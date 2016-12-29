Окружения на Русском фронте Первой мировой и борьба с ними. Ч. 2

Знала мировая война и ряд примеров удачного противодействия русских войск операциям противника на окружение.1. В Томашовском сражении 1914 г.После поражения под Красником 4-й армии командование Юго-Западного фронта приказало 5-й армии развернуться на запад и помочь левому флангу соседа. Ей ставились две задачи, заставляющие ее направить свои корпуса веером по расходящимся направлениям: на юг (для взаимодействия с флангом 3-й армии) и на запад (в помощь 4-й армии).5-я армия подошла к полю сражения растянутой по фронту - двумя группами корпусов (5-й – 17-й и 25-й – 19-й). К тому же она сразу угодила под фланговый удар австрийской 4-й армии, наступающей с юга.Из-за поражения фланговых корпусов 5-я армия оказалось разорванной на две корпусные группы. Костяк обороны - 19-й армейский корпус – вел бой с тремя корпусами противника. 12 августа командующий австрийской 4-й армии генерал пехоты М. Ауффенберг принял решение окружить 5-ю армию [Белой А. Выход из окружения 19-го армейского корпуса у Томашова в 1914 г. - М. - Л., 1937. С. 29].Командование 5-й армии устранило рассредоточение своих войск - 17-й армейский корпус, находящийся на левом фланге, был подтянут к 5-му, а находящийся на правом фланге 25-й армейский корпус действовал у Замостья.19-й армейский корпус отбил атаки австрийских 9-го и 6-го армейских корпусов (15-я пехотная дивизия 6-го корпуса, двигавшаяся в тыл 19-му корпусу, у Лащова попала под фланговый удар русской 10-й пехотной дивизии и была разгромлена).Но на флангах 5-й армии сохранялось тяжелое положение: 25-й армейский корпус был изолирован от ядра армии (отход на Красностав дал врагу возможность обходить его с севера), а 17-й, будучи 15-го августа атакован во фланг армейской группой эрцгерцога Иосифа Фердинанда, отступал.К 16 августа 9,5 пехотным и 3 кавалерийским дивизиям 5-й армии противостояли 12 пехотных и 3 кавалерийских австрийских дивизии. Вырисовывалась катастрофа ядра 5-й армии (19-й и 5-й армейские корпуса) по «самсоновскому» сценарию – фланговые корпуса (25-й и 17-й армейские) были сбиты, и австрийский 2-й армейский корпус обходил правый, а три дивизии группы Иосифа Фердинанда – левый фланги армии. В центре сражения 5 дивизий русских 5-го, 19-го и 17-го армейских корпусов противостояли 7,5 дивизиям австрийских 6-го, 9-го, 17-го армейских корпусов.К 17 августа центральная группа 5-й армии на фронте 60 км была охвачена полукольцом – и для того, чтобы замкнуть кольцо окружения, австрийцам требовались сутки.Ил. 1. Томашовское сражение – обстановка к 17 августа, полуокружение ядра 5-й армии.Но 17 августа 25-й армейский корпус получил приказ командования армии перейти в наступление и, овладев г. Замостье (облегчив положение соседа - 19-го корпуса), выбить австрийцев из Красностава, а центральным корпусам ставилась задача - «ни шагу назад».19-й корпус проявил боевую устойчивость, сковав 2,5 австрийских корпуса, этим стабилизировав положение. Но тактически группировка 5-й армии оставляла желать лучшего, а ее корпуса понесли большие потери (до 50–60% боевого состава) [Белой А. Галицийская битва. М.-Л., 1929. С. 145].18 августа был проведен маневр отхода. Армейская конница (5-я и 1-я Донские казачьи дивизии) во взаимодействии с 25-м корпусом откинула австрийскую группировку к Замостъю, ликвидировав угрозу окружения. Обходящие левый фланг армии австрийские войска также были отброшены - кавалерийскими 7-й и Сводной дивизиями).5-я армия оторвалась от австрийцев и отошла на север, осуществив перегруппировку и вернув себе свободу маневра. Ее общие потери составили до 30 тыс. человек (в т. ч. 10 тыс. пленными), а австрийские войска потеряли 40 тыс. человек (в т. ч. 20 тыс. пленными) [Auffenberg-Komarow M. von. Aus Ősterreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. Berlin und Wien, 1920. S. 248].Операция на окружение, проводившаяся австрийским командованием, превратилась в оттеснение, причем результат не оправдывал понесенных потерь.2. В Лодзинском сражении 1914 г. германская 9-я армия, нанеся удар во фланг и затем в тыл русской 2-й армии, должна была добиться ее окружения.29-30 октября в бою у Влоцлавска германцы отбросили части 5-го Сибирского армейского корпуса, нанеся после этого удар 20-м армейским и 25-м резервным корпусами в правый фланг русской 2-й армии – по 2-му армейскому корпусу. Корпус после дня боев отошел на Кутно.Прорвавшись на стыке между русскими 1-й и 2-й армиями, германцы начали окружение последней. В этой ситуации русская 5-я армия с фронта Пабиянице - Ласк левым флангом нанесла контрудар, остановив продвижение двух корпусов противника.