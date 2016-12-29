Окружения на Русском фронте Первой мировой и борьба с ними. Ч. 2
Знала мировая война и ряд примеров удачного противодействия русских войск операциям противника на окружение.
1. В Томашовском сражении 1914 г.
После поражения под Красником 4-й армии командование Юго-Западного фронта приказало 5-й армии развернуться на запад и помочь левому флангу соседа. Ей ставились две задачи, заставляющие ее направить свои корпуса веером по расходящимся направлениям: на юг (для взаимодействия с флангом 3-й армии) и на запад (в помощь 4-й армии).
5-я армия подошла к полю сражения растянутой по фронту - двумя группами корпусов (5-й – 17-й и 25-й – 19-й). К тому же она сразу угодила под фланговый удар австрийской 4-й армии, наступающей с юга.
Из-за поражения фланговых корпусов 5-я армия оказалось разорванной на две корпусные группы. Костяк обороны - 19-й армейский корпус – вел бой с тремя корпусами противника. 12 августа командующий австрийской 4-й армии генерал пехоты М. Ауффенберг принял решение окружить 5-ю армию [Белой А. Выход из окружения 19-го армейского корпуса у Томашова в 1914 г. - М. - Л., 1937. С. 29].
Командование 5-й армии устранило рассредоточение своих войск - 17-й армейский корпус, находящийся на левом фланге, был подтянут к 5-му, а находящийся на правом фланге 25-й армейский корпус действовал у Замостья.
19-й армейский корпус отбил атаки австрийских 9-го и 6-го армейских корпусов (15-я пехотная дивизия 6-го корпуса, двигавшаяся в тыл 19-му корпусу, у Лащова попала под фланговый удар русской 10-й пехотной дивизии и была разгромлена).
Но на флангах 5-й армии сохранялось тяжелое положение: 25-й армейский корпус был изолирован от ядра армии (отход на Красностав дал врагу возможность обходить его с севера), а 17-й, будучи 15-го августа атакован во фланг армейской группой эрцгерцога Иосифа Фердинанда, отступал.
К 16 августа 9,5 пехотным и 3 кавалерийским дивизиям 5-й армии противостояли 12 пехотных и 3 кавалерийских австрийских дивизии. Вырисовывалась катастрофа ядра 5-й армии (19-й и 5-й армейские корпуса) по «самсоновскому» сценарию – фланговые корпуса (25-й и 17-й армейские) были сбиты, и австрийский 2-й армейский корпус обходил правый, а три дивизии группы Иосифа Фердинанда – левый фланги армии. В центре сражения 5 дивизий русских 5-го, 19-го и 17-го армейских корпусов противостояли 7,5 дивизиям австрийских 6-го, 9-го, 17-го армейских корпусов.
К 17 августа центральная группа 5-й армии на фронте 60 км была охвачена полукольцом – и для того, чтобы замкнуть кольцо окружения, австрийцам требовались сутки.
Ил. 1. Томашовское сражение – обстановка к 17 августа, полуокружение ядра 5-й армии.
Но 17 августа 25-й армейский корпус получил приказ командования армии перейти в наступление и, овладев г. Замостье (облегчив положение соседа - 19-го корпуса), выбить австрийцев из Красностава, а центральным корпусам ставилась задача - «ни шагу назад».
19-й корпус проявил боевую устойчивость, сковав 2,5 австрийских корпуса, этим стабилизировав положение. Но тактически группировка 5-й армии оставляла желать лучшего, а ее корпуса понесли большие потери (до 50–60% боевого состава) [Белой А. Галицийская битва. М.-Л., 1929. С. 145].
18 августа был проведен маневр отхода. Армейская конница (5-я и 1-я Донские казачьи дивизии) во взаимодействии с 25-м корпусом откинула австрийскую группировку к Замостъю, ликвидировав угрозу окружения. Обходящие левый фланг армии австрийские войска также были отброшены - кавалерийскими 7-й и Сводной дивизиями).
5-я армия оторвалась от австрийцев и отошла на север, осуществив перегруппировку и вернув себе свободу маневра. Ее общие потери составили до 30 тыс. человек (в т. ч. 10 тыс. пленными), а австрийские войска потеряли 40 тыс. человек (в т. ч. 20 тыс. пленными) [Auffenberg-Komarow M. von. Aus Ősterreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. Berlin und Wien, 1920. S. 248].
