18:54 16 января

Правительство Сирии договорилось с частью оппозиции о борьбе с ИГ
26

В Крыму подготовлен проект резолюции ООН о нарушениях в период украинского правления
33
Политика
Экономика
Сюжет
Как нам правильно истолковать политику Израиля?
В прошедшем году мы весьма часто становились участниками и свидетелями жарких баталий между основной частью читателей и нашими посетителями из…
Аналитика
31

Китайская оборона уходит в инновационный отрыв

В конце октября 2016 года Москву с официальным визитом посетила делегация Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ходе визита состоялся российско-китайский научный семинар на тему «Военные реформы. Опыт и уроки». Ведущие ученые Научно-исследовательского института…
Книга «Майн кампф» Гитлера снова стала в Германии бестселлером

Книга «Майн кампф» Гитлера снова стала в Германии бестселлером

37
В очередь за Нобелевкой

В очередь за Нобелевкой

37
Голос из будущего: США «заблокируют» море для китайцев

Голос из будущего: США «заблокируют» море для китайцев

35
Важно
О Невзорове, последних резервах и России, идущей не в ту сторону
138
О подвиге российского офицера Марата Ахметшина в Сирии
36
Пора пресечь покушения на русскую Арктику
153
В танковом соревновании Украины и Китая судья из Таиланда объявил…
41
Мнение
Битва за знания (часть 1)

Битва за знания (часть 1)

146
Уроки прошлогодних войн

Уроки прошлогодних войн

64
Военной науке нужны творцы, а не исполнители

Военной науке нужны творцы, а не исполнители

42
Плацдармы и рубежи

Плацдармы и рубежи

26
Вооружение
11

Зенитная система Holman Projector (Великобритания)

Угроза нападения нацистской Германии заставила британских инженеров и энтузиастов создавать новые образцы вооружений и военной техники. Появлялись самые разные проекты различных систем, многие из которых отличались необычным обликом. Кроме того, характерной чертой таких изделий нередко являлась…
Зенитные ракетные системы семейства UP (Великобритания)

Зенитные ракетные системы семейства UP (Великобритания)

1
Свой среди чужих. Качественный французский круассан

Свой среди чужих. Качественный французский круассан

2
Крейсер и эсминец. Правила боя

Крейсер и эсминец. Правила боя

116
Cделали сами

Cделали сами

14
Скоростной десантный катер БК-16: новый участник сирийской операции

Скоростной десантный катер БК-16: новый участник сирийской операции

23
Задачник для авианосца

Задачник для авианосца

34
Динамитная пушка Sims-Dudley (США)

Динамитная пушка Sims-Dudley (США)

2
История
Атака «без выстрела»: Митавская операция

Атака «без выстрела»: Митавская операция

19
Индусский национализм: идеология и практика. Часть 1. Саваркар — творец хиндутвы

Индусский национализм: идеология и практика. Часть 1. Саваркар — творец хиндутвы

5
Бетонка Первой мировой

Бетонка Первой мировой

6
О викингах и их вооружении…

О викингах и их вооружении…

103

"Наличие снарядов, пробивающих броню КВ..."

63
Депортация: урок или повод

Депортация: урок или повод

31
Всепобеждающая молодость

Всепобеждающая молодость

58
Любовь в прифронтовой полосе

Любовь в прифронтовой полосе

22
Выбор читателей

Ополченец ДНР рассказал о прочности российского шлема
118
  1. Мединский и Эрнст «уделали» в «Викинге» всю Россию, включая Путина
  2. LifeNews: Представлены выводы комиссии о причинах крушения Ту-154
  3. Зачем СМИ «закапывают» МиГ-35?
  4. Не пугайте нас длинным стволом
  5. На Украине "недоумевают": Почему "Оплоты" не нужны Таиланду?