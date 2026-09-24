Новые правила: с 1 октября в РФ ужесточается порядок полётов гражданских дронов

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Новые правила: с 1 октября в РФ ужесточается порядок полётов гражданских дронов


С 1 октября 2026 года заявки на полёты гражданских дронов станут одобрять только в одном случае – если аппарат подключён к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом заявили в пресс-службе Минтранса России.



В сообщении ведомства поясняется: с момента, когда подключение гражданских дронов к системе стало обязательным, прошло семь месяцев – их отвели на адаптацию. Теперь без этого не обойтись: подать план полёта в госкорпорацию по организации воздушного движения можно только при наличии подключения. Если у владельца нет действующего личного кабинета в «ЭРА-ГЛОНАСС», заявку отклонят.

С 1 марта 2026 года дроны тяжелее 250 граммов обязали оснащать оборудованием удалённой идентификации. Через него в систему уходят данные, по которым в реальном времени можно установить сам беспилотник, его владельца и то, законно ли выполняется полёт. Адаптационный период пришёлся на весь массовый лётный сезон, так что у законопослушных владельцев и операторов было время сделать всё заранее.

На данный момент к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключились больше тысячи пользователей, в систему внесли 1205 беспилотников. Их применяют в сельском и лесном хозяйстве, для наблюдения за инфраструктурой, в аэрологистике и для аэрофотосъёмки.

До этого, в начале сентября, Владимир Путин говорил, что нужно устанавливать стандарты для перевозок с помощью дронов. По его словам, новые стандарты для автономной доставки гражданских грузов беспилотниками собираются отрабатывать в рамках совместного проекта России и Китая – с участием Минтранса и «ГЛОНАСС».

В Санкт-Петербурге тем временем запрет на полёты дронов никуда не исчез. Исключение сделали для федеральных и городских исполнительных органов – если беспилотники задействуют по гособоронзаказу или госконтрактам. Кроме того, использовать дроны могут представители киноиндустрии и СМИ, но только после специального разрешения.
23 комментария
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  1. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -5
    24 сентября 2026 20:15
    тогда почему в "детском мире " свободная продажа но конечно без обвеса и самого малого радиуса
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      24 сентября 2026 20:21
      Продавать это одно, а как использовать будут это другое. Ножи тоже в свободной продаже, а ими ежедневно жизни кого-то лишают.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +2
        25 сентября 2026 00:04
        В Китае сделали радикальнее.
        С 1-ого ноября в Пекине (именно в Пекине, а не в стране) частные летающие беспилотники под запретом.
        Не только запускать, но и владеть/хранить нельзя.
        Магазины обязали принимать беспилотники у населения, по цене даже немного выше себестоимости. Выделили на это средства.
        Полагаю, другие страны за китайцами быстро начнут повторять (с запретом).
        Слишком уж просто на дрон взрывчатку навешать.
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          0
          25 сентября 2026 04:09
          Небольшое уточнение:
          С 1-ого ноября

          Тотальный запрет на дроны в Пекине действительно вводится, однако он вступает в силу не с 1, а с 15 ноября 2026 года.
          по цене даже немного выше себестоимости

          Власти Китая выделили субсидии, но информация о цене «выше себестоимости» не совсем точна. Владельцам предложено несколько вариантов, которые нужно успеть реализовать до дедлайна:
          • Программа выкупа (до 31 октября): государство выплачивает компенсацию за устройство плюс субсидию до 3 000 юаней (около $450). С 1 по 14 ноября размер субсидии снизится вдвое. При этом из-за массовой сдачи техники рыночные цены на б/у дроны упали, и многие владельцы жалуются на финансовые потери, называя компенсации слишком низкими.
          • Утилизация: за сдачу нерабочего аппарата на переработку положена фиксированная выплата в 200 юаней.
          • Бесплатный вывоз: Почта Китая (China Post EMS) бесплатно отправляет дроны жителей на любые адреса за пределами Пекина, если владелец решит сохранить устройство и использовать его в других регионах страны.
          Слишком уж просто на дрон взрывчатку навешать.

          Подобные строгие меры объясняются обеспечением «абсолютной безопасности столицы» после нескольких инцидентов, включая падение дрона на пекинский небоскреб летом 2026 года.
          Пока еще терактов с дронами в Пекине не было. Да и вообще последний известный теракт был 28 октября 2013 года - внедорожник въехал в толпу пешеходов и загорелся, за нападением стояла экстремистская группировка «Исламское движение Восточного Туркестана». Организаторы были приговорены к смертной казни.
    2. gmss Звание
      gmss
      +1
      24 сентября 2026 20:48
      то что продается в "детском мире" сложно назвать дроном в привычном понимании. это просто игрушки, внешне похожие на функциональный коптер hi
    3. Lako Звание
      Lako
      +1
      24 сентября 2026 21:13
      Попробуйте у нас в Беларуси, в частном порядке, продать, купить или ввезти в страну дрон. Это как минимум,административное наказание. Из магазинов исчезли даже игрушечные. Власти спохватились после атаки на самолёт ДРЛО, в Мачулищах. Время такое.
      1. ettore Звание
        ettore
        +1
        24 сентября 2026 22:03
        Цитата: Lako
        Власти спохватились после атаки на самолёт ДРЛО, в Мачулищах.