Операция на окружение, проводившаяся австрийским командованием, превратилась в оттеснение, причем результат не оправдывал понесенных потерь.
2. В Лодзинском сражении 1914 г. германская 9-я армия, нанеся удар во фланг и затем в тыл русской 2-й армии, должна была добиться ее окружения.
29-30 октября в бою у Влоцлавска германцы отбросили части 5-го Сибирского армейского корпуса, нанеся после этого удар 20-м армейским и 25-м резервным корпусами в правый фланг русской 2-й армии – по 2-му армейскому корпусу. Корпус после дня боев отошел на Кутно.
Прорвавшись на стыке между русскими 1-й и 2-й армиями, германцы начали окружение последней. В этой ситуации русская 5-я армия с фронта Пабиянице - Ласк левым флангом нанесла контрудар, остановив продвижение двух корпусов противника.
На правом фланге 2-й армии продолжала продвигаться ударная группа германской 9-й армии.
Действия частей 5-й армии и Ловичского отряда 1-й армии на фланг группировки противника привели к тому, что немцы не только не смогли добиться окружения 2-й армии – 9 ноября германская ударная группа сама попала в окружение. Маневр охвата со стороны германских войск был сорван.
Ил. 2. Кризис в операции под Лодзью. «Слоеный пирог»: окружение ударной группы 9 армии (49 и 50 резервные, 3 гвардейская, 6 и 9 кавалерийские дивизии), пытавшейся окружить русскую 2 армию.
В Лодзинской операции отступление окружаемых русских войск привело бы к катастрофе – упорная оборона в сочетании с фланговым маневром явились нужными мерами противодействия операции на окружение со стороны противника. 5-я армия вклинилась между заходящими флангами немцев, и разжала намечавшееся кольцо.
3. В Сарыкамышской операции 9 декабря 1914 г. – 4 января 1915 г. войскам Кавказской армии не только удалось избежать окружения, но и разгромить турецкую 3-ю армию.
Спецификой этой операции было то, что противник пытался осуществить окружение посредством глубокого обхода лишь одного фланга Кавказской армии - на противоположном фланге полному окружению способствовали условия горной местности. Причем Сарыкамышская операция началась в обстановке обороны русских войск, а закончилась в условиях встречного сражения. Когда кольцо окружения было разжато изнутри, наиболее сильному разгрому подвергся обходящий фланг противника.
Ил. 3. Обстановка под Сарыкамышем 16 декабря 1914 г.
Турки потеряли до 90 тыс. человек [Масловский Е. В. Мировая война на Кавказском фронте 1914—1917 г. Стратегический очерк. – Париж, 1933 С. 133], русские потери – более 26 тыс. человек [Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. Оперативно-стратегический очерк. - М., 1946. С. 37].
Ликвидация окружения и разгром окружающего в Сарыкамышской операции имели стратегические последствия. Победа привела к захвату стратегической инициативы на Кавказском ТВД русской армией уже с начала 1915 г.
Лодзинское и Сарыкамышское сражения интересны тем, что в них сочетались маневр, направленный на борьбу с окружением и одновременно окружение обходящей группировки противника – достаточно редко встречающееся т. н. встречное окружение.
4. В бою под Сейнами в феврале 1915 г. 26-я пехотная дивизия 2-го армейского корпуса предотвратила окружение, грамотно реализовав выход из боя и отход.
После оттеснения германцев от гродненской крепости 2-й армейский корпус 24 февраля 26-й пехотной дивизией занял Краснополь и Сейны, а 43-я пехотная дивизия находилась южнее. Правее 26-й пехотной дивизии должен был наступать 3-й армейский корпус, но он на марше был атакован германцами и отступил к р. Неман. Разрыв между 2-м и 3-м армейскими корпусами все увеличивался.
25 февраля 2-му армейскому корпусу было приказано, вследствие отхода 3-го армейского корпуса, приостановить наступление и сосредоточиться в районе г. Сейны.
Командир корпуса приказал группе генерал-майора П. А. Тихановича (командующий 26-й пехотной дивизией; состав группы - 26-я пехотная дивизия, полк 43-й пехотной дивизии и 2 полка Отдельной пехотной бригады) наступать на Лоздзее.
