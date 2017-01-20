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«Роскосмос» отзывает все воронежские ракетные двигатели. График запуска на 2017 год сорван

25 января прошла информация о том, что «Роскосмос» принял решение отозвать ВСЕ двигатели, собранные на ВМЗ за ближайшие 5 лет. В том числе и те,…