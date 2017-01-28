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22:56
01 февраля
Военное обозрение
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Эксплуатация ейского комплекса НИТКА начнется в текущем году
37
МИД Швеции решил изменить позицию по "Северному потоку-2"
68
18:10
01 февраля
Полторак заявил, что Россия обстреляла самолёт Ан-26 ВМС Украины
18:09
01 февраля
В случае угрозы в Латвию прибудет натовский «наконечник копья»
17:34
01 февраля
Минобороны Британии: Queen Elizabeth выйдет на испытания с опозданием
17:04
01 февраля
МЧС ДНР: ВСУ применили ЗРК "Бук"
16:58
01 февраля
Первый Ка-52 для Египта проходит испытания
16:37
01 февраля
Алжирские ВВС получили очередную пару транспортных вертолётов Ми-26Т2
15:49
01 февраля
В Сомали боевики захватили кенийскую военную базу
15:22
01 февраля
В воздух поднялся первый Су-30К, модернизированный для ВВС Анголы
15:14
01 февраля
Замаячил Авдеевский котёл?
14:56
01 февраля
Сирийские танки стали применять высокоточные снаряды
14:32
01 февраля
Сводка за неделю (23-29 января) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»
14:23
01 февраля
Западные СМИ обвинили Россию в заигрывании с Талибаном
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Политика
22:14
Фанаты выкинули украинского футболиста Зозулю с поля за нацизм
22:00
День независимости США в русском городе Харькове
21:44
Лавров прошелся по киевскому режиму: У Запада нет иллюзий насчет Порошенко
21:41
За европейскими проблемами Запад не заметит, как Украина станет российской
21:19
«Поддержка Лукашенко „братской Украины“ — пособничество врагу»
21:17
«Спланированная акция»: раскрыты причины обострения ситуации в Донбассе
21:05
Хлеба ни куска, и в горле тоска
20:58
Француз Роман Евангелистов о России как идеальном месте и заслугах Путина
20:51
Какие тайны хранит кэш «Гугла»
20:35
Российские либералы завыли об Авдеевке
20:29
У России вновь пытаются отобрать Калининград?
20:27
Савченко заявила о планах по возврату Донбасса
20:24
Контрабандистам ДАИШ не поздоровится, или Ловкий ход российской дипломатии
20:01
Истина по-американски: Майкл Бом посетовал, что ему не дают сказать правду
19:47
Трамп может загнать нас в новую перестроечную ловушку
19:38
Саудовский след: почему переговоры по Сирии приводят к обострению в Донбасс
19:22
США: конец гегемонии
19:13
Марков о происходящем в Авдеевке: «Это не шоу. Это война»
19:11
Кого засыплет обломками Украины?
18:56
Ненавидящих Россию эстонских политиков поместят в «Парк дураков»
18:39
Россия - Азербайджан: союзник гадит исподтишка
18:35
Бизнесмен Баков хочет купить остров в Тихом океане чтоб Россия стала больше
18:20
Украина перешла все границы: Россия сделает из Авдеевки второй Алеппо
18:12
Либерализм мертв: его уничтожили не коммунизм и фашизм, а популизм
18:08
«Маленькая шутка Толстого»: чем американских туристов шокировал Крым?
Экономика
22:13
Авдеевский коксохим могут не спасти
21:39
Железнодорожные вагоны российского производства отправятся покорять Египет
21:30
Золотые запасы империи: Россия имеет право на 100 млрд долларов
21:12
Украинское рабство или новый транш МВФ?
21:10
Энергонезависимость? Украина снова закупает уголь в ЮАР
21:06
Новые турбореактивные двигатели РД-33МК успешно испытали на МиГ-35
21:06
В России создан первый графитовый 3D-принтер
21:02
Тайна закончилась: в интернете торгуют данными клиентов ПриватБанка
20:59
Универсальная разработка: «Тонар» выпустил новый полуприцеп
20:50
Национализация Roshen: украинцы решили отобрать у Порошенко самое дорогое
20:35
Новейший роторный двигатель перевернет будущее машиностроения
19:46
РоссиЯ и КитаЙ способны вывести человечество на новую ступень развития
19:41
Украинская газовая «агония»: Киев срочно возобновил реверс
19:35
Польша поставила заслон газовым рекордам Газпрома
19:23
«Газпром» накажет Европу
19:13
Компактный гигант: новейшая модель БелАЗа покорит подземелье
19:08
Игры с криптовалютой: украинцы бегут от реальности в виртуальный мир
19:03
Шведский цирк с противодействием «Северному потоку» окончился полным фиаско
18:45
«Мёртвое поле» Украина: Киев обрёк Европу на «Северный поток-2»
18:39
«Повышение пенсионного возраста повесят на новое правительство»
18:33
Европейский суд перекрыл российский газ
18:30
Раскрыт облик полноприводного автобуса ГАЗон Next
18:11
Украина не справляется: Киев может замерзнуть даже с газом
17:58
«Полтавская битва – 2 завершилась новой победой России
17:58
Почему не стоит торопиться с отменой санкций: Взгляд из России
Аналитика
21
Эрдоган строит халифат на крови
Конституционная реформа в Турции вышла на финишную прямую. В случае принятия поправок на референдуме президент Эрдоган получит неограниченные полномочия. Но выстроенную им политическую систему это вряд ли спасёт от краха: слишком тяжёл груз авантюр, втянувших страну в обстановку террора и репрессий.
13 часов назад
Проект «ЗЗ». Выживут ли русские после ядерного удара?
76
16 часов назад
Необандеровцы проводят уроки ненависти к русским в учебных заведениях Донбасса
36
16 часов назад
Как не опозориться перед русскими
27
Важно
Почему в России принято вытирать ноги о своих солдат?
200
Так что там с "пересмотром устаревших послевоенных границ в Европе"?
63
Итоги недели. «Карту купи, деревня!»
29
Проект «ЗЗ». Выживут ли русские после ядерного удара?
73
Мнение
17 часов назад
Чип всему голова
46
17 часов назад
Противостоять ядерному удару России помогут бункеры и «Мертвая рука»
32
17 часов назад
Трампозависимость
17
17 часов назад
Кофе с маньяком
29
Вооружение
29
Гостья из прошлого. Шпага-пистолет короля-нумизмата
Оружие представляет собой итальянскую офицерскую шпагу обр. 1871/1888 г., скомбинированную с бельгийским пистолетом Browning-FN 7,65 мм обр. 1900 г. Клинок шпаги стальной, прямой, однолезвийный, с явно выраженной пятой, без долов на плоскостях, с несколько утолщённым обухом, острие двулезвийное.…
7 часов назад
Проект зенитного огнемета Naval pattern vertical firing flamethrower (Великобритания)
10
7 часов назад
Система ПВО Великобритании (часть 1)
7
16 часов назад
«Триумфы» без изделий 40Н6: насколько «хромает» обороноспособность ВКС России?
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Разбор «Калибров»
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Боевое траление в первые послевоенные годы - суровое продолжение войны
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Представлен проект модернизации броневика «Тигр-М» с установкой пушечного боевого модуля
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