03:06 30 января

Протесты в аэропортах США. Суды блокируют исполнение указа Трампа
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Рогозин: российский ОПК готов принять на работу украинских авиаконструкторов
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Итоги недели. «Карту купи, деревня!»
Размещение МБР большой дальности в непосредственной близости от границы РФ — это в первую очередь защита под "тенью" РФ. Так как РФ отслеживает…
Аналитика
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Производство баллистических ракет отстает от графика

Некоторые заводы ракетно-космической промышленности перешли на трехсменную работу. Несмотря на все предпринимаемые усилия, выполнение плана перевооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сдвинулось вправо на год, а в перспективе разрыв с планом может увеличиться до двух лет.
Итоги недели. «Карту купи, деревня!»

Итоги недели. «Карту купи, деревня!»

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Забор стратегического назначения

Забор стратегического назначения

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Бронетанковая безработица

Бронетанковая безработица

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Важно
Трамп — это мировая война
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Украина: за русский язык – в тюрьму, за убийство правоохранителей –…
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Итоги недели. «Карту купи, деревня!»
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Мнение
Траектория сдерживания

Траектория сдерживания

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Тихая диверсия

Тихая диверсия

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Примирение между

Примирение между "белыми" и "красными" отменяется – белоэмигранты против-с

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Польский национализм: «Скажи мне чей Львов?»

Польский национализм: «Скажи мне чей Львов?»

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Вооружение
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Легкая буксируемая гаубица AH4 (Китай)

Для решения определенных боевых задач и эксплуатации в некоторых условиях артиллерийские орудия должны отличаться не только высокими огневыми характеристиками, но и удобством транспортировки. Облегченные орудия большого калибра представляют большой интерес для различных армий, что приводит к…
Винтовки и роботы из Тарусы

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Три американских батута

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Французский пистолет-эспандер Реноватор (Squeeze Palm Pistol Renovator)

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Зарезать чем-то покрасивее: просто кукри…

Зарезать чем-то покрасивее: просто кукри…

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Пешка, не ставшая ферзем

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Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 5. Последние приготовления

Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 5. Последние приготовления

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История
Реставраторы на передовой

Реставраторы на передовой

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Неизвестные документы Нюрнбергского трибунала. Часть 4. Заблуждение или фальсификация?

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