Индийский генерал рассказал, каким должен быть солдат будущего
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Солдат будущего может оказаться в радикально иной форме войны, например, управляя несколькими беспилотными системами. Именно так видит трансформацию поля боя генерал-лейтенант вооружённых сил Индии Пунит Ахуджа, директор по стратегическому планированию штаба Сухопутных войск.
Выступая на конференции DEFCON 2026, высокопоставленный офицер подчеркнул:
Современный боец столкнётся одновременно с ударами, слежкой дронов, радиоэлектронной борьбой, блокировкой GPS, кибератаками и автономным роботизированным оружием.
При этом искусственный интеллект, как считает генерал, станет его главным помощником в ближайшем будущем. ИИ поможет быстрее выявлять цели, вести разведку, обрабатывать огромные массивы данных и принимать решения на поле боя. При этом технологии не заменят человека.
Пуних Ахуджа:
ИИ изменит способ ведения войны и значительно расширит возможности солдата. Ключевым станет тесное взаимодействие человека и машины: боец будет управлять несколькими беспилотниками, уже сегодня применяемыми для разведки. Алгоритмы научатся замечать изменения и закономерности, на обнаружение которых у людей раньше уходили дни или месяцы.
По словам генерала ВС Индии, война будущего может начаться не с ракетного удара, а с кибератаки или вывода из строя спутников. Поэтому военным придётся отслеживать не только границы, но и технологические сферы, космическую обстановку и автономные системы.
Генерал Ахуджа:
Победа будет за теми, кто быстрее заметит угрозу, поймёт её масштаб, примет решение и нанесёт удар.
Для справки: численность индийской армии на сегодня составляет 1,27 млн военнослужащих. Ещё около миллиона - резервисты. Это одна из самых крупных армий мира.
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