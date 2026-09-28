В Брянской области из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста

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В Брянской области из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста


Сразу на трёх участках железной дороги в Брянской области зафиксированы повреждения после атаки беспилотников. На перегоне Дятьково – Людиново обрушилась часть моста, с путей сошли десять вагонов.

Ещё 18 пустых полувагонов сошли с рельсов в Унечском районе. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в обоих случаях никто не пострадал.

В Унечском районе восстановительные работы начнут после осмотра места происшествия. Беспилотник атаковал и железнодорожный участок в Навлинском районе. Рельсы получили повреждения, но поезда, как утверждает глава региона, продолжили ходить по расписанию. Пострадавших там также нет.

Для приграничной Брянской области удары по железной дороге уже давно не редкость. За последние месяцы беспилотники не раз атаковали здесь поезда и объекты железнодорожной инфраструктуры. В некоторых случаях пострадали люди.

Так, 26 сентября из-за повреждения путей в Унечском районе пришлось временно остановить несколько поездов. Тогда же на станции в Клинцах загорелся локомотив грузового состава. Люди не пострадали.

В ночь на 28 сентября беспилотники массово атаковали и другие субъекты России. В Воронежской области пострадали четыре человека, среди них трое детей. Двое детей находятся в больнице в тяжёлом состоянии, состояние женщины врачи оценивают как средней тяжести.

Также массированная атака была на Краснодарский край, среди атакованных объектов нефтебаза «Эдельвейс-95» в станице Новотитаровской. Минобороны заявило, что всего за ночь над территорией России было сбито 254 беспилотника над 16 регионами.
12 комментариев
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  1. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +13
    Сегодня, 13:39
    Наглядная демонстрация того, что мосты (через Днепр) можно и нужно уничтожать. Были бы стальные шары кое-где и кое у кого
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Федор 5755
      Наглядная демонстрация того, что мосты (через Днепр) можно и нужно уничтожать.

      Как раз хотел поинтересоваться - а как там мосты через Днепр себя чувствуют? А плотины ГЭС?
      Не, трансформаторы - это тоже нужно и важно. И в последние дни-недели много что делается. Но можно как-то расширить географию и номенклатуру?
      А раньше делать то, что сегодня, можно было? У Украины "Пэтриоты" в прошлую субботу закончились, что можно стало бить не туда, куда приказ есть, а туда, куда нужно?

      И ещё.
      Нам обязательно только "В ОТВЕТ"? Ну, вот - прилетело... Дайте, в конце-концов, приказ "ответить"...
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 14:37
        Цитата: Zoldat_A
        Как раз хотел поинтересоваться - а как там мосты через Днепр себя чувствуют?
        Это наверное вопрос всех вопросов. Почему в Киеве все мосты работают не знает никто. Это бы очень осложнило жизнь в само Киеве. Можно было бы в ответ на теракт по Керченскому мосту орешник уронить на 1 мост в Киеве. Думаю после этого Керченский мост защищать бы не пришлось. А так пока только вопросы. Причина конечно же есть, только мы про неё не знаем.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 13:53
      Всем известно, что мосты - марионетки лондонского моста через Темзу, а потому их уничтожать бессмысленно. К тому же их объявят мучениками - оно нам надо? request
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:46
        Цитата: alexoff
        Всем известно, что мосты - марионетки лондонского моста через Темзу, а потому их уничтожать бессмысленно. К тому же их объявят мучениками - оно нам надо?

        Александр! Без разъяснительной картинки кто-то не понял Вас - не все слово "сарказм" в школе проходили...
    3. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      0
      Сегодня, 14:02
      Похоже, что ГЩ не знает, где находится Днепр, и, возможно, даже не знает о мостах через него. Ситуация типа "Я ничего не знаю, я нечего не видел".
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Сегодня, 13:53
    а они ведь могут взяться за наш ж/д подвижн состав в ответ на наши удары..свинорылые быстро учатся...а возможности у них есть
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 14:39
      Они наши поезда начали атаковать гораздо раньше чем мы их
      1. Карельский Звание
        Карельский
        0
        Сегодня, 16:14
        Они наши поезда начали атаковать гораздо раньше чем мы их
        Так же ,как и удары по мостам.Бьют давно.Мост через любой ручей,или канаву-нарушение логистики.Так что,не все в сводках.
  3. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 15:40
    Странное дело, у холопов получается повреждать мосты воздушными дронами.
    А у нас есть Картополов.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 16:23
      Интересно что есть куча целей куда не били и там даже не было отмаз, вообще никаких. Мосты чугунные неуязвимые, но почему тогда не били по ЦОДДам? Они тоже чугунные советские? Или трансформаторы 750 КВ? Или заходящие в Одессу суда? Или куча доживших до лета 2026 года нефтебаз? Или газопроводы и их перекачивающие станции? Картаполовы и их локальные последователи даже не придумали что отвечать
      1. Слово Звание
        Слово
        0
        Сегодня, 16:38
        Есть такое дело, принуждение без силового давления никогда не работает, очень медленное просветление в застывших извилинах.