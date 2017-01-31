05:28 04 февраля

В Воронеже завершается сборка планера первого Ил-112
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Песков: "Надеемся, что у Донецка и Луганска боеприпасов хватит"
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Зимний день на аэродроме с Су-34
Мы провели день на аэродроме одного из авиаполков ЗВО. Погода была отличнейшая: минус 32 градуса. Но, так как учения планируются заранее, то…
Аналитика
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На французской политической сцене проявляется дежавю

В выходные во Франции прошли праймериз социалистической партии. Победу на них одержал бывший министр образования Бенуа Амон. Теперь социалисты выдвинут его своим официальным кандидатом на выборах президента страны, которые пройдут в апреле. Завершившиеся праймериз практически сформировали круг…
Донбассу не хватает Моторолы

Донбассу не хватает Моторолы

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В отставку бандитов!

В отставку бандитов!

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Медведь превратится в чудовище

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Важно
Так что там с "пересмотром устаревших послевоенных границ в Европе"?
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Пройдёт 13 лет, и русские перестанут быть опасными
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Милые бранятся, или Укрощение строптивого?..
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Мнение
Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым

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Что там в США?

Что там в США?

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Мастера вертикального взлета

Мастера вертикального взлета

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По соседству с войной

По соседству с войной

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Вооружение
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Британский эсминец в Чёрном море

Подразделениям Черноморского флота скоро предстоит знакомство с одним из самых совершенных боевых кораблей нашего времени. По сообщениям западных информагенств, эсминец HMS Diamond взял курс к берегам Украины.
Ракета Р-5М: первенец ракетно-ядерной эры

Ракета Р-5М: первенец ракетно-ядерной эры

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Гаубица 28 cm Haubitze L/12 (Германия)

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История
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