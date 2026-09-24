Новые правила: с 1 октября в РФ ужесточается порядок полётов гражданских дронов
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С 1 октября 2026 года заявки на полёты гражданских дронов станут одобрять только в одном случае – если аппарат подключён к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом заявили в пресс-службе Минтранса России.
В сообщении ведомства поясняется: с момента, когда подключение гражданских дронов к системе стало обязательным, прошло семь месяцев – их отвели на адаптацию. Теперь без этого не обойтись: подать план полёта в госкорпорацию по организации воздушного движения можно только при наличии подключения. Если у владельца нет действующего личного кабинета в «ЭРА-ГЛОНАСС», заявку отклонят.
С 1 марта 2026 года дроны тяжелее 250 граммов обязали оснащать оборудованием удалённой идентификации. Через него в систему уходят данные, по которым в реальном времени можно установить сам беспилотник, его владельца и то, законно ли выполняется полёт. Адаптационный период пришёлся на весь массовый лётный сезон, так что у законопослушных владельцев и операторов было время сделать всё заранее.
На данный момент к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключились больше тысячи пользователей, в систему внесли 1205 беспилотников. Их применяют в сельском и лесном хозяйстве, для наблюдения за инфраструктурой, в аэрологистике и для аэрофотосъёмки.
До этого, в начале сентября, Владимир Путин говорил, что нужно устанавливать стандарты для перевозок с помощью дронов. По его словам, новые стандарты для автономной доставки гражданских грузов беспилотниками собираются отрабатывать в рамках совместного проекта России и Китая – с участием Минтранса и «ГЛОНАСС».
В Санкт-Петербурге тем временем запрет на полёты дронов никуда не исчез. Исключение сделали для федеральных и городских исполнительных органов – если беспилотники задействуют по гособоронзаказу или госконтрактам. Кроме того, использовать дроны могут представители киноиндустрии и СМИ, но только после специального разрешения.
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