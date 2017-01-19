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05:50
22 января
Военное обозрение
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Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2
72
В этом году в Одессу прибудет с визитом британский эсминец
70
12:15
21 января
На вооружение РВСН принята колёсная дорожная машина
11:55
21 января
Четыреста танков Т-90 пройдут модернизацию по теме «Прорыв»
11:27
21 января
«Адмирал Макаров» завершил прохождение госиспытаний
11:07
21 января
Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления
10:44
21 января
В этом году в Одессу прибудет с визитом британский эсминец
10:21
21 января
В РАН считают маловероятным применение беспилотных самолётов в ближайшие десятилетия
10:04
21 января
21 января - День инженерных войск ВС РФ
09:45
21 января
Первыми «Уран-10» получат инженеры ЮВО
09:13
21 января
Дозаправка Т-50 в воздухе (видео)
08:43
21 января
Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2
08:25
21 января
Батальон бундесвера выдвигается на Восток
07:57
21 января
Австрийские спецслужбы сообщили о высокой вероятности терактов в Вене
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Политика
04:00
Покушение на Геращенко инсценировка, которую готовили СБУ и МВД
01:49
Украина: Еще одна жертва тоталитарного молоха
00:53
Демагог Порошенко возмечтал о Крыме, Донбассе и безвизе
00:34
Киссинджер:Именно президент России Путин поддерживает равновесие на планете
00:05
Украина и соборность: как совместить несовместимое?
23:39
В Раду поступил закон о запрете русского языка и тотальной украинизации
23:03
Грицак: Россия проиграла «русскую весну»
22:32
Демарш Лукашенко. Белоруссия, ты сдурела!
22:22
Сатановский: Астана - гениальная площадка для переговоров по Сирии
21:50
Россия пояснила Азербайджану: Конфликт с Нагорным Карабахом
21:28
Надя нагадила Порошенко. Что, партизанка, уже от своих прячешься?
21:23
Токийский экспресс: зачем Синздо Абэ спешит в Вашингтон и Москву
21:05
В ответе за Крым: россияне массово переезжают на полуостров
20:53
Это все «русские хакеры»: журналист из США Менон высмеял паранойю Запада
20:50
Президент Венесуэлы послал Владимиру Путину отравленный поцелуй
20:31
Пустая голова и руки не из плеч: Шендерович объяснил, за что обидел россиян
20:29
Роковой просчет Порошенко: Трамп и «счастливое» число Украины
20:09
Сказочный бред: Невзоров разглядел в Путине Мэри Поппинс
19:55
Бизнесмен Финнас открыл для себя Россию: «Как скучно мы в Швеции живём»
19:50
Ле Пен: Трамп стал вторым серьезным ударом по Европе вслед за Brexit
19:50
Американский «майдан» - спусковой крючок мировой катастрофы
19:40
Трамп закрывает Америку
19:16
Душевные фильмы, морозы и блины - студент из Непала в восторге от России
18:47
WADA подставило мировой спорт: Родченков сболтнул лишнего
18:43
Смог бы Путин произнести речь Трампа?
Экономика
23:51
Безоговорочные лидеры. Россия разрабатывает новейшую многоразовую ракету
23:16
Жильё по дешевке. Правительство сбило ипотечную ставку до рекордного уровня
22:54
Чем российская LADA покорила немцев?
21:26
“Войны были, есть и будут – из-за ресурсов!”
21:16
Покупать не на что! Автопроизводители сломя голову бегут с Украины
21:07
Уникальный российский ледокол «Илья Муромец» получил новейшее оборудование
20:46
Печальные «грёзы» Прибалтики: реэмиграция обернулась нищетой
20:40
Чёрное море для чёрной икры: Крым наращивает производство деликатеса
20:11
Спасительное импортозамещение. «Антонов» пытается «оседлать» Британию
19:55
Давос-2017: русские приходят за своими деньгами
19:33
Последний шанс: попытка Киева реанимировать КБ «Антонова»
18:51
Газа закончился: Со вторника в Харькове отключат отопление и горячую воду
18:45
«Привет от Ильича»: как Украина использует электровозы ВЛ-8 1953 года
18:37
Сюрпризы трампономики – и как на них сможет ответить экономика России?
18:12
Финны в отчаянии бегут к русским просить о помощи: давайте объединяться
17:46
Нашли подходы к Стройке века: у Керченского моста не отыскали мертвую точку
17:36
Шелуха спасёт отрасль? Газовая петля сдавила криворожский ArcelorMittal
17:21
«Единороссы» собрались уменьшить налоги и защитить казну
17:15
Куда идут наши деньги? Чиновники не пожалели миллиардов на Керченский мост
16:57
Злость Варшавы: Еврокомиссия встала на сторону «Газпрома»!
16:50
Запорожцев: Крым заинтересован в угле, мясной и сельхозпродукции ЛНР
16:45
Власти Латвии кормят свой народ пропагандой, народ едет за едой в Россию
15:45
«Бумажный» самолёт: Украина пишет Казахстану письма вместо поставок Ан-74
15:30
Вопиющий шантаж: Украина «связана по рукам и ногам» донецким углём
15:23
«Доллар, прощай»: курс рухнул сразу после слов Трампа, что дальше
Сюжет
Итоги недели. «А вас я попрошу остаться»
Вступительная речь Трампа обнадёживает. Нечто подобное хотелось бы услышать от Путина - когда государство должно служить народу, а не кучке жуликов и…
Аналитика
42
А у нас в Беларуси... Мигранты и проблемы-2017
Кажется, мало белорусам экономических и социальных проблем в стране в связи с не прекращающимся в стране экономическим кризисом и новых “благих” инициатив властей. Как гром среди ясного неба проносится новость о возможном строительстве на территории республики лагерей для беженцев.
1 минуту назад
Итоги недели. «А вас я попрошу остаться»
0
14 часов назад
Корпорация победителей
12
22 часа назад
Решимость без энтузиазма
10
Важно
План нападения Обамы на Россию
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Как Путин сделал "кудзуси" Европарламенту...
53
Автобыдло на наших дорогах: "Куда торопится скорая?.."
125
Холодные и активные
20
Мнение
14 часов назад
"Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"
85
14 часов назад
Новый сценарий «русского блицкрига» в Балтии вышел за грани разумного
50
14 часов назад
Указующий перс
15
14 часов назад
Вооруженные силы науки
6
Вооружение
138
AK vs AR. Часть IX
Заря восхождения солнца американской оружейной мысли над джунглями Вьетнама омрачилась большим количеством собственных потерь из-за отказов винтовки. Что бы сейчас ни говорили о порохе не той системы, о нехромированных патронниках, необученности солдат правилам ухода за новой винтовкой, всё это…
22 часа назад
Арсенал с бородой
10
22 часа назад
«Цирконовый» апгрейд
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22 часа назад
Сто лет в строю: нестареющая «лимонка»
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Чем воюют бармалеи
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Мортира Little David: самое крупное орудие в мире
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Российский охотничий карабин RA-5
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Крейсера проекта 68-бис: "Свердлов" против британского тигра. Часть 2
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