Полки Отдельной пехотной бригады были отрезаны от 26-й пехотной дивизии. Части дивизии в условиях обхода войсками противника с севера, северо-востока, запада и северо-запада, отбивали его атаки и контратаковали. Отряд, усиливаемый частями 43-й пехотной дивизии, отходил к Сейнам.
Под угрозой окружения начальник штаба 26-й пехотной дивизии, разгадав маневр противника, приказал саперной роте, скрытно выдвинувшись от Сейны на Зельва, починить разрушенные мосты, обеспечив дивизии возможность отхода. К 21 часу задача была выполнена. Штаб дивизии составил график отхода, наметил маршруты движения и назначил ответственных лиц. 26 февраля, отбив наступление преследовавшего противника, корпус отошел к Сопоцкину, готовясь со всей армией перейти в наступление.
В этой операции удалось предотвратить начавшееся окружение. Дивизия сражалась фронтом на запад, на север и на восток, но южное направление оставалось пока свободным. Когда разрушенные переправы заботами штаба дивизии были восстановлены, удалось заблаговременно организовать выход соединения из боя.
Ил. 4. Операция под Сейнами.
5. В бою у Хомска 22-23 августа 1915 г. 27-й пехотной дивизии 31-го армейского корпуса во время отхода от Кобрина к Пинску.
На фронт обескровленных частей 27-й пехотной дивизии у Старомлыны-Хомска наступала бригада германской 1-й пехотной дивизии (1-й гренадерский и 41-й пехотный полки) с 12 тяжелыми орудиями и мощной легкой артиллерией.
На рассвете 22 августа немцы начали наступление, и к 16 часам два их батальона стали окапываться у д. Старомлыны и м. Хомск. Напротив левого фланга дивизии цепи немцев залегли в 2000 - 2500 шагах от русских окопов. Противник решил охватить фланги 27-й дивизии.
Около 17 часов артиллерийский огонь немцев перешел в ураганный, и германская пехота стала продвигаться вперед. До двух батальонов переправились на северный берег р. Ясельды у д. Жабер – прикрывавшие это направление 2 русских эскадрона отошли.
Германская артиллерия разрушила русские окопы у д. Старомлыны и впереди Хомска, и пехота продвинулась на 600 шагов к русской позиции.
На правом боевом участке дивизии уже были введены в боевую линию последние две роты резерва - и в 20 часов, не выдержав винтовочного и пулеметного огня русских, германцы подались назад и стали окапываться.
С 6 часов утра 23 августа тяжелые батареи германцев стали громить правый фланг русской позиции, разрушая окопы 107-го пехотного полка, засыпая в них людей и пулеметы и зажигая окрестные деревни. Старомлыны, Хомск и Б. Заточье горели от снарядов. Роты несли большие потери. Маневрирование резервов затруднилось. Так, из состава роты 106-го пехотного полка, двинутой из резерва на поддержку одной из рот 107-го полка, сразу до трети личного состава выбыло из строя. В 10 часов по всему фронту 107-го полка противник перешел в наступление, нанося главный удар на д. Старомлыны и м. Хомск.
Несмотря на слабый артиллерийский огонь обороняющегося (батареи 27-й артиллерийской бригады за два дня боя выпустили всего по 14 снарядов на орудие), настойчивые атаки германцев к 14 часам были отбиты, причем с большим для них уроном - почти исключительно от винтовочного и пулеметного огня. Перед 5-й и 6-й ротами 107-го полка, занимавшими окопы впереди Хомска, немцы оставили груды трупов. На 6-ю роту они даже бросились в штыки – густыми цепями.
В то время как германцы старались сломить фланг дивизии, они начали наступление и на стык 27-й и 75-й дивизий у д. Судки. Около 12 часов они выбили части 299-го пехотного полка из д. Салово, и, охватив правофланговый батальон, заставили его отойти. Левофланговая рота 105-го полка, занимавшая окопы севернее деревни, была охвачена и почти окружена - с большими потерями ей пришлось пробиваться.
Но в 17 часов части русских 298-го и 299-го пехотных полков контратакой выбили противника из д. Салово. После артподготовки резерв левого боевого участка 27-й дивизии - три роты 105-го полка - вновь занял окопы севернее д. Судки.
После 19 часов германцы возобновили ураганный огонь по правому флангу 27-й дивизии (д. Старомлыны), где находилась 3-я рота 107-го полка и 11-я рота 106-го полка. Огонь достиг невероятной силы - в минуту насчитывали до 30 разрывов. 2 пулемета 3-й роты были подбиты, а окопы сравнены с землей.
