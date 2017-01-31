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01:19
06 февраля
Военное обозрение
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У французских солдат, обедавших в «Макдоналдс», украли оружие
194
Басурин: Киев не выполняет условия прекращения огня
35
14:40
05 февраля
МО РФ опровергает заявления ТК "Аль-Джазира" о гибели российских военнослужащих в Сирии
12:51
05 февраля
В Петербурге заложат две «Варшавянки» для ТОФ
12:21
05 февраля
Трамп и Порошенко заявили о необходимости перемирия в Донбассе
11:52
05 февраля
У французских солдат, обедавших в «Макдоналдс», украли оружие
11:29
05 февраля
Столтенберг: НАТО окажет Ираку более существенную помощь в борьбе с террористами
11:10
05 февраля
Генпрокуратура Украины: Москва отказалась выдать бывших «беркутовцев»
10:37
05 февраля
США и Япония провели на Гавайях испытание ракеты-перехватчика
10:10
05 февраля
Тегеран пригрозил обрушить «ревущие ракеты» на головы своих врагов
09:32
05 февраля
Басурин: Киев не выполняет условия прекращения огня
08:43
05 февраля
«Сокол» изготовит половину комплектующих для МиГ-35
08:40
05 февраля
ВВС Иордании наносят удары по ИГИЛ на юге Сирии
08:14
05 февраля
«Ратник» каждому солдату
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Политика
00:55
Обратился на русском языке – значит оскорбил
00:38
Рон Пол: Трамп на правильном пути, но ему следует поторопиться
00:07
Армения активизировала военно-политические контакты с партнёрами
00:03
Венгрия идёт навстречу России, Украина – в стороне
23:13
Мир на Украине обеспечит слабость Киева или сила Москвы?
23:12
Украинский бумеранг
22:58
НАТО следит за усилением влияния России на Балканах
22:02
Россиянин, живущий в США, раскрыл правду об отношении американцев к Путину
21:21
На Украине раскритиковали звонок Порошенко Трампу: «Это было унизительно»
21:19
Русофобия убивает: Памяти Ильи Кормильцева
21:15
Парасюк избил полицейского и угрожал убить всех кто мешает блокаде Донбасса
21:00
Признание переехавшего в Россию американца: Путин мне не мешает
20:50
Швейцарка Жоанна Монбарон: в России больше возможностей, чем в Европе
20:47
Тело миллионера, убитого на Украине, прибыло в Великобританию без почек
20:43
Крымскую Весну испортил земельный вопрос
20:39
Россиянка, переехавшая в Европу: Я и не думала, что буду скучать по России!
20:28
У США кончились деньги на развитие демократии: прощай, пропаганда!
20:23
Загнанный в угол Киев возобновляет войну
20:21
Украина отдаст долги землями
20:20
Марков назвал еще одну причину «авдеевского котла», не упомянутую Путиным
20:05
Борьба идей крепчает: ты за царя или за социалистическое отечество?
19:54
Русский Крым глазами французского фотографа: на самом деле все иначе!
19:54
Петька закусил удила, развязка будет жёсткой, за Boeing придётся ответить
19:44
Русская немка после поездки в Россию: «Я будто побывала на другой планете!»
19:37
Стоун призвал Трампа рассекретить документы о вмешательстве США в Украину
Экономика
23:53
«Крым интересен турецким бизнесменам»
22:20
Специалисты из РФ создали суперкамеру для чёткой съемки в открытом космосе
21:26
Ученые РФ изобрели не имеющую аналогов технологию очистки ядерного топлива
21:07
Как мигрант спасает Украину
21:06
Невероятный дизайн новой Lada California впечатлил российских автолюбителей
21:01
«Куркулизация» по-украински: Киев лишит Донбасс промышленности
20:55
В России создан первый 3D-принтер для работы в невесомости
20:51
Как превращаются в Руину: в цифрах
20:50
Украина без «главного мотора»: Марков раскрыл экономическую роль Донбасса
20:39
Литва, на выход! Европейское производство трещит по швам на границе с РФ
20:11
Украинцев захлестнула нищета, тысячи людей массово бегут в российский Крым
20:00
Одесский порт превратился в безлюдную пустошь
19:40
Специалисты США выявили опасные дефекты в "Falcon 9"
19:33
Эксперт: россияне выбирают отечественные огурцы и картофель
19:30
Швеция «обречена»: «Северный поток-2» показал, на что способна Россия
19:20
Успех российских автобусов: ПАЗ лидирует на украинском рынке
19:00
США продолжат «войну» против «Северного потока-2»
18:46
Российский «атомный квадрат»: ядерное топливо РФ завоевывает Запад
18:28
«Сильнейшая армия Европы» переходит на шведский стол, а получит пустой
18:14
Украина начала официальный экспорт волос в США
17:59
Нереализованные проекты советского автопрома: дюжина неизвестных моделей
17:36
Рогозин: антироссийские санкции приводят к обратному эффекту
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Как «убогая» Укрзализныця отмывает миллиарды
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Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц»
"Донбасс станет украинским либо безлюдным" - вот этот сценарий и реализовывают. Неужели надеются на сыночка "бывшего", что даст деньги и будет…
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Недолёт… Памяти Валерия Халилова
2 февраля исполнилось 40 дней с момента трагической гибели девяноста двух человек в самолете Ту-154, который так и не долетел до авиабазы «Хмеймим» и упал в Черное море. Это было одно из самых страшных известий 2016 года, не только потрясшее народ России, но и выявившее: кто есть кто. Все…
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Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских таблиц»
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1 день назад
Недолёт… Памяти Валерия Халилова
13
2 дня назад
Донбассу не хватает Моторолы
52
Важно
Пройдёт 13 лет, и русские перестанут быть опасными
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Милые бранятся, или Укрощение строптивого?..
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Итоги недели. «Он вообще ничего не читает, кроме артиллерийских…
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Донбассу не хватает Моторолы
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Мнение
10 часов назад
Недостаточно для счастья
10
10 часов назад
Последний вагон на Запад
29
10 часов назад
Китай начинает воспринимать США как реальную военную угрозу
11
19 часов назад
Готовиться к боям грядущим, а не минувшим
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Вооружение
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Гаубицы максимальных калибров
Что могли союзники противопоставить сверхмощным гаубицам держав Германского блока? Статья посвящена тяжелым гаубицам Франции и России в Первую мировую войну.
10 часов назад
Бочка на плоту
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10 часов назад
Новые носители «Калибров»
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19 часов назад
Стреляющие неудачники
67
AK vs AR. Часть VI
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Штурмовик Convair Model 48 Charger (США)
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Тяжёлый бомбардировщик-биплан Handley Page H.P.50 «Heyford»
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Экспериментальная инженерная машина Appareil Boirault №1 (Франция)
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Фото и видео
Служу России! Выпуск от 05.02.2017
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Россию постоянно бьют ножом в спину
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