На правом фланге 2-й армии продолжала продвигаться ударная группа германской 9-й армии.Действия частей 5-й армии и Ловичского отряда 1-й армии на фланг группировки противника привели к тому, что немцы не только не смогли добиться окружения 2-й армии – 9 ноября германская ударная группа сама попала в окружение. Маневр охвата со стороны германских войск был сорван.Ил. 2. Кризис в операции под Лодзью. «Слоеный пирог»: окружение ударной группы 9 армии (49 и 50 резервные, 3 гвардейская, 6 и 9 кавалерийские дивизии), пытавшейся окружить русскую 2 армию.В Лодзинской операции отступление окружаемых русских войск привело бы к катастрофе – упорная оборона в сочетании с фланговым маневром явились нужными мерами противодействия операции на окружение со стороны противника. 5-я армия вклинилась между заходящими флангами немцев, и разжала намечавшееся кольцо.3. В Сарыкамышской операции 9 декабря 1914 г. – 4 января 1915 г. войскам Кавказской армии не только удалось избежать окружения, но и разгромить турецкую 3-ю армию.Спецификой этой операции было то, что противник пытался осуществить окружение посредством глубокого обхода лишь одного фланга Кавказской армии - на противоположном фланге полному окружению способствовали условия горной местности. Причем Сарыкамышская операция началась в обстановке обороны русских войск, а закончилась в условиях встречного сражения. Когда кольцо окружения было разжато изнутри, наиболее сильному разгрому подвергся обходящий фланг противника.Ил. 3. Обстановка под Сарыкамышем 16 декабря 1914 г.Турки потеряли до 90 тыс. человек [Масловский Е. В. Мировая война на Кавказском фронте 1914—1917 г. Стратегический очерк. – Париж, 1933 С. 133], русские потери – более 26 тыс. человек [Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. Оперативно-стратегический очерк. - М., 1946. С. 37].Ликвидация окружения и разгром окружающего в Сарыкамышской операции имели стратегические последствия. Победа привела к захвату стратегической инициативы на Кавказском ТВД русской армией уже с начала 1915 г.Лодзинское и Сарыкамышское сражения интересны тем, что в них сочетались маневр, направленный на борьбу с окружением и одновременно окружение обходящей группировки противника – достаточно редко встречающееся т. н. встречное окружение.4. В бою под Сейнами в феврале 1915 г. 26-я пехотная дивизия 2-го армейского корпуса предотвратила окружение, грамотно реализовав выход из боя и отход.После оттеснения германцев от гродненской крепости 2-й армейский корпус 24 февраля 26-й пехотной дивизией занял Краснополь и Сейны, а 43-я пехотная дивизия находилась южнее. Правее 26-й пехотной дивизии должен был наступать 3-й армейский корпус, но он на марше был атакован германцами и отступил к р. Неман. Разрыв между 2-м и 3-м армейскими корпусами все увеличивался.25 февраля 2-му армейскому корпусу было приказано, вследствие отхода 3-го армейского корпуса, приостановить наступление и сосредоточиться в районе г. Сейны.Командир корпуса приказал группе генерал-майора П. А. Тихановича (командующий 26-й пехотной дивизией; состав группы - 26-я пехотная дивизия, полк 43-й пехотной дивизии и 2 полка Отдельной пехотной бригады) наступать на Лоздзее.Полки Отдельной пехотной бригады были отрезаны от 26-й пехотной дивизии. Части дивизии в условиях обхода войсками противника с севера, северо-востока, запада и северо-запада, отбивали его атаки и контратаковали. Отряд, усиливаемый частями 43-й пехотной дивизии, отходил к Сейнам.Под угрозой окружения начальник штаба 26-й пехотной дивизии, разгадав маневр противника, приказал саперной роте, скрытно выдвинувшись от Сейны на Зельва, починить разрушенные мосты, обеспечив дивизии возможность отхода. К 21 часу задача была выполнена. Штаб дивизии составил график отхода, наметил маршруты движения и назначил ответственных лиц. 26 февраля, отбив наступление преследовавшего противника, корпус отошел к Сопоцкину, готовясь со всей армией перейти в наступление.В этой операции удалось предотвратить начавшееся окружение. Дивизия сражалась фронтом на запад, на север и на восток, но южное направление оставалось пока свободным. Когда разрушенные переправы заботами штаба дивизии были восстановлены, удалось заблаговременно организовать выход соединения из боя.Ил. 4. Операция под Сейнами.5. В бою у Хомска 22-23 августа 1915 г. 27-й пехотной дивизии 31-го армейского корпуса во время отхода от Кобрина к Пинску.На фронт обескровленных частей 27-й пехотной дивизии у Старомлыны-Хомска наступала бригада германской 1-й пехотной дивизии (1-й гренадерский и 41-й пехотный полки) с 12 тяжелыми орудиями и мощной легкой артиллерией.