Воспользовавшись темнотой и дождем и внезапно прекратив артогонь, германцы с дистанции 200 шагов бросились в атаку на эти две роты (в их составе оставалось от 50 до 70 человек). Часть рот погибла в штыковой схватке, немногие бойцы успели отойти, а д. Старомлыны перешла в руки противника.
Оставшийся батальон дивизионного резерва был выдвинут на высоты между д. д. Бездеж и Заточье, уступом за угрожаемый правый фланг, который уже был загнут фронтом на север и северо-запад. 24 августа около часа ночи из штаба корпуса поступил приказ продолжать отход.
В двухдневном бою у Хомска 27-я пехотная дивизия потеряла 582 человека (убитыми 102, ранеными 351, контуженными 71 и без вести пропавшими 58). Ее частями были захвачены 1 пулемет, 1 пулеметная двуколка и 2 пленных. Германцы понесли большие кровавые потери.
Несмотря на то что позиция русской дивизии, принимая во внимание слабый состав ее полков, (в 105 и в 108-м полках было по 2 батальона, а в 106 и 107 полках - по 3 потрепанных батальона), была сильно растянутой (достигала 11 верст) – противнику не удалось осуществить свой маневр.
Фланги 27-й дивизии оказались охвачены, германцы имели большое превосходство в артиллерии и, особенно, в количестве снарядов - но несмотря на это, атаки противника отбивались (за исключением захвата деревень на флангах - Старомлыны и Судки).
В этом бою русские практиковали различные способы противодействия охвату: во-первых - контратаки, во-вторых - загиб фланга (после захвата д. Старомлыны), в-третьих - удлинение фронта на угрожаемом (правом) фланге, и в-четвертых - уступное расположение резерва. В этом бою наступающий проявил настойчивость, а обороняющийся продемонстрировал предельное упорство - принимая необходимые меры на угрожаемых флангах, не уступил своей позиции, борясь с противником неравноценными боевыми средствами (артиллерия 27-й пехотной дивизии за 2 дня израсходовала лишь 446 снарядов).
Успешно противостояли русские войска охватам и обходам и в массе эпизодов более мелкого тактического уровня.
1. В Томашовском сражении 1914 г.
После поражения под Красником 4-й армии командование Юго-Западного фронта приказало 5-й армии развернуться на запад и помочь левому флангу соседа. Ей ставились две задачи, заставляющие ее направить свои корпуса веером по расходящимся направлениям: на юг (для взаимодействия с флангом 3-й армии) и на запад (в помощь 4-й армии).
5-я армия подошла к полю сражения растянутой по фронту - двумя группами корпусов (5-й – 17-й и 25-й – 19-й). К тому же она сразу угодила под фланговый удар австрийской 4-й армии, наступающей с юга.
Из-за поражения фланговых корпусов 5-я армия оказалось разорванной на две корпусные группы. Костяк обороны - 19-й армейский корпус – вел бой с тремя корпусами противника. 12 августа командующий австрийской 4-й армии генерал пехоты М. Ауффенберг принял решение окружить 5-ю армию [Белой А. Выход из окружения 19-го армейского корпуса у Томашова в 1914 г. - М. - Л., 1937. С. 29].
Командование 5-й армии устранило рассредоточение своих войск - 17-й армейский корпус, находящийся на левом фланге, был подтянут к 5-му, а находящийся на правом фланге 25-й армейский корпус действовал у Замостья.
19-й армейский корпус отбил атаки австрийских 9-го и 6-го армейских корпусов (15-я пехотная дивизия 6-го корпуса, двигавшаяся в тыл 19-му корпусу, у Лащова попала под фланговый удар русской 10-й пехотной дивизии и была разгромлена).
Но на флангах 5-й армии сохранялось тяжелое положение: 25-й армейский корпус был изолирован от ядра армии (отход на Красностав дал врагу возможность обходить его с севера), а 17-й, будучи 15-го августа атакован во фланг армейской группой эрцгерцога Иосифа Фердинанда, отступал.
