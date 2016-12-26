11:52 01 января

Анкара в течение 5-ти лет выделит на нужды украинской армии $ 15 млн
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Президент РФ запретил поставку оружия в КНДР
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Политика
Экономика
Сюжет
Итоги недели. «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?»
Лихо закручен сюжет, не поспоришь. Но факт остаётся фактом: периоды «всемукабздец» приходят и уходят, а Россия есть и будет всегда! С Новым годом,…
Аналитика
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Итоги 2016 года для России

Сюжет рассказывает о событиях года, происходивших в России с Россией и вокруг России.
Итоги недели. «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?»

Итоги недели. «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?»

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Маргинал-патриоты бывшего СССР, не пора ли всерьез объединяться?

Маргинал-патриоты бывшего СССР, не пора ли всерьез объединяться?

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Путин и Трамп

Путин и Трамп

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Важно
С Новым, 2017 годом!
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Маргинал-патриоты бывшего СССР, не пора ли всерьез объединяться?
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Ехидные комментарии. ВСУ-2016: размышлизмы над цифрами
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Спасибо, Барак! Ты подарил нам будущее
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Мнение
Сатановский: Обама гадит в три стороны, последствия будут фатальными...

Сатановский: Обама гадит в три стороны, последствия будут фатальными...

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Пять самых позорных провалов армии США

Пять самых позорных провалов армии США

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«Постоянно изыскиваем резервы, чтобы выполнить майские указы»

«Постоянно изыскиваем резервы, чтобы выполнить майские указы»

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Военно-промышленный потенциал Ирана

Военно-промышленный потенциал Ирана

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Вооружение
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Уязвимость каналов управления штатовскими тактическими БПЛА: технологические моменты

Очень весомое и интересное, с тактической точки зрения, событие произошло на театре военных действий Донбасса в начале декабря 2016-го года. Как стало известно 8 декабря, ближе к полуночи, специалистами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы была проведена успешная попытка перехвата…
Первые с конца

Первые с конца

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Пешка, не ставшая ферзем

Пешка, не ставшая ферзем

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Туполевский бриллиант

Туполевский бриллиант

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"Царь-бомба": как СССР показал миру "Кузькину мать"

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ULTRA AP: провальный проект бронеавтомобиля нового поколения

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Ак-12. История фарса

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История
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Награды гражданской: восточный. Фронт Белых

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Александровцы… 10 главных песен

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