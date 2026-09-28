«Ведущая держава мира»: Верховный лидер Хаменеи оценил позиции Ирана
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Иран – ведущая держава мира. Такую оценку своей стране дал верховный лидер Моджтаба Хаменеи в обращении по случаю Недели священной обороны. Он признал, что некоторые недооценивают положение страны на мировой арене, но предложил мерить его силу иначе – через веру и приверженность народа семье Пророка:
По божественным расчетам страна, которая считает себя принадлежащей к семье Пророка, и её народ в основном привязан к ним и является их последователем, является первой державой мира.
Нынешний Иран Хаменеи описал как независимую страну, которая развивается и пользуется уважением далеко за пределами мусульманского мира. Отдельно он остановился на ситуации у южных берегов. По его утверждению, противники Тегерана больше не решаются приближаться к Ормузскому проливу и держатся в Аравийском море, опасаясь иранских военных. Хаменеи выразил уверенность, что вскоре им придётся уйти и оттуда.
Неделя священной обороны проходит в Иране каждый год в память о войне с Ираком, продолжавшейся с 1980 по 1988 год.
Моджтаба Хаменеи возглавил страну в начале марта после гибели своего отца Али Хаменеи в первые дни военной операции США и Израиля против Ирана. Сам он, по данным The New York Times, тоже пострадал при ударе: издание сообщало о ранениях, в том числе ног, и писало, что после атаки он находился в охраняемом месте с ограниченной связью. Первое после назначения видео с Хаменеи государственное агентство опубликовало в начале августа.
Его обращение прозвучало на фоне обострения ситуации на морских маршрутах региона. США продолжают блокаду иранского судоходства в Ормузском проливе. В исходных сообщениях также говорится о контроле Ирана и поддерживаемых им хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом. Таким образом, напряжённость затрагивает сразу два важных пути мировой торговли.
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