К 16 августа 9,5 пехотным и 3 кавалерийским дивизиям 5-й армии противостояли 12 пехотных и 3 кавалерийских австрийских дивизии. Вырисовывалась катастрофа ядра 5-й армии (19-й и 5-й армейские корпуса) по «самсоновскому» сценарию – фланговые корпуса (25-й и 17-й армейские) были сбиты, и австрийский 2-й армейский корпус обходил правый, а три дивизии группы Иосифа Фердинанда – левый фланги армии. В центре сражения 5 дивизий русских 5-го, 19-го и 17-го армейских корпусов противостояли 7,5 дивизиям австрийских 6-го, 9-го, 17-го армейских корпусов.
К 17 августа центральная группа 5-й армии на фронте 60 км была охвачена полукольцом – и для того, чтобы замкнуть кольцо окружения, австрийцам требовались сутки.
Ил. 1. Томашовское сражение – обстановка к 17 августа, полуокружение ядра 5-й армии.
Но 17 августа 25-й армейский корпус получил приказ командования армии перейти в наступление и, овладев г. Замостье (облегчив положение соседа - 19-го корпуса), выбить австрийцев из Красностава, а центральным корпусам ставилась задача - «ни шагу назад».
19-й корпус проявил боевую устойчивость, сковав 2,5 австрийских корпуса, этим стабилизировав положение. Но тактически группировка 5-й армии оставляла желать лучшего, а ее корпуса понесли большие потери (до 50–60% боевого состава) [Белой А. Галицийская битва. М.-Л., 1929. С. 145].
18 августа был проведен маневр отхода. Армейская конница (5-я и 1-я Донские казачьи дивизии) во взаимодействии с 25-м корпусом откинула австрийскую группировку к Замостъю, ликвидировав угрозу окружения. Обходящие левый фланг армии австрийские войска также были отброшены - кавалерийскими 7-й и Сводной дивизиями).
5-я армия оторвалась от австрийцев и отошла на север, осуществив перегруппировку и вернув себе свободу маневра. Ее общие потери составили до 30 тыс. человек (в т. ч. 10 тыс. пленными), а австрийские войска потеряли 40 тыс. человек (в т. ч. 20 тыс. пленными) [Auffenberg-Komarow M. von. Aus Ősterreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. Berlin und Wien, 1920. S. 248].
Операция на окружение, проводившаяся австрийским командованием, превратилась в оттеснение, причем результат не оправдывал понесенных потерь.
2. В Лодзинском сражении 1914 г. германская 9-я армия, нанеся удар во фланг и затем в тыл русской 2-й армии, должна была добиться ее окружения.
29-30 октября в бою у Влоцлавска германцы отбросили части 5-го Сибирского армейского корпуса, нанеся после этого удар 20-м армейским и 25-м резервным корпусами в правый фланг русской 2-й армии – по 2-му армейскому корпусу. Корпус после дня боев отошел на Кутно.
Прорвавшись на стыке между русскими 1-й и 2-й армиями, германцы начали окружение последней. В этой ситуации русская 5-я армия с фронта Пабиянице - Ласк левым флангом нанесла контрудар, остановив продвижение двух корпусов противника.
На правом фланге 2-й армии продолжала продвигаться ударная группа германской 9-й армии.
Действия частей 5-й армии и Ловичского отряда 1-й армии на фланг группировки противника привели к тому, что немцы не только не смогли добиться окружения 2-й армии – 9 ноября германская ударная группа сама попала в окружение. Маневр охвата со стороны германских войск был сорван.
Ил. 2. Кризис в операции под Лодзью. «Слоеный пирог»: окружение ударной группы 9 армии (49 и 50 резервные, 3 гвардейская, 6 и 9 кавалерийские дивизии), пытавшейся окружить русскую 2 армию.
В Лодзинской операции отступление окружаемых русских войск привело бы к катастрофе – упорная оборона в сочетании с фланговым маневром явились нужными мерами противодействия операции на окружение со стороны противника. 5-я армия вклинилась между заходящими флангами немцев, и разжала намечавшееся кольцо.
3. В Сарыкамышской операции 9 декабря 1914 г. – 4 января 1915 г. войскам Кавказской армии не только удалось избежать окружения, но и разгромить турецкую 3-ю армию.
Спецификой этой операции было то, что противник пытался осуществить окружение посредством глубокого обхода лишь одного фланга Кавказской армии - на противоположном фланге полному окружению способствовали условия горной местности. Причем Сарыкамышская операция началась в обстановке обороны русских войск, а закончилась в условиях встречного сражения. Когда кольцо окружения было разжато изнутри, наиболее сильному разгрому подвергся обходящий фланг противника.
