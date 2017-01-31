01:19 06 февраля

У французских солдат, обедавших в «Макдоналдс», украли оружие
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Басурин: Киев не выполняет условия прекращения огня
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Политика
Экономика
Сюжет
Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц»
"Донбасс станет украинским либо безлюдным" - вот этот сценарий и реализовывают. Неужели надеются на сыночка "бывшего", что даст деньги и будет…
Аналитика
13

Недолёт… Памяти Валерия Халилова

2 февраля исполнилось 40 дней с момента трагической гибели девяноста двух человек в самолете Ту-154, который так и не долетел до авиабазы «Хмеймим» и упал в Черное море. Это было одно из самых страшных известий 2016 года, не только потрясшее народ России, но и выявившее: кто есть кто. Все…
Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц»

Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц»

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Недолёт… Памяти Валерия Халилова

Недолёт… Памяти Валерия Халилова

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Донбассу не хватает Моторолы

Донбассу не хватает Моторолы

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Важно
Пройдёт 13 лет, и русские перестанут быть опасными
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Милые бранятся, или Укрощение строптивого?..
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Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских…
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Донбассу не хватает Моторолы
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Мнение
Недостаточно для счастья

Недостаточно для счастья

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Последний вагон на Запад

Последний вагон на Запад

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Китай начинает воспринимать США как реальную военную угрозу

Китай начинает воспринимать США как реальную военную угрозу

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Готовиться к боям грядущим, а не минувшим

Готовиться к боям грядущим, а не минувшим

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Вооружение
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Гаубицы максимальных калибров

Что могли союзники противопоставить сверхмощным гаубицам держав Германского блока? Статья посвящена тяжелым гаубицам Франции и России в Первую мировую войну.
Бочка на плоту

Бочка на плоту

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Новые носители «Калибров»

Новые носители «Калибров»

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Стреляющие неудачники

Стреляющие неудачники

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AK vs AR. Часть VI

AK vs AR. Часть VI

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Штурмовик Convair Model 48 Charger (США)

Штурмовик Convair Model 48 Charger (США)

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Тяжёлый бомбардировщик-биплан Handley Page H.P.50 «Heyford»

Тяжёлый бомбардировщик-биплан Handley Page H.P.50 «Heyford»

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Экспериментальная инженерная машина Appareil Boirault №1 (Франция)

Экспериментальная инженерная машина Appareil Boirault №1 (Франция)

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История
Россию постоянно бьют ножом в спину

Россию постоянно бьют ножом в спину

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Сапёр, который никогда не ошибался

Сапёр, который никогда не ошибался

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Октябрь и ядерный щит Отечества связаны неразрывно

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Как германский флот пошел в Индийский океан

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