Индийский генерал рассказал, каким должен быть солдат будущего

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Индийский генерал рассказал, каким должен быть солдат будущего

Солдат будущего может оказаться в радикально иной форме войны, например, управляя несколькими беспилотными системами. Именно так видит трансформацию поля боя генерал-лейтенант вооружённых сил Индии Пунит Ахуджа, директор по стратегическому планированию штаба Сухопутных войск.

Выступая на конференции DEFCON 2026, высокопоставленный офицер подчеркнул:

Современный боец столкнётся одновременно с ударами, слежкой дронов, радиоэлектронной борьбой, блокировкой GPS, кибератаками и автономным роботизированным оружием.

При этом искусственный интеллект, как считает генерал, станет его главным помощником в ближайшем будущем. ИИ поможет быстрее выявлять цели, вести разведку, обрабатывать огромные массивы данных и принимать решения на поле боя. При этом технологии не заменят человека.

Пуних Ахуджа:

ИИ изменит способ ведения войны и значительно расширит возможности солдата. Ключевым станет тесное взаимодействие человека и машины: боец будет управлять несколькими беспилотниками, уже сегодня применяемыми для разведки. Алгоритмы научатся замечать изменения и закономерности, на обнаружение которых у людей раньше уходили дни или месяцы.

По словам генерала ВС Индии, война будущего может начаться не с ракетного удара, а с кибератаки или вывода из строя спутников. Поэтому военным придётся отслеживать не только границы, но и технологические сферы, космическую обстановку и автономные системы.

Генерал Ахуджа:

Победа будет за теми, кто быстрее заметит угрозу, поймёт её масштаб, примет решение и нанесёт удар.

Для справки: численность индийской армии на сегодня составляет 1,27 млн военнослужащих. Ещё около миллиона - резервисты. Это одна из самых крупных армий мира.
7 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 19:07
    Нужен массовый, автономный, дешевый дрон камикадзе способный самостоятельно принимать решения и уничтожать цели без оператора, действовать на глубину артиллерийского огня. Автономные средства это солдаты бедующего, хотя это будущее уже наступило.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 19:08
    Тема роли боевого слона в войнах будущего ну вот ни фига не раскрыта..
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 19:10
      Запуск дронов хоботом laughing но это совершенно секретно
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 19:20
      Цитата: paul3390
      Тема роли боевого слона в войнах будущего ну вот ни фига не раскрыта..

      Наши генералы тоже отстают из-за недостатка фантазии. Вся надежда на тех, кто выдвинулся на линии фронта.
  3. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 19:10
    Чувствуется, что фантастику генерал почитывает. laughing
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:19
    Генерал Ахуджа:

    Хорошее имя, громкое.
    А худжа нам, индийским генералам?
    Приезжайте, покатаем, на виманах полетаем
    Черными ночами тирувантапурамскими.
  5. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    0
    Сегодня, 19:19
    В топике абсолютно не раскрыта тема индийских боевых танцев и умопомрачающих врага песен! winked