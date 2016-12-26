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11:52
01 января
Военное обозрение
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Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн
70
Президент РФ запретил поставку оружия в КНДР
146
11:09
01 января
Самолёт южнокорейских ВМС осуществил ошибочный сброс бомб и ракет в Японское море
10:42
01 января
В должность вступает новый генсек ООН Антониу Гуттериш
08:12
01 января
При нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли не менее 35 человек. Террорист ликвидирован
21:16
31 декабря
СБ ООН принял подготовленную РФ резолюцию по Сирии
12:56
31 декабря
Сербия заказала вертолеты у компании Airbus
12:29
31 декабря
Российские специалисты разработали проект утилизации списанных АПЛ «методом взрывной резки»
11:52
31 декабря
Роботизированные комплексы «Соратник» и «Нерехта» в учебном бою (видео)
11:20
31 декабря
Су-35 могут стать последними истребителями, закупаемыми Китаем за границей
10:49
31 декабря
Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн
10:30
31 декабря
Российские сапёры обезвредили в Алеппо более 16 тысяч взрывных устройств
10:03
31 декабря
Президент РФ запретил поставку оружия в КНДР
09:38
31 декабря
Турция отправляет в Сирию несколько тысяч солдат
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Политика
11:49
Одни горюют, другие шикуют. Эти ножницы могут нас разрезать
10:47
Exit-2017: какие европейские страны могут попрощаться с Брюсселем
06:02
Чего ждет Узбекистан от 2017 года
03:26
На похороны убийцы российского посла пришли тысячи турок
01:04
Стыдно за Обаму: американцы рассказали о своих разочарованиях в 2016 году
21:04
«Обама подобен капризному коту, мстящему хозяину в тапки». Барак решился
20:54
Откровения иностранцев о русских женщинах: «Самые красивые и желанные»
20:11
Анна Долгарева: Донбасс поздравляет Украину с Новым годом
20:08
Белорусский «Майдан»: мифы и реальность
19:32
График Путина на 2017 год
18:20
Соловьёв: "Трамп развяжет новую гонку вооружений. Нам придётся..."
18:01
Ангела Меркель: терроризм – проблема для Германии
17:54
Георгий Тука уверен: Путин подает сигналы о сдаче Донбасса
17:49
Австрия сможет приструнить Порошенко и освободить Донбасс
17:49
Французы рассказали о любви к президенту Росии: «Хотим такого как Путин!»
17:43
Путин довел Пескова до «суицидального» состояния
17:29
Путин: уходящий год был непростым, но трудности сплотили Россию
17:12
Украинский пастор Мохненко напророчил России агонию и смерть в 2017 году
16:58
Сбежавший на Украину русофоб Шехтман: Рашка должна быть уничтожена
16:47
WADA и МОК раскрыли свои карты: анонсированы новые угрозы для РФ
16:38
Страх Канады перед Россией: Оттава сокращает помощь Украине
16:03
Захарова: «Россия не делала ставку на победу Дональда Трампа»
15:51
Эмисар ООН де Мистура рассказал о вкладе РФ в сирийское урегулирование
15:45
Предновогодняя резолюция: Чуркин не оставил выбора Совбезу ООН
15:24
Майкл Бом восхитился Путиным: Он принял блестящее решение
Экономика
11:08
Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
07:12
Россия с 1 января начинает сокращать добычу нефти
21:57
Крымское вино: Российское виноделие пошло по новосветскому пути развития
20:59
Скрестили «Волгу» и BMW: в Сети появились фото украинского «чудо-автомобиля
18:42
Это уже Европа или будет еще хуже? Цинизм украинских «реформаторов»
17:58
Подьем русского авиастроения: российские ПС-90А показали отличное качество
17:47
Сама не выживет: существование Украины стало «непозволительной роскошью»
17:31
«Убъем двух зайцев»: Россия делает ставку на отечественные самолеты
17:20
Новогодний «подарок» Гройсмана
17:06
Экспорт елочных игрушек в ЕС спас экономику Украины от краха
16:30
Чёрные дыры украинского бюджета. Как «Приват» сожрёт пенсионеров
16:20
Крах европейской мечты: латыши отказываются от Латвии
16:16
Чубайс как индикатор российской экономики. Пока он на коне, она будет под…
16:10
Новый подход к ремонту дорог в 2017 году
15:42
Уникальное детище МАЗа: создан грузовик с интеллектуальной системой
15:32
Украина в OPAL'е: Россия одурачила Киев с поставками газа в Европу
15:22
Крах экономики Незалежной: последний займ Нафтогаза
15:19
В мировой экономике надвигается грандиозный конфликт
15:10
«КАМАЗ» снижает вес и набирает обороты: автогигант выпустил новый грузовик
14:36
Экономическая блокада Донбасса вышла Украине боком: Россия «снимает сливки»
14:29
Российский авиацентр «ЦАГИ»: новое оборудование для испытания самолетов
14:18
Крах украинских заводов: промышленную «визитку» Харькова режут на металлом
14:17
Так вот для кого весь цирк. Одесский припортовый нашёл хозяина
14:05
Самый мощный неатомный ледокол РФ: проект 22600 спустили на воду
13:50
Мощные российские санкции довели чешских фермеров до полного банкротства
Сюжет
Итоги недели. «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?»
Лихо закручен сюжет, не поспоришь. Но факт остаётся фактом: периоды «всемукабздец» приходят и уходят, а Россия есть и будет всегда! С Новым годом,…
Аналитика
23
Итоги 2016 года для России
Сюжет рассказывает о событиях года, происходивших в России с Россией и вокруг России.
3 часа назад
Итоги недели. «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?»
43
1 день назад
Маргинал-патриоты бывшего СССР, не пора ли всерьез объединяться?
102
1 день назад
Путин и Трамп
40
Важно
С Новым, 2017 годом!
146
Маргинал-патриоты бывшего СССР, не пора ли всерьез объединяться?
100
Ехидные комментарии. ВСУ-2016: размышлизмы над цифрами
40
Спасибо, Барак! Ты подарил нам будущее
34
Мнение
5 часов назад
Сатановский: Обама гадит в три стороны, последствия будут фатальными...
25
5 часов назад
Пять самых позорных провалов армии США
25
5 часов назад
«Постоянно изыскиваем резервы, чтобы выполнить майские указы»
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1 день назад
Военно-промышленный потенциал Ирана
24
Вооружение
21
Уязвимость каналов управления штатовскими тактическими БПЛА: технологические моменты
Очень весомое и интересное, с тактической точки зрения, событие произошло на театре военных действий Донбасса в начале декабря 2016-го года. Как стало известно 8 декабря, ближе к полуночи, специалистами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы была проведена успешная попытка перехвата…
5 часов назад
Первые с конца
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5 часов назад
Пешка, не ставшая ферзем
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5 часов назад
Туполевский бриллиант
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"Царь-бомба": как СССР показал миру "Кузькину мать"
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Корабль дня: Sea Fighter (FSF-1) (США)
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ULTRA AP: провальный проект бронеавтомобиля нового поколения
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Ак-12. История фарса
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Фото и видео
Национальный центр управления обороной
Режим перемирия в Сирии уже был нарушен
Экономика России: взгляд Хазина
Кто не присоединился к перемирию, тот ИГИЛ
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В Миллеровский авиаполк поступили новейшие истребители Су-30СМ
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