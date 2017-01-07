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23:36
09 января
Военное обозрение
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Установка боевого отделения «Бережок» увеличит эффективность российских БМП-2 в три раза
90
75 лет с начала Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции
77
18:12
09 января
ОБСЕ "разглядели" украинские ЗРК и танки
16:58
09 января
ВВС Индии получат новый самолёт ДРЛО
16:47
09 января
Истребители ВВС Японии поднимались на перехват 8 самолётов ВВС Китая
16:11
09 января
Российский флот получил тренажёрные комплексы для водолазов и военных спасателей
16:06
09 января
Эсминец ВМС США открыл огонь в Ормузском проливе
15:58
09 января
США разместят в Корее более 20-ти вертолетов Apache
15:41
09 января
Пентагон заказал разработку биоразлагаемых боеприпасов
15:27
09 января
Теракт с применением грузовика в Египте
14:58
09 января
США потратят $ 125 млрд на строительство новых АПЛ
14:15
09 января
"Герои АТО" возмущены тем, что торговой блокады ДНР и ЛНР де-факто не существует
13:53
09 января
Киевский завод в 2016 г передал силовикам 51 новый БТР-3Е1Д
13:40
09 января
Китайский «горный» танк начал массово поставляться в войска
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Политика
23:32
«Веселый молочник» из США: я не фанат Путина, но слово он держать умеет
23:20
Американские ястребы требуют крови
23:16
Как «Комсомолка» с Жириновским «хакнули» мозг Обаме
23:13
Новая украинская идея
22:21
Нелюдь
22:09
Россия становится евразийским жандармом
22:00
Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о вмешательстве Путина в голосование
21:43
Вы довольны своей жизнью и положением дел в стране?
21:18
Прощай, ненька Украина! «Великий» исход Незалежной, которого все боятся
21:09
Белоруссия дрейфует на Запад: Предаст ли Лукашенко Путина?
21:02
Крах неолибералов и фактор Трампа: каким будет 2017 год в мировой политике
21:02
Огненный петух клюнет: Чего ждать в наступившем году России и миру
20:50
Яков Кедми рассказал, что общего между Крымом и Иерусалимом
20:46
Американская пресса высмеяла разведку США
20:32
Шаг за шагом: Тихий геноцид пенсионеров на Украине
20:16
Хлестнуть русским языком по лицу Порошенко: череда малых бунтов на Украине
20:12
Что из прогнозов Ротшильдов сбылось в 2016 году
20:11
«Путин готов выставить за дверь неудачника Медведева»
20:07
Право на убийство
20:00
2017 год для Киева станет полным крахом евронадежд
19:58
Успехи на фронтах и пыльные бури: что может помочь переговорам в Астане?
19:57
«Галлюцинации» Ганапольского: Путин на 80% уничтожил Трампа
19:48
Русские хакеры, пранкеры и другие коварные методы КГБ 2.0
19:47
Француз о Крыме: Русские хорошо меня встретили, стали моими друзьями!
19:33
Как Хрущев уничтожал Экономику СССР
Экономика
23:33
Литву оставили без денег: советскую АЭС порежут на металлолом
23:22
Орешкин пойдет дорогой Улюкаева
23:01
Дурень думкой богатеет: «дармовое» топливо на всех АЗС Незалежной
22:37
Кто снег насыпал, тот пусть его и убирает…
21:44
Табачное лобби: производители сигарет раскритиковали концепцию Минздрава
21:29
ЦБ РФ резко распродает евро и гособлигации Франции
21:10
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20:53
Верните торговлю с Россией! Рынок США отказался от латвийских шпрот
20:39
Точно по плану: "Северный поток-2" назло оппонентам
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Не газом единым: Россия готовит инновационную революцию в экономике
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Курс на Восток: Российский КАМАЗ покорит индийский рынок
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Хроники независимого процветания. Горняки ДНР побили рекорд по угледобыче
20:04
«Страна агрессор» прекращает кормить неблагодарного брата
20:00
Оттепель в экономике началась в декабре
19:51
Москва и Минск не поделили нефть
19:49
Онищенко рассказал, как России победить «транснациональную мафию»
19:43
Хеллоу, Америка или как советские ВАЗы покоряли Запад
19:33
Рубль давно не был столь крепок и силен
19:32
Как Хрущев уничтожал Экономику СССР
19:20
Великая аграрная пустыня. Агрохолдинги США оставили Украину ни с чем
19:12
Незалежная готовит «электрическую иглу» для Евросоюза
18:48
Брат ТОС «Буратино»: как Украина лишилась уникального танка на базе Т-62
18:41
Сапсанов станет больше: РЖД расширит парк скоростных поездов
18:35
Нищета: троллейбусы в Киеве не отапливают из экономии. В салонах лежит снег
18:17
Российское правительство объявляет войну Белоруссии
Сюжет
9 января - День рождения Героя России Магомеда Нурбагандова
Часто на страницах «Военного обозрения» выходят материалы, посвящённые героям давно минувших лет с повествованиями об их подвигах. Наша цель – не…
Аналитика
12
Новая гражданская война как реальность Мозамбика
Перед Новым годом мозамбикская оппозиционная партия РЕНАМО на неделю прекратила все боевые действия против правительственных войск. Представители руководства партии заявили, что дают народу возможность спокойно отметить праздники. Но появится ли у страны надежда на перемирие? Долгое время казалось,…
13 часов назад
Проект «ЗЗ». Солист и хор: один дурак и много параноиков
22
17 часов назад
ЧВК Вагнера и питерский фонтан
49
17 часов назад
Черный сирийский Новый год
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Важно
Возмездие за госпиталь в Алеппо
211
Записки Колорадского Таракана. Вот так вот крепишься каждый день,…
43
Япония убедила себя, что она главная пострадавшая в войне на Востоке,…
76
ЧВК Вагнера и питерский фонтан
49
Мнение
16 часов назад
Мне лично поздравление Путина к Новому году вообще не понравилось
82
18 часов назад
У природы нет плохой погоды
58
18 часов назад
Россия-США. Квартирный вопрос
80
18 часов назад
Глобальные силы бросают вызов Саудовской Аравии
22
Вооружение
10
Немецкий основной боевой танк Leopard 2: этапы развития. Часть 10
В начале 2002 года Leopard 2 был объявлен новым основным боевым танком для греческой армии. Было заказано в общей сложности 170 машин, которые должны были быть произведены главным образом в Греции. Дополнительная машина была заказана для боевых стрельб. Корпус и башня танков изготавливались в…
17 часов назад
Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 7)
37
17 часов назад
Marmon-Herrington. Все, что вы хотели узнать
20
17 часов назад
Парижская пушка
29
Подводная лодка инженерных войск. Часть 2
14
Идеям «Ляонина» верны
40
У каждого – сто боевых вылетов
13
Пистолеты для плохих стрелков. Часть 1. Smith & Wesson M&P
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Фото и видео
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Стратегическая конница. Русская кавалерия в Прибалтике в апреле - мае 1915 г. Ч. 1
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