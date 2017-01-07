23:36 09 января

Установка боевого отделения «Бережок» увеличит эффективность российских БМП-2 в три раза
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75 лет с начала Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции
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9 января - День рождения Героя России Магомеда Нурбагандова
Часто на страницах «Военного обозрения» выходят материалы, посвящённые героям давно минувших лет с повествованиями об их подвигах. Наша цель – не…
Аналитика
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Новая гражданская война как реальность Мозамбика

Перед Новым годом мозамбикская оппозиционная партия РЕНАМО на неделю прекратила все боевые действия против правительственных войск. Представители руководства партии заявили, что дают народу возможность спокойно отметить праздники. Но появится ли у страны надежда на перемирие? Долгое время казалось,…
Проект «ЗЗ». Солист и хор: один дурак и много параноиков

Проект «ЗЗ». Солист и хор: один дурак и много параноиков

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ЧВК Вагнера и питерский фонтан

ЧВК Вагнера и питерский фонтан

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Черный сирийский Новый год

Черный сирийский Новый год

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Важно
Возмездие за госпиталь в Алеппо
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Записки Колорадского Таракана. Вот так вот крепишься каждый день,…
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Япония убедила себя, что она главная пострадавшая в войне на Востоке,…
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ЧВК Вагнера и питерский фонтан
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Мнение
Мне лично поздравление Путина к Новому году вообще не понравилось

Мне лично поздравление Путина к Новому году вообще не понравилось

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У природы нет плохой погоды

У природы нет плохой погоды

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Россия-США. Квартирный вопрос

Россия-США. Квартирный вопрос

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Глобальные силы бросают вызов Саудовской Аравии

Глобальные силы бросают вызов Саудовской Аравии

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Вооружение
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Немецкий основной боевой танк Leopard 2: этапы развития. Часть 10

В начале 2002 года Leopard 2 был объявлен новым основным боевым танком для греческой армии. Было заказано в общей сложности 170 машин, которые должны были быть произведены главным образом в Греции. Дополнительная машина была заказана для боевых стрельб. Корпус и башня танков изготавливались в…
Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 7)

Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 7)

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Marmon-Herrington. Все, что вы хотели узнать

Marmon-Herrington. Все, что вы хотели узнать

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Парижская пушка

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Подводная лодка инженерных войск. Часть 2

Подводная лодка инженерных войск. Часть 2

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Идеям «Ляонина» верны

Идеям «Ляонина» верны

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У каждого – сто боевых вылетов

У каждого – сто боевых вылетов

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Пистолеты для плохих стрелков. Часть 1. Smith & Wesson M&P

Пистолеты для плохих стрелков. Часть 1. Smith & Wesson M&P

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История

"...Сыплют бомбы, как горох,.."

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Керлаверок – треугольный замок оригинальной архитектуры и богатой истории

Керлаверок – треугольный замок оригинальной архитектуры и богатой истории

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Стратегическая конница. Русская кавалерия в Прибалтике в апреле - мае 1915 г. Ч. 2

Стратегическая конница. Русская кавалерия в Прибалтике в апреле - мае 1915 г. Ч. 2

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Стратегическая конница. Русская кавалерия в Прибалтике в апреле - мае 1915 г. Ч. 1

Стратегическая конница. Русская кавалерия в Прибалтике в апреле - мае 1915 г. Ч. 1

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