В Брянской области из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста
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Сразу на трёх участках железной дороги в Брянской области зафиксированы повреждения после атаки беспилотников. На перегоне Дятьково – Людиново обрушилась часть моста, с путей сошли десять вагонов.
Ещё 18 пустых полувагонов сошли с рельсов в Унечском районе. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в обоих случаях никто не пострадал.
В Унечском районе восстановительные работы начнут после осмотра места происшествия. Беспилотник атаковал и железнодорожный участок в Навлинском районе. Рельсы получили повреждения, но поезда, как утверждает глава региона, продолжили ходить по расписанию. Пострадавших там также нет.
Для приграничной Брянской области удары по железной дороге уже давно не редкость. За последние месяцы беспилотники не раз атаковали здесь поезда и объекты железнодорожной инфраструктуры. В некоторых случаях пострадали люди.
Так, 26 сентября из-за повреждения путей в Унечском районе пришлось временно остановить несколько поездов. Тогда же на станции в Клинцах загорелся локомотив грузового состава. Люди не пострадали.
В ночь на 28 сентября беспилотники массово атаковали и другие субъекты России. В Воронежской области пострадали четыре человека, среди них трое детей. Двое детей находятся в больнице в тяжёлом состоянии, состояние женщины врачи оценивают как средней тяжести.
Также массированная атака была на Краснодарский край, среди атакованных объектов нефтебаза «Эдельвейс-95» в станице Новотитаровской. Минобороны заявило, что всего за ночь над территорией России было сбито 254 беспилотника над 16 регионами.
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