«Чернобород»: американский аналог «Кинжала» проходит лётные испытания
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Командование авиационных систем ВМС США NAVAIR опубликовало запись испытательного полёта F/A-18 Super Hornet с ракетами Blackbeard под крылом. Это первые обнародованные кадры такого полёта: ранее ракеты показывали установленными на истребителе на земле.
Blackbeard разрабатывает американская компания Castelion для палубной авиации. Ракету называют гиперзвуковой и предназначают для ударов по морским и наземным целям.
ВМС рассчитывают получить Blackbeard в ограниченное оперативное применение не позднее 2028 года. До этого программе предстоит пройти дальнейшие испытания. Опубликованные данные о полёте подтверждают продвижение работ по размещению ракеты на F/A-18, но не означает, что оружие уже принято на вооружение.
Американская ракета Blackbeard, который в русскоязычном переводе нередко обозначают как «Чернобород», по-сути, является вариацией российского «Кинжала». Гиперзвуковую скорость в полёте она развивает с учётом стартовой скорости носителя. Как известно, в ВКС России таким носителем является МиГ-31, который с данным проектом получил фактически новую жизнь.
При этом в экспертной среде США называют «Чернобород» достаточно сырым, чтобы говорить о том, что именно в таком виде авиационная ракета и пойдёт на вооружение в войска.
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