуска на воду в открытом море безэкипажных катеров, снаряжённых взрывчаткой.
3 комментария
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  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 18:54
    Жадному , подломуи алчному до денег султанчику мало дешёвого российского газа и почти халявной АЭС Аххью,ещё и зерна захотелось и
    - Ключ от квартиры, где деньги лежат,
    как сказал бы О. Бендер.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:04
      Цитата: ZovSailor
      султанчику мало российского газа

      Я не пойму никак - если кто-то кому-то поставляет газ, то это выгодно тому, кому поставляют, а тот, кто поставляет, от покупателя зависим? А в обратную сторону это работает? Покупатель от продавца никак не зависит? Творит, что хочет?
      А задвижка где географически находится?
      А если султанчику, ни дай бог, опять взбрендит наш самолёт свалить - мы даже помидоры не перекроем? Вдруг он газ не захочет покупать.

      Какая, оказывается, хитрая вещь, эта мировая торговля...

      А, может быть, просто титана в яйца и стали в голос добавить?
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    Сегодня, 19:04
    Очень рано, рано утром,
    Все в борцовках с перламутром,
    33 крутых бойца,
    И у всех по три яйца!
    Это верная контора
    Террориста Черномора.
    Цитата. От себя:
    Но махаются погано
    С руководством Эрдогана
    wassat