        Да раньше.
        "С 28 марта 2023 физлицам запрещено ввозить, хранить, продавать, эксплуатировать и изготавливать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
        Исключением станут только организации и ИП, которые используют беспилотники в целях своей предпринимательской и профессиональной деятельности, но с соблюдением требований, установленных указом."
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    24 сентября 2026 20:17
    Вот это правильно, давно надо было с этим порядок навести. Эх - теперь бы ещё чёртовых самокатчиков и педаляторов как-то в стойло загнать...
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      24 сентября 2026 22:18
      Цитата: paul3390
      Вот это правильно, давно надо было с этим порядок навести. Эх - теперь бы ещё чёртовых самокатчиков и педаляторов как-то в стойло загнать...

      а потом за ....пешеходов взяться? смотри, как бы тебя педаляторы с бородой и / или в тюбитейках самого в стойло не поставили, они не знают, что ты "маршал" извини, но "крестик" ростовой могут организовать...
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        24 сентября 2026 22:26
        Мужу дома хамить будете, неуважаемый.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -2
          24 сентября 2026 22:34
          не я табэ...всегда мечтал о бпла, а тут меня хотят в какое-то стойло загнать, при том, что бпла например с маркетплейсов не запрещены и не ограничены в гражданском обороте...парадокс...

          "В нашем поколении дэб...в меньше было" (с)
      2. kolian Звание
        kolian
        -3
        25 сентября 2026 05:24
        У самокатчиков есть бороды????? Это молодёжь до 20 лет
  3. АВП 518 Звание
    АВП 518
    0
    24 сентября 2026 20:26
    Да подключай, не подключай, многие сейчас на нервяке, а на дроне не написано, одобрена заявка, не одобрена. По весне, на детской площадке отец с сыном вертолет запускали на радиоуправлении, папа небольшого ума конечно.Такой кипишь начался, бабки в ор, примчалось два экипажа.
  4. SoboL Звание
    SoboL
    +10
    24 сентября 2026 20:36
    Интересно, а смягчать наши рукамиводители умеют? Куда не плюнь - везде, исключительно, ужесточения, ограничения и т.п.(валежник не упоминать)
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      24 сентября 2026 21:19
      А зачем? Ежели народ на выборах выказал полную поддержку этим самым руководителям и одобрил их деяния?

      Сарказм, ежели чё.
      1. SoboL Звание
        SoboL
        +3
        24 сентября 2026 21:48
        Цитата: paul3390
        А зачем? Ежели народ на выборах выказал полную поддержку этим самым руководителям и одобрил их деяния?

        Сарказм, ежели чё.

        Да в нашем, Богом хранимом Отечестве, само понятие, закреплённое в Конституции, "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ." как сарказм выглядит.
  5. vadson Звание
    vadson
    +5
    24 сентября 2026 20:36
    работаю связистом, протягиваю кабель по опорам, потом варю. думал прошлой зимой после одного объекта купить дрон. зимой по полю по пояс в снегу не побегаешь в обмундировании с лесенкой и инструментом. надо по пояс в снегу кабель вытянуть вдоль опор обходя сосенки и кустарник. чуть не сдох пока пол километра вытянул в одного. был бы дрон протянул бы им шпагат над сосенками под лэпом и вытянул за него кабель, сэкономил бы 2 дня, по скольку пришлось валить 500 метров под лэпкой. а сейчас надо согласовывать полеты, экономия времени пропала если еще не дольше
  6. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +8
    24 сентября 2026 21:31
    С такими законами авиамоделизм, а с ним и будущее авиации сойдет на нет. Непонимаю, какую опасность представляет запускать радиоуправляемые авиамодели в пределах видимости вдали от населенных пунктов? Ведь любовь к авиации начинается в большинстве случаев именно в авиамоделизме. Кроме того, думаю, что загнётся и частное конструирование и развитие БПЛА любителями авиамоделизма. Печально.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      -1
      25 сентября 2026 03:30
      Да знаете, луки тоже запрещены, но любой за полчаса может сделать из палки и верёвки или из ПВХ трубы и провода себе лук робингуда валящий лося на паре сотен метров.
      Так давайте же запретим палки, веревку, провода и ПВХ трубы. А за одно вилы, топоры и бокс...
      А что касается дронов их собрать может каждый 3-й в наше время при желании. Нужно лишь посмотреть десяток роликов и посидеть часов 30 в симуляторе. И всё... А уж готовые Мавики и иже с ними прям из коробки... Время адаптации 5 минут
      Запретить это уже не реально. Но формально можно. И всё уйдет в серую зону... От этого кому-то лучше? Понятно что пока войнушка это логично, но потом надо разрешать, делать нормальные приложения для запроса полётов от частных лиц...
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        0
        25 сентября 2026 04:43
        Так давайте же запретим палки, веревку, провода и ПВХ трубы. А за одно вилы, топоры и бокс...

        Ещё не вечер, и до этого доберутся
    2. bk316 Звание
      bk316
      0
      25 сентября 2026 13:35
      Непонимаю, какую опасность представляет запускать радиоуправляемые авиамодели в пределах видимости вдали от населенных пунктов?

      C высоты 150-200 метров и на удалении 500 метров от оператора можно прекрасно снять все подробности охраны объекта. Поэтому и запрещают.

      Запускайте в специально отведенных местах. Они есть.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    25 сентября 2026 04:54
    Цитата: paul3390
    педаляторов как-то в стойло загнать...
    А педаляторы, это кто?
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      -1
      25 сентября 2026 06:05
      Все кто не на четырехколесной помойки катается, и вызывает дикую зависть "королей" дороги