Ил. 3. Обстановка под Сарыкамышем 16 декабря 1914 г.
Турки потеряли до 90 тыс. человек [Масловский Е. В. Мировая война на Кавказском фронте 1914—1917 г. Стратегический очерк. – Париж, 1933 С. 133], русские потери – более 26 тыс. человек [Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. Оперативно-стратегический очерк. - М., 1946. С. 37].
Ликвидация окружения и разгром окружающего в Сарыкамышской операции имели стратегические последствия. Победа привела к захвату стратегической инициативы на Кавказском ТВД русской армией уже с начала 1915 г.
Лодзинское и Сарыкамышское сражения интересны тем, что в них сочетались маневр, направленный на борьбу с окружением и одновременно окружение обходящей группировки противника – достаточно редко встречающееся т. н. встречное окружение.
4. В бою под Сейнами в феврале 1915 г. 26-я пехотная дивизия 2-го армейского корпуса предотвратила окружение, грамотно реализовав выход из боя и отход.
После оттеснения германцев от гродненской крепости 2-й армейский корпус 24 февраля 26-й пехотной дивизией занял Краснополь и Сейны, а 43-я пехотная дивизия находилась южнее. Правее 26-й пехотной дивизии должен был наступать 3-й армейский корпус, но он на марше был атакован германцами и отступил к р. Неман. Разрыв между 2-м и 3-м армейскими корпусами все увеличивался.
25 февраля 2-му армейскому корпусу было приказано, вследствие отхода 3-го армейского корпуса, приостановить наступление и сосредоточиться в районе г. Сейны.
Командир корпуса приказал группе генерал-майора П. А. Тихановича (командующий 26-й пехотной дивизией; состав группы - 26-я пехотная дивизия, полк 43-й пехотной дивизии и 2 полка Отдельной пехотной бригады) наступать на Лоздзее.
Полки Отдельной пехотной бригады были отрезаны от 26-й пехотной дивизии. Части дивизии в условиях обхода войсками противника с севера, северо-востока, запада и северо-запада, отбивали его атаки и контратаковали. Отряд, усиливаемый частями 43-й пехотной дивизии, отходил к Сейнам.
Под угрозой окружения начальник штаба 26-й пехотной дивизии, разгадав маневр противника, приказал саперной роте, скрытно выдвинувшись от Сейны на Зельва, починить разрушенные мосты, обеспечив дивизии возможность отхода. К 21 часу задача была выполнена. Штаб дивизии составил график отхода, наметил маршруты движения и назначил ответственных лиц. 26 февраля, отбив наступление преследовавшего противника, корпус отошел к Сопоцкину, готовясь со всей армией перейти в наступление.
В этой операции удалось предотвратить начавшееся окружение. Дивизия сражалась фронтом на запад, на север и на восток, но южное направление оставалось пока свободным. Когда разрушенные переправы заботами штаба дивизии были восстановлены, удалось заблаговременно организовать выход соединения из боя.
Ил. 4. Операция под Сейнами.
5. В бою у Хомска 22-23 августа 1915 г. 27-й пехотной дивизии 31-го армейского корпуса во время отхода от Кобрина к Пинску.
На фронт обескровленных частей 27-й пехотной дивизии у Старомлыны-Хомска наступала бригада германской 1-й пехотной дивизии (1-й гренадерский и 41-й пехотный полки) с 12 тяжелыми орудиями и мощной легкой артиллерией.
На рассвете 22 августа немцы начали наступление, и к 16 часам два их батальона стали окапываться у д. Старомлыны и м. Хомск. Напротив левого фланга дивизии цепи немцев залегли в 2000 - 2500 шагах от русских окопов. Противник решил охватить фланги 27-й дивизии.
Около 17 часов артиллерийский огонь немцев перешел в ураганный, и германская пехота стала продвигаться вперед. До двух батальонов переправились на северный берег р. Ясельды у д. Жабер – прикрывавшие это направление 2 русских эскадрона отошли.
Германская артиллерия разрушила русские окопы у д. Старомлыны и впереди Хомска, и пехота продвинулась на 600 шагов к русской позиции.
На правом боевом участке дивизии уже были введены в боевую линию последние две роты резерва - и в 20 часов, не выдержав винтовочного и пулеметного огня русских, германцы подались назад и стали окапываться.
