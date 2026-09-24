Миротворец из Анкары: Эрдоган всё активнее продвигает новую «зерновую сделку»
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Когда «финты» турецких судовладельцев, поставляющих грузы в интересах киевского режима, вскрылись, в процесс решил активнее вмешаться президент Турции. Речь о том, что грузы, включая топливо, из турецких портов официально идут в Румынию. Однако в ходе маршрута отдельные суда вдруг меняют курс и идут к Одессе или Черноморску (Ильичёвску). Один из таких «чересчур умных» танкеров был атакован при попытке доставить спецоборудование в порт Украины.
Сегодня Реджеп Тайип Эрдоган повторил своё заявление, сделанное ранее на встрече с Зеленским. По словам турецкого президента, необходимо принять меры для, понимаете ли, безопасности судоходства в Чёрном море. По сообщению турецкого Управления коммуникаций, которое приводит Anadolu, Эрдоган сказал, что атакам на торговые суда нет оправдания, и призвал вовлечённые стороны действовать ответственно.
Миротворец-Эрдоган также заявил, что Турция готова делать всё от неё зависящее для достижения прочного мира и продолжит усилия по возобновлению прямых переговоров. Например, поставлять оружие и топливо ВСУ, не так ли?..
Таким образом Эрдоган всё активнее продвигает очередную «черноморскую сделку». Она же «зерновая». Дело в том, что турецкий бизнес стал нести убытки при транспортировке грузов на Украину по Чёрному морю. Только не нужно забывать, что именно во время действия той самой «зерновой сделки» киевский режим атаковал Крымский мост, в том числе используя коммерческие суда для спуска на воду в открытом море безэкипажных катеров, снаряжённых взрывчаткой.
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