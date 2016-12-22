В КНР успешно формируется «надувная армия»

В НОАК активно перенимают российский опыт по созданию надувных макетов самой различной боевой техники.Некоторые модели – например, макеты баллистических ракет, – имеют радиоконтрастное металлическое напыление и на экранах радаров выглядят как настоящая боевая техника. Общий вес надувного танка может составлять от 30-ти до 100 кг.Время развертывания макетов – от з до 5 минут. Стоимость одной модели не превышает нескольких тысяч долларов.В НОАК надувную технику используют как на учениях, так и для дезинформации зарубежных разведок. «Широкое применение таких моделей создаст для противника большие трудности с оценкой настоящей боевой силы НОАК», – отмечают китайские эксперты.