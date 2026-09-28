«Ведущая держава мира»: Верховный лидер Хаменеи оценил позиции Ирана

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«Ведущая держава мира»: Верховный лидер Хаменеи оценил позиции Ирана


Иран – ведущая держава мира. Такую оценку своей стране дал верховный лидер Моджтаба Хаменеи в обращении по случаю Недели священной обороны. Он признал, что некоторые недооценивают положение страны на мировой арене, но предложил мерить его силу иначе – через веру и приверженность народа семье Пророка:



По божественным расчетам страна, которая считает себя принадлежащей к семье Пророка, и её народ в основном привязан к ним и является их последователем, является первой державой мира.

Нынешний Иран Хаменеи описал как независимую страну, которая развивается и пользуется уважением далеко за пределами мусульманского мира. Отдельно он остановился на ситуации у южных берегов. По его утверждению, противники Тегерана больше не решаются приближаться к Ормузскому проливу и держатся в Аравийском море, опасаясь иранских военных. Хаменеи выразил уверенность, что вскоре им придётся уйти и оттуда.

Неделя священной обороны проходит в Иране каждый год в память о войне с Ираком, продолжавшейся с 1980 по 1988 год.

Моджтаба Хаменеи возглавил страну в начале марта после гибели своего отца Али Хаменеи в первые дни военной операции США и Израиля против Ирана. Сам он, по данным The New York Times, тоже пострадал при ударе: издание сообщало о ранениях, в том числе ног, и писало, что после атаки он находился в охраняемом месте с ограниченной связью. Первое после назначения видео с Хаменеи государственное агентство опубликовало в начале августа.

Его обращение прозвучало на фоне обострения ситуации на морских маршрутах региона. США продолжают блокаду иранского судоходства в Ормузском проливе. В исходных сообщениях также говорится о контроле Ирана и поддерживаемых им хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом. Таким образом, напряжённость затрагивает сразу два важных пути мировой торговли.
12 комментариев
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  1. Адрей Звание
    Адрей
    +5
    Вчера, 20:19
    По божественным расчетам страна, которая считает себя принадлежащей к семье Пророка, и её народ в основном привязан к ним и является их последователем, является первой державой мира.

    Вот и определились с гегемоном в конце концов.
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 00:35
      Цитата: Адрей
      Вот и определились с гегемоном в конце концов.
      belay о как. И кто же он ?!

      Иран – ведущая держава мира. Такую оценку своей стране дал верховный лидер Моджтаба Хаменеи ...
      Оно как оно ...
      По божественным расчетам страна, которая считает себя принадлежащей к семье Пророка, и её народ в основном привязан к ним и является их последователем, является первой державой мира.
      what
      Неверное не всё помогает решить критерий - "По божественным расчетам", раз уж приходится выпрашивать о разморозке активов, и снятии морской блокады, этой - "первой державе мира", у каких-то там заокеанских янки ... ??! winked
      ....
      или там просто иные системы отсчёта и оценки ?! request
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +5
    Вчера, 20:23
    Вера, даже слепая, если она в пользу Отечества, творит чудеса героизма. Честь и слава Ирану!
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +7
    Вчера, 20:35
    Я бы посоветовал этому священнику не терять трезвого взгляда на вещи, несмотря на неоспоримые военные успехи Персии.
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Вчера, 20:45
    То есть Россию он тоже в грош не ставит.
    зачем ведущей державе признавать Крым и Новороссию? незачем. И не признали.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Вчера, 21:03
      Естественно,у каждого свои интересы. Ситуационный временный попутчик. Мы же помним кому Иран помогал,и не хило, во время нашей афганско кампании.
  5. dfg Звание
    dfg
    +3
    Вчера, 21:06
    Смешно читать про то кому кто кому помогал в авганскую например Китай в то время кому помогал??? Время прошло и Иран показывает как можно бороться и воевать ))
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 00:58
      Это ещё раз показывает, что все союзники, кроме наших армии и флота, только ситуативные попутчики.
      И тут у нас Вами разногласий нет.
  6. Lako Звание
    Lako
    +1
    Вчера, 21:56
    Смотрю на этих Хаменеи-лицо у них какое то, умное. А на рыжего хоть чалму, хоть кепку надень- ну клоун клоуном.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Вчера, 22:17
      Цитата: Lako
      Смотрю на этих Хаменеи-лицо у них какое то, умное. А на рыжего хоть чалму, хоть кепку надень- ну клоун клоуном.

      Для Хаменеи политика это ответственность за жизнь персов, а для Рыжего политика это шоу для электората.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 22:24
      А на рыжего хоть чалму, хоть кепку надень

      Очки меняют человека
  7. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 00:35
    И ведь он в чём-то прав. Особенно учитывая что он творит с экономикой ЕС, которая всё сильнее становится в позу "ЗЮ", из-за того что Иран делает с Ормузом...