05:50 22 января

Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2
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В этом году в Одессу прибудет с визитом британский эсминец
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Итоги недели. «А вас я попрошу остаться»
Вступительная речь Трампа обнадёживает. Нечто подобное хотелось бы услышать от Путина - когда государство должно служить народу, а не кучке жуликов и…
Аналитика
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А у нас в Беларуси... Мигранты и проблемы-2017

Кажется, мало белорусам экономических и социальных проблем в стране в связи с не прекращающимся в стране экономическим кризисом и новых “благих” инициатив властей. Как гром среди ясного неба проносится новость о возможном строительстве на территории республики лагерей для беженцев.
Итоги недели. «А вас я попрошу остаться»

Итоги недели. «А вас я попрошу остаться»

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Вооруженные силы науки

Вооруженные силы науки

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Вооружение
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AK vs AR. Часть IX

Заря восхождения солнца американской оружейной мысли над джунглями Вьетнама омрачилась большим количеством собственных потерь из-за отказов винтовки. Что бы сейчас ни говорили о порохе не той системы, о нехромированных патронниках, необученности солдат правилам ухода за новой винтовкой, всё это…
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