На рассвете 22 августа немцы начали наступление, и к 16 часам два их батальона стали окапываться у д. Старомлыны и м. Хомск. Напротив левого фланга дивизии цепи немцев залегли в 2000 - 2500 шагах от русских окопов. Противник решил охватить фланги 27-й дивизии.Около 17 часов артиллерийский огонь немцев перешел в ураганный, и германская пехота стала продвигаться вперед. До двух батальонов переправились на северный берег р. Ясельды у д. Жабер – прикрывавшие это направление 2 русских эскадрона отошли.Германская артиллерия разрушила русские окопы у д. Старомлыны и впереди Хомска, и пехота продвинулась на 600 шагов к русской позиции.На правом боевом участке дивизии уже были введены в боевую линию последние две роты резерва - и в 20 часов, не выдержав винтовочного и пулеметного огня русских, германцы подались назад и стали окапываться.С 6 часов утра 23 августа тяжелые батареи германцев стали громить правый фланг русской позиции, разрушая окопы 107-го пехотного полка, засыпая в них людей и пулеметы и зажигая окрестные деревни. Старомлыны, Хомск и Б. Заточье горели от снарядов. Роты несли большие потери. Маневрирование резервов затруднилось. Так, из состава роты 106-го пехотного полка, двинутой из резерва на поддержку одной из рот 107-го полка, сразу до трети личного состава выбыло из строя. В 10 часов по всему фронту 107-го полка противник перешел в наступление, нанося главный удар на д. Старомлыны и м. Хомск.Несмотря на слабый артиллерийский огонь обороняющегося (батареи 27-й артиллерийской бригады за два дня боя выпустили всего по 14 снарядов на орудие), настойчивые атаки германцев к 14 часам были отбиты, причем с большим для них уроном - почти исключительно от винтовочного и пулеметного огня. Перед 5-й и 6-й ротами 107-го полка, занимавшими окопы впереди Хомска, немцы оставили груды трупов. На 6-ю роту они даже бросились в штыки – густыми цепями.В то время как германцы старались сломить фланг дивизии, они начали наступление и на стык 27-й и 75-й дивизий у д. Судки. Около 12 часов они выбили части 299-го пехотного полка из д. Салово, и, охватив правофланговый батальон, заставили его отойти. Левофланговая рота 105-го полка, занимавшая окопы севернее деревни, была охвачена и почти окружена - с большими потерями ей пришлось пробиваться.Но в 17 часов части русских 298-го и 299-го пехотных полков контратакой выбили противника из д. Салово. После артподготовки резерв левого боевого участка 27-й дивизии - три роты 105-го полка - вновь занял окопы севернее д. Судки.После 19 часов германцы возобновили ураганный огонь по правому флангу 27-й дивизии (д. Старомлыны), где находилась 3-я рота 107-го полка и 11-я рота 106-го полка. Огонь достиг невероятной силы - в минуту насчитывали до 30 разрывов. 2 пулемета 3-й роты были подбиты, а окопы сравнены с землей.Воспользовавшись темнотой и дождем и внезапно прекратив артогонь, германцы с дистанции 200 шагов бросились в атаку на эти две роты (в их составе оставалось от 50 до 70 человек). Часть рот погибла в штыковой схватке, немногие бойцы успели отойти, а д. Старомлыны перешла в руки противника.Оставшийся батальон дивизионного резерва был выдвинут на высоты между д. д. Бездеж и Заточье, уступом за угрожаемый правый фланг, который уже был загнут фронтом на север и северо-запад. 24 августа около часа ночи из штаба корпуса поступил приказ продолжать отход.В двухдневном бою у Хомска 27-я пехотная дивизия потеряла 582 человека (убитыми 102, ранеными 351, контуженными 71 и без вести пропавшими 58). Ее частями были захвачены 1 пулемет, 1 пулеметная двуколка и 2 пленных. Германцы понесли большие кровавые потери.Несмотря на то что позиция русской дивизии, принимая во внимание слабый состав ее полков, (в 105 и в 108-м полках было по 2 батальона, а в 106 и 107 полках - по 3 потрепанных батальона), была сильно растянутой (достигала 11 верст) – противнику не удалось осуществить свой маневр.Фланги 27-й дивизии оказались охвачены, германцы имели большое превосходство в артиллерии и, особенно, в количестве снарядов - но несмотря на это, атаки противника отбивались (за исключением захвата деревень на флангах - Старомлыны и Судки).В этом бою русские практиковали различные способы противодействия охвату: во-первых - контратаки, во-вторых - загиб фланга (после захвата д. Старомлыны), в-третьих - удлинение фронта на угрожаемом (правом) фланге, и в-четвертых - уступное расположение резерва. В этом бою наступающий проявил настойчивость, а обороняющийся продемонстрировал предельное упорство - принимая необходимые меры на угрожаемых флангах, не уступил своей позиции, борясь с противником неравноценными боевыми средствами (артиллерия 27-й пехотной дивизии за 2 дня израсходовала лишь 446 снарядов).Успешно противостояли русские войска охватам и обходам и в массе эпизодов более мелкого тактического уровня.