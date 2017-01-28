22:56 01 февраля

Эксплуатация ейского комплекса НИТКА начнется в текущем году
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МИД Швеции решил изменить позицию по "Северному потоку-2"
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Политика
Экономика
Аналитика
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Эрдоган строит халифат на крови

Конституционная реформа в Турции вышла на финишную прямую. В случае принятия поправок на референдуме президент Эрдоган получит неограниченные полномочия. Но выстроенную им политическую систему это вряд ли спасёт от краха: слишком тяжёл груз авантюр, втянувших страну в обстановку террора и репрессий.
Проект «ЗЗ». Выживут ли русские после ядерного удара?

Проект «ЗЗ». Выживут ли русские после ядерного удара?

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Необандеровцы проводят уроки ненависти к русским в учебных заведениях Донбасса

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Как не опозориться перед русскими

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Важно
Почему в России принято вытирать ноги о своих солдат?
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Так что там с "пересмотром устаревших послевоенных границ в Европе"?
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Итоги недели. «Карту купи, деревня!»
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Проект «ЗЗ». Выживут ли русские после ядерного удара?
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Мнение
Чип всему голова

Чип всему голова

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Противостоять ядерному удару России помогут бункеры и «Мертвая рука»

Противостоять ядерному удару России помогут бункеры и «Мертвая рука»

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Трампозависимость

Трампозависимость

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Кофе с маньяком

Кофе с маньяком

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Вооружение
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Гостья из прошлого. Шпага-пистолет короля-нумизмата

Оружие представляет собой итальянскую офицерскую шпагу обр. 1871/1888 г., скомбинированную с бельгийским пистолетом Browning-FN 7,65 мм обр. 1900 г. Клинок шпаги стальной, прямой, однолезвийный, с явно выраженной пятой, без долов на плоскостях, с несколько утолщённым обухом, острие двулезвийное.…
Проект зенитного огнемета Naval pattern vertical firing flamethrower (Великобритания)

Проект зенитного огнемета Naval pattern vertical firing flamethrower (Великобритания)

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Система ПВО Великобритании (часть 1)

Система ПВО Великобритании (часть 1)

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Боевое траление в первые послевоенные годы - суровое продолжение войны

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"Князья" подводного флота России

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Представлен проект модернизации броневика «Тигр-М» с установкой пушечного боевого модуля

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История
Квислинг — нацистский наместник Норвегии: как его фамилия стала нарицательной

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