23:58 22 декабря

В КНР успешно формируется «надувная армия»

В НОАК активно перенимают российский опыт по созданию надувных макетов самой различной боевой техники.

В КНР успешно формируется «надувная армия»


Некоторые модели – например, макеты баллистических ракет, – имеют радиоконтрастное металлическое напыление и на экранах радаров выглядят как настоящая боевая техника. Общий вес надувного танка может составлять от 30-ти до 100 кг.


Время развертывания макетов – от з до 5 минут. Стоимость одной модели не превышает нескольких тысяч долларов.

В НОАК надувную технику используют как на учениях, так и для дезинформации зарубежных разведок. «Широкое применение таких моделей создаст для противника большие трудности с оценкой настоящей боевой силы НОАК», – отмечают китайские эксперты.

Сюжет о российской надувной технике

Использованы фотографии: http://www.toutiao.com
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21
  1. cniza Сегодня, 16:22
    Молодец тот кто это придумал , поистине неограниченные возможности , по "одурачиванию" противника.
    cniza
    1. Starover_Z Сегодня, 16:23
      Вот так - сначала резиновые "женщины", теперь резиновая "техника" !
      А танк то на российский похож ! Свои китайцы не напутают, не перепугаются армии с Севера ?
      Starover_Z
      1. cniza Сегодня, 16:25
        Цитата: Starover_Z
        Вот так - сначала резиновые "женщины", теперь резиновая "техника" !
        А танк то на российский похож ! Свои китайцы не напутают, не перепугаются армии с Севера ?


        Так это наши бойцы и с нашим "танком".
        cniza
      2. Trevis Сегодня, 16:26
        Так в видео сюжете и есть российский танк.
        Trevis
      3. Zibelew Сегодня, 16:31

        Дешево и эффективно! Такие «игрушечные» машины гарантируют прикрытие настоящих в бою. И пусть противник применяет свое высокоточное и сверхдорогое оружие, он гарантированно попадет в… воздух.
        Zibelew
        1. Zoldat_A Сегодня, 16:44
          Цитата: Zibelew
          Дешево и эффективно! Такие «игрушечные» машины гарантируют прикрытие настоящих в бою. И пусть противник применяет свое высокоточное и сверхдорогое оружие, он гарантированно попадет в… воздух.

          В Югославии сербы брали старые микроволновки, переноску метров 100-150, закллинивали защёлку двери щепкой, а дверь оставляли открытой. После этого врубали на всю жуть. Американские сверхумные ракеты летели на них, как мухи на г....варенье. laughing Я представляю, сколько своего высокоточного и высокоумного вооружения потратят американцы на батарею надувных С-300.... laughing
          Zoldat_A
        2. Atlant-1164 Сегодня, 17:18
          еше бы резиновых баб..этим китайским воинам.
          Atlant-1164
      4. Blondy Сегодня, 22:52
        А ежели продавать все населению по заниженной цене - их же полтора миллиарда. Так все разведки лбы порасшибают, выявляя боевой потециал.
        Blondy
    2. vkl.47 Сегодня, 16:33
      Ложные цели.сплошное надувательство
      vkl.47
    3. RASKAT Сегодня, 16:45
      Ничего нового все копируют, впрочем как всегда.
      RASKAT
  2. Комментарий был удален.
  3. WildOwl Сегодня, 16:38
    Вспомним 2МВ с ложными аэродромами, деревянными артбатареями и прочим. Современное развитие темы дезинформации противника.
    WildOwl
    1. sabakina Сегодня, 19:24
      Так и фильм есть про ложный аэродром, "Беспокойное хозяйство" называется. Помните?
      sabakina
  4. Pirate Сегодня, 16:56
    Перевезти фуру таких танков и надуть где-нибудь в Германии на поле...
    Pirate
    1. faridg7 Сегодня, 17:14
      Цитата: Pirate
      Перевезти фуру таких танков и надуть где-нибудь в Германии на поле...

      Ну да, а клиник для свихнувшихся политиков и натовских вояк хватит? куда всех нуждающихся в успокоении девать будете?
      faridg7
      1. Pirate Сегодня, 17:19
        Есть вероятность что капитулируют и отдадут часть территории. Наши войска под Берлином всегда к этому приводили.
        Pirate
        1. faridg7 Сегодня, 17:28
          Капитулируют и отдадутся? на кой они нам? пусть себе сами тешатся- от однополых браков детей быть не может, так что они сами вымрут, без нашего вмешательства
          faridg7
  5. Atlant-1164 Сегодня, 17:16
    дурной пример..он всегда заразен.
    Atlant-1164
  6. Vitalson Сегодня, 17:43
    Вероятный противник тоже не . Бомбить эту технику будут резиновыми бомбами. laughing laughing laughing
    Vitalson
  7. ingenera Сегодня, 21:16
    Ничего нового. В дремучие времена, когда я служил, тоже были ложные позиции и ложный р-н развёртывания дивизии и ракетные позиции. С надувными макетами тогда (в 70-х) напряг был, но район был оборудован весьма натурально.
    ingenera
  8. Громобой Сегодня, 22:45
    Сейчас тенденцией в военной моде является фиксировать результаты ударов.
    "Спецэффекты" от поражения настоящей техники очень характерны и могут разительно отличаться от надувных мишенек. Да и после нанесения удара на поле боя останется дымить остов танка или зенитной батареи.А от обманок таких следов не останется.Но средство мне кажется всё равно полезным.Любопытно,что в этом направлении роют американцы и не научились ли они распознавать ложные цели ?Всё таки и средства разведки тоже совершенствуются.
    Громобой
  9. CKORPII Сегодня, 23:44
    от smile и Это у нас стырили как так то request
    CKORPII

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня