Сюжет

Итоги недели. «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?»

Лихо закручен сюжет, не поспоришь. Но факт остаётся фактом: периоды «всемукабздец» приходят и уходят, а Россия есть и будет всегда! С Новым годом,…