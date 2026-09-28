«Чернобород»: американский аналог «Кинжала» проходит лётные испытания

283 3
«Чернобород»: американский аналог «Кинжала» проходит лётные испытания

Командование авиационных систем ВМС США NAVAIR опубликовало запись испытательного полёта F/A-18 Super Hornet с ракетами Blackbeard под крылом. Это первые обнародованные кадры такого полёта: ранее ракеты показывали установленными на истребителе на земле.

Blackbeard разрабатывает американская компания Castelion для палубной авиации. Ракету называют гиперзвуковой и предназначают для ударов по морским и наземным целям.



ВМС рассчитывают получить Blackbeard в ограниченное оперативное применение не позднее 2028 года. До этого программе предстоит пройти дальнейшие испытания. Опубликованные данные о полёте подтверждают продвижение работ по размещению ракеты на F/A-18, но не означает, что оружие уже принято на вооружение.

Американская ракета Blackbeard, который в русскоязычном переводе нередко обозначают как «Чернобород», по-сути, является вариацией российского «Кинжала». Гиперзвуковую скорость в полёте она развивает с учётом стартовой скорости носителя. Как известно, в ВКС России таким носителем является МиГ-31, который с данным проектом получил фактически новую жизнь.

При этом в экспертной среде США называют «Чернобород» достаточно сырым, чтобы говорить о том, что именно в таком виде авиационная ракета и пойдёт на вооружение в войска.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:21
    Не полетит , название для американцев не кошерное.
    1. АВП 518 Звание
      АВП 518
      0
      Сегодня, 17:28
      Нужна деревянная нога, и попугай!
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 17:29
      Ка, как? Чернобород?
      Не ракета, а жёванный крот!
      Никогда 🙅‍♂️ не полетит,
      Пусть нам Доня не ..... (Готовит неправду) laughing