14:51 26 января

Компьютерные сети ВС Швеции не выдержали кибератаки
28

ВКС РФ снова нанесли удары по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
28
Политика
Экономика
Сюжет
«Роскосмос» отзывает все воронежские ракетные двигатели. График запуска на 2017 год сорван
25 января прошла информация о том, что «Роскосмос» принял решение отозвать ВСЕ двигатели, собранные на ВМЗ за ближайшие 5 лет. В том числе и те,…
Аналитика
13

Русский шпион Данила Трампецкий

На Д. Трампа, склонного, по мнению американских контрразведчиков, к шпионажу в пользу Путина, специалисты якобы «нарыли» немножко компромата. Точнее, не на самого Трампа, а на его советника Майкла Флинна. Но это ж почти одно и то же. Советник-то — по национальной безопасности! Правда, компромат…
Проект «ЗЗ». Россия прирастёт умом, а не Сибирью

Проект «ЗЗ». Россия прирастёт умом, а не Сибирью

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Трамп — это мировая война

Трамп — это мировая война

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Украина: за русский язык – в тюрьму, за убийство правоохранителей – на свободу?

Украина: за русский язык – в тюрьму, за убийство правоохранителей – на свободу?

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Важно
НАТО придётся воевать с русскими: больше не с кем
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Итоги недели. «А вас я попрошу остаться»
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Трамп — это мировая война
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Украинский план Обамы: немыслимые последствия - 2017
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Мнение
Пушкин и георгиевская ленточка

Пушкин и георгиевская ленточка

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Броненосец вместо авианосца

Броненосец вместо авианосца

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Агрессия маленького и беззащитного

Агрессия маленького и беззащитного

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«5-10 лет назад нам не хватало инженеров»: Кто будет строить флот в России?

«5-10 лет назад нам не хватало инженеров»: Кто будет строить флот в России?

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Вооружение
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Самоходные огнеметы семейства Cockatrice (Великобритания)

Вскоре после начала Второй мировой войны промышленность Великобритании начала разработку новых типов вооружения различного назначения. Для решения тех или иных задач предлагалось новое оружие, а также оригинальные способы его применения. Так, в середине 1940 года несколько государственных и частных…
Новости о модернизации ракеты Р-30 «Булава»

Новости о модернизации ракеты Р-30 «Булава»

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Перспективный китайский тактический истребитель J-10C: гибрид «Раптора» с FS-2020

Перспективный китайский тактический истребитель J-10C: гибрид «Раптора» с FS-2020

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Больше шума для Леопардов Бундесвера

Больше шума для Леопардов Бундесвера

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Самоходный огнемет Ronson flamethrower (Великобритания)

Самоходный огнемет Ronson flamethrower (Великобритания)

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О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

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Больше шума для Леопардов Бундесвера

Больше шума для Леопардов Бундесвера

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Флоты-пешки Вашингтона в АТР и Европе вооружат дальнобойными «Стандартами-6»: угроза для ВМФ России и Китая удваивается

Флоты-пешки Вашингтона в АТР и Европе вооружат дальнобойными «Стандартами-6»: угроза для ВМФ России…

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История
Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 14. Немножко альтернативы

Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 14. Немножко альтернативы

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Военнопленные как потери и трофеи на Русском фронте Первой мировой

Военнопленные как потери и трофеи на Русском фронте Первой мировой

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