С 6 часов утра 23 августа тяжелые батареи германцев стали громить правый фланг русской позиции, разрушая окопы 107-го пехотного полка, засыпая в них людей и пулеметы и зажигая окрестные деревни. Старомлыны, Хомск и Б. Заточье горели от снарядов. Роты несли большие потери. Маневрирование резервов затруднилось. Так, из состава роты 106-го пехотного полка, двинутой из резерва на поддержку одной из рот 107-го полка, сразу до трети личного состава выбыло из строя. В 10 часов по всему фронту 107-го полка противник перешел в наступление, нанося главный удар на д. Старомлыны и м. Хомск.
Несмотря на слабый артиллерийский огонь обороняющегося (батареи 27-й артиллерийской бригады за два дня боя выпустили всего по 14 снарядов на орудие), настойчивые атаки германцев к 14 часам были отбиты, причем с большим для них уроном - почти исключительно от винтовочного и пулеметного огня. Перед 5-й и 6-й ротами 107-го полка, занимавшими окопы впереди Хомска, немцы оставили груды трупов. На 6-ю роту они даже бросились в штыки – густыми цепями.
В то время как германцы старались сломить фланг дивизии, они начали наступление и на стык 27-й и 75-й дивизий у д. Судки. Около 12 часов они выбили части 299-го пехотного полка из д. Салово, и, охватив правофланговый батальон, заставили его отойти. Левофланговая рота 105-го полка, занимавшая окопы севернее деревни, была охвачена и почти окружена - с большими потерями ей пришлось пробиваться.
Но в 17 часов части русских 298-го и 299-го пехотных полков контратакой выбили противника из д. Салово. После артподготовки резерв левого боевого участка 27-й дивизии - три роты 105-го полка - вновь занял окопы севернее д. Судки.
После 19 часов германцы возобновили ураганный огонь по правому флангу 27-й дивизии (д. Старомлыны), где находилась 3-я рота 107-го полка и 11-я рота 106-го полка. Огонь достиг невероятной силы - в минуту насчитывали до 30 разрывов. 2 пулемета 3-й роты были подбиты, а окопы сравнены с землей.
Воспользовавшись темнотой и дождем и внезапно прекратив артогонь, германцы с дистанции 200 шагов бросились в атаку на эти две роты (в их составе оставалось от 50 до 70 человек). Часть рот погибла в штыковой схватке, немногие бойцы успели отойти, а д. Старомлыны перешла в руки противника.
Оставшийся батальон дивизионного резерва был выдвинут на высоты между д. д. Бездеж и Заточье, уступом за угрожаемый правый фланг, который уже был загнут фронтом на север и северо-запад. 24 августа около часа ночи из штаба корпуса поступил приказ продолжать отход.
В двухдневном бою у Хомска 27-я пехотная дивизия потеряла 582 человека (убитыми 102, ранеными 351, контуженными 71 и без вести пропавшими 58). Ее частями были захвачены 1 пулемет, 1 пулеметная двуколка и 2 пленных. Германцы понесли большие кровавые потери.
Несмотря на то что позиция русской дивизии, принимая во внимание слабый состав ее полков, (в 105 и в 108-м полках было по 2 батальона, а в 106 и 107 полках - по 3 потрепанных батальона), была сильно растянутой (достигала 11 верст) – противнику не удалось осуществить свой маневр.
Фланги 27-й дивизии оказались охвачены, германцы имели большое превосходство в артиллерии и, особенно, в количестве снарядов - но несмотря на это, атаки противника отбивались (за исключением захвата деревень на флангах - Старомлыны и Судки).
В этом бою русские практиковали различные способы противодействия охвату: во-первых - контратаки, во-вторых - загиб фланга (после захвата д. Старомлыны), в-третьих - удлинение фронта на угрожаемом (правом) фланге, и в-четвертых - уступное расположение резерва. В этом бою наступающий проявил настойчивость, а обороняющийся продемонстрировал предельное упорство - принимая необходимые меры на угрожаемых флангах, не уступил своей позиции, борясь с противником неравноценными боевыми средствами (артиллерия 27-й пехотной дивизии за 2 дня израсходовала лишь 446 снарядов).
Успешно противостояли русские войска охватам и обходам и в массе эпизодов более мелкого тактического уровня.
Автор: